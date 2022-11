Portugal sinkt in der Rangliste der kryptofreundlichen Länder, El Salvador bleibt an der Spitze

Wichtigste Punkte

Portugal führt eine Kapitalertragssteuer von 28 % auf Kryptowährung ein

El Salvador bleibt das wichtigste Steuerziel für Krypto-Investoren

Die laxen Steuergesetze der Cayman-Inseln erstrecken sich auch auf Krypto und stellen es hinter El Salvador als nächstbestes Reiseziel

Sieben der zwölf führenden Länder sind europäisch, da die Nationen darauf drängen, sich als Krypto-Hubs zu etablieren – darunter Slowenien, Malta, Georgien, Weißrussland und Deutschland

Bitcoin ist de facto gesetzliches Zahlungsmittel in Madeira, Portugal und Lugano, Schweiz

Die asiatischen Länder Malaysia und Singapur haben auch freundliche Steuergesetze für digitale Assets

Einführung

Ich schrieb über die Einführung einer Kapitalertragssteuer von 28 % auf Kryptowährungen, die für 2023 geplant ist, und wie dies Portugals Ziel gefährden könnte, das europäische Krypto-Zentrum zu werden.

Nach dem Gespräch mit Paolo Ardoino, der sich aus dem schweizerischen Lugano meldete, wo Tether und Bitcoin de facto gesetzliches Zahlungsmittel sind, fragte ich mich, welche Länder in Bezug auf kryptowährungsfreundliche Gerichtsbarkeiten an der Spitze stehen.

Im ersten Teil dessen, was zu einer Serie werden könnte, beschäftige ich mich mit Steuern. Welche Länder sind in Bezug auf Krypto-Steuergesetze am lockersten?

Wir teilen die Bewertung in drei große Bereiche auf – kurzfristige Kapitalertragssteuer, langfristige Kapitalertragssteuer und Einkommenssteuer – und stellen eine Tabelle mit den steuerfreundlichsten Ländern zusammen.

Natürlich ist dies mit dem massiven Vorbehalt verbunden, dass die Besteuerung kompliziert ist und viele Schlupflöcher, zusätzliche Fänge und andere Eigenheiten bei diesen Gesetzen bestehen. Aber auf einer ganzheitlichen Basis sind die untenstehenden Ränge ein Hinweis darauf, wohin sich die steuerhassenden Krypto-People in Zukunft bewegen könnten.

El Salvador ist das größte Krypto-Steuerparadies

Überraschung Überraschung. El Salvador ist wirklich überragend, wenn es um Krypto geht, und das gilt auch für Steuern.

Es gibt keine Kapitalertragssteuer, weder kurz- noch langfristig, und so ziemlich jedes Gesetz basiert darauf, die Einführung von Krypto zu fördern. Nachdem ich diesen Sommer selbst dort war, habe ich persönlich den Massenschub in Richtung Kryptowährung gesehen. Insbesondere erstrecken sich alle Gesetze auf ausländische Investoren.

Der Rechtsberater von Präsident Bukele, Javier Argueta, machte es deutlich, als er sagte: „Wenn eine Person Vermögenswerte in Bitcoin hat und hohe Gewinne erzielt, wird es keine Steuern geben … es werden weder auf die Kapitalerhöhung noch auf das Einkommen Steuern zu zahlen sein.“

Er fügte hinzu, dass „dies offensichtlich getan wird, um ausländische Investitionen zu ermutigen“. Das Bitcoin-Experiment in dem kleinen und schönen (Vulkane!) lateinamerikanischen Land ist also voll im Gange.

An zweiter Stelle stehen die Kaimaninseln

Wenn Sie jemandem von den Kaimaninseln erzählen, wird die erste Antwort wahrscheinlich „Steuern“ lauten.

Das britische Überseegebiet, eingebettet in ein karibisches Paradies, kennt keine Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer oder Einkommenssteuer – in allen Bereichen. Daher ist es nichts Besonderes für Krypto, aber diese Gesetze wurden als einschließlich digitaler Vermögenswerte bestätigt.

Da die kleine Insel mit ihren 65.000 Einwohnern hauptsächlich vom Tourismus lebt, könnte es gut sein, dass einige Krypto-Investoren bald ihre Badeanzüge anziehen und ein Bad in der Karibik nehmen.

Europa setzt auf Krypto

Lugano, eine Stadt in der Schweiz, und Madeira, eine portugiesische Insel, haben Bitcoin de facto zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt (Tender hat in Lugano den gleichen Status – ich habe Paolo Ardoino dazu bereits im März interviewt).

Beide Nationen verfügen auch über freundliche Steuergesetze. Portugal wurde oben diskutiert, und obwohl das 28-%-Kapitalertragssteuergesetz es auf den sechsten Platz auf der Liste schiebt, ist es immer noch ein Zufluchtsort für Krypto-Enthusiasten.

Die Schweiz liegt auf dem achten Platz, aber das europäische Nachbarland Slowenien überrascht vielleicht mit dem dritten Platz. Das Land will eine Pauschalsteuer von 10 % auf den Umtausch von Kryptowährungen in Papiergeld einführen. Das ist im Großen und Ganzen ziemlich niedrig.

Aber es gibt noch viel mehr Initiativen, und die Pläne für die Zukunft sehen vielversprechend aus. Es gibt auch mehr physische Standorte, die Bitcoin akzeptieren, als in den gesamten USA, und das größte Einkaufszentrum des Landes trägt den Namen „BTC“.

Die andere erwähnenswerte europäische Nation ist Weißrussland, wo es keine Steuern auf Mining, Tageshandel oder so ziemlich alles, was mit Krypto zu tun hat, gibt. Der Vorbehalt ist, dass alles im Jahr 2023 zur Überprüfung ansteht. Offensichtlich gibt es hier auch andere Bedenken, da seine Verbindungen zu Russland inmitten des Ukraine-Krieges bedeuten, dass keine Krypto-Investoren in absehbarer Zeit dorthin umziehen wollen.

Das alles könnte sich ändern

Natürlich könnte sich das alles ändern – wie wir bei Portugal sehen.

Die Regulierung holt Krypto immer noch ein, und das hängt auch mit der Besteuerung zusammen. Darüber hinaus gibt es viele Vorbehalte und Ausnahmen zu den oben genannten Gesetzen, und die Vorschriften ändern sich auch für ausländische Investoren.

Bisher haben sich die oben genannten Nationen jedoch von der Masse abgesetzt, wenn es um Krypto-Steuergesetze geht.