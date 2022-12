Wichtigste Punkte

Krypto befindet sich seit einem Jahr in einem starken Bärenmarkt

Es ist das erste Mal, dass Krypto einen Bärenmarkt erlebt, der auch die Gesamtwirtschaft betrifft

Mit zu vielen negativen Makrovariablen und dem Ende der Nullzins-Ära scheint es naiv zu glauben, dass Krypto kurzfristig deutlich steigen kann

Jeder, der auf eine schnelle Erholung der Kryptomärkte setzt, sollte es vielleicht noch einmal überdenken.

Wenn Sie mit meiner Analyse vertraut sind, wissen Sie, dass ich seit einiger Zeit pessimistisch bin. Das liegt vor allem an den makroökonomischen Faktoren, denn die Wirtschaft taumelt angesichts des neuen Paradigmas der hohen Zinssätze.

Kryptowährungen stellen eine der risikoreichsten Anlageklassen überhaupt dar, und daher war immer damit zu rechnen, dass sie zu kämpfen haben würden, sobald ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und genau das ist geschehen, denn Jerome Powell und die US-Notenbank haben den Teppich gnadenlos weggezogen.

Vor diesem makroökonomischen Hintergrund gibt es in dieser Position eine Obergrenze. Kryptowährungen werden erst dann steigen, wenn die Inflation besiegt ist und die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben. Derzeit werden Schatzbriefe zu 4 % gehandelt, aber dies wird wahrscheinlich Anfang 2023 auf 5 % steigen.

Es besteht weiterhin die Sorge, dass die Inflation, die scheinbar ihren Höhepunkt erreicht hat, noch einige Zeit anhalten wird. Auf dem Arbeitsmarkt ist noch keine wirkliche Anspannung zu spüren, und die Nachfrage ist zwar gedämpft, aber nicht wesentlich.

Weitere schlechte Nachrichten

Diese Landschaft veranlasste mich zu der Aussage, dass Kryptowährungen nur ein schlechtes Ereignis vom Zusammenbruch entfernt sein könnten. Bitcoin bewegte sich zu lange an der 20.000$-Marke und war nicht in der Lage, auszubrechen, während sie durch die rückläufige Stimmung an den Märkten im Allgemeinen gebremst wurde.

Ich hatte jedoch nicht erwartet, dass dieses Ereignis so erdbebenartig sein würde. Die Implosion von FTX stellt einen Wendepunkt für Krypto dar. Ich glaube, es wird noch größeren Schaden anrichten, als die meisten vorhersagen.

Die Kreditagentur Moody’s hat die Anleihen von Coinbase herabgestuft und damit angedeutet, welche negativen Folgen die Insolvenz der Börse haben könnte. Ich schrieb einen Artikel, in dem ich die Flut von Bitcoin analysierte, die aus den Börsen abfloss, und zeigte, dass das Vertrauen gebrochen und auf einem historischen Tiefstand lag.

Tatsächlich flossen weniger als einen Monat nach dem FTX-Zusammenbruch 200.000 Bitcoins von den Börsen ab. Und selbst Cathie Wood warnt vor einem Rückgang der institutionellen Akzeptanz.

Sie sagen „sei gierig, wenn andere ängstlich sind“, aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier zutrifft. Kryptowährungen befinden sich an einer Weggabelung. Sie hat noch nie während eines Bärenmarktes in der breiteren Wirtschaft existiert – denken Sie daran, dass Bitcoin 2009 eingeführt wurde und daher nichts anderes als einen explosiven Bullenmarkt bei Finanzanlagen erlebt hat.

Jetzt ist es anders. Die Ansteckung wirbelt wieder herum, der Ruf von Krypto ist in Trümmern und der Gelddrucker stützt nicht mehr alles. Die Zeiten sind hart.

Frühere Krypto-Winter

Vor diesem Hintergrund ist dieses Umfeld für Krypto beispiellos. Aus diesem Grund halte ich es für naiv, vergangene Zyklen auf aktuelle Bedingungen zu extrapolieren. Es ist viel einfacher, sich wieder zu erholen, wenn die Zinssätze bei 0 % liegen und der Rest der Wirtschaft boomt. Nicht nur das, aber das Ausmaß der Kapitalvernichtung ist diesmal viel größer, da Krypto während der Pandemiejahre so stark gewachsen ist.

Allerdings wird die Zeit kommen, in der die Inflation besiegt ist. Es wird eine Zeit kommen, in der die Zinsen nicht mehr erhöht werden. Dies ist die zyklische Welt, in der wir leben, und daher werden Risikoanlagen wieder steigen.

Ich glaube nur, dass der Winter diesmal etwas länger dauern wird, als viele erwarten. Und wenn man sich frühere Zyklen ansieht, dauerten die Winter auch damals lange. Die nachstehende Grafik zeigt den Bitcoin-Preis bis ins Jahr 2014 zurück und verdeutlicht dies gut.

Nach dem Höchststand von fast 20.000 $ im Dezember 2017 durchbrach Bitcoin diese Marke erst im 4. Quartal 2020, tief in der Pandemie, erneut. Dies markierte eine fast dreijährige Schwächephase, in der die Anleger keine nennenswerten Gewinne in der Kryptowelt verzeichnen konnten.

Wir sind jetzt ein Jahr in diesem Bärenmarkt, sowohl bei Krypto- als auch bei Finanzanlagen im Allgemeinen. Eine Prognose für die Zukunft von Kryptowährungen ist im Moment sehr schwierig, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich wäre überrascht, wenn wir mehr als die Hälfte dieses Bärenmarktes hinter uns haben.

Während der Wintereinbruch in Europa hart zuschlägt und die Menschen die hohen Energiepreise zu spüren bekommen, der Krieg in der Ukraine weiter tobt und die Inflation hartnäckig anhält, erscheint es naiv zu glauben, dass Kryptowährungen in nächster Zeit steigen könnten.

Das könnte sich natürlich theoretisch schlagartig ändern. Positive Nachrichten aus der Ukraine könnten die Märkte sofort nach oben treiben, aber das ist unmöglich vorherzusagen. Ich denke jedoch, dass der Basisfall eine längere Schmerzperiode vor sich hat, als sich viele Leute vorstellen können.