Initial Coin Offerings (ICO) im Jahr 2023. Was sind die besten Krypto-ICOs, die man jetzt kaufen sollte?

Während sich der Kryptowährungsmarkt wieder besser entwickelt, sind viele Anleger auf der Suche nach dem nächsten großen Initial Coin Offering (ICO), das beträchtliche Renditen bieten könnte. Doch welche sind unter den ständig neu auftauchenden Krypto-ICOs die besten, in die es sich zu investieren lohnt? In diesem Artikel finden Sie 12 handverlesene vielversprechende ICOs. Von KI-basierten Projekten bis hin zu Layer-1-Lösungen – Sie werden etwas finden, wonach Ihnen der Sinn steht.

1. Metacade (MCADE) – Eine zentrale Rolle in der Play-to-Earn-Bewegung

Was ist Metacade?

Metacade ist ein Play-to-Earn (P2E) Community-Hub, der mit seinem Initial Coin Offering die GameFi-Landschaft umkrempeln will. Dabei handelt es sich um eine All-in-One-Lösung, bei der sich Spieler, Krypto-Enthusiasten und Entwickler zusammentun und die schnell wachsende Welt der P2E-Spiele erkunden können. Die Plattform bietet alles, was Sie von einem Gaming-Hub erwarten, wie z.B. Sub-Communities, Räume für Echtzeit-Interaktion und Ranglisten, aber sie nutzt die Macht der Blockchain-Technologie, um die Dinge auf die nächste Stufe zu heben.

So belohnt die Plattform beispielsweise jeden, der Bewertungen, Tipps und andere hilfreiche Inhalte teilt, mit MCADE-Tokens, und will so die besten Köpfe des P2E-Sektors dazu bringen, sich der Plattform anzuschließen. Weit fortgeschrittene Spieler können Geld verdienen, indem sie anderen helfen, im Spiel weiterzukommen. Aber auch Spieler, die neu im P2E-Bereich sind, können durch das Teilen ihrer Gedanken über einen neuen Titel, den sie gespielt haben, eine Einnahmequelle erschließen.

Außerdem sind regelmäßige Turniere, Verlosungen und Wettbewerbe geplant, bei denen Spieler ihr Glück mit anderen Community-Mitgliedern testen können. Für 2024 plant Metacade die Einführung einer Job- und Jobbörse, auf der die Nutzer Rollen entdecken können, die von gelegentlichen Spieletests bis hin zu Vollzeitstellen bei Web3 und führenden Spieleherstellern reichen.

Besonders aufregend ist, dass Metacade das Metagrant-System einführt. Die Metagrants sollen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der P2E-Industrie spielen. Sie ermöglichen es der Community, abzustimmen und Mittel für die besten P2E-Titel in der Entwicklung bereitzustellen.

Die Entwickler reichen ihre Ideen bei einem Pool von konkurrierenden Vorschlägen ein, und die MCADE-Inhaber stimmen über ihren Favoriten ab. Der Gewinner erhält eine Finanzierung aus der Metacade-Kasse, und das fertige Spiel wird in die virtuelle Spielhalle der Plattform aufgenommen, wo es von jedermann gespielt werden kann. Dadurch wird nicht nur ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl gefördert, sondern es hat auch das Potenzial, Metacade bei P2E-Spielern zu einem Begriff zu machen.

In Kombination mit anderen beeindruckenden Aspekten wie einer geplanten dezentralen autonomen Organisation (DAO), Staking, einem Token-Rückkauf- und Burn-Programm und Beiträgen in mehreren angesehenen Medien scheint Metacade momentan der beste ICO zu sein, in den man investieren kann. In Anbetracht der Tatsache, dass bereits über $14,6m eingenommen wurden und jede Phase schneller ausverkauft war als die vorherige, sind sich die Krypto-Investoren anscheinend ebenfalls einig.

2. AltSignals (ASI) – Mit KI die Trading-Branche verändern

Was ist AltSignals?

Bei AltSignals handelt es sich um einen Anbieter von Handelssignalen, der sich in den letzten Jahren zu einem der Branchenführer entwickelt hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat AltSignals mehr als 1.500 Signale für den Devisen-, Krypto- und Aktienmarkt an über 1.400 VIP-Abonnenten ausgegeben, wobei die durchschnittliche Genauigkeit bei 64 % lag. AltSignals erzielt jeden Monat herausragende Renditen. Im Februar brachten seine Binance-Futures-Signale eine Rendite von 2.163 % bei einer Gewinnrate von 90 %, während selbige im Januar 2.480 % bei 92 % Genauigkeit betrug!

AltSignals‘ tadellose Trustpilot-Bewertungen bestätigen diese Ergebnisse. Die Plattform hat fast 500 positive Bewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung bei 4,9/5 Sternen liegt. Dies alles wurde durch das Team von AltSignals aus fortschrittlichen Handelsexperten und den innovativen AltAlgo™ Indikator ermöglicht. Der AltAlgo™ kombiniert über 34 Parameter und Strategien, um dem AltSignals-Team zu helfen, die besten Handelsmöglichkeiten zu ermitteln.

Heute steht AltSignals für den nächsten Schritt auf seiner Reise bereit. Mit der Einführung des ASI-Tokens wird die Entwicklung des ActualizeAI-Algorithmus finanziert. Ziel ist es, ein komplettes KI-System zu entwickeln, mit dem die Genauigkeitsrate der Plattform auf über 80 % gesteigert werden kann, welches Investoren unglaubliche Vorteile bieten soll. Diese KI-Plattform soll die neuesten Entwicklungen in der KI-Technologie, wie maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, nutzen, um den bestehenden AltAlgo™ -Algorithmus zu verbessern.

Durch den Besitz von ASI erhalten potenzielle Anleger exklusiven Zugang zu den Signalen des ActualizeAI-Algorithmus, was ihnen einen Vorteil gegenüber anderen an den Finanzmärkten verschafft. Wer 20.000 ASI-Token oder mehr kauft, erhält eine lebenslange Mitgliedschaft für die Signale und gleichzeitig kostenlosen Zugang zum bestehenden AltAlgo™-Signal-Service.

Darüber hinaus bietet ASI Anlegern die Möglichkeit, dem AI Members Club beizutreten. In diesem Club können die Mitglieder die Zukunft von AltSignals und dem ActualizeAI-Algorithmus mitgestalten. Als Mitglieder kann man Feedback geben, Ideen einbringen und zur Entwicklung der Plattform beitragen, was mit zusätzlichen ASI-Tokens belohnt wird. Diese Token können gesammelt werden, um die Mitgliedsstufe zu erhöhen, was noch mehr Funktionen des KI-Ökosystems von AltSignals freischaltet oder einfach für potenzielle zukünftige Gewinne gehalten werden kann.

Nicht zuletzt fungiert ASI als Governance-Token, der es den Inhabern ermöglicht, Änderungen vorzuschlagen und über zukünftige Aktualisierungen der Plattform zu entscheiden. Durch diese direkte Einbindung der Community wird sichergestellt, dass die Ziele und Werte der Plattform, mit denen der Trader übereinstimmen, die ihren Service nutzen. Nachdem AltSignals nur 1 Tage nach dem Start bereits 112k $ eingenommen hat, kann man mit Sicherheit sagen, dass es sich um ein Krypto-Projekt handelt, das für große Dinge bereit ist. Verpassen Sie auf keinen Fall den ASI Token Presale!

3. ALINK AI (ALINK) – Ein Marktplatz, bereit für die Zukunft der KI

Was ist ALINK AI?

Im Zuge des jüngsten Aufstiegs von KI-Anwendungen wie ChatGPT sind in letzter Zeit immer mehr neue KI-basierte Krypto-Projekte und Token-Verkäufe aufgekommen. Eine der wichtigsten AI ICO-Kampagnen ist ALINK AI , ein All-in-One-Marktplatz für AI-Dienste. Hier kann jeder, der über einen Internetanschluss verfügt, auf einem Blockchain-basierten Marktplatz Dienstleistungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (AGI) nachfragen und anbieten.

Diese Services reichen von einfacher Sprach- oder Bilderzeugung bis hin zur Erstellung komplexer Prognosemodelle und branchenspezifischer Lösungen. Entwickler können sogar selbstverwaltete KI-Software starten und monetarisieren, die mit anderen Aspekten des ALINK-Netzwerks interagiert.

Darüber hinaus verfügt ALINK über einen integrierten Datenmarktplatz, auf dem Daten gekauft, verkauft und gehandelt werden können. Anbieter von Daten können ihre Informationen zu Geld machen, indem sie sie an Vermarkter, Datenanalysten, Forschungsunternehmen usw. verkaufen. Angesichts des wachsenden Bedarfs an Daten für KI-Lösungen fungiert ALINK als Vermittler zwischen denjenigen, die über die Daten verfügen, und denjenigen, die sie für das Training ihrer KI-Modelle benötigen.

Die Plattform verwendet ihren nativen digitalen Token, ALINK, als Tauschmittel auf ihren Marktplätzen, um Geld zu beschaffen und als Anreize für Nutzer die Dienste von ALINK anbieten und verbessern. Obwohl sich KI-Token noch nicht im Mainstream-Kryptobereich durchgesetzt haben, scheint ALINK eine vielversprechende neue Kryptowährung zu sein, die bereit ist, den Weg zu weisen. Somit ist es eine der besten Krypto-ICOs, in die man derzeit investieren kann.

4. Vivi (VIVI) – Dezentrales Short-Form Video Sharing, das sich lohnt

Was ist Vivi?

Bei Vivi handelt es sich um eine dezentralisierte Plattform, die es Urhebern ermöglicht, kurze Videos zu teilen und Belohnungen zu erhalten, während sie den Zuschauern eine Möglichkeit bieten, ihre in den sozialen Medien verbrachte Zeit zu monetarisieren. Dank seiner dezentralen Struktur gewährleistet Vivi die Privatsphäre und Sicherheit seiner Nutzer und fördert gleichzeitig eine faire Verteilung der Belohnungen.

Im Prinzip ist Vivi wie ein dezentrales TikTok. Die Nutzer können kurze Videos, wie zum Beispiel Make-up- oder Koch-Tutorials posten. Das macht es perfekt für TikTok-Creater, die sich von zentralisierten Social-Media-Plattformen entfernen und dabei ihren eigenen Stil beibehalten wollen.

Eines der einzigartigen Merkmale von Vivi ist die Verwendung von non-fungible Token (NFT) Brillen. Die Nutzer erhalten bei der Anmeldung eine kostenlose NFT-Brille und können damit VRV-Belohnungen verdienen. Nutzer, die weiterhin Videos ansehen und auf der Plattform interagieren, erhalten VRV, die wiederum in den Governance-Token der Plattform, VIVI, getauscht werden können. Mit VIVI können Nutzer ihre Brille upgraden, wodurch man noch mehr VRV für seine Sehzeit erhält.

Neben der Haupt-App Vivi gibt es auch Vivi Live, Vive Spot und Vivi Academy, die jeweils einen speziellen Zweck in den Nischen Livestreaming, Sport und Bildung erfüllen. Mit dem Potenzial, die dezentrale Kurzvideoplattform von Web3 in der Kryptoindustrie zu werden, ist Vivi sicherlich ein Presale, der eine Überlegung wert ist.

5. OptionBlitz (BLX) – Eine einzigartige dezentralisierte Handelsplattform für Derivate

Was ist OptionBlitz?

OptionBlitz ist eine auf der Ethereum Layer-2 Skalierungslösung Arbitrum aufgebaute dezentrale Handelsplattform. Die Plattform ist auf den Handel mit Derivaten spezialisiert, vor allem auf den Handel mit Optionen. Mit Arbitrum erreicht OptionBlitz schnelle Transaktionsabwicklungszeiten zu nahezu keinen Kosten für die Händler und behält gleichzeitig die vollständige Dezentralisierung bei. In seinem Whitepaper verspricht OptionBlitz außerdem null Slippage und null Spreads.

Wie auch andere dezentralisierte Handelsplattformen erlaubt OptionBlitz seinen Nutzern, ihre USDC in einem Liquiditätspool zu staken, um Transaktionen für andere Händler zu erleichtern und im Gegenzug einen Anteil an den Einnahmen der Plattform zu erhalten. OptionBlitz bietet Händlern drei verschiedene Produkte an: digitale Optionen, klassische Optionen und Turbos – sein Flaggschiff mit einem Hebel von 200:1, das der nächste Schritt im Handel mit Perpetual Futures sein könnte.

Die verfügbaren Märkte sind nicht nur auf Kryptowährungen beschränkt. Händler können auf Devisen-, Rohstoff- und Energiemarktprodukte zugreifen, wobei die Preise mit Hilfe des dezentralen Orakels von Chainlink ermittelt werden, was für maximale Genauigkeit sorgen soll. Die Optionen sind unglaublich flexibel, die angebotenen Laufzeiten reichen von 10 Sekunden bis 24 Stunden.

Im Großen und Ganzen hebt sich OptionBlitz mit einem äußerst innovativen Angebot von anderen ICOs ab. Sein Potenzial, die fortschrittlichste dezentrale Derivatplattform zu werden, darf nicht unterschätzt werden. Daher ist es eines der besten Presales für Kryptowährungen, das man jetzt kaufen kann.

6. ASTL (ASTL) – Geld beschaffen und passives Einkommen generieren mit ASTL

Was ist ASTL?

ASTL ist ein Kryptowährungsprojekt für passives Einkommen, das darauf abzielt, KI-Technologie und Krypto-Mining zu kombinieren und seinen Nutzern zu helfen, Renditen zu erzielen, die weit über dem liegen, was eine Bank bietet. Dazu setzt ASTL eine Flotte von mit grüner Energie betriebenen und mit Hilfe von KI optimierten Krypto-Minern ein, um die besten Token zu schürfen, welche die Gewinne der Nutzer maximieren.

Die Anleger kaufen einfach die von ihnen gewählte Anzahl von ASTL-Token und erhalten dann eine Belohnung in USDT proportional zu ihrem Kauf. Dank der Diversifizierung des Mining von ASTL können diese Renditen bis zu 11 % pro Jahr betragen und können, sofern die Nutzer genügend Token kaufen, täglich ausgezahlt werden.

Mit dem Kauf von ASTL erwerben die Anleger einen Anteil an der Rechenleistung der Mining-Flotte des Projekts. Anders als bei regulären Cloud-Mining-Diensten ändert sich die Rendite von ASTL nicht in Abhängigkeit von den aktuellen Geschehnissen auf dem Kryptomarkt; der wichtigste Unterschied besteht darin, dass ASTL eine stabile Rendite verspricht, die nicht schwanken wird. Angesichts des derzeit laufenden Token-Angebots ist ASTL für alle eine Überlegung wert, die in einen ICO investieren möchten, der auf ein passives Einkommen abzielt.

7. Kryptview (KVT) – Wegweisend in Sachen Research-To-Earn

Was ist Kryptview?

Bei Kryptview handelt es sich um eine Blockchain-basierte Plattform, die einen einzigartigen Ansatz für Community-Research und den Austausch von Erkenntnissen über Token und andere Kryptowährungen bietet. Sie arbeitet mit einem Peer-to-Peer-Modell, bei dem Nutzer für die Erstellung eingehender Fundamentalanalysen zu den neuesten Kryptowährungen belohnt werden. Die gesammelten Daten werden automatisch strukturiert, dann von der Community geprüft und auf der Plattform veröffentlicht, so dass alle Nutzer davon profitieren können.

Kryptview verfügt über integrierte Tools zur Fundamentalanalyse, mit denen die Nutzer verschiedene Bereiche wie das Team eines Kryptowährungsprojekts, den Wettbewerb, die Nachhaltigkeit und die Gemeinschaft bewerten können. Aus den Bewertungen der Kryptview-Nutzer wird dann ein Gesamtscore für einen bestimmten Token erstellt, mit dem man auf einen Blick sehen kann, welche Kryptowährungsprojekte es wert sind, aufgegriffen zu werden.

Das Prämienmodell von Kryptview ist einfach, aber effektiv. Die Analysten werden auf der Grundlage der Qualität ihrer Beiträge eingestuft, so dass sie für das Teilen von Analysen mehr verdienen können, je höher sie aufsteigen. Gleichzeitig können Prüfer für die Überprüfung von Analysen und die Validierung von Bewertungen KVT-Token verdienen. Die Teilnehmer können Portfolios veröffentlichen und KVT verdienen, wenn sich ihre Auswahl besser als der Markt entwickelt. Aus diesem Grund wird der bevorstehende ICO von vielen potenziellen Investoren mit großer Spannung erwartet.

8. Minima (WMINIMA) – Eine mobilfunkbasierte Blockchain mit Fokus auf Unabhängigkeit

Was ist Minima?

Bei Minima handelt es sich um eines der jüngsten ICO-Projekte, die sich in den Bereich der Layer-1-Kryptowährungen wagen. Das Ziel von Minima ist es, das erste vollständig dezentralisierte Netzwerk der Welt zu werden, das von mobilen Geräten und dem Internet der Dinge (IoT) angetrieben wird. Minima ist so konzipiert, dass es für möglichst viele Teilnehmer zugänglich ist, d.h. jeder, der ein Mobiltelefon und eine Internetverbindung hat, soll einen Minima-Knoten betreiben können.

Das Hauptziel von Minima ist der Aufbau eines Netzwerks, das allen Nutzern Freiheit bietet, in dem sie ohne Einschränkungen oder Zensur zusammenkommen und etwas schaffen können. Wie andere führende Layer-1-Netzwerke erlaubt es jedem, eigene Token, NFT-Projekte und dezentrale Anwendungen (dApps) zu starten.

In Zeiten hoher Nachfrage im Netzwerk fallen zwar Gebühren an, aber diese Gebühren werden nicht verbrannt, d.h. die Token werden aus dem hart begrenzten Gesamtangebot an Token herausgenommen. Dies wiederum macht MNIMA zu einem deflationären Token. Beim Presale von Minima geht es um „Wrapped Minima“, eine Version von MINIMA, die sich mit dem Ethereum-Netzwerk verbinden kann.

9. Brickken (BKN) – Ein Angriff auf das traditionelle Fundraising von Unternehmen

Was ist Brickken?

Brickken ist eine Blockchain-basierte Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäfte zu tokenisieren und mit Hilfe von Sicherheits-Tokens Geld zu beschaffen. Das Ziel von Brickken ist es, globalen Vermögenseigentümern zu helfen, ein dezentralisiertes Finanzierungsmodell zu nutzen, das Einkommensströme für Unternehmen und Investoren eröffnet. An Stelle eines Initial Public Offering (IPO) und der Ausgabe von Aktien können Unternehmen Security Token Offerings (STOs) durchführen und so ohne Zwischenhändler Kapital beschaffen.

Das Thema Tokenisierung von Vermögenswerten war in den letzten Jahren ein heißes Eisen unter Krypto-Investoren. Mit Brickken sollen die Werkzeuge und die Technologie bereitgestellt werden, die es jedem ermöglichen, seine Vermögenswerte in die Blockchain einzubringen und so die Lücke zwischen Web2 und Web3 zu schließen. Das ist vor allem für kleine und mittlere Unternehmen wichtig, die oft nur von Risikokapitalgebern Geld aufnehmen können.

Für die Ausgabe und Verwaltung von Token-Wertpapieren verwendet Brickken eine proprietäre dApp, die von intelligenten Verträgen angetrieben wird. Dabei wird sichergestellt, dass jeder Anleger und Wertpapieremittent die regulatorischen Anforderungen durch strenge KYC- und Anti-Geldwäsche-Prüfungen erfüllt. BKN, der native digitale Token des Projekts, ist der Treibstoff für das Ökosystem von Brickken und wird für Investitionen in laufende Projekte und die Ausgabe von STOs verwendet.

10. EasyFeedback (EASYF) – Belohnt Benutzer für ihr Feedback

Was ist EasyFeedback?

Bei EasyFeedback handelt es sich um ein Unternehmen, das die Blockchain-Technologie nutzt, um das weltweit erste Feedback-to-Earn-Protokoll zu entwickeln. Das 2015 gegründete Unternehmen EasyFeedback ermöglicht es jedem, Vorschläge, Glückwünsche, Fragen, Beschwerden und Reklamationen an jedes Unternehmen weltweit zu senden – und das kostenlos! Das System bietet eine Reihe von Vorlagen, die an das jeweilige Unternehmen angepasst werden können, wobei das Feedback direkt an die Unternehmensleitung gesendet wird.

Mit dem EASYF-Token können Nutzer, die Feedback an Unternehmen oder Institutionen senden, je nach Nützlichkeit des Feedbacks belohnt werden. Diese EASYF-Token können auf der EasyFeedback-Börse gegen Produkte, Dienstleistungen und Geschenkkarten eingetauscht oder in Hoffnung auf zukünftige Gewinne in Krypto-Wallets gehalten werden.

Personen mit einschlägigem Fachwissen können auch Juroren werden, die das Feedback bewerten und entscheiden, ob es eine Belohnung wert ist. Diese Juroren müssen sich strengen Hintergrundprüfungen unterziehen, bei denen ihr Wissen und ihre Erfahrung in ihrem Fachgebiet geprüft werden. Für die Validierung des Feedbacks erhalten sie EASYF-Tokens. Laut EasyFeedback wird die Nutzung seines Dienstes nach der Tokenisierung um 600 % steigen, was für frühe Investoren ein gutes Zeichen sein könnte.

11. WeSendIt (WSI) – Etablierte File-Sharing-Plattform wagt sich ins Web3

Was ist WeSendIt?

WeSendIt ist eine File-Sharing-Plattform, die ebenso wie AltSignals bereits vor ihrem Eintritt in den Kryptobereich einen guten Ruf genossen hat. Das Schweizer Unternehmen legt großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit und macht die Übertragung und Speicherung großer Dateien einfach. Mit einer maßgeschneiderten dezentralen Lösung macht WeSendIt nun einen Vorstoß ins Web3.

WeSendIt behauptet, dass es durch die Dezentralisierung sicherstellen kann, dass die Dateien seiner Kunden zu 100 % vertraulich bleiben und sich die Kosten um bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Cloud-Speicheranbietern verringern. Zudem werden die Daten redundant in Tausenden von Verfügbarkeitszonen auf der ganzen Welt gespeichert, so dass das Risiko eines Datenverlusts aufgrund eines Serverausfalls praktisch vollständig ausgeschlossen ist.

Mit dem WSI-Digitalcoin erhalten die Nutzer das Pro- und Premium-Angebot bis zu 60 % günstiger als bei einer Zahlung per Kreditkarte oder Paypal. Zudem können die Nutzer WSI-Belohnungen für das Senden von Daten verdienen. Und nicht zuletzt gibt es sogar ein großzügiges Empfehlungsprogramm, das WSI-Nutzer dafür belohnt, wenn sie weitere Nutzer für das Ökosystem werben!

12. Mintera (MNTE) – Ein grünes Projekt für ein passives Einkommen

Was ist Mintera?

Mintera ist ein klimafreundliches Kryptowährungsprojekt, das die Blockchain-Technologie nutzt, um die Umwelt positiv zu beeinflussen. Während Mintera davon überzeugt ist, dass die Entwicklung von Blockchain-basierten Projekten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft hat, sieht es ein Problem mit der Verschwendung im Kryptobereich. Deshalb baut das Unternehmen ein Ökosystem aus nachhaltigen Produkten auf und bezeichnet sich selbst als „die grüne digitale Investmentbank der Zukunft“.

Im Mittelpunkt des Mintera-Ökosystems steht der MNTE-Token, der potenziellen Anlegern Zugang zu einer Reihe von grünen Anlageprodukten, Einnahmequellen und Vergünstigungen bietet. Einer der aufregendsten Aspekte von Mintera ist der Green Mining Yield (GMY), der den Anlegern eine stabile Coin-Rendite durch seinen langjährigen grünen Mining-Betrieb verspricht. Bei Mintera wird Chia geschürft, das das Unternehmen als umweltfreundliche Alternative zu Bitcoin bezeichnet.

Die Renditen hängen vom Chia-Preis ab, aber Mintera verspricht Raten zwischen 5 % und 100 % pro Jahr. Darüber hinaus spendet Mintera 50% seiner Gewinne an Umweltorganisationen und bunkert 6,5 Millionen MNTE zur Finanzierung grüner Initiativen. Im Großen und Ganzen ist Mintera eine ausgezeichnete Wahl für jeden ICO-Investor, der in ein klimapositives Projekt investieren möchte.

In ein ICO einsteigen

Worauf man bei einem ICO achten sollte

Wie ermitteln man nun, welche ICOs es wert sind, in sie zu investieren? Hier finden Sie eine umfassende Liste, was man bei der Identifizierung erfolgreicher ICOs beachten sollte.

Rechtliche Aspekte: Anleger sollten sich vergewissern, dass das ICO den einschlägigen Vorschriften in den jeweiligen Ländern entspricht. Auch potenzielle rechtliche Risiken sollten berücksichtigt werden. Einige Token können von der Securities and Exchange Commission (SEC) als Wertpapiere angesehen werden, was in Zukunft zu Kontrollen und rechtlichen Schritten führen könnte.

Tokenomics : Bei einem Initial Coin Offering ist die Bewertung der Token-Ökonomie von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören das Angebot, die Verteilung und der Anwendungsfall des Tokens. Achten Sie besonders darauf, wie viel des Tokenangebots dem Entwicklungsteam zugewiesen wird: Zu viel oder zu wenig kann ein Warnsignal sein. Üblich sind etwa 5-15 %.

Whitepaper : Die Prüfung des Whitepapers ist entscheidend für das Verständnis der Ziele, der Technologie und der Roadmap des Projekts. Beurteilen Sie, ob das Projekt einen klaren und realistischen Zeitplan hat, bevor Sie in ein Initial Coin Offering investieren.

Partnerschaften und Bedingungen : Es empfiehlt sich, alle Partnerschaften oder Kooperationen, die das ICO-Unternehmen eingegangen ist, und die Bedingungen dieser Vereinbarungen zu prüfen. Solche Partnerschaften können einen Mehrwert für das Projekt darstellen und ihm zu Wachstum verhelfen.

Team und Berater: Die Bewertung des Teams, einschließlich seiner Erfahrung und seiner Referenzen in der jeweiligen Branche, ist für Kryptowährungsprojekte unerlässlich. Investoren sollten auch namhafte Berater in Betracht ziehen, die einen Mehrwert für das Projekt darstellen können.

Community und Engagement: Die Bewertung der Gemeinschaft des Projekts, einschließlich ihres Engagements und ihrer Unterstützung, ist von entscheidender Bedeutung. Eine starke Community kann den Unterschied ausmachen, ob ein ICO erfolgreich ist oder nicht.

Woher weiß man, wann neue Coins auf den Markt kommen?

In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen und Blockchain-Startups kann es eine Herausforderung sein, den Überblick über die neuesten Token-Verkäufe zu behalten. Zum Glück gibt es verschiedene Ressourcen, die Anlegern helfen können, informiert zu bleiben. Einer der besten Orte, um damit zu beginnen, sind die Plattformen der sozialen Medien wie Twitter und Reddit, wo Kryptowährungsenthusiasten und Branchenführer häufig Neuigkeiten über neue Token posten.

Einige Coins werden auch exklusiv an zentralen Börsen durch Initial Exchange Offerings (IEOs) oder an dezentralen Börsen mit Initial Dex Offerings (IDOs) eingeführt. Zu guter Letzt gibt es viele Listen mit aktiven und bevorstehenden ICOs. Suchen Sie nach „ICO-Liste“, um Websites zu finden, auf denen die neuesten Token-Verkäufe vorgestellt werden.

Vorteile von Initial Coin Offerings (ICOs)

Schnelle Finanzierung: ICOs bieten Blockchain-Startups eine relativ schnelle und kostengünstige Möglichkeit der Kapitalbeschaffung. Anders als bei traditionellen Methoden der Kapitalbeschaffung, wie z.B. IPOs, können private Unternehmen mit ICOs ein globales Publikum von Investoren erreichen, ohne dass sie Finanzinstitute benötigen. Blockchain-Startups können schneller und mit weniger Einschränkungen Geldmittel beschaffen, so dass sie sich auf die Entwicklung ihrer Produkte und das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können.

Potenziell hohe Renditen: Da es bei ICOs häufig darum geht, in neue und innovative Technologien zu investieren, können Anleger von einem frühen Einstieg in neue Produkte und Dienstleistungen profitieren. Dadurch kann der Preis der neuen Token, die sie halten, erheblich ansteigen, was zu hohen Renditen auf ihre ursprüngliche Investition führt.

Community: ICOs sind in der Regel bestrebt, eine Community rund um ihre neuen Münzen aufzubauen, die dazu beitragen kann, eine treue Anhängerschaft zu schaffen und die Akzeptanz ihrer neuen Technologie zu fördern. Für die Anleger kann dies eine Gelegenheit sein, mit gleichgesinnten Krypto-Enthusiasten in Kontakt zu treten und sich einer wachsenden Gemeinschaft von Unterstützern anzuschließen.

Nachteile von Initial Coin Offerings (ICOs)

Fehlende Regulierung: Da ICOs noch eine relativ neue Methode der Mittelbeschaffung sind, sind sie weitgehend unreguliert. Das kann es Anlegern erschweren, die Legitimität eines Projekts zu beurteilen und eröffnet Projekten die Möglichkeit, erhaltene Gelder zu missbrauchen oder sogar regelrechten Betrug zu begehen, oft ohne jegliche Konsequenzen.

Volatilität: ICOs sind hochspekulative Investitionen. Ihr Potenzial für Renditen ist in der Regel höher als das etablierterer Projekte, was aber auch mit einem höheren Risiko verbunden ist. Genau wie viele andere Start-ups können auch die besten ICOs bei der Erreichung ihrer Ziele vor großen Herausforderungen stehen, und der Wert ihrer Token kann aufgrund der Marktbedingungen oder unerwarteter Entwicklungen schnell schwanken.

Technische Risiken: Bei ICOs wird in der Regel in neue und ungetestete Technologien investiert, was erhebliche technische Risiken mit sich bringen kann. Dazu gehören Anfälligkeiten für Hackerangriffe oder andere Sicherheitsverletzungen sowie potenzielle Fehler oder Schwächen in der zugrunde liegenden Technologie.

Welches ist der beste ICO, in den man jetzt investieren sollte?

Diese handverlesenen ICOs sind alle vielversprechend. ALINK AI könnte in einer KI-gestützten Zukunft eine wichtige Rolle als Datenmarktplatz spielen, wohingegen Kryptview mit seinem Community-basierten Ansatz wahrscheinlich den Standard für Krypto-Forschungsplattformen der Zukunft setzen wird. Die besten ICO-Projekte sind jedoch zweifellos Metacade und AltSignals.

Metacade hat sich bereits im Presale bewährt und über $14,6m von Tausenden von Investoren aus aller Welt eingesammelt. Seine Vision, die erste Anlaufstelle für P2E-Gaming im Web3 zu sein, hat die Aufmerksamkeit von Gaming-Enthusiasten und Krypto-Investoren gleichermaßen auf sich gezogen. Der MCADE-Token dürfte bis zum Jahr 2023 ein Outperformer sein.

AltSignals ebnet derweil den Weg für KI-basierte Handelswerkzeuge. Seine nachweisliche Erfolgsbilanz ist ein starkes Indiz dafür, dass sein ASI-Token ein Erfolg werden wird. Es sind sogar Partnerschaften mit Institutionen im Gespräch, die den Wert von ASI in die Höhe treiben könnten, sobald sich die Nachricht verbreitet. So oder so, man sollte sich diese beiden herausragenden Projekte nicht entgehen lassen.

Häufig gestellte Fragen zu Kryptowährungen

Was sind Kryptowährungen?

Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die meist stark dezentralisiert sind und unabhängig von Regierungen und Finanzinstituten funktionieren. Die wertvollste Kryptowährung ist Bitcoin, die allgemein als Wertaufbewahrungsmittel angesehen wird. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung und bietet Smart Contracts, die unglaublich vielseitige Funktionen erfüllen können.

Was bedeutet ICO?

ICO steht für Initial Coin Offering. Dabei handelt es sich um eine Methode, mit der Blockchain-Startups Kapital beschaffen, indem sie digitale Währungen wie neue Token oder Coins an Investoren im Austausch gegen Kryptowährungen oder Fiat-Währung ausgeben.

Sind ICOs illegal?

ICOs sind nicht per se illegal, doch die meisten würden in vielen Ländern unter die Wertpapiergesetze fallen, so auch in den USA bei der Securities and Exchange Commission (SEC). Daher müssen ICOs die einschlägigen Vorschriften einhalten, um rechtliche Probleme mit den Aufsichtsbehörden zu vermeiden.

Sind ICO-Coins eine gute Investition?

Die potenzielle Rendite eines ICO-Coins kann hoch sein, ist aber aufgrund der fehlenden Regulierung und der möglichen Volatilität auch mit einem erhöhten Risiko verbunden. Es kann schwierig sein, den richtigen ICO auszuwählen, und die Performance eines ICO-Coins hängt letztlich von vielen Faktoren ab.

Wo kann ich eine Kryptowährung für ein Initial Coin Offering kaufen?

ICOs werden in der Regel direkt vom Start-up selbst oder auf ICO-Aggregator-Websites wie Pinksale gekauft. Einige ICOs finden an Börsen statt, wo man sie als IEOs oder IDOs bezeichnet.

Was sind die nächsten großen bevorstehenden Initial Coin Offerings im Jahr 2023?

Die nächsten großen ICOs für 2023 lassen sich nur schwer vorhersagen, denn der Markt kann sehr unberechenbar sein. Allerdings haben viele der Token auf dieser Liste eine gute Chance, sich gut zu entwickeln, allen voran Metacade und AltSignals.

Was ist der Hauptunterschied zwischen einem ICO und einem IPO?

Der Hauptunterschied zwischen einem ICO und einem IPO besteht darin, dass ein IPO eine traditionelle Methode der Kapitalbeschaffung ist, die etablierte Unternehmen nutzen, um durch die Ausgabe von Aktien an die Öffentlichkeit Kapital zu beschaffen. Ein ICO hingegen wird von Start-ups genutzt, um durch die Ausgabe neuer Token Kapital zu generieren.

Was passiert mit den Geldern eines ICOs?

Das bei einem ICO eingenommene Geld wird in der Regel zur Finanzierung der Entwicklung und des Wachstums bestimmter Funktionen des Projekts verwendet, darunter die Einstellung von Entwicklern und die Vermarktung des Projekts. Die genaue Verwendung der Gelder wird meist im Whitepaper des ICO-Projekts dargelegt.

