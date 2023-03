Ripple Preis Prognose für 2023: Wird XRP den ASI Token von AltSignals übertreffen?

Die Ripple-Kursvorhersagen haben sich seit Beginn der Rechtsstreitigkeiten des Unternehmens auf einem Plateau eingependelt, was viele Anleger dazu veranlasst hat, nach alternativen Anlagemöglichkeiten zu suchen. Während der XRP-Kurs stagniert, ist eine der aufregendsten Möglichkeiten, die es derzeit gibt, der Krypto-Presale von AltSignals (ASI).

Welches Projekt hat im direkten Vergleich zwischen XRP und AltSignals auf lange Sicht die Nase vorn?

Der SEC-Effekt auf Ripple und die KI-Entwicklungen von AltSignals

Der XRP-Kurs hat in den letzten Jahren seit der Anklage der Muttergesellschaft des Tokens, Ripple, durch die Securities and Exchange Commission (SEC) relativ stagniert. Das laufende Gerichtsverfahren hat Zweifel an der langfristigen Kursprognose von Ripple aufkommen lassen, und das Vertrauen der Anleger hat aufgrund der Ungewissheit über den Ausgang des Verfahrens abgenommen.

XRP zählt weiterhin zu den Top 10 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung. Die SEC ermittelt jedoch gegen Ripple Labs, um zu klären, ob der XRP-Token eine Kryptowährung oder ein traditionelles Wertpapier ist. Die Unterscheidung zwischen diesen Anlageklassen ist unsicher, da die Anlagevorschriften in der Regel Jahrzehnte alt sind und nur schwer mit der sich schnell entwickelnden Welt des Web3 Schritt halten können.

AltSignals ist ein weiteres Beispiel für ein sich schnell entwickelndes Projekt in der Kryptosphäre. Seit 2017 unterstützt die Plattform eine äußerst erfolgreiche Online Trading Community und erweitert nun ihr Blockchain-Angebot durch die Einführung ihres neuen Tokens ASI.

Der ASI-Krypto-Presale beginnt bei $0,012 pro Token und steigt bis zum Ende der Veranstaltung auf $0,02274. Der Token hat einen enormen Nutzen innerhalb des AltSignals-Ökosystems und bietet Zugang zu einer Reihe von neu entwickelten Tools für künstliche Intelligenz , die den Namen ActualizeAI tragen. Aufgrund der innovativen Blockchain-Lösungen der Plattform könnte sich der Token als eine der besten langfristigen Investitionsmöglichkeiten auf dem Markt erweisen.

Was ist XRP?

XRP (XRP) ist eine Kryptowährung, die von Ripple Labs entwickelt wurde. Der Token ist so konzipiert, dass er Transaktionen schneller und sicherer macht als traditionelle Zahlungssysteme wie Banken und Kreditkarten. Zweck des Projekts ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, Geld in Echtzeit über Grenzen hinweg zu senden.

Der XRP verspricht, da es keine Zwischenhändler wie Banken benötigt, um den Prozess zu vereinfachen, auch niedrigere Transaktionskosten als bei traditionellen Methoden. Der XRP-Preis ist 2018 in die Höhe geschossen und gehört seither zu den Top 10 der Token nach Marktkapitalisierung.

Ripple Kurs Prognose: Könnte XRP im Jahr 2025 einen Preis von 4,20 $ erreichen?

Der andauernde Rechtsstreit mit der SEC hat der langfristigen Preisprognose für Ripple einen Strich durch die Rechnung gemacht. Während viele in der Branche mit spannenden XRP-Kursbewegungen während der Aufwärtsbewegung im Jahr 2021 rechneten, konnte der Token sein bisheriges Allzeithoch nicht übertreffen.

Folglich haben viele Anleger nach alternativen Anlagemöglichkeiten gesucht. Dies könnte dem XRP-Preis im Laufe der Zeit noch mehr schaden, zumal die Ripple-Preisprognose nur bedingt aussagekräftig ist. Die Vorhersage für den Ripple-Kurs im Jahr 2025 liegt bei gerade einmal 1,50 $, was sich jedoch ändern kann, sollte der SEC-Prozess positiv ausfallen.

Was ist AltSignals?

AltSignals hat seit seinem Start vor 5 Jahren lukrative Handelssignale mit seiner Community von Krypto-Händlern geteilt. Dank des AltAlgo™ -Indikators konnte jeder, der mit ihm gehandelt hat, sein Portfolio in 19 Monaten verzehnfachen, was die AltSignals-Plattform zu einem führenden Unternehmen in diesem Bereich macht.

Die Plattform entwickelt nun ein neues KI-gestütztes Handelssystem namens ActualizeAI. Bei ActualizeAI wird maschinelles Lernen mit natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) kombiniert, um die Genauigkeit der Handelssignale zu erhöhen. Das Toolkit analysiert eine riesige Menge an Daten, darunter eine Reihe von Preisindikatoren und Marktstimmungen, bevor es seinen Nutzern ein einziges Kauf- oder Verkaufssignal liefert.

ActualizeAI könnte die Landschaft für den Online-Handel verändern. Dank künstlicher Intelligenz kann jeder lernen, wie man ein erfahrener Krypto-Händler wird und von einigen der lukrativsten Anlagemöglichkeiten im Web3 profitieren.

Wie funktioniert ASI?

Mit dem ASI-Token erhalten Sie Zugriff auf den ActualizeAI-Stack. Das neue und verbesserte Handels-Toolkit bietet den Nutzern einen echten Vorteil beim Handel auf den Kryptomärkten, welche aufgrund des spekulativen Charakters der Anlageklasse und der extremen Volatilität der Tokenwerte bekanntermaßen schwer vorherzusagen sind.

AltSignals Nutzer erhalten nicht nur ein branchenführendes Toolkit, das von künstlicher Intelligenz angetrieben wird, sondern können auch Zugang zum AI Members Club erhalten. Der AI Members Club bietet neben Investitionsmöglichkeiten in neue Krypto-Projekte auch offizielle Trading-Turniere, bei denen die Teilnehmer Krypto-Prämien verdienen können.

Könnte ASI im Jahr 2025 die Marke von 2 $ erreichen?

Der Presale von ASI könnte sich aus mehreren Gründen als eine der profitabelsten Investitionsmöglichkeiten des Jahres 2023 herausstellen. Token-Inhaber erhalten exklusive Privilegien, darunter eine Reihe von Services, die speziell entwickelt wurden, um Krypto-Händlern bei der Navigation durch die Marktvolatilität zu helfen. Zudem ist der ASI-Token deflationär, so dass jeder Anstieg der Nachfrage den Preis in die Höhe treiben wird.

Experten prognostizieren bis 2025 ein Preisniveau von 1,80 $ für ASI. Das wäre ein 80-facher Preisanstieg im Vergleich zum Ende des Krypto-Presales – eine enorme Rendite für frühe Anleger. Solch hohe Renditen sind für Krypto-Projekte in der Frühphase nicht ungewöhnlich, und ASI könnte sich mit etwas Glück als das neueste 100-fache Juwel des Sektors erweisen.

AltSignals vs. Ripple Kursprognose: Was ist das bessere Investment?

Der XRP-Kurs könnte in den kommenden Jahren deutlich steigen, vor allem wenn das Gerichtsverfahren der SEC Ripple Labs freispricht und für mehr regulatorische Klarheit für den Rest der Kryptoindustrie sorgt. Die anhaltende Ungewissheit schadet dem XRP-Kurs aber nach wie vor, und es ist unwahrscheinlich, dass die Ripple-Kursvorhersage AltSignals in den kommenden Monaten und Jahren übertreffen wird.

AltSignals‘ Krypto-Presale ist sicherlich eine aufregende Entwicklung einer bereits erfolgreichen Plattform wie Web3. Der Presale ist zeitlich begrenzt und bietet frühen Teilnehmern die einmalige Gelegenheit, sich an einem Projekt mit hohem Potenzial in seiner frühesten Entwicklungsphase zu beteiligen. Obwohl sowohl der ASI- als auch der XRP-Kurs beträchtliche Renditen erzielen könnten, sieht es derzeit so aus, als ob AltSignals die bessere Investitionsmöglichkeit wäre.