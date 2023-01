Metacade, XRP und Tron Preisvorhersage für 2023, 2025 und darüber hinaus

Der Kryptomarkt bewegt sich auf mysteriöse Weise. Oder auch nicht, wenn man sich die historischen Trends ansieht. Auf jeden Bullenmarkt folgte ein längerer „Krypto-Winter“, in dem die Preise auf breiter Front einbrechen. Danach erholt sich der Markt in der Regel, wenn die Bitcoin-Halbierung eintritt, wobei die nächste für Anfang 2024 geplant ist.

Das bedeutet, dass 2023 steigende Kryptopreise zu beobachten sein könnten, da der Bärenmarkt von 2022 bereits im Rückspiegel zu sehen ist. Die Preisprognosen für Ripple (XRP), Metacade (MCADE) und Tron werden nun nach oben korrigiert.

Metacade Preisvorhersage: Wird MCADE im Jahr 2025 $5 erreichen?

Nachdem Metacade vor kurzem bekannt gegeben hatte, dass in der Beta-Phase des Presale innerhalb von drei Wochen 1,12 Mio. US-Dollar eingeworben worden waren, stieg die Summe in der abgeschlossenen Phase 1 schnell auf 1,9 Mio. US-Dollar an, und es wird erwartet, dass der MCADE-Token nach Abschluss der Phase 1 noch weiter steigen wird.

MCADE könnte im Laufe des Jahres 2023 $1 erreichen, was einem massiven 50-fachen Gewinn nach dem Presale entsprechen würde. Nach der Bitcoin-Halbierung und bis ins Jahr 2025 hat MCADE das Potenzial, $5-7 zu erreichen, wenn der nächste Bullenmarkt kommt.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade baut die größte Spielhalle auf der Blockchain auf und wird eine Reihe von verschiedenen Play-to-Earn (P2E) Spielen anbieten. Die Nutzer können in Online-Turnieren gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten und werden von einer Vielzahl innovativer Verdienstmechanismen in der Metacade profitieren.

Das Projekt wird von der Community vorangetrieben und soll zu einem zentralen Knotenpunkt für GameFi-Nutzer werden. Um die Community zu unterstützen, wird das Create2Earn-Feature Nutzer für das Teilen von nützlichen Informationen über die Plattform belohnen, ebenso wie für das Verfassen von Spielbewertungen und die Interaktion mit anderen Mitgliedern.

Metacade hilft auch der breiteren GameFi-Industrie zu wachsen. Über die Work2Earn-Funktion werden den Spielern Arbeitsmöglichkeiten angeboten, die der Community helfen können, im Web3 Fuß zu fassen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Projekte einen konstanten Nachschub an Krypto-Enthusiasten erhalten, die die Entwicklung eifrig vorantreiben.

Das Metagrants-Programm ist eine innovative Fundraising-Methode für Entwickler. Die Metacade-Community stimmt darüber ab, welche neuen Spiele am besten klingen, bevor sie eine Frühphasenfinanzierung bereitstellt, um den Entwicklungsprozess neuer GameFi-Titel zu unterstützen.

Wie funktioniert Metacade?

Der MCADE-Token wird verwendet, um Mitglieder der Community zu belohnen und um Zugang zu P2E-Turnieren zu erhalten. Er wird auch für Einsätze und Abstimmungen bei Governance-Vorschlägen verwendet, wenn die dezentrale autonome Organisation ( DAO ) der Plattform im Jahr 2023-24 live geht.

XRP Preisvorhersage: Wird XRP im Jahr 2025 $4 erreichen?

XRP könnte sein bisheriges Allzeithoch übertreffen, wenn (oder wann) das Projekt endlich seinen Gerichtsfall mit der SEC gewinnt. Dieser Fall hat den Preis von XRP für einige Zeit zurückgehalten, aber es bleibt immer noch eine Top-10-Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Im Jahr 2023 und darüber hinaus könnte der XRP-Token sicherlich 4 US-Dollar erreichen.

Was ist XRP?

XRP ermöglicht schnelle und kostengünstige Finanztransaktionen über nationale Grenzen hinweg und soll Zentralbanken und anderen Finanzinstituten sofortige Liquidität bieten. XRP ist auch der native Token für den XRP Ledger, ein dezentrales Blockchain-Netzwerk, das die Entwicklung vieler verschiedener Anwendungen unterstützen kann.

Ripple, die Muttergesellschaft des XRP-Projekts, hat wichtige Partnerschaften mit Institutionen wie JP Morgan, der Bank of England und Santander geschlossen, was seine hochgesteckten Ziele als dezentralisierte Zahlungslösung widerspiegelt.

Tron Preisvorhersage: Wird TRX im Jahr 2025 $0,26 erreichen?

Tron Preisvorhersagen sind bullisch, aber TRX ist eine relativ stabile Kryptowährung in Bezug auf die Preisaktion. Der Token kann die Marktvolatilität aufgrund der hohen Liquidität absorbieren, so dass die Tron-Preisvorhersage niedriger als erwartet erscheinen mag.

Diese Liquidität kommt der Blockchain zugute und ermöglicht schnelle Transaktionen zu geringen Kosten, bedeutet aber auch, dass die Tron-Preisprognose wahrscheinlich nicht in demselben Maße steigen wird wie MCADE. Experten prognostizieren eine Bewertung von 0,26 US-Dollar für den TRX-Token, was einem 5-fachen Anstieg der Tron-Preisprognose bis 2025 entspricht.

Was ist TRX?

TRX ist der systemeigene Token für die Tron-Blockchain, die aufgrund der schnellen Finalität von Transaktionen eine gängige Methode für den weltweiten Versand von Kryptowährungen ist. Das Tron-Ökosystem beherbergt eine Vielzahl verschiedener DeFi-Dienste und anderer dezentraler Anwendungen (dApps), darunter Spiele, Borrow-Protokolle und Börsen.

Die Tron-Blockchain verarbeitet täglich regelmäßig Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar. Sie kann 2000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeiten und hat eine Blockfinalitätszeit von drei Sekunden. Obwohl die Preisprognose für Tron weniger optimistisch ist als für andere Kryptowährungen, ist es eine starke Investition in die Zukunft.

Metacade hat das größte Renditepotenzial in den kommenden Jahren

Die Metacade -Plattform könnte sich zu einem der größten Projekte im GameFi-Sektor entwickeln. Durch seine fortschrittlichen Verdienstmechanismen und eine große Auswahl an verschiedenen Blockchain-basierten Spielen wird erwartet, dass das Projekt eine riesige Gemeinschaft von Spielern anziehen wird.

Der MCADE-Token kostet derzeit nur $0,01. Der Presale ist eine einmalige Gelegenheit, sich zu einem niedrigen Preis an einem Krypto-Projekt mit großem Potenzial zu beteiligen, aber der Wert des Tokens wird weiter steigen, bis er in der letzten Phase des Presales 0,02 $ erreicht. Dieses Ereignis könnte sich als die größte Investitionsmöglichkeit für das Jahr 2023 und darüber hinaus erweisen, daher sollten Anleger schnell in den Metacade-Presale einsteigen, bevor es zu spät ist.

