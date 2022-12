Laut On-Chain-Daten normalisieren sich die Kryptomärkte wieder

In den letzten paar Monaten war der Kryptomarkt weitgehend ruhig. Bitcoin bewegte sich eine ganze Weile um die 20.000 $ herum und wartete auf die Entwicklung der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen.

Ende Oktober schrieb ich, dass man bei dieser Preisentwicklung vorsichtig sein sollte und dass Bitcoin nur ein negatives Ereignis von einem starken Abwärtstrend entfernt sein könnte. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass dieses Ereignis Krypto bis auf die Knochen erschüttern würde, da eines der Blue-Chip-Unternehmen in diesem Bereich, FTX, unerklärlicherweise Insolvenz anmeldete.

Dies hat die Märkte offensichtlich erschüttert. Letzte Woche habe ich bewertet, wie stark der Abfluss von Bitcoins aus den Börsen war, da das Vertrauen der Menschen in diese zentralen Stellen zur Aufbewahrung ihrer Coins verständlicherweise auf einem historischen Tiefstand liegt.

Tatsächlich habe ich gestern gesehen, dass seit der FTX-Implosion 200.000 Bitcoins die Börsen verlassen haben. Aber jetzt deuten die Daten darauf hin, dass sich der Markt etwas beruhigt. Und wieder sieht es so aus, als ob wir in den Krabbenmodus übergehen, bis Makro auf die eine oder andere Weise einen Anstoß gibt – oder eine unerwartete kryptospezifische Entwicklung aus dem Boden schießt.

Der erste Weg, um zu zeigen, dass sich der Staub zu legen beginnt, ist ein Blick auf die Volatilität von Bitcoin. Diese ist offensichtlich in die Höhe geschnellt, als Sam Bankman-Frieds „Spiele“ der Öffentlichkeit bekannt wurden. Aber nachdem sie in den letzten Wochen hoch geblieben war, ist sie in den letzten Tagen wieder auf ein normales Niveau gesunken.

Eine andere Möglichkeit, dies zu sehen, ist der Rückgang bei großen Transaktionen. Diese Transaktionen (definiert als mehr als 100.000 $) sind in den wenigen Tagen um die Insolvenz herum sprunghaft angestiegen, sind aber seitdem allmählich auf das gleiche Niveau zurückgegangen, das wir während eines Großteils des Jahres 2022 gesehen haben.

Eine weitere nützliche Metrik, die nachverfolgt werden kann, ist der realisierte Nettogewinn oder -verlust von bewegten Coins. Dieser steigt in Krisenzeiten an, wenn der Preis abrupt sinkt, bevor er normalerweise wieder in Richtung der 0$-Marke zurückkehrt, wenn sich die Märkte beruhigen.

Das folgende Diagramm verdeutlicht dies sehr gut: Am 9. November wurde ein Verlust von 2 Mrd. $ verzeichnet, der am 18. November durch einen Verlust von 4,3 Mrd. $ noch übertroffen wurde. Das ist weniger als der schlechteste Wert nach dem Celsius-Crash (4,2 Mrd. $ Verlust) und Luna (2,5 Mrd. $ Verlust).

Dies spiegelt den anhaltenden Abwärtsdruck auf den Preis von Bitcoin wider, aber der Trend hat sich wieder auf nahe Null erholt.

FTX war ein zentraler Bestandteil des Ökosystems, und seine Insolvenz erschütterte verständlicherweise den Markt. Wie ich kürzlich schrieb, ist diese Ansteckung noch nicht vorbei.

Daten aus der letzten Woche oder so deuten jedoch darauf hin, dass die Normalität auf die Kryptomärkte zurückkehrt. Künftig könnte es für eine Weile wieder auf der Stelle treten. Da sich China nach dem Lockdown wieder öffnet, die neuesten Inflationszahlen unmittelbar bevorstehen und die EU ein Verbot für russische Rohölimporte verhängt hat, ist auf dem Makromarkt sicherlich viel los.

Krypto-Investoren müssen nur hoffen, dass die Kryptowährungsskandale vorerst aus dem Weg geräumt sind.