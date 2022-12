Metacade scheint bereit für einen 20-fachen Wertanstieg zu sein

Im Moment gehören Metaverse-Token zu den größten und erfolgreichsten Projekten in der Welt der Kryptowährungen. Jetzt ist es definitiv an der Zeit, darüber nachzudenken, in Kryptowährungen groß einzusteigen, um im Gegenzug große Gewinne zu erzielen. Es gibt viele Münzen, die im Wert steigen werden, aber nur wenige, wenn überhaupt, können mit dem Potenzial des nativen Tokens von Metacade, MCADE, mithalten.

MCADE ist bestens für einen Wertanstieg positioniert, wenn der Krypto-Bullenmarkt zurückkehrt. Im Folgenden wird erklärt, warum Metacade seinen Wert um das 20-fache steigern könnte, also lies weiter, um mehr zu erfahren.

Was ist Metacade?

Metacade soll die erste Community-Arkade von Web3 sein, die eine Auswahl an Spielen anbietet. Sie ist ein Treffpunkt im Metaverse, an dem Gamer zusammenkommen können, um abzuhängen, die neuesten GameFi-Projekte auszuprobieren und eine Karriere im Web3-Gaming aufzubauen.

Metacade fasst die besten GameFi-Projekte, Community-Events und Karrieremöglichkeiten an einem einzigen Ort zusammen, der für jeden kostenlos zugänglich ist. Diese große, umfassende Vision ist es, die das Potenzial von Metacade so gewaltig macht.

MCADE ist der Token, der das Metacade -Universum antreibt. Er wird unter anderem verwendet, um für Spiele zu bezahlen, an Turnieren teilzunehmen und Stellenanzeigen zu veröffentlichen.

Was macht Metacade so anders?

Die meisten GameFi-Projekte liefern ein einziges Spiel, das den Spielern entweder gefällt oder nicht gefällt. Metacade hingegen ist ein Ort, an dem die Spieler auf viele Spiele zugreifen können, was bedeutet, dass jeder etwas finden kann, das er spielen möchte.

Metacade entwickelt sich auch zu einem Ort, an dem man Web3-Jobs und Talente finden kann. Dies verschafft dem Unternehmen einen noch größeren adressierbaren Gesamtmarkt und erhöht sein Potenzial erheblich. Und da das P2E-Gaming wächst, wird dieses Potenzial voraussichtlich noch weiter steigen.

Das Team hinter Metacade plant außerdem, die Kontrolle über das Projekt an die Community zu übergeben, sobald es sich etabliert hat. Dies könnte es zu einem wirklich dezentralen Knotenpunkt für alles machen, was das Web3-Gaming zu bieten hat, mit einer DAO an der Spitze.

Warum MCADE seinen Wert verzwanzigfachen könnte

Um zu verstehen, warum MCADE seinen Wert verzwanzigfachen könnte, müssen wir zunächst ein paar Zahlen nennen.

MCADE führt derzeit einen Presale durch, der in 8 Phasen unterteilt ist. Die Preise begannen bei 0,008 $ pro Token und werden allmählich ansteigen, bis sie am Ende von Phase 8 0,02 $ pro Token erreichen. Das maximale Gesamtangebot von MCADE beträgt 1,4 Milliarden.

Nimmt man diese Zahlen (0,02 $/Token x 1,4 Milliarden MCADE-Vorrat), so ergibt sich eine Marktkapitalisierung am Ende des Vorverkaufs von etwas über 28 Millionen $.

Ist ein 20-faches Wachstum realistisch?

Da wir nun wissen, was MCADE erreichen muss, um einen 20-fachen Anstieg zu erreichen, ist es an der Zeit zu fragen, ob dieses Wachstumsniveau realistisch ist. Der einfachste Weg, dies zu tun, ist der Vergleich von Metacade mit anderen Projekten in dieser allgemeinen Nische.

Decentraland erreichte in seinem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von fast 7 Milliarden Dollar, und Avalanche und Cardano erreichten auch ihren Spitzenwert. Andere Projekte, wie DeFi Kingdoms, erreichten auf ihrem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1 Milliarde Dollar.

Die Quintessenz ist, dass es mehr als eine Handvoll Projekte im allgemeinen GameFi/Metaverse-Bereich gibt, die während des letzten Krypto-Bullenmarktes eine Bewertung von 780 Millionen Dollar überschritten haben.

Das bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass es in Zukunft wieder mehr werden. Die Frage ist nur, ob Metacade einer von ihnen sein wird oder nicht. Und im Moment deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es definitiv so sein wird.

Hol dir MCADE noch heute

Metacade ist ein aufstrebendes Projekt mit himmelhohem Potenzial. Metacade kann auf jeden Fall die Marktkapitalisierung von 780 Millionen Dollar erreichen, die es braucht, um das 20-fache des Presaleniveaus zu erreichen. Das liegt daran, dass es sich bereits jetzt als eines der innovativsten Projekte in der Kryptowährung auszeichnet. Es hat ein extrem großes potenzielles Publikum und startet zu einer Bewertung, die niedrig genug ist, um eine solche Rendite mehr als möglich zu machen.

Warte nur nicht zu lange. Es kann sein, dass du nicht mehr lange in der Lage sein wirst, von diesen Frühbucherpreisen zu profitieren.