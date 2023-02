Metacade, die Krypto-Spielhalle, hat das Potenzial, sich bis 2023 zu verzehnfachen! Das musst du beachten

Investoren, die auf der Suche nach potenziellen Gewinnen im Jahr 2023 sind, wurden von der Nachricht begeistert, dass die ersten Presale-Phasen von Metacade innerhalb weniger Wochen ausverkauft waren, da bullische Investoren mehr als $5.4m in die junge Krypto-Gaming-Plattform gesteckt haben.

Da der Presale von MCADE auch in den folgenden Vorverkaufsrunden auf großes Interesse stößt, gehen einige Experten davon aus, dass frühe Investoren im Jahr 2023 das 10-fache an Gewinnen erzielen könnten.

Metacade könnte der Kauf des Jahres sein

Vorausschauende Investoren und Krypto-Gaming-Enthusiasten haben Metacade während des Presale überschwänglich unterstützt und das Ziel der Plattform, das umfangreichste Angebot an Online-Arcade-Spielen im Metaverse zu bieten, unterstützt.

Die Dynamik des Presale hat sich in Phase 3 beschleunigt, was darauf hindeutet, dass der Wert von Metacades Utility Token und nativen Coins kurzfristig stark ansteigen wird und in den kommenden Jahren enorme langfristige Gewinne zu erwarten sind.

Der Wert von MCADE, der in der Beta-Phase bei 0,008 US-Dollar pro Token begann, soll bis zum Ende der neunten und letzten Presale-Phase auf 0,02 US-Dollar steigen. Es wird erwartet, dass der Preis sprunghaft ansteigt, sobald MCADE für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Die bullishen Investoren haben sich von dem enormen langfristigen Potenzial von Metacade verführen lassen, das in dem umfassenden und ehrgeizigen White Paper beschrieben wird. In Kombination mit der für die nächsten fünf Jahre prognostizierten Explosion im GameFi-Sektor und den Plänen, sich für die kommenden Jahre in den Mittelpunkt des Krypto-Gaming zu stellen, hat MCADE das Potenzial, in diesem Jahr das 10-fache an Wert zu gewinnen.

Wie hoch könnte der MCADE im Jahr 2023 steigen?

Der Wert des MCADE wird während der Dauer des Presale steigen und bei einem Wert von 0,02 US-Dollar pro Token kulminieren, während er sich auf seinen IDO vorbereitet. Der Coin wird dann an dezentralen Börsen (DEXs) eingeführt, wo sich Käufer/innen weltweit um MCADE reißen werden.

Es wird erwartet, dass frühe Investoren ihr HODLing beibehalten und auf einen großen Sprung im Wert von MCADE warten. Bei einem begrenzten Angebot von 2 Milliarden Token wird erwartet, dass die Nachfrage nach MCADE auf zentralen und dezentralen Börsen enorm ansteigen wird, was zu einem Preisanstieg führen könnte, wenn sich MCADE als solider Krypto-Gaming-Token etabliert.

Der im MCADE-Token enthaltene Nutzen macht ihn für Investoren noch attraktiver. Es wird erwartet, dass der Wert um das 10-fache ansteigt und einen Wert zwischen 0,10 und 0,20 US-Dollar erreicht – eine realistische Aussicht für 2023.

Sind Kryptowährungen eine gute langfristige Investition?

Zwischen 2016 und 2021 ist die Zahl der Krypto-Inhaber weltweit in fünf Jahren um fast das 60-fache gestiegen. Obwohl sich die Marktbedingungen im Jahr 2022 aufgrund des Zusammenbruchs einiger großer Namen auf den Kryptomärkten, wie FTX, und der globalen Wirtschaftslage deutlich verschlechtert haben, wächst die Zahl der Investoren und Plattformen weiter.

Außerdem wird prognostiziert, dass der Krypto-Gaming-Markt bis zum Jahr 2027 um etwa 70 % gegenüber dem Vorjahr wachsen und zu einer 63-Milliarden-Dollar-Branche werden wird . Metacade ist mit seinem unübertroffenen Angebot an Online-Arcade-Spielen hervorragend aufgestellt, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Die Welt der Kryptowährungen ist schnelllebig und die Zahl der Nutzer/innen steigt ständig, so dass es schwer ist, die Zukunft vorherzusagen. Da jedoch Länder wie El Salvador beginnen, Kryptowährungen als echtes internationales Zahlungsmittel einzuführen, sind die Zeichen für die Kryptomärkte unglaublich positiv.

Was ist Metacade?

Metacade baut eine brandneue Plattform auf, die das umfangreichste Angebot an Online-Arcade-Spielen im Metaverse bereitstellt und damit das erste Projekt seiner Art in der Krypto-Gaming-Welt ist. Metacade basiert auf der Ethereum-Blockchain und bietet eine große Auswahl an P2E-Titeln (Play-to-Earn), die es Spielbegeisterten ermöglichen, sich mit Gleichgesinnten zu treffen, eine Community aufzubauen und beim Spielen Krypto-Belohnungen zu verdienen.

Als Community-getriebenes Projekt bietet Metacade Spielern und Nutzern eine Reihe verschiedener Verdienstmechanismen außerhalb der P2E-Fähigkeit. Die Mitglieder werden für soziale Interaktionen mit der Plattform belohnt und können sich in Kürze für bezahlte Aufgaben, einschließlich Spieletester, auf Metacade und in der breiteren Web3-Industrie bewerben.

Metacade: Die GameFi-Entwicklung vorantreiben

Metacade will weit über den traditionellen Bereich der P2E-Krypto-Gaming-Plattformen hinausgehen und mit seinem bahnbrechenden Metagrants-Programm Innovationen in der GameFi-Branche fördern. Entwicklerinnen und Entwickler können Anträge auf finanzielle Unterstützung für die Entwicklung neuer exklusiver Titel einreichen. Diese Anträge werden gebündelt und den MCADE-Token-Inhabern vorgelegt, die für ihre Favoriten abstimmen.

Indem Metacade die Kontrolle über die Spiele, die entwickelt werden, an die Community abgibt, profitiert die GameFi-Branche davon, dass die Spieler/innen Spiele auf ihrer Plattform haben wollen. Gleichzeitig erhalten die talentiertesten Spieleentwickler/innen die dringend benötigte Entwicklungserfahrung, um die neuesten und besten Web3-Techniken in ihrer Arbeit einzusetzen, so dass Metacade der Konkurrenz voraus ist.

Metacade: Der beste Krypto Gaming Coin mit 10-fachem Gewinn im Jahr 2023

Der MCADE Presale bietet Investoren die einmalige Gelegenheit, Token eines der spannendsten Krypto-Gaming-Projekte im Metaverse zu erwerben. Der aktuelle Preis von $0.013 in Phase 3 des Presale erscheint selbst unter den heutigen Bedingungen des Bärenmarktes unterbewertet.

Experten gehen davon aus, dass der Presale von Metacade in jeder Phase schnell ausverkauft sein wird, so dass MCADE zum Pflichtkauf wird, bevor der Preis steigt. Da bis 2023 ein 10-facher Gewinn möglich ist, ist es ein guter Zeitpunkt für Investoren, den MCADE-Token zu kaufen.