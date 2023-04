Metacade Investitionen steigen auf $16.35m, während der Krypto Bull Run an Schwung gewinnt

Die Kryptomarktnachrichten wurden in den letzten Wochen mit der Entspannung der Märkte überschwemmt, während der Bull Run auf die Kryptowährungen weiter an Fahrt gewinnt. Nirgendwo war die Verbesserung der Bedingungen deutlicher zu spüren als im GameFi-Sektor, der weiterhin beeindruckende Zuwächse bei den großen Namen des Krypto-Gaming-Sektors zu verzeichnen hat.

Die eigentliche gute Nachricht des Kryptomarktes ist jedoch die der virtuellen Spielhalle Metacade (MCADE), die bei ihrem jüngsten Presale-Event die Erwartungen übertraf und $16.35m einsammeln konnte. Prognosen zufolge dürfte der MCADE-Token beeindruckende Ergebnisse erzielen, sobald er im April 2023 an den führenden Krypto-Börsen Uniswap und Bitmart notiert wird.

Die umfassenden Verdienstmöglichkeiten von Metacade sind im GameFi-Sektor unübertroffen und machen es zu einer der begehrtesten Investitionsmöglichkeiten, während der Bull Run der Kryptowährungen an Fahrt gewinnt.

Alles, was man über den Börsengang von MCADE wissen muss

Der sehr erfolgreiche Presale von Metacade hat bei den Anlegern in der Frühphase des Unternehmens eine enorme Dynamik ausgelöst. Diese dürfte nun, da sich der Token auf die Notierung an den führenden Kryptobörsen vorbereitet, auch auf die Öffentlichkeit überschwappen. Der MCADE IDO soll in dieser Woche mit einer Notierung des Tokens bei UniSwap zu $0,022 auf den Markt kommen.

Die heiß erwartete P2E-Plattform kombiniert einige der fesselndsten Online-Spielerlebnisse, die auf der Blockchain zu finden sind, mit einem weitreichenden Krypto-Belohnungssystem, das den Nutzern einzigartige Möglichkeiten bietet, beim Spielen passives Einkommen zu verdienen.

Neben der Notierung bei UniSwap am 6. April der MCADE-Token wird im April auch auf Bitmart und Anfang Mai auf MEXC gelistet. Diese kommenden Börsennotierungen könnten zu massiven Käufen des Tokens führen und dazu beitragen, dass er seinen Ruf als eine der leistungsstärksten neuen Investitionen des Jahres 2023 untermauert.

Während der erste Presale-Investor MCADE-Token für die unglaubliche Summe von 0,008 $ erwerben konnte, stiegen andere Investoren während des ICO zu einem höheren Preis ein, da sich die Nachfrage während des Presale-Events schnell herumsprach. Angesichts der Tatsache, dass jede Runde des Presale vollständig ausverkauft war, der Knappheit des Tokens bei der Börsennotierung und des äußerst attraktiven Projektplans dürfte MCADE in den kommenden Wochen und Monaten auf ein noch nie dagewesenes Niveau steigen.

Wie hoch wird MCADE dieses Jahr steigen?

Die GameFi-Revolution führt weiterhin die Schlagzeilen der Kryptomärkte an, während der Bull Run auf Kryptowährungen weiter an Fahrt gewinnt. Metacade kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt, um enorme Dividenden zu erzielen. Das Projekt hat die Aufmerksamkeit von Experten auf sich gezogen, die gespannt sind, ob MCADE sein Versprechen einlösen und bis Ende 2023 die 1-Dollar-Marke erreichen kann.

Das vielseitige Spielerlebnis, das die Plattform bietet, verschafft ihr einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen GameFi-Titeln, die sich vor allem auf einen einzigen Titel oder ein einziges Spielerlebnis stützen. Angesichts einer Gesamtmarktkapitalisierung von 2 Milliarden Dollar, die erforderlich wäre, um MCADE auf 1 Dollar zu bringen, hat das Unternehmen noch eine Menge Arbeit vor sich, bevor es diesen Meilenstein erreichen kann. Allerdings müsste man schon sehr mutig sein, um gegen dieses Ziel zu wetten.

Der Grund für dieses Kurspotenzial liegt in der Vielzahl von Anreizen, die zur Bindung der Nutzer an das Unternehmen beitragen, insbesondere außerhalb des traditionellen P2E-Bereichs. Das umfassende Belohnungssystem wird das Nutzererlebnis kontinuierlich verbessern, was zu einer erhöhten Nachfrage nach MCADE als Utility-Token führen dürfte, noch bevor er seinen Wert als Governance-Münze entfaltet.

Was ist Metacade?

Mit dem Aufbau der umfangreichsten virtuellen P2E-Spielhalle will Metacade den Online-Gaming-Bereich revolutionieren und sich als wichtiges Mitglied des aufstrebenden GameFi-Sektors positionieren. Das ehrgeizige Whitepaper von Metacade beschreibt das Ziel, die größte Online-Gemeinschaft von Spielbegeisterten und Krypto-Fans aufzubauen. Dazu bietet Metacade ein innovatives Belohnungssystem, das den Nutzern verschiedene Möglichkeiten bietet, Einkommen zu erzielen. Dies kann nicht nur durch das Spielen, sondern auch durch das Staken von Token und die soziale Interaktion mit der Gemeinschaft erreicht werden.

Der native MCADE Token bietet Anlegern dank seines umfangreichen Nutzens, der herausragenden Tokenomics und des begrenzten Angebots, das den Preis von MCADE sehr schnell in die Höhe treiben könnte, eine spannende und einmalige Gelegenheit.

Wie funktioniert MCADE?

MCADE ist der native Token des Metacade-Ökosystems und ist der Antrieb für die verschiedenen und weitreichenden Funktionen der Plattform. MCADE ist nicht nur das Tauschmittel für die gesamte Plattform, sondern auch der Schlüssel für das Belohnungssystem. Dieses hohe Maß an Nutzen stellt sicher, dass die Nachfrage nach Token konstant bleibt.

Neben dem hohen Nutzen, den MCADE bietet, ist es auch die Grundlage für eine der attraktivsten und innovativsten Funktionen der Plattform: Metagrants. Dieses Programm ermöglicht es Entwicklern, sich um Krypto-Finanzierung zu bewerben, um die Entwicklung neuer Titel exklusiv für Metacade zu unterstützen. Alle eingereichten Vorschläge kommen in einen Pool, aus dem die MCADE-Community wählen kann. Die Titel, die die meisten Stimmen erhalten, gehen mit Unterstützung der Kryptofinanzierung in die Produktion.

Auf diese Weise wird die Nutzerbindung durch die regelmäßige Entwicklung spannender neuer Titel gefördert und gleichzeitig sichergestellt, dass sich die Mitglieder voll in die laufende Entwicklung der Plattform eingebunden fühlen.

Ist MCADE eine gute Investition?

Während der Bull Run auf Kryptowährungen an Schwung gewinnt und für Schlagzeilen in den Kryptomarktnachrichten sorgt, ist Metacade hervorragend aufgestellt, um seine unglaubliche und aufregende Reise fortzusetzen. Seine bevorstehende Veröffentlichung an zwei der bekanntesten Kryptobörsen könnte der erste Schritt sein, mit dem MCADE dank der Rückendeckung durch sein innovatives P2E-Ökosystem und seine beeindruckende Vision von der Zukunft des Gamings in die Zukunft startet.

Metacade hat sich bereits als Beweis für die Kraft der Innovation in der Web3-Ära etabliert. Das Projekt dürfte nun den nächsten Schritt auf seiner aufregenden Reise machen, um sich zu einer der profitabelsten Krypto-Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2023 zu entwickeln.