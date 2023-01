Ist Solana tot? Top-Projekte verlassen die Blockchain

Für Krypto-Anleger war 2022 ein Jahr zum Vergessen.

Aber trotz all der Schmerzen wurden die Fans von Solana mehr als die meisten anderen verletzt. Anfang 2022 war Solana mit einer Marktkapitalisierung von 54,5 Mrd. $ die fünftgrößte Krypto der Welt. Heute ist es der sechzehnte Platz in den Reihen, nachdem es über 95 % von seinem Höchststand verloren hat und jetzt einen Wert von 4,4 Mrd. $ hat.

Erstens das Offensichtliche. Das Makroklima hat sich im letzten Jahr unermesslich gewendet. Nach einem Jahrzehnt, in dem die Zinssätze niedrig waren und die Gelddruckmaschine ungehindert floss, zog die US-Notenbank den Stecker.

Und so sieht sich die Kryptowährung zum ersten Mal in ihrer kurzen Geschichte mit einem Bärenmarkt in der Wirtschaft insgesamt konfrontiert. Während der explosiven Hausse des letzten Jahrzehnts hat alles, was einen Puls hat, schwindelerregende Renditen erzielt. Aber jetzt ist die Party vorbei.

Ein Vergleich zwischen Solana und Bitcoin zeigt jedoch, wie stark die Underperformance war.

Das erste Problem sind die ständigen Ausfälle. Ich habe im Juni darüber geschrieben, wie Solana mich an meine kaputten Kopfhörer erinnert. Sie sind großartig, wenn sie funktionieren, aber da ich den Kopfhörer ständig drehen, abziehen und wieder anschließen muss, um Musik zu hören, sind sie für mich nicht sehr nützlich.

Solana ist wie diese Kopfhörer. Sie hat ihre marktführenden TPS und günstigen Gasgebühren eine Zeit lang auf die Probe gestellt, sich als „ETH-Killer“ positioniert und sich dadurch während der Pandemie einer Flut von Interesse und hohen Gewinnen erfreut.

Natürlich, wie ich oben sagte, war dies während einer Zeit der Expansion aller Risikoanlagen, und die Due Diligence im Bereich der Kryptowährungs-Altcoins war nicht genau so granular, wie sie hätte sein sollen. Es gab – und gibt – ernsthafte Probleme unter der Motorhaube von Solana, da die Ausfälle in einem unerbittlichen Tempo andauern.

Wie nützlich ist eine Blockchain, wenn sie sich häufig abschaltet?

Bereits im Juni schrieb ich in einem Artikel, dass „ich es langsam leid bin, die Worte ‚potenziell‘, ‚könnte‘ und ‚vielleicht‘ zu verwenden, wenn es um Solana geht“. Seitdem ist der Kurs um weitere 70 % eingebrochen, und der Markt scheint die Hoffnung, dass Solana Bedeutung erlangt, so gut wie aufgegeben zu haben.

Der Aufstieg von Layer 2s bedroht auch die Kernprämisse von Solana und greift seinen Kernanwendungsfall an. Layer 2s funktionieren, was eine einfache Aussage ist, die Solana im Moment einfach nicht für sich selbst behaupten kann.

Uff. Im letzten Monat war es schwierig, über alles, was mit Krypto zu tun hat, zu sprechen, ohne den goldenen Ritter, der zum Erzbösewicht wurde, Sam Bankman-Fried, zu erwähnen. Aber leider hatte sein Untergang schlimme Folgen für Solana.

Der in Ungnade gefallene Gründer von FTX war ein überzeugter früher Unterstützer von Solana, wobei der Token sogar in der viel beachteten Bilanz von FTX auftauchte, da es in letzter Minute verzweifelt nach Investoren suchte. Tatsächlich war Bankman-Fried Solanas größter Champion.

I'll buy as much SOL has you have, right now, at $3.

Sell me all you want.

Then go fuck off.

— SBF (@SBF_FTX) January 9, 2021