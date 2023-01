Mach dich bereit für die nächste 100-fache Chance mit Metacade (MCADE)

Die Metaverse-Industrie hat die Hauptlast der langfristigen Baisse auf dem Kryptomarkt im Jahr 2022 zu spüren bekommen, wobei mehrere führende Metaverse-Coins alarmierend im Wert gesunken sind. Die gute Nachricht ist, dass einige neue Metaverse-Projekte sich dem Trend widersetzen und sich positiv entwickeln.

Ein solcher Neuling in der Metaverse-Branche ist Metacade, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit seiner virtuellen Videospielhalle im Laufe des nächsten Jahres der führende Blockchain-GameFi-Anbieter zu werden. Ihre Presale-Performance hat zu Vorhersagen geführt, dass ihr MCADE-Token der nächste sein könnte, der Anlegern 100-fache Gewinne beschert.

MCADE könnte sich als der Kauf des Jahres entpuppen

Metacade hat die Phantasie von GameFi-Fans und Krypto-Investoren schon vor dem Start des Presales im November 2022 beflügelt. Der Hype um die Blockchain-Play-to-Earn (P2E)-Gaming-Plattform ist völlig gerechtfertigt. Der Beta-Presale des MCADE-Tokens war innerhalb von drei Wochen nach der Veröffentlichung ausverkauft und erbrachte dabei weit über 1,6 Millionen US-Dollar.

Da der Wert der MCADE-Token in jeder Phase des Presales von einem Betapreis von 0,008 Dollar auf 0,02 Dollar steigen wird, wenn die neunte und letzte Phase abgeschlossen ist, werden den optimistischen Frühinvestoren ansehnliche Renditen geboten. Tausende sind bereits zu Metacade geströmt, um ihre Gewinne zu maximieren, wenn MCADE nach dem Ende der Presale-Phase an die dezentralen Börsen (DEX) geht.

Das attraktive White paper von Metacade zeigt die Tiefe der Pläne der Plattform, die weit über eine traditionelle P2E-Plattform hinausgehen. Diese Pläne, die bahnbrechend sind und letztlich zu einem Übergang zu einer vollwertigen und selbstverwalteten dezentralen autonomen Organisation (DAO) bis zum 4. Quartal 2024 führen, haben dazu geführt, dass Experten vorhersagen, dass Metacade das nächste Metaverse-Projekt sein könnte, das im Jahr 2023 100-fache Gewinne für Investoren erzielt.

Wie hoch könnte der MCADE im Jahr 2023 steigen?

Der Wert von MCADE wird bereits mit jeder Phase des Metacade-Presales garantiert steigen. Wenn MCADE an der Bittrex-Börse für den weltweiten öffentlichen Konsum auftaucht, wird der Token-Preis 0,02 US-Dollar betragen und damit einen der besten Werte in der Metaverse-Branche bieten.

Metacade verfügt über einen festen Gesamtvorrat von zwei Milliarden MCADE-Token. Es wird erwartet, dass diese erhöhte Präsenz von MCADE-Token an öffentlichen Börsen in Verbindung mit der Dynamik, die sich während des Presales des Tokens entwickelt hat, zu einem Preisanstieg führen wird, da die Nachfrage erheblich steigt. Bestehende Token-Inhaber, die während des Presales früh eingestiegen sind, werden wahrscheinlich an ihren Anteilen festhalten und erwarten, dass der Preis in die Höhe schießt, was zu potenziell hohen Gewinnen führen kann.

MCADEs eingebauter Nutzen, die florierende Plattform-Roadmap und die vielschichtigen Funktionen bedeuten, dass der Preis im Jahr 2023 die 1-Dollar-Marke überschreiten könnte. Dies kann zu potenziell 100-fachen Gewinnen für jene klugen Investoren führen, die den unterbewerteten Presale-Preis von MCADE genutzt haben.

Was ist Metacade?

Metacade nutzt die Ethereum-Blockchain-Technologie und modernste Web3-Entwicklungstechniken, um die führende virtuelle Videospielhalle der Metaverse-Branche aufzubauen. Die Spielhalle verspricht eine sich ständig weiterentwickelnde und wachsende Bibliothek von Play-to-Earn (P2E)-Titeln, die GameFi-Spielern die Möglichkeit bietet, auf süchtig machende Spiele zuzugreifen, von klassischen Arcade-Titeln vergangener Zeiten bis hin zu brandneuen, exklusiv für Metacade entwickelten Titeln.

Andere Funktionen von Metacade heben sich deutlich von den konkurrierenden GameFi-Titeln ab, indem sie mehrere Ebenen der Tiefe hinzufügen, die in der Metaverse-Spieleindustrie selten zu finden sind. Von der innovativen Metagrants-Initiative, die im 3. Quartal 2023 startet, bis hin zu verschiedenen Möglichkeiten, zusätzliche passive Einkommensströme zu erzielen.

Der Übergang zu einer vollständigen DAO, bei der wichtige Rollen, Verantwortlichkeiten und die Kontrolle über die Schatzkammer mit mehreren Unterzeichnern an die Community-Mitglieder übergeben werden, beginnt im zweiten Quartal 2023 und wird Ende 2024 abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt wird die vollständige Kontrolle über die Verwaltung und zukünftige Entwicklung der Plattform in den Händen der Nutzer liegen.

Wie funktioniert das?

Das P2E-Element der Plattform steht zwar im Vordergrund, ist aber nur ein Teil der Attraktivität von Metacade. Die Nutzer haben zusätzliche Möglichkeiten, über ihre Create2Earn-, Compete2Earn- und Work2Earn-Programme Einkommen zu erzielen. MCADE-Token-Inhaber erhalten Belohnungen für soziale Interaktionen mit der Plattform, wie z. B. das Schreiben von Spielrezensionen und das Teilen von GameFi-Wissen, indem sie Token einsetzen, um an Turnieren und Preisverlosungen teilzunehmen, und ab dem ersten Quartal 2024, indem sie sich auf Web3-Jobangebote bewerben, die in der Jobbörse veröffentlicht werden.

Diese Belohnungen sowie das brandneue Metagrants-Programm werden sich vollständig durch mehrere interne und Einkommensströme selbst finanzieren. Dazu gehören der Zugang zu Pay-to-Play-Titeln, der Verkauf von Werbeflächen auf der Plattform und Gebühren für externe Unternehmen, die Stellenanzeigen aufgeben und ihre eigenen Spieletitel auf Metacade veröffentlichen.

Metacade: Förderung der GameFi-Entwicklung

Metacade hat sich zum Ziel gesetzt, die Metaverse-Industrie bei der GameFi-Entwicklung durch ihr Metagrants-Programm anzuführen. Dieses Programm ermöglicht es angehenden Entwicklern, Vorschläge einzureichen, um eine Finanzierung für die Entwicklung neuer exklusiver Titel zu erhalten. MCADE-Token-Inhaber stimmen über diese Vorschläge ab, wobei die erfolgreichsten Ideen eine Finanzierung für die Entwicklung neuer Blockchain-Spiele erhalten.

Ist Metacade die Investition wert?

Metacade hat die Metaverse-Branche bereits mit seiner Presale-Performance in Brand gesetzt. Obwohl die Möglichkeit, zum niedrigstmöglichen Wert zu investieren, nach dem schnellen Ausverkauf der Beta-Phase nicht mehr gegeben ist, gibt es Raum für hervorragende Gewinne, wenn man jetzt zum aktuellen Preis von $0,01 investiert.

Je früher Investoren ihre MCADE-Token kaufen, desto größer ist ihre Chance, bis zu 100-fache Gewinne zu erzielen, wenn der Metacade-Hype auf die offenen Märkte trifft. Mit einer soliden Roadmap und Zukunft sowie dem Schwung einer äußerst erfolgreichen Presale-Performance sind die Aussichten für Metacade im Jahr 2023 und darüber hinaus äußerst günstig.