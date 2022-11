Können Social Token es mit Meta und TikTok aufnehmen? Interview: P00LS

Social Token sind eine von vielen Schichten des Metaverse (worüber ich erst kürzlich geschrieben habe).

Einige argumentieren, dass eine Blockchain-basierte Struktur ein besseres System sein könnte, bei dem sowohl Entwickler als auch Verbraucher ein größeres Stück vom Kuchen als das aktuelle System abbekommen, das von großen Akteuren wie Meta, TikTok und so weiter dominiert wird.

P00ls ist eine Plattform, die hofft, dass Web3 den Raum verändert. Sie haben eine Plattform, die es Schöpfern und Marken ermöglicht, ihre eigenen Social Token zu lancieren und sie an ihre Communities zu verteilen, wodurch sie zu Währungen für das jeweilige Ökosystem werden.

Heute interviewen wir Hugo Renaudin, CEO von P00LS, und stellen einige Fragen, die sich aus dem ehrgeizigen Projekt ergeben, sowie Fragen zu ihrer neu eingeführten Creator World und ihrem Token.

(Coinhero) CH: Creator Worlds scheint ein interessantes Konzept zu sein. Was ist Ihr Plan, um Benutzer dafür zu gewinnen, anstatt die Konkurrenten, die im Raum mit ähnlichen Protokollen existieren?

Ich denke, der Schlüssel hier ist, dass wir für Fans und nicht für Spekulanten bauen, während die vorherige Generation von Fan-Token-Plattformen ziemlich genau auf Krypto-Händler und Spekulanten abzielte. Das bedeutet, dass wir uns darauf konzentrieren, Erfahrungen zu schaffen, mit denen Menschen die Social Token ihrer Lieblingsschöpfer verdienen (statt kaufen) und nutzen (statt verkaufen), um auf sinnvolle Erfahrungen und Interaktionen zuzugreifen. Wenn Sie an Creator Worlds denken, ist dies der Ort, an dem diese Community-to-Creator-Interaktion stattfindet und wo Menschen ihre Social Tokens leicht verwenden können, um Nutzen zu ziehen. Dies ist das Zentrum der Fan-zu-Ersteller-Beziehung, in der Sie mit einem Social Token Ebenen der Teilnahme und Beteiligung einer Community freischalten können, die Sie in ähnlichen Fan-Token-Protokollen oder sogar bei web2-Social-Media-Plattformen nicht haben.

CH: Glauben Sie, dass sich deren Einfluss und Netzwerkeffekte in Zukunft auf den Web3-Bereich übertragen lassen könnten, da ein Großteil der Social-Media- und Inhaltserstellungsseite des Internets von großen Unternehmen (TikTok, Meta usw.) kontrolliert wird? Was würde zum Beispiel Meta davon abhalten, eine zentralisierte Version von so etwas wie Creator Worlds zu starten?

Sie haben Recht, ältere Web2-Plattformen haben einen Wettbewerbsvorteil, weil sie bereits ein Massenpublikum und eine Benutzerbasis haben. Einige haben super erfolgreiche Pushes zu web3 gemacht, genau wie Reddit – das Millionen von Wallets für seine Benutzer erstellt hat.

Dass Meta und Tiktok Social Token erstellen würden, würde jedoch völlig gegen ihr aktuelles Modell verstoßen. Wenn Sie darüber nachdenken, was ein Social Token bewirken kann, ist dies eine erstaunliche Möglichkeit, eine Community von Fans kennenzulernen und direkt mit ihr zu interagieren. Wenn Sie ein Social Token starten und es an Ihre Fans verteilen, wissen Sie, wer Ihre engagiertesten Fans sind (sie haben viele Token) und Sie können direkt mit ihnen interagieren (z. B. über P00LS-Welten oder einen Token-Gated-Discord-Kanal). Andererseits besteht das Geschäftsmodell von Meta und Tiktok darin, Schöpfer und Marken für diese Informationen bezahlen zu lassen.

Das Interessante ist, dass wir Meta und Tiktok tatsächlich verwenden können, um Werte und sinnvolle Interaktionen für Social Token zu schaffen. Wir können diese Plattformen nutzen, um Inhalte direkt an Social-Token-Inhaber zu liefern. Zum Beispiel haben wir gerade ein privates Instagram-Konto für einen unserer Schöpfer, Hugo Comte, eingerichtet, auf das man nur zugreifen kann, wenn man einige seiner Social Token besitzt.

CH: Ist es schwierig, zerozeroDEX zu starten, im Hinblick auf die Gewinnung von Liquidität zu Beginn?

Wir freuen uns eigentlich, unseren DEX mit geringer Liquidität zu starten! Die Art und Weise, wie wir uns einen gesunden Lebenszyklus für ein Social Token vorstellen, besteht darin, zunächst ohne Liquidität zu starten und es nur durch Engagement und Iteration für eine Community ertragbar zu machen und dann schrittweise mehr und mehr Liquidität einzuführen.

Wir befinden uns gerade in der Anfangsphase, daher brauchen wir nicht zu viel Liquidität, da Fans immer ihre Social Token verdienen können. Unsere Wette ist, dass mit dem Wachstum dieser Communities auch die Nachfrage wachsen wird, was natürlich die Liquidität antreiben wird.

CH: Der P00LS-Token wurde kürzlich inmitten des Bärenmarktes eingeführt. Wie schwierig war es, dieses Jahr aufzubauen, während der Markt zusammenbrach?

Ich denke, dies ist ein viel besserer Zeitpunkt für die Markteinführung, als die auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes zu haben und jetzt einen Token zu einem viel niedrigeren Preis als dem Einführungspreis zu haben.

Allerdings liebe ich es, in Bärenmärkten zu bauen. Die Menschen konzentrieren sich viel mehr auf das Bauen als auf das Spekulieren, und die Menschen in der Community sind langfristig hier, nicht nur für kurzfristige Spekulationen.

CH: Die meisten Social Tokens sind um über 90 % gefallen. In früheren Bärenmärkten fielen viele Coins mit geringer Liquidität so stark, dass sie diese Höchststände nie wieder erreichten – glauben Sie, dass wir hier dasselbe wieder sehen werden?

Auch hier wurde die vorherige Generation von Social Token für Spekulanten und Krypto-Händler entwickelt und wir konzentrieren uns auf Fans. Dies macht einen gewaltigen Unterschied: Unabhängig von den Token-Preisen wird es immer Fans geben, die Token durch Engagement verdienen und sie verwenden, um auf Dienstprogramme und Erfahrungen zuzugreifen, die es ihnen ermöglichen, ihren Lieblingsschöpfern näher zu sein.

Das wird sich nie ändern, unabhängig vom Token-Preis, und deshalb legen wir so viel Wert darauf, dass echte Fans soziale Token übernehmen, im Gegensatz zu Spekulanten.

CH: Haben Sie jemals darüber nachgedacht, ohne ein natives Token zu arbeiten? Haben Sie beispielsweise erwogen, $ETH für den Handel mit Ersteller-Token anstelle des nativen P00Ls-Tokens zu verwenden?

Nein. Von Anfang an wollten wir eine Community aufbauen, eine kollektive Zukunft, in der wir Benutzer und Ersteller zu Interessenvertretern unseres Protokolls auf der gleichen Ebene wie unser Team oder unsere Investoren machen können. Dafür benötigen Sie einen Token, sonst sind wir nur eine weitere web2-Firma!