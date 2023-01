Metacade-Kursvorhersage, nachdem Investoren befürchten, dass die Börse Binance als nächstes zusammenbricht

BNB-Anleger befürchten, dass die Binance-Börse den Bärenmarkt nicht überstehen wird. Die Anleger sind jedoch nach wie vor optimistisch, was die langfristige Zukunft von Web3 angeht, und Metacade war ein Schlüsselprojekt, das die positive Stimmung auf den Kryptomärkten zurückbrachte.

Der Presale von MCADE zog eine siebenstellige Summe an Finanzmitteln an und die Betaphase war in nur drei Wochen ausverkauft. Jetzt blicken die Anleger wieder nach vorne.

Die Binance-Börse steht unter Beschuss, und die Anleger beginnen sich Sorgen zu machen

Nach dem Zusammenbruch von FTX im November führte die Binance-Börse ein Proof-of-Reserves-Audit durch, um zu zeigen, dass die digitalen Vermögenswerte die Gelder der Nutzer vollständig abdecken; einige haben jedoch auf eine wesentliche Unstimmigkeit in dem Bericht hingewiesen.

Die BTC-Verbindlichkeiten von Binance waren um 245 Millionen Dollar höher als die BTC-Reserven, was bedeutet, dass ein Bank-Run im Stil von FTX große Probleme verursachen könnte. In einem solchen Fall könnte Binance gezwungen sein, Abhebungen zu stoppen und andere Vermögenswerte zu verkaufen, was sich negativ auf die Preisentwicklung des gesamten Kryptomarktes auswirken könnte.

Nachdem Changpeng Zhao auf CNBC erschienen war, um die finanzielle Situation der Binance-Börse zu erörtern, schien es, dass der CEO der Binance-Börse zögerte, eine der vier führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu beauftragen, um die Verbindlichkeiten offenzulegen. Dieses Zögern hat zu mehr Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) während des Krypto-Bärenmarktes 2022 geführt.

Was ist BNB?

Binance (BNB) ist eine digitale Börse für den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen. BNB-Token sind die nativen Token auf Binance Exchange und Binance Smart Chain – eine Layer 1 Blockchain, die von Ethereum abgezweigt wurde, während sie von Binance Exchange entwickelt wurde.

BNB wird verwendet, um Transaktionen auf Binance zu erleichtern und Gebühren für Handelsaktivitäten wie Listing- oder Abhebungsgebühren zu bezahlen. Der BNB-Token dient auch als wesentlicher Bestandteil des Binance-Börsen-Ökosystems und ermöglicht es den Nutzern, Belohnungen durch ein Cashback-Programm zu erhalten und an Community-Abstimmungen teilzunehmen.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade baut die größte Spielhalle auf, die man auf der Blockchain finden kann, und ist das erste Community-gesteuerte Projekt seiner Art, das ein zentraler Knotenpunkt für Web3-Nutzer werden soll, um zu spielen, zu verdienen, Kontakte zu knüpfen und alles über GameFi zu erfahren.

Die Metacade wird verschiedene Arcade-Spiele anbieten und ihre klassischen Titel mit Play-to-Earn-Mechanismen verbinden. Darüber hinaus können die Spieler an Turnieren teilnehmen und auf verschiedene Methoden zugreifen, um über die Metacade ein Kryptoeinkommen zu verdienen.

Nach der Ankündigung des MCADE-Token-Presales hat Metacade in kurzer Zeit ein erhebliches Maß an Investitionen angezogen. Die Beta-Phase des Presales war in nur drei Wochen ausverkauft, da Metacade innerhalb kürzester Zeit 140.000.000 MCADE-Token zum Preis von 0,008 US-Dollar verkaufte.

Wie funktioniert Metacade?

Metacade basiert auf der Ethereum-Blockchain und ist eine umfassende Spieleplattform, die Spielern in verschiedenen großen Arcade-Spielen Krypto-Belohnungen bietet. Darüber hinaus können die Nutzer die neuesten GameFi-Trends entdecken, Spielrezensionen teilen und MCADE-Token verdienen, wenn sie hilfreiche Informationen an die Community weitergeben.

Über Metacade können Nutzer auch eine Karriere im Web3 starten: Die Plattform wird Gamer mit bezahlten Jobangeboten in Verbindung bringen und ihrer Community Beta-Tests anbieten, so dass Gamer Krypto verdienen können, während sie brandneue Blockchain-basierte Spiele spielen.

Metacade kann das Wachstum im GameFi-Sektor durch das Metagrants-Programm fördern. Dieses Programm ermöglicht es den Nutzern, für die besten aufstrebenden Blockchain-Spiele zu stimmen und eine Frühphasenfinanzierung zur Unterstützung der Spielentwicklung bereitzustellen. Metacade ist ein All-in-One-GameFi-Projekt, das der Krypto-Gaming-Community einen erheblichen Mehrwert bietet.

Metacade ist zweifelsohne die beste Investitionsmöglichkeit

BNB-Anleger sind besorgt über die jüngsten Äußerungen von Changpeng Zhao und was sie für die Zukunft der Binance-Börse bedeuten könnten. Im Gegensatz dazu haben sich die frühen Anwender von MCADE zunehmend über die Zukunft gefreut.

MCADE ist ein brandneuer Token, der ein enormes langfristiges Potenzial hat. Frühe Teilnehmer des Presales haben die seltene Gelegenheit, in den nächsten Jahren Gewinne von mehr als dem 10-fachen zu erzielen, da der aktuelle Preis von 0,01 $ unterbewertet erscheint.

Wenn Metacade seinen Presale abschließt und seine All-in-One-Gaming-Plattform startet, könnte sie zu einer der größten Gaming-Plattformen im Web3 werden. Im Laufe der Zeit könnte der MCADE-Token über 1 $ wert sein – ein bedeutender 50-facher Preisanstieg seit dem Ende des Presales.

Ist MCADE einen Kauf wert?

Während BNB-Anleger ängstlich sind, sieht die Zukunft für Metacade sicherlich rosig aus. Metacade könnte die beste Investitionsmöglichkeit während des Bärenmarktes sein, da prognostiziert wird, dass sie eine der größten verfügbaren Spieleplattformen werden wird.

Der MCADE-Token kostet derzeit nur 0,01 $, und der Preis wird bis zum Ende des Presales auf 0,02 $ steigen. Investoren haben nur eine begrenzte Zeit, um MCADE zu diesem Preisniveau zu erwerben, bevor Metacade ausverkauft ist. Wie du siehst, scheint Metacade eine gute Investition zu sein, denn frühe Investoren könnten bis 2023 bis zu 50-fache Gewinne erzielen.

