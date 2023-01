Kann Metacade den großen Krypto-Crash vermeiden?

Der Zusammenbruch von FTX hat das Feuer für den großen Kryptowährungscrash im Jahr 2022 angefacht. Kryptowährungen sind eine risikoreiche und renditestarke Anlageklasse, und das FTX-Fiasko hat Schwachstellen aufgezeigt, aus denen die Branche lernen kann.

Trotz des Zusammenbruchs von FTX wächst Web3 weiter. Brandneue Projekte wie Metacade (MCADE) spiegeln den Grad der Innovation in diesem Bereich wider. Lies weiter, um zu erfahren, warum MCADE die beste Investition des Jahres sein könnte.

Der große Krypto-Crash: 2022 war ein Jahr zum Vergessen

Nach dem großen Kryptowährungscrash im Jahr 2022 fragen sich die Anleger, wo der Tiefpunkt des Bärenmarktes liegen könnte. Bitcoin (BTC) hat bereits über 75 % seines Wertes verloren, während viele Altcoins, darunter Axie Infinity (AXS), Shiba Inu (SHIB) und Avalanche (AVAX), seit dem Erreichen ihrer Allzeithochs im Jahr 2021 einen Preisrückgang von 90 % hinnehmen mussten.

Der Kryptowährungscrash hatte katastrophale Auswirkungen auf einige große Marktteilnehmer: FTX – die damals zweitgrößte zentrale Börse (CEX) – gab im Zuge des Preisverfalls ihren Konkurs bekannt und sorgte dafür, dass der gesamte Markt nach der Pleite im November 2022 noch weiter fiel.

Die Kapitulation von FTX wurde nicht zuletzt durch die Misswirtschaft von Sam Bankman-Fried (SBF) und die Veruntreuung von Nutzergeldern durch Alameda Research, einem Hedgefonds unter der Kontrolle von SBF, verursacht.

Nachdem die Insolvenz von FTX und Alameda Anfang November bekannt wurde, stoppte FTX die Abhebungen seiner Kunden. Infolgedessen gingen alle Kryptowährungen auf der Plattform verloren, und es ist derzeit unklar, ob die Nutzer/innen ihr digitales Vermögen jemals wiedersehen werden. Dies war eine deutliche Erinnerung an die Risiken, die mit der Zentralisierung verbunden sind, vor allem in einer Branche, in der die regulatorischen Richtlinien unklar bleiben.

Der Kryptowährungs-Crash hat mehrere große Opfer gefordert, wobei die meisten von ihnen Depotplattformen unter zentraler Führung waren. FTX, Celsius Network , Three Arrows Capital, Voyager und bis zu einem gewissen Grad sogar das Terra Ecosystem sind allesamt Erinnerungen daran, dass die Selbstverwahrung bei weitem der sicherste Weg für Investoren ist, digitale Vermögenswerte während eines Kryptowährungscrashs zu halten.

Bärenmärkte halten nicht ewig an, und Metacade könnte jetzt der beste Kauf sein

Trotz des Kryptowährungs-Crashs und des anhaltenden Bärenmarkts gibt es immer noch viele Millionen Investoren auf der ganzen Welt, die kaufen wollen, solange die Preise niedrig sind. Einer der besten Käufe im Moment ist Metacade . Es ist ein brandneues Projekt, das mit dem aufkommenden Hype den Absturz des Kryptomarktes völlig vermeiden könnte.

Metacade hat vor Kurzem den Start seines Token Presale bekannt gegeben, bei dem 70 % des Gesamtangebots von MCADE für frühe Investoren zur Verfügung gestellt werden. In den ersten neun Wochen flossen fast 3,2 Millionen US-Dollar in das Projekt, und es werden große Gewinne für diese neue GameFi-Plattform vorhergesagt.

Was ist Metacade?

Metacade ist die erste Community-gesteuerte Spielhalle und das größte Blockchain-Projekt seiner Art. Auf der Plattform werden viele verschiedene Play-to-Earn ( P2E ) Arcade-Spiele angeboten, von klassischen Titeln bis hin zu neuen Spielen, die speziell für die Metaverse-Arcade entwickelt wurden.

Metacade soll ein sozialer Knotenpunkt für Web3-Nutzer/innen werden und hat bereits eine große Fangemeinde. Die Nutzer/innen können die neuesten Trends entdecken, Tipps und Tricks für eine Vielzahl von Blockchain-Spielen lernen und viele Verdienstmöglichkeiten direkt auf der Plattform nutzen.

Wie funktioniert MCADE?

Spieler/innen können sich in einer Reihe von P2E-Spielen durch unendlich viele Levels spielen, sei es im Freizeit- oder im Wettkampfmodus. Metacade wird Turniere veranstalten, bei denen Spieler/innen gegeneinander antreten können, um große Preise zu gewinnen, die in MCADE-Tokens bezahlt werden.

Metacade führt außerdem einen Create2Earn-Mechanismus ein, mit dem die Community für das Teilen von Informationen und das Erstellen eigener Inhalte auf der Plattform belohnt wird. Eigene Inhalte können Alphas, Spielberichte, Einblicke und Interaktionen mit anderen Nutzern sein – all das wird mit Token-Belohnungen für den Ersteller des Inhalts belohnt.

Die Work2Earn-Funktion ist eine weitere Methode, um ein Krypto-Einkommen in der Metacade zu verdienen. Nutzerinnen und Nutzer können auf bezahlte Arbeitsmöglichkeiten zugreifen, die von Kurzzeitjobs bis hin zu Vollzeitstellen bei Web3-Unternehmen reichen. Metacade will Nutzer/innen unterstützen, die eine Karriere in der Blockchain starten wollen.

Metacade ist (buchstäblich) ein Game Changer

Metacade wird von Gamern für Gamer entwickelt. Eines der Ziele des Teams ist es, die Zukunft des Blockchain-Gamings selbst zu unterstützen. Das Metagrants-Programm ist ein Mittel, um Entwickler zu ermutigen, in diesem Bereich innovativ zu sein.

Die Entwickler/innen reichen Spielvorschläge ein und die Community stimmt darüber ab, welche neuen Spiele sie am liebsten spielen würden. Die siegreichen Ideen erhalten eine Frühphasenfinanzierung durch Metagrants und werden auf Metacade veröffentlicht, was dazu beiträgt, brandneue Spiele in die Welt des Web3 zu bringen und die Spieleindustrie voranzutreiben.

Könnte MCADE im Jahr 2023 $5 erreichen?

Trotz der FTX-Kapitulation und des Kryptowährungscrashs von 2022 nimmt Metacade bereits Fahrt auf. Der Presale des Projekts ist schnell ausverkauft, und der MCADE-Token wird bald an dezentralen Börsen ( DEXs ) eingeführt, was seine Reichweite weiter erhöhen wird.

Experten sagen eine explosive Preisentwicklung voraus, nachdem sich der Markt vom Kryptowährungscrash erholt hat. Bis 2025 könnte MCADE einen Wert von 5 US-Dollar erreichen – ein 250-facher Anstieg gegenüber dem Ende des Presales.

Ist MCADE eine Investition wert?

Der Presale von MCADE ist eine hervorragende Investitionsmöglichkeit. Der Token startete mit einem Preis von nur 0,008 $ und der Preis steigt während des Presales schrittweise auf 0,02 $. Die Kapitulation von FTX hatte keine Auswirkungen auf die Nachfrage nach MCADE, und es wird erwartet, dass der Token in jeder Presale-Phase ausverkauft sein wird.

Um den bestmöglichen Preis für MCADE zu erzielen, müssen die Investoren schnell sein. Die Presale-Phase läuft nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, und der Preis wird mit jeder ausverkauften Runde steigen. Metacade scheint eines der wenigen Projekte zu sein, die sich der Baisse entziehen können, was es zu einer wertvollen Ergänzung für jedes Portfolio macht.