Krypto-Händler sind gerüstet und stürzen sich auf AltSignals‘ neuen Token, ASI

Aufgrund der volatilen Reaktionen auf Ereignisse, die sich auf die Kryptomärkte auswirken, können diese eine Herausforderung darstellen. Verstärkt wird diese Volatilität noch durch den spekulativen Charakter der Projekte, an die Kryptowährungen gekoppelt sind. Es werden neue und bahnbrechende Technologien eingesetzt, die noch in den Kinderschuhen stecken, deren Ergebnisse aber möglicherweise revolutionär sind und die Zukunft beeinflussen.

AltSignals ist eine solche Plattform, die brandneue Technologien einsetzt und zudem die Beta-Presale-Runde ihres neuen Tokens, ASI, lanciert. Erfahren Sie hier, warum Krypto-Händler bereits in Scharen an Bord dieser einzigartigen und aufregenden Plattform strömen.

AltSignals: Online-Trading einfach machen

Die 2017 gestartete Plattform AltSignals hat sich schnell zu einer äußerst erfolgreichen Online-Handelsgemeinschaft entwickelt, die heute 52.000 Mitglieder betreut. Sie bietet Handelsinformationen von den besten Einstiegsinvestitionen bis hin zu den Zielpreisen, die die Mitglieder anstreben sollten, bevor sie kaufen oder verkaufen. Mit dem neuen algorithmischen AltAlgo™ -Handelsindikator können die Mitglieder die Rentabilität der volatilen Natur des Kryptomarktes maximieren.

Neben dieser gut funktionierenden Technologie nutzt AltSignals die Macht der Künstlichen Intelligenz (KI), um die Qualität seiner Signale weiter zu verbessern und den Markt für Handelssignale mit seinem ActualizeAI-Toolkit zu revolutionieren.

Um AltSignals an die Spitze der KI-gestützten Krypto-Revolution zu bringen, hat das Unternehmen vor kurzem den nativen ASI-Coin im Rahmen einer fünf Runden umfassenden Presale-Veranstaltung eingeführt, bevor sie später im Jahr 2023 an die Börsen kommt. Wer den ASI-Coin besitzt, erhält zudem mehrere Vorteile, darunter exklusiven Zugang zu ActualizeAI-Signalen und die Mitgliedschaft im ActualizeAI Club.

Kann ASI im Jahr 2023 einen Wert von 1 $ erreichen?

In der Beta-Presale-Phase startete der neue Token ASI zum mickrigen Preis von 0,012 $, ein Wert, der im Laufe der Veranstaltung auf schließlich 0,02274 $ steigen wird. Die deflationäre Tokenökonomie und der in die AltSignals-Plattform integrierte Nutzen, der durch die KI-Fähigkeit noch verstärkt wird, dürften ASI an die Spitze der KI-fähigen Web3-Projekte katapultieren.

Dank des großen Potenzials von ASI könnte der Kurs nach dem Presale an den Börsen in die Höhe schnellen. Laut Prognosen einiger Analysten könnte ASI bis zum Ende des Jahres die 1-Dollar-Marke erreichen. Aber selbst wenn diese Marke nicht ganz erreicht werden sollte, werden frühe Investoren eine ansehnliche Rendite für ihren anfänglichen Einsatz während des Presales erhalten.

Was ist AltSignals?

AltSignals ist eine der größten Online-Trading-Communities im Web3, die Anlegern bei der Überwachung von Markttrends hilft, und so kontinuierliche Gewinne erzielt. Die Veröffentlichung des ASI-Tokens wird dazu beitragen, die Blockchain-Operationen für alle AltSignals zusammen mit dem AcutalizeAI-Toolkit zu erweitern.

ActualizeAI kombiniert Algorithmen des maschinellen Lernens, die die Märkte rund um die Uhr durchsuchen, um die aktuellsten Daten zu liefern, die durch ein bahnbrechendes Tool für die Vorhersagemodellierung geleitet und schließlich mit der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zusammengeführt werden. So werden der AltSignals-Community Handelssignale mit einer noch nie dagewesenen Präzision geliefert.

Das Ergebnis von ActualizeAI-gestützten Signalen sind riesige Datenmengen, die den bestmöglichen Einstiegspunkt für Anleger, die nach neuen Geschäften suchen, und die besten Verkaufspreise für diejenigen, die ihre Bestände umschichten möchten, bestimmen. Der Zugang zum Toolkit ist für alle ASI-Token-Inhaber kostenlos.

Wie funktioniert ASI?

Neben der Freischaltung des Zugangs zu ActualizeAI-Signalen können Coin-Inhaber auch eine Mitgliedschaft im ActualizeAI-Club wählen. Dadurch erhalten Sie Zugang zu einigen der lukrativsten Krypto-Gelegenheiten, darunter die besten Vorverkaufsveranstaltungen und die profitabelsten Privatverkäufe.

Zusätzlich können Inhaber von ASI-Coins ihren Besitz für sich arbeiten lassen, indem sie über mehrere Wege Krypto-Belohnungen erhalten. Erstens bietet das Innovate2Earn-Programm Nutzern einen Anreiz, während der Beta-Tests Feedback zu neuen Funktionen zu geben. Diejenigen, die die Nutzbarkeit und Machbarkeit der einzelnen Komponenten testen und kommentieren, erhalten Krypto-Belohnungen, und können diese dann exklusiv nutzen, wenn neue Ergänzungen des Ökosystems in Betrieb genommen werden.

Zum Zweiten kann der ASI-Token gestaked werden. Die Inhaber des Coins können ihren Anteil als Gegenleistung für die Teilnahme an Trading-Turnieren und Gewinnspielen einsetzen, wobei den Gewinnern potenziell lukrative Boni winken.

Und schließlich ist ASI ein Governance-Token, der einen beträchtlichen Teil des Wertes von AltSignals enthält. Dies ermöglicht es allen Besitzern des Coins, über die Verwaltung der Plattform und die zukünftige strategische Ausrichtung abzustimmen. Dieser Fokus auf die Gemeinschaft ist von zentraler Bedeutung für die Attraktivität von ASI als Investment.

Könnte KI das nächste große Ding am Krypto-Markt sein?

Sowohl die Blockchain-Technologie als auch die KI stecken noch in den Kinderschuhen. Das volle Potenzial beider Technologien muss erst noch ausgeschöpft werden, und Krypto-Projekte könnten bei der Entwicklung von KI eine große Rolle spielen. Beobachter verfolgen mit großem Interesse, wie Altsginals die KI-Technologie in der Blockchain-Arena einsetzt.

Mit KI, die in der Lage ist, komplizierte und große Datensätze zu analysieren, sich ständig weiterzuentwickeln und zu lernen und der Blockchain, die eine riesige dezentralisierte Datenbank zum Mining bereitstellt, werden die beiden Technologien als sich gegenseitig ergänzend betrachtet. Und bieten die Chance auf eine hohe Dividende.

Sollte AltSignals in der Lage sein, das Potenzial beider Technologien schnell zu nutzen, wird das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter von KI im Kryptohandel und in der Blockchain-Welt. Die spekulative Nutzung der beiden Technologien könnte AltSignals sehr schnell nach oben katapultieren.

Ist ASI einen Kauf wert?

Der ASI-Token-Presale ist eine hervorragende Investitionsmöglichkeit, da er mit einem ehrgeizigen, bahnbrechenden Krypto-Projekt einhergeht und von einem etablierten Namen in der Krypto-Welt unterstützt wird.

Mit dem neuen KI-gestützten Toolkit von AltSignals können Krypto-Händler ihre Gewinne schneller maximieren. Angesichts der Tatsache, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieser neue Token die niedrigen Preise der Presale-Veranstaltung wieder erreicht, ist jetzt die Zeit für frühe Investoren gekommen, sich zum niedrigstmöglichen Preis zu beteiligen.