Ist FTX bankrott? Warum verkauft Binance FTT? – Deep Dive

CEO von Binance, CZ, kündigte an, dass die Börse ihre FTT-Anteile nach den Enthüllungen über die Alameda/FTX-Beziehung abstoßen wird

Das Vermögen von Alameda in Höhe von 14,6 Mrd. $ besteht zu 40 % aus FTT, dem nativen Token von FTX

Es gibt nur wenige Informationen darüber, wie die Verbindlichkeiten von Alameda in Höhe von 8 Mrd. $ lauten

Bankman-Fried gründete Alameda und FTX, hat aber den Interessenkonflikt verteidigt

Das Volumen der FTT ist gering – die Illiquidität würde Alameda daran hindern, ihre FTT zu verkaufen

Alameda hat angeboten, die FTT von CZ für 22 $ pro Token zu kaufen, da die Sorge wächst, dass der Verkaufsdruck den Markt beeinträchtigen wird

CZ sagt, dass der Verkauf Monate dauern wird

Meine Frage ist: Warum muss Krypto das wieder durchmachen?

Wir leben in einer Blockchain-Welt. Wie schwierig ist es, all dies in Blockchain zu packen?

Nicht schon wieder.

Krypto-Investoren leiden noch immer unter dem PTBS der Ansteckungswelle des Sommers, als scheinbar die halbe Branche in die Knie ging. Und wer sollte dieses Mal die Rolle des Bösewichts spielen, wenn nicht FTX, der vermeintliche weiße Ritter, der einsprang, um den Tag mit Rettungsangeboten für die Unternehmen Celsius und BlockFi in letzter Minute zu retten.

Was ist passiert?

Früher – und in Bezug auf Kryptowährungen bedeutet das, dass es erst ein paar Jahre her ist – half Binance bei der Gründung von FTX, das heute als ihr größter Konkurrent auftritt.

Letztes Jahr stiegen sie aus der Aktienposition aus und erhielten 2,1 Mrd. $ für ihre beträchtliche Investition. Diese wurde jedoch nicht in bar ausgezahlt, sondern zwischen dem Stablecoin BUSD und dem FTX-Token, FTT, aufgeteilt.

Im Mittelpunkt des Problems steht die mit dem FTT-Token getätigte Zahlung. CZ, der CEO von Binance, verkündete auf Twitter, dass „aufgrund der jüngsten Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind, wir beschlossen haben, alle verbleibenden FTT in unseren Büchern zu liquidieren“.

Er fügte hinzu: „Wir werden versuchen, die Auswirkungen auf den Markt zu minimieren. Aufgrund der Marktbedingungen und der begrenzten Liquidität gehen wir davon aus, dass dies einige Monate dauern wird.“

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Was sind die Enthüllungen über FTX?

Die Ankündigung von CZ ist eine Reaktion auf eine CoinDesk-Geschichte über die Bilanz des Handelsunternehmens Alameda Research.

Alameda ist (sozusagen) eine Schwesterfirma von FTX, obwohl die Details etwas düsterer sind. Der Hedgefonds/die Handelsfirma wurde von Sam Bankman-Fried gegründet, dem gleichen Sam, der FTX leitet, der seit langem mit Fragen zum Interessenkonflikt zwischen diesen beiden Unternehmen konfrontiert ist.

Börsen leben und sterben durch ihre Liquidität, und das ist das Schwierigste, wenn man eine neue Börse einführt. Händler werden der Liquidität folgen, aber wenn man mit null Liquidität beginnt, bekommt man keine Händler. Und per Definition kommt Liquidität nur von Händlern. Es ist also so etwas wie ein umgekehrtes Henne-Ei-Problem.

Bankman-Fried löste dieses Henne-Ei-Problem, indem er eine Menge von Alamedas Trades durch FTX leitete und so die Liquidität erhöhte. Bald ging FTX in die Rennen, sein Wachstum war phänomenal (erst vor drei Jahren gestartet, mit Bankman-Fried, der in seinen Zwanzigern in den Milliardärsclub katapultiert wurde).

Die Fragen im Zusammenhang mit einem Interessenkonflikt drehen sich darum, welche Informationen Alameda auf dem Markt sieht, die normale Händler nicht sehen. Bankman-Fried hat dies zurückgedrängt, aber die Realität ist, dass Alameda einer der größten Liquiditätsanbieter an der Börse ist und aktiv gegen Kunden handelt. Unter der Annahme, dass alles ehrlich ist, ist der Interessenkonflikt immer noch leicht zu erkennen.

Alameda is a liquidity provider on FTX but their account is just like everyone else's. Alameda's incentive is just for FTX to do as well as possible; by far the dominant factor is helping to make the trading experience as good as possible. — SBF (@SBF_FTX) July 31, 2019

Aber es gibt andere verworrene Handlungsstränge zwischen den beiden. Obwohl es sich um „zwei getrennte Unternehmen“ handelt, berichtet CoinDesk, dass „die Trennung an einer wichtigen Stelle aufbricht: in der Bilanz von Alameda, wie aus einem privaten Finanzdokument hervorgeht, das CoinDesk einsehen konnte“.

Die Vermögenswerte von Alameda beliefen sich am 30. Juni auf 14,6 Mrd. $, wovon 3,66 Mrd. $ auf „freigeschaltete FTT“ und 2,16 Mrd. $ auf „FTT-Sicherheiten“ entfielen. Ich habe die Aufschlüsselung der Vermögenswerte unten dargestellt, die eine große Dosis Solana enthält, die Kryptowährung, in die Sam Bankman-Fried ein früher Investor war und die er nach wie vor lautstark unterstützt.

Offensichtlich ist das eine ziemlich besorgniserregende Bilanz von stark korrelierten Instrumenten. Aber es ist wirklich das FTT-Token, das auffällt und erstaunliche 40 % (zwischen gesperrten und entsperrten Zuweisungen) einnimmt. FTT ist schließlich ein von FTX erstelltes Token.

Wie besorgniserregend ist der FTX-Token?

Es sind nicht nur die inzestuösen Verbindungen zwischen dem Unternehmen oder die Tatsache, dass FTX aus dem Nichts geschaffen wurde und nun 40 % der Bilanz ausmacht. Denn auch hier gibt es ein Liquiditätsproblem.

Während ich dies schreibe, beträgt die Marktkapitalisierung von FTT-Token 3 Mrd. $ (laut CoinMarketCap) und die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung 7,9 Mrd. $. Und jetzt sehen Sie das Problem – Alameda hält 3,7 Mrd. $ dieser Marktkapitalisierung, neben weiteren 2,2 Mrd. $ an „FTT-Sicherheiten“ – wofür Ihre Theorie genauso gut ist wie meine, weil ich keine Ahnung habe, was das bedeutet.

Auch andere im CoinDesk-Bericht erwähnte Vermögenswerte können die Bedenken nicht ausräumen. SRM ist eines davon. Es handelt sich dabei um den nativen Token der dezentralen Börse, Serum, die von Sam Bankman-Fried gegründet wurde.

Es werden drei weitere Token erwähnt – MAPS, OXY und FIDA. Ich gebe nicht vor, viel über diese zu wissen, aber das allein fasst schon das Problem zusammen. Auch diese sind höchst illiquide – viel illiquider als FTT.

Und so deutet die große Frage auf Verbindlichkeiten hin. FTX hat Verbindlichkeiten in ihrer Bilanz von insgesamt 8 Mrd. $, von denen 7,4 Mrd. $ Kredite sind. Ich konnte keine weiteren Informationen darüber finden, aber es besteht kein Zweifel, dass diese Zahl im Vergleich zu den oben analysierten illiquiden Vermögenswerten besorgniserregend erscheint.

Es sollte erwähnt werden, dass die FTT auf der Passivseite steht. Dies würde die Befürchtungen erheblich abschwächen, da das gleiche Problem der „Phantom“-Vermögenswerte dann auch für die Passivseite gelten könnte.

Aber wir haben keine Ahnung, auf was der Großteil der Verbindlichkeiten lautet. Ich glaube zwar nicht einen Moment lang, dass Alameda zahlungsunfähig sein könnte, aber das Untergangsszenario ist eine Passivseite voller Fiat, da die Aktivseite einfach nicht in großem Umfang liquidiert werden kann, um die Verbindlichkeiten zu erfüllen. In Anbetracht der Verbindungen zu FTX und der Tatsache, dass FTT aus dem Nichts geschaffen werden kann und eine so geringe Liquidität aufweist, wird es wohl fälschlicherweise überbewertet.

Diese Grafik sagt alles. In den letzten 6 Monaten betrug das tägliche Volumen im Durchschnitt 25 Mio. $, bevor es diese Woche, als diese Geschichte bekannt wurde, noch einmal anstieg. Es ist einfach unmöglich, dass Alameda einen bedeutenden Teil seiner FTT-Bestände veräußern kann, ohne dass der Marktpreis in den Keller geht. Daher übersteigen die Vermögenswerte auf dem Papier bei weitem den realen Wert.

Was passiert also, wenn Binance verkauft?

CZ ist also erschrocken über die Enthüllungen rund um den FTT-Token. Ein wahrgenommener Mangel an zugrunde liegendem Wert ist eine Sache, aber es aus dem Nichts zu schaffen und ihn zur Stützung der Bilanzen zu verwenden, ist eine andere. Also kommt der Verkaufsauftrag.

Interessanterweise gab CZ den kryptischen Tweet ab, dass „wir keine Leute unterstützen werden, die sich hinter ihrem Rücken gegen andere Akteure der Branche einsetzen“, was darauf hindeutet, dass mehr dahintersteckt als Bedenken hinsichtlich der Beziehung zwischen Alameda und FTX.

Liquidating our FTT is just post-exit risk management, learning from LUNA. We gave support before, but we won't pretend to make love after divorce. We are not against anyone. But we won't support people who lobby against other industry players behind their backs. Onwards. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Und obwohl wir nicht wissen, wie hoch der Anteil der 2,1 Mrd. $ Eigenkapitalausschüttung von Binance durch FTX in BUSD und FTT ist, besteht kein Zweifel daran, dass er im Vergleich zu der auf dem Markt gehandelten Liquidität beträchtlich ist – Gerüchten zufolge sind es insgesamt 500 Mio. $.

Aus diesem Grund hat sich Alameda-CEO Caroline Ellison mit einem Angebot zum Kauf der gesamten FTT von CZ zu einem Preis von 22 $ pro Token eingemischt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der Marktpreis bei 22,20 $. CZ hatte die Liquiditätssituation anerkannt und erklärt, dass es einige Monate dauern würde, den Verkaufsauftrag zu erfüllen.

@cz_binance if you're looking to minimize the market impact on your FTT sales, Alameda will happily buy it all from you today at $22! — Caroline (@carolinecapital) November 6, 2022

Sie hatte zuvor auch klargestellt, dass die im CoinDesk-Bericht erwähnte Bilanz unvollständig sei, obwohl dies CZ nicht vom Verkauf abhielt.

Meine Gedanken

Wie in diesem Bereich üblich, herrscht auch hier eine frustrierende Unklarheit.

Ellisons Kommentare, dass die Bilanz unvollständig sei, zeigen dies. Aber lassen Sie mich eine Frage stellen – warum gibt es in einer Branche, die auf der Blockchain basiert, so oft ein Problem mit der Transparenz? Warum können wir diese großen Akteure nicht dazu bringen, ihre Beteiligungen und Bilanzen on-chain für alle sichtbar zu machen?

Dasselbe haben wir während des Terra-Fiaskos erlebt, als niemand wusste, über welches Kapital die Luna Foundation Guard verfügte, die verzweifelt Bitcoin einsetzte, um den kollabierenden Bindung zu verteidigen.

Und wieder – auch hier ein Déjà-vu – ist die ganze Sache inzestuöser als ein Lannister-Familientreffen. Alameda hält FTT-Tokens, die von FTX eingeführt wurden, in die Binance investiert hat und die in FTT ausgezahlt wurden. Von außen betrachtet ist das ein Wahnsinn.

Das Gleiche geschah mit der Beteiligung von Three Arrows Capital an Luna. Und BlockFi war auch beteiligt. Und dann Celsius und Voyager Digital. Und die Liste geht weiter. Sie alle waren einander ausgesetzt, Terra und ein abstürzender Bitcoin – eine böse Abwärtsspirale, die wie ein Kartenhaus zusammenbrach.

Ich glaube nicht, dass dies hier der Fall ist. FTX scheint in Ordnung zu sein, und ich glaube, dass Alameda die Sache im Griff hat. Aber die obigen Informationen sind besorgniserregend, und es ist lächerlich, dass ich überhaupt darüber spekulieren muss. Ganz zu schweigen davon, dass die verwickelte Verbindung zwischen den beiden für alle Beteiligten ungesund ist.

Dies ist nur eine Vermutung. Über die Passivseite der Alameda-Bilanz liegen uns natürlich keine Informationen vor. Wenn es sich um Fiat im Wert von 8 Mrd. $ handelt, könnte es ein Problem geben. Aber noch einmal, wir wissen es nicht.

Das ist Krypto, also warum können wir es nicht einfach auf die Blockchain packen und aufhören, im Internet darüber zu diskutieren? Wir haben diesen Film schon zu oft gesehen und er wird langsam ermüdend.