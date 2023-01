Monero (XMR) Preisvorhersage 2025 – Warum Investoren Metacade (MCADE) bevorzugen

Führenden Branchenexperten zufolge werden GameFi und Play-to-Earn (P2E) in den Jahren 2023-2025 explodieren . Neue Marktteilnehmer in diesem Sektor gewinnen bereits erhebliche Zugkraft bei Investoren, oft auf Kosten etablierterer Akteure auf dem breiteren Markt. Die Monero-Preisprognose 2025 veranschaulicht diesen Trend. Es ist klar, dass viele Investoren jetzt Krypto-Gaming-Stars wie Metacade gegenüber Monero bevorzugen. Lesen Sie weiter, um zu verstehen, warum.

Metacade wird zum Star

In nur kurzer Zeit hat sich der aufstrebende Stern Metacade zu einem der meistdiskutierten Akteure im GameFi-Sektor entwickelt. Metacade steht an der Spitze der Konvergenz von 3 Schlüsselbereichen: Metaverse, Arcade-Spiele und Kryptos. Das Ziel der Plattform ist es, die Nummer 1 der Web3-Community-Hubs für Gamer, Entwickler, Investoren und Krypto-Fans zu werden.

Metacade erfreut sich bei Investoren großer Beliebtheit, da es dem Krypto-Gaming einen echten Mehrwert bietet. Blockchain-Spieler kommen in den Genuss einer unübertroffenen Auswahl an Spielen mit echtem P2E-Potenzial. Entwickler profitieren von einer Plattform, auf der sie ihre Spiele testen und vermarkten, Wettbewerbe durchführen und neue Mitarbeiter finden können. Und Investoren und Krypto-Fans können durch profitable Investitions- und Einsatzmöglichkeiten Einkommen generieren.

Wie Metacade funktioniert

Mark Twain hat einmal gesagt: „Finde eine Arbeit, die dir Spaß macht, und du wirst keinen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten müssen.“ Dieser Ausspruch trifft definitiv auf die Spieler von Metacade zu, die durch Play2Earn-Spiele, Compete2Earn-Wettbewerbe und -Turniere, Create2Earn-Inhaltserstellung und Work2Earn-Tests und -Beschäftigung ein Einkommen erzielen können. Metacade stellt eine direkte Verbindung zwischen Spielern und Entwicklern her und eröffnet so Möglichkeiten für Marktforschung, neue Spiele und Personalbeschaffung.

Metacade unterstreicht sein Engagement für seine Mitglieder und schafft mit seiner Metagrants-Initiative spannende Möglichkeiten. Metagrants bietet Designern finanzielle Unterstützung für die Entwicklung neuer Spiele auf der Plattform. Berücksichtigt man das gemeinschaftsbasierte Modell von Metacade, das letztendlich zur Schaffung einer vollständigen DAO führen wird, ist es klar, dass alle Teile des Metacade-Hubs von den Synergien innerhalb der Gruppe profitieren werden.

Das Geheimnis von Monero

Die Prämisse hinter Monero (XMR) ist einfach: Es bietet Peer-to-Peer-Währungstransaktionen, die geheim, anonym und nicht zurückverfolgbar sind. Diese intelligente Funktionalität ist die größte Stärke von Monero (XMR) – und seine größte Schwäche. Es gibt viele Menschen, die legitime Gründe haben, ihre Geschäfte geheim zu halten. Aber es gibt auch andere, die geheime Transaktionen durchführen wollen, um illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Korruption oder Betrug zu vertuschen.

Nach dem FTX-Crash fordern Menschen, die große Summen verloren haben, die Einführung strengerer und strengerer Vorschriften . Es ist klar, dass die Position von Monero (XMR) im besten Fall schwierig und im schlimmsten Fall unhaltbar werden könnte, wenn Organisationen wie die SEC die Regulierung durchsetzen.

Metacade (MCADE) übertrifft Monero (XMR)

Während Monero sich über die Auswirkungen neuer Vorschriften Sorgen machen muss, hat Metacade keine solchen Befürchtungen. Es kann sich darauf freuen, Teil eines Marktsektors zu sein, der nur in eine Richtung geht. Das leistungsstarke Geschäftsmodell von Metacade , das alle Seiten der Krypto-Gaming-Community miteinander verbindet, hat die Gunst von Fachanalysten, Entwicklern, Spielern und Investoren gleichermaßen gewonnen.

Darüber hinaus sagen einige erfahrene Beobachter dem Aktienkurs des Unternehmens bei seiner Markteinführung Großes voraus – vor allem, wenn man von seinem Vorverkaufsangebot Gebrauch macht . Alles in allem ist es einfach zu sehen, warum Metacade im Vergleich zu Monero eindeutig die beste Investitionsmöglichkeit ist.

Metacade (MCADE) Kursprognose

Sie können Metacade immer noch zu einem Preis von $0,01 in der Phase 1 vor der Markteinführung kaufen . Der prognostizierte Einführungspreis sieht bereits so aus, als ob er eine günstige Rendite für frühe Investoren sicherstellen wird. Interessant wird es aber erst, wenn der P2E-Markt wirklich in Schwung kommt.

Investoren in The Sandbox (SAND) sahen beim Start einen 100-fachen ROI auf dem Höhepunkt des Marktes, und es besteht die Chance, dass Metacade diese Leistung zwischen 2023 und 2025 wiederholen kann, was es zu einer besseren Wette macht als die Monero-Preisvorhersage.

Aber Sie müssen schnell sein, um das Beste aus dem Metacade-Vorverkauf zu machen, da die erste Phase schnell ausverkauft ist.

Monero (XMR) Preisvorhersage

Bei der Vorhersage des Monero-Preises bis zum Jahr 2025 ist es wichtig, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Erstens: Wenn die Volumina niedrig bleiben, werden die Menschen Monero nicht verwenden müssen. Zweitens: Wenn die Regulierungsbehörden auf mehr Transparenz drängen, könnte dies für die Geheimdienste von Monero ein Problem darstellen. Und drittens besteht immer die Möglichkeit, dass Monero gehackt werden könnte, was seinem Ruf schaden würde.

Aus diesen Gründen wird für den Monero-Kurs 2025 kein Anstieg gegenüber dem Preis von 145,38 $ Ende 2022 prognostiziert.

Investoren bevorzugen Metacade gegenüber Monero

Die Wahl zwischen Metacade und Monero ist keine schwierige Entscheidung. Der eine ist ein aufregender, innovativer Newcomer in einem boomenden Sektor. Der andere bietet einen Dienst an, der realistischerweise von Regulierungsbehörden, die die Kryptoindustrie säubern wollen, verboten werden könnte. Es ist kein Wunder, dass die Anleger Metacade (MCADE) gegenüber Monero (XMR) bevorzugen. Sie können sich ihnen anschließen, indem Sie die Gelegenheit nutzen, zum Vorverkaufspreis zu kaufen .

