Ist Huobi sicher? Warum Kunden ihr Geld abheben sollten

Es ist Murmeltiertag in der Kryptowelt. Eine weitere zentralisierte Kryptobörse steht vor dem Aus, dieses Mal Huobi.

Der chinesische Krypto-Unternehmer Justin Sun, der Gründer der Kryptowährung Tron und auch im Vorstand von Huobi sitzt, kündigte an, dass die Börse etwa 20 % ihrer Belegschaft entlassen werde.

In weiteren Berichten wurde behauptet, dass die Mitarbeiter zusätzlich zu einem dramatischen Personalabbau ihre Gehälter in Stablecoins zahlen mussten, während interne Kommunikationskanäle geschlossen wurden, um die Unzufriedenheit zu unterdrücken.

Während die Geschichte noch entsteht, ist dies offensichtlich … nicht gut. Viele ominöse Screenshots von Mitarbeitern, die versuchten, in Systeme einzudringen und miteinander zu kommunizieren, wurden überall auf Twitter geteilt. Es tauchten verständlicherweise Berichte auf, dass Mitarbeiter wütend waren, dass sie entlassen würden, sollten sie sich weigern, ihre Gehälter in Stablecoins anzunehmen.

Justin Sun's HR is communicating with all Huobi employees to change the salary form from fiat currency to USDT/USDC; employees who cannot accept it may be dismissed. The move sparked protests from some employees. Exclusive https://t.co/QB4sjDyHc7

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 4, 2023