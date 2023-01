Es ist die Ruhe vor dem Sturm auf den Kryptomärkten

Wichtigste Punkte

Die Kryptovolatilität ist zurückgegangen und die extreme On-Chain-Aktivität ließ in Zeiten relativer Ruhe nach

Einige besorgniserregende Entwicklungen rund um Genesis, Gemini und DCG sind jedoch noch im Gange

Volatilität könnte ebenfalls aufkommen, sobald die US-Inflationsdaten diese Woche bekannt gegeben werden

Der Zeitraum erinnert an das wenig dramatische Umfeld vor dem FTX im Oktober

Nach einer turbulenten Achterbahnfahrt nach dem schockierenden Niedergang von FTX ist eine Zeit bemerkenswerter Gelassenheit auf die Kryptowährungsmärkte hereingebrochen.

Da 2022 ein komplettes und völliges Blutbad ist, fühlt es sich fast verdächtig an, dass es auf dem digitalen Marktraum auch nur ein paar Wochen geringer Dramatik gibt.

Aber die Kennzahlen zeigen, dass die letzten Wochen zu den ruhigsten der letzten Jahre gehörten. Angesichts der Angst vor einer Ansteckung, die sich aus dem Zusammenbruch von FTX ergab, ist das eine gute Sache.

In Krypto-Kreisen herrscht immer noch Angst

Allerdings gibt es im Moment viel Grund zur Sorge. Wie Brian Armstrong, CEO von Coinbase, gestern feststellte, als er ankündigte, dass Coinbase weitere 20 % seiner Belegschaft abbauen werde, gibt es wahrscheinlich „mehr Schuhe zu fallen“ und es gibt „immer noch viel Marktangst“.

Der Krypto-Kreditgeber Genesis hat letzte Woche 30 % seiner Belegschaft entlassen und denkt Berichten zufolge über eine Insolvenz nach. Die von den Winklevoss-Zwillingen gegründete Krypto-Börse Gemini hat ein Kundenvermögen von 900 Mio. $, das bei Genesis, ihrem einzigen Kreditpartner für ihr Earn-Produkt, in der Schwebe steckt.

Die Zwillinge haben Barry Silbert, CEOP der Digital Currency Group (DCG), der Genesis gehört, aufgefordert, zurückzutreten, und ihn beschuldigt, Gemini Earn-Kunden betrogen zu haben.

DCG feuerte zurück und nannte es „einen weiteren verzweifelten und unkonstruktiven Werbegag von Cameron Winklevoss, um die Schuld abzulenken“. Es bekräftigte auch, dass es „alle Rechtsmittel als Reaktion auf diese böswilligen, falschen und verleumderischen Angriffe wahrt“.

DCG ist auch die Muttergesellschaft des Grayscale Bitcoin Trust, der einen massiven Abschlag auf seinen Nettoinventarwert erfahren hat, der nach dem Zusammenbruch der FTX einen Höchststand von 50 % erreichte, als Investoren in Frage stellten, ob die Reserven sicher seien (ich habe gestern über GBTC geschrieben).

Märkte bleiben vorerst stabil

Während sich all diese Episoden abspielen, bleiben die Märkte vorerst stabil. Die Aktivitäten waren relativ gedämpft, und es gab sogar eine spürbare Rückkehr zu normalen Niveaus für viele On-Chain Aktivitäten, die in den letzten Perioden aus dem Ruder gelaufen sind.

Der folgende Schnappschuss zeigt das Netto-Transfervolumen in und aus den Börsen. Seit Anfang des Jahres war die Aktivität lau, nachdem sie im November und Dezember extreme Ausmaße erreichte, als zuerst FTX zusammenbrach und dann die Fragen über den Zustand von Binance aufkamen.

Diese Vorstellung, dass sich die Aktivität wieder normalisiert hat, wird verstärkt, wenn man sich die Volatilität von Bitcoin ansieht. Die größte Kryptowährung der Welt handelt seit einiger Zeit seitwärts, und das 30-Tage-Pearson-Volatilitätsmaß zeigt, wie es im Dezember zu einem spürbaren Rückgang auf das Niveau vor dem FTX kam.

Makroklima sieht optimistischer aus

Es war nicht nur eine Verschnaufpause innerhalb von Krypto-Kreisen. Das breitere Makroumfeld sieht heute zumindest etwas heller aus als im letzten Monat. Die Inflation ist immer noch weit verbreitet, aber es gab zwei aufeinanderfolgende Messwerte, die unter den Erwartungen lagen, und es besteht erneute Hoffnung, dass sie ihren Höhepunkt erreicht haben könnte.

Die jüngste Zinserhöhungsrunde hat die Zinsen um 50 Basispunkte nach oben getrieben, im Gegensatz zu 75 Basispunkten in den beiden vorangegangenen Monaten, und während der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und andere Zentralbankchefs bekräftigt haben, dass die Zinsen weiter steigen werden, bis die Inflation besiegt ist, hat sich der Markt vorsichtig nach oben bewegt, nachdem die europäische Inflation bei 9,2 % lag, verglichen mit 10,1 % im letzten Monat.

Als Nächstes steht am Donnerstag der US-VPI-Bericht an, der wie immer ein sehr wichtiger Tag für die Märkte sein wird. Es ist mit Volatilität an den Kryptomärkten zu rechnen, da die Coins auf die Zahlen starren, um einzuschätzen, was Jerome Powell in Bezug auf die Zinspolitik tun wird.

Schließlich wissen wir inzwischen, dass Kryptowährungen dem Aktienmarkt folgen – abgesehen von den Fällen, in denen hochrangige Führungskräfte als Betrüger entlarvt werden (FTX) oder die Top-10-Coin aufhören zu existieren (LUNA).

In der Kryptowelt wird es nie langweilig

Ende Oktober war Bitcoin scheinbar in einer Krabbenbewegung um 20.000 $ gefangen. Da die Händler ungeduldig wurden, warnte ich davor, dass Kryptowährungen nur ein Ereignis von einem starken Abwärtstrend entfernt sein könnten.

Drei Wochen später brach FTX zusammen. Ich hätte nie gedacht, dass dies passieren würde, und der Zeitpunkt war zufällig, aber die Prämisse des Artikels erinnert mich daran, wie ich mich jetzt fühle. Es ist erstaunlich, wie kurz das Gedächtnis auf den Märkten ist, aber wir waren schon einmal hier.

Krypto wird nicht lange ruhig bleiben, und die Anlageklasse ist noch lange nicht über den Berg. Die oben erwähnten Vorgänge um DCG, GBTC, Genesis und Gemini sind nur einige der Millionen Dinge, die jeden Moment ins Gegenteil umschlagen können.

Es gibt auch die Geschichte um den Chef von Binance, Changpeng Zhao, gegen den die SEC wegen Geldwäschedelikten ermittelt, es gibt die Entlassung von 20 % der Belegschaft von Coinbase, nachdem der Aktienkurs um 90 % eingebrochen ist, und Gott weiß, was die Zeugenaussagen im Gerichtsverfahren von Sam Bankman-Fried ergeben werden.

Und dann ist da noch die Makroebene, wo alles Mögliche mit der Inflation, dem russischen Krieg in der Ukraine oder unzähligen anderen Variablen passieren kann. Es waren ein paar ruhige Wochen, aber keine Sorge – der Wahnsinn wird bald zurückkehren.