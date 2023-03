Krypto-Nachrichten heute: Web3 Arcade Metacade-Presale bringt satte $10.3m in 16 Wochen ein

Der Krypto-Presale von Metacade war ein großer Erfolg, und das Projekt ist gerade erst angelaufen. Die heutigen Krypto-Nachrichten werfen einen tieferen Blick auf diese vielversprechende GameFi-Plattform und analysieren, wie weit eine Krypto-Investition in Metacade (MCADE) gehen könnte.

Krypto-Nachrichten heute: Könnte der Metacade-Krypto-Presale die beste Krypto-Investition des Jahres sein?

Die größte Nachricht in der Krypto-Sphäre betrifft derzeit Metacade – eine brandneue GameFi-Plattform, die in der Blockchain-Gemeinschaft einen großen Hype auslöst. Der Krypto-Presale von Metacade hat in kürzester Zeit $10.3m an Krypto-Investitionen angezogen, da sie wohl dazu bestimmt ist, eine der umfassendsten Plattformen im Bereich Blockchain-Gaming zu werden.

Die heutigen Krypto-Nachrichten heben hervor, dass jede einzelne vorherige Fundraising-Runde für Metacade komplett ausverkauft ist. Dies hat dazu geführt, dass der Preis von MCADE seit der anfänglichen Betaphase von 0,008 $ auf $0.017 gestiegen ist.

Metacade gibt 70 % seines gesamten Tokenangebots während des Krypto-Presales frei, was der Community umfangreiche Möglichkeiten bietet, sich vor dem Ende der Veranstaltung zu beteiligen. Mit einem so hohen Maß an Krypto-Investitionen, die bereits in MCADE fließen, bereitet sich der Token nun auf eine bedeutende langfristige Preisentwicklung vor.

Kann MCADE im Jahr 2025 $5 erreichen?

Die heutigen Experten, die Krypto-Nachrichten analysieren, legen nahe, dass MCADE im Jahr 2023 und darüber hinaus explodieren könnte. Der MCADE-Krypto-Presale ist ein Zeichen dafür, dass noch mehr kommen wird, da das Projekt durchweg bedeutende Investitionen anzieht.

Dank des Krypto-Presales ist MCADEs Engagement für einen dramatischen Anstieg bereit, wenn es an den Börsen für digitale Vermögenswerte erscheint. So haben Experten spekuliert, dass MCADE bis Ende 2023 aufgrund dieses Anstiegs der Investitionsmöglichkeiten einen Wert von 1 $ pro Token erreichen könnte.

Die Metacade-Plattform wird im Jahr 2023 in Betrieb gehen, und das umfangreiche Angebot des Projekts wird 2024 abgeschlossen sein. Durch die Einführung einer bahnbrechenden Auswahl an Krypto-Gewinnmechanismen und umfangreichen Vorteilen für die Gemeinschaft erwartet Metacade, in dieser Zeit eine beträchtliche Anzahl von Nutzern anzuziehen.

In den Jahren 2024 und 2025 könnte Metacade einen großen Erfolg erleben. In der nächsten Hausse könnte MCADE enorme Krypto-Investitionen anziehen, die den Preis des MCADE-Tokens aufgrund der deflationären Tokenomics des Projekts auf 7 US-Dollar ansteigen lassen. Dies wäre ein unglaublicher 350-facher Gewinn seit dem Ende des Krypto-Presales – ein Anstieg, der mit den anderen erfolgreichsten GameFi-Projekten im Web3 konkurriert.

Was ist Metacade?

Metacade ist die größte Blockchain-Spielhalle. Das bedeutet, dass sie die umfangreichste Sammlung von Play-to-Earn (P2E)-Spielen bietet, die irgendwo auf der Blockchain zu finden ist, wobei jeder Titel integrierte finanzielle Belohnungen für Spieler bietet.

Darüber hinaus wird Metacade zu einer zentralen Drehscheibe für alle Web3-Nutzer. Es wird die neuesten Trends im Blockchain-Gaming zeigen und die Community auf neue und aufregende Weise verbinden.

Metacade bietet auch über die Metaverse-Arcade hinaus ein großes Verdienstpotenzial für die Nutzer. Dazu gehören Play2Earn, Compete2Earn, Create2Earn und Work2Earn, da Metacade eine allumfassende GameFi-Lösung mit Blockchain-Technologie bietet.

Wie funktioniert MCADE?

Die Metaverse-Arcade wird sowohl Gelegenheitsspieler als auch Wettkämpfer ansprechen, da die Nutzer entweder alleine spielen oder in Ranglisten-Events gegeneinander antreten können. Bezahlte Turniere bieten den Gewinnern große Krypto-Preispools, während wettbewerbsorientierte Spieler ihre Fähigkeiten für den ultimativen Ruhm testen können.

Der Web3-Community-Hub wird aktuelle Krypto-Nachrichten und die besten neuen Blockchain-Spiele in diesem Bereich anzeigen. Außerdem werden die Ersteller von Inhalten durch die Create2Earn-Funktion belohnt, die den Nutzern finanzielle Anreize bietet, wenn sie Spielrezensionen veröffentlichen, Alpha teilen und mit anderen Community-Mitgliedern interagieren.

Die Work2Earn-Funktion von Metacade wird neue Jobs für Krypto-Enthusiasten vermitteln und es jedem ermöglichen, seine Karriere in der Blockchain zu starten. Work2Earn wird Gig-Arbeit, Freelance-Rollen und Vollzeitstellen bei einigen der angesagtesten Unternehmen von Web3 umfassen – ein enorm wertvolles Angebot, das von keiner anderen GameFi-Plattform erreicht wird.

MCADE bringt Blockchain-Gaming auf die nächste Stufe

Die heutigen Krypto-Nachrichten, in denen berichtet wird, dass Metacade innerhalb von 16 Wochen $10.3m angezogen hat, sind keine Überraschung. Metacade ist ein echter Game Changer und wird die nächste Welle der Spieleentwicklung direkt finanzieren.

Das Metagrants-Programm wird Spielentwicklern Frühphaseninvestitionen bieten, damit sie neue P2E-Spiele für Blockchain-Nutzer entwickeln können. Es wird einen Abstimmungsprozess beinhalten, bei dem die Metacade-Community entscheidet, welche neuen Titel am besten sind, was bedeutet, dass die begehrtesten P2E-Titel in die Metaverse-Arcade für die Community gebracht werden können.

Ist MCADE einen Kauf wert?

Der Krypto-Presale von MCADE könnte die lukrativste Gelegenheit des Jahres sein. Mit einem enormen Ertragspotenzial, das in die Plattform eingebettet ist, und einer himmelhohen Preisprognose aufgrund der heutigen Krypto-Nachrichten sieht Metacade wie eine unverzichtbare Ergänzung für Krypto-Investitionsportfolios aus. Wir können nur erwarten, dass der Hype noch zunehmen wird, wenn der Presale im März in die Endphase geht.

Metacade ist ein Paradebeispiel für eine starke Krypto-Investition unter schwankenden Marktbedingungen, da sein langfristiges Potenzial ab dem Ende des Krypto-Presales enorm ist.