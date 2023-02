Metacade – Die größte GameFi Arcade jetzt im Krypto Presale

Es kommt selten vor, dass ein Projekt auftaucht, das das Potenzial hat, eine 200-Milliarden-Dollar-Branche massiv zu verändern. Noch seltener ist es, dass ein solches Projekt in einem Presale auftaucht, bei dem Investoren die Chance haben, Token zu günstigen Preisen zu erwerben, bevor der Wert explodiert.

Metacade scheint eine dieser Gelegenheiten zu sein, denn immer mehr schlaue Investoren stürzen sich auf den Presale, wie das Projekt mit unglaublichen $4.9m in nur 10 Wochen beweist.

Was ist Metacade?

Metacade hat den Plan , eine unglaubliche Spielhalle im Metaversum zu errichten, die das Spielen revolutioniert, indem sie die Gewinne der Spieleindustrie an die Spielerinnen und Spieler selbst zurückverteilt und es ihnen ermöglicht, sich mit Freunden zu verbinden und ihre Lieblingsspiele in einem einzigen, umfassenden Community-Hub zu spielen.

Diese P2E-Spielhalle könnte die größte in der gesamten Kryptowelt werden, was Metacade in die Pole Position bringen würde, um von einem riesigen Netzwerkeffekt zu profitieren und einen großen Teil des wachsenden Krypto-Gaming-Bereichs zu erobern.

Wie funktioniert Metacade?

Metacade, das sich derzeit in der Presale-Phase befindet, konzentriert sich auf die fantastische P2E-Arkade, bietet aber auch eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen. Ein durchgängiges Thema auf der Plattform sind die Belohnungen, bei denen die Nutzer/innen für eine Reihe verschiedener Aktionen Token verdienen können.

Die Nutzer/innen werden nicht nur für das Spielen in der P2E-Spielhalle belohnt, sondern auch durch Wettkämpfe und Turniere, bei denen diejenigen, die die Herausforderung lieben, gegen die Spielgemeinschaft antreten können, um Preise und Token zu verdienen. Nutzer/innen, die einen Beitrag zur Plattform leisten, z. B. durch das Bereitstellen von Alphas oder das Schreiben von Spielkritiken, können ebenfalls Belohnungen verdienen, die einen Anreiz für die Nutzer/innen bieten, die Plattform zu verbessern und zu erweitern.

Der Einsatz von Belohnungen auf diese Weise bedeutet, dass das Projekt mit dem Start seiner Roadmap wahrscheinlich einen starken Anstieg der Nutzerzahlen erleben wird. Sobald diese Nutzerbasis vorhanden ist, profitiert das Projekt vom Netzwerkeffekt, der die Nutzerbindung fördert und ein kontinuierliches Wachstum des Projekts sicherstellt.

Das Projekt wird durch den Utility Token MCADE angetrieben, der eine Schlüsselrolle für das Funktionieren der Plattform spielt. MCADE ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil des Spielhallensystems und der Zugang zur Plattform für die Nutzer/innen, sondern auch die eigentliche Währung des Projekts. Die Token werden für alles Mögliche verwendet, vom Kauf von Waren bis hin zur Teilnahme an Turnieren. So wird sichergestellt, dass mit zunehmender Akzeptanz auch die Nachfrage nach MCADE steigt.

MCADE kann auch eingesetzt werden, d.h., wer geduldig genug ist, auf den unvermeidlichen Preisanstieg zu warten, kann auch ein passives Einkommen erzielen. Mit dem vorübergehenden Einsatz ihrer MCADE-Token wird die Sicherheit und Entwicklung der Plattform unterstützt.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Metagrants-Initiative, die MCADE-Inhabern die Möglichkeit gibt, über Projekte abzustimmen, die der Community von talentierten Spieleentwicklern vorgeschlagen werden. Die Stimmen der MCADE-Inhaber/innen entscheiden darüber, welche Projekte finanziert – und dann auf der Plattform veröffentlicht werden.

Kann MCADE $1 erreichen?

Angesichts des extrem hohen Potenzials von Metacade wird es niemanden überraschen, dass bereits darüber gesprochen wird, wie hoch der Tokenpreis für MCADE steigen könnte, obwohl er sich noch in der frühen Phase des Presale befindet.

1 $ mag zwar nach einem enormen Anstieg gegenüber den Presale-Preisen klingen, aber wenn Metacade sich auch nur 2 % des 200-Milliarden-Dollar-Gaming-Marktes als Marktkapitalisierung sichern kann, würde der Preis von MCADE 2 $ betragen – das ist das 250-fache des Token-Preises in der Beta-Phase des Presale!

Ist Metacade eine gute Investition?

Metacade ist bereits jetzt ein starker Kandidat für den besten Coin, in den man im Jahr 2023 investieren kann, denn das Interesse an dem Projekt ist aufgrund seines Potenzials unglaublich groß. Investoren, die einsteigen wollen, müssen schnell handeln, denn der Metacade Presale wird nicht lange dauern.