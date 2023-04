Könnte sich Ripple nach einem positiven SEC-Urteil erholen? Ein Vergleich der Metacade- und XRP Kursprognose für 2023-2030.

Die XRP Kursprognose hat, nachdem die Muttergesellschaft Ripple Gegenstand eines viel beachteten Rechtsstreits mit den US-Regulierungsbehörden war, kürzlich gelitten. Inzwischen sind jedoch neue Nachrichten bekannt geworden, die die langfristigen Aussichten von Ripple und XRP verbessern könnten.

Andernorts im Web3 kündigte Metacade (MCADE) an, dass es nach dem großen Erfolg beim Presale des MCADE-Tokens an mehreren Börsen für digitale Vermögenswerte an den Start gehen wird. Anleger sind also optimistisch, was die Zukunft von XRP und MCADE angeht – aber welcher Token hat im Moment die Nase vorne?

Positive Entwicklungen für Ripple und Metacade

Ripple (XRP) hat bezüglich seines laufenden Gerichtsverfahrens mit der Securities and Exchange Commission (SEC) positive Nachrichten erhalten. Die Börsenaufsichtsbehörde hat im Jahr 2020 Anklage gegen Ripple erhoben, mit der Begründung, dass XRP, der digitale Vermögenswert, der von Ripple geschaffen wurde, ein nicht registriertes Wertpapier und keine Kryptowährung ist.

Die Vorsitzende von Ripple, Monica Long, sagte gegenüber CNBC, sie sei „sehr zuversichtlich“, dass das Verfahren der SEC im Laufe des Jahres 2023 zu einem positiven Ergebnis führen werde. Die positive Nachricht sorgte für einen sprunghaften Anstieg des XRP-Kurses, wobei der Token an einem einzigen Tag um über 30 % zulegte.

Aufgrund der jüngsten Gerüchte hat sich auch die langfristige XRP Kursprognose verbessert. Gleichzeitig macht Metacade weiterhin große Fortschritte. Das Projekt hat für den 6. April die Veröffentlichung des MCADE-Tokens auf UniSwap angekündigt.

Metacade kommt gerade frisch aus einem sehr erfolgreichen Presale-Event, bei dem bereits im Vorfeld $16.35m von Krypto-Investoren eingesammelt wurde. Auf den UniSwap IDO folgen zwei CEX-Börsengänge, darunter Bitmart im April und MEXC Anfang Mai.

Was ist XRP?

Bei XRP handelt es sich um einen digitalen Vermögenswert, der von einem in den USA ansässigen FinTech-Unternehmen namens Ripple Labs entwickelt wurde. Er soll als Brücke für internationale Transaktionen dienen und eine schnelle und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Zahlungsmethoden bieten.

XRP basiert auf einem dezentralisierten Netzwerk, das nicht von einem einzigen Unternehmen kontrolliert wird. Der XRP kann von Finanzinstituten genutzt werden, um sofortige Liquidität für grenzüberschreitende Transaktionen bereitzustellen, ist aber auch die native Währung des XRP Ledger. Dieses dezentralisierte Blockchain-Netzwerk unterstützt auch die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (dApps).

XRP Kursprognose: Kann XRP im Jahr 2023 $1 erreichen?

Bei einem positiven Ausgang des Gerichtsverfahrens von Ripple mit der SEC kann davon ausgegangen werden, dass ein massiver Kaufdruck für den XRP-Token entsteht. Die Kryptowährung hat einen realen Nutzen und ihr Netzwerk wurde bereits von großen Finanzinstituten darunter beispielsweise der Bank of England und Santander übernommen.

In der langfristigen XRP-Kursprognose wird XRP bei 4,20 $ gesehen, vorausgesetzt, der Fall der SEC kommt in naher Zukunft zu einem positiven Abschluss. Für das Jahr 2023 können Anleger mit erheblichen Kursbewegungen rechnen, denn die kurzfristige XRP-Kursprognose nimmt bereits die Schwelle von 1 $ ins Visier.

Was ist Metacade?

Bei Metacade handelt es sich um eine umfassende GameFi-Plattform mit der größten Sammlung von Play-to-Earn-Spielen (P2E), die auf der Blockchain zu finden ist. Während die meisten GameFi-Plattformen nur ein einziges Spielerlebnis anbieten, bietet Metacade den Spielern eine riesige Auswahl und gleichzeitig ein großzügiges Potenzial für Belohnungen in Kryptowährung.

Ziel von Metacade ist es zudem, ein zentraler Knotenpunkt für Web3-Nutzer zu werden, indem mehrere einzigartige Verdienstmechanismen in das Metaverse eingeführt werden. Mit Hilfe der Blockchain bringt das Projekt die P2E-Mechanik auf die nächste Stufe und will damit Investoren, Unternehmern und Spielern gleichermaßen dienen.

Wie funktioniert MCADE?

Mit dem MCADE-Token werden Spieler in der Metaverse-Arkade belohnt. Außerdem können Token-Inhaber MCADE auf der Plattform staken, um sich eine passive Rendite zu verdienen und bei Vorschlägen für die Unternehmensführung abzustimmen, um einen Konsens in dem von der Community geführten Projekt zu erreichen.

Die Metaverse Arcade soll Blockchain-Enthusiasten sowohl Gelegenheits- als auch Wettbewerbsspiele bieten. Die Spieler können alleine spielen und Belohnungen verdienen, während sie versuchen, ihren Highscore zu schlagen, oder an kostenpflichtigen Turnieren teilnehmen, bei denen man die Chance hat, beachtliche Kryptopreise zu gewinnen.

Durch die Create2Earn-Funktion belohnt Metacade auch die Ersteller von Inhalten von Community-Beiträgen. Dieses Element der Plattform belohnt Nutzer mit MCADE-Tokens, wenn sie Spielrezensionen veröffentlichen, Alpha teilen und mit den Beiträgen anderer Community-Mitglieder interagieren.

Im Rahmen der Work2Earn-Funktion wird das Projekt offene Stellen über eine Krypto-Jobbörse ausschreiben. Work2Earn bringt Blockchain-Nutzer mit bezahlten Stellen bei einigen der angesagtesten Start-ups von Web3 zusammen und kann darüber hinaus auch Einmalaufträge beinhalten, wie z.B. das Testen neuer P2E-Spiele, bevor diese offiziell veröffentlicht werden.

Kann MCADE im Jahr 2023 $0,50 erreichen?

Durch den Presale des MCADE-Tokens hat das neue Projekt eine beträchtliche Dynamik entwickelt, und es wird erwartet, dass es auf dem aktuellen Preisniveau beträchtliche Renditen erzielen wird. Nachdem der Preis des Tokens durch den Presale von 0,008 $ auf 0,02 $ gestiegen ist, wird MCADE bald an verschiedenen Börsen für digitale Vermögenswerte eingeführt.

Bis Ende 2023 wird erwartet, dass MCADE das Preisniveau von $0,50 erreichen wird – das wäre ein 22-facher Zuwachs gegenüber dem Ende des Presale des Tokens. Die Zukunftsaussichten des Projekts werden von den Spekulanten mit überwältigender Mehrheit positiv eingeschätzt, da es ein einzigartiges Wertangebot innerhalb der GameFi-Bewegung und einen umfassenden Nutzen für den nativen Token bietet.

MCADE vs. XRP Preisvorhersage: Welcher Token ist einen Kauf wert?

Da sich das Ripple SEC Verfahren dem Ende nähert, könnte die XRP-Preisprognose in den kommenden Monaten und Jahren regelrecht explodieren. Auf der anderen Seite ist MCADE eines der aufregendsten neuen Projekte im GameFi-Bereich, eine höchst disruptive Entwicklung für die gesamte Spieleindustrie.

Die Vorhersagen für den MCADE- und den XRP-Kurs prognostizieren einen deutlichen Anstieg gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Da sich das Projekt noch in der Anfangsphase befindet, wird Metacade wahrscheinlich eine höhere prozentuale Rendite erzielen. Die bevorstehenden Börsennotierungen könnten der perfekte Zeitpunkt sein, um MCADE in ein langfristiges Anlageportfolio aufzunehmen.