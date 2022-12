Sam Bankman-Frieds surreales Interview klärt nicht viel auf

Wichtigste Punkte

Bankman-Freid gab gestern Abend live auf dem Dealbook-Gipfel der New York Times ein langes Interview

Gegen offensichtlichen Rechtsrat beantwortete er eine Vielzahl von Fragen zu dem gesamten Debakel

Es fällt sehr schwer, ihm zu glauben, wenn er sagt, er sei nicht so gut informiert gewesen, wie man es von jemandem erwarten würde, der CEO von FTRX war und 80 % von Alameda besaß

Es gibt nicht viele Live-TV-Events, die mich wirklich umgehauen haben.

Da fällt mir sofort Zinedine Zidane ein, einer der größten Fußballspieler der Welt, der vor sechzehn Jahren im Finale der Fußball-WM einem gegnerischen Verteidiger buchstäblich einen Kopfstoß versetzte.

Ich erinnere mich, dass ich vor kurzem gesehen habe, wie der Premierminister meines Landes (Irland), Leo Varadkar, live in unserem nationalen Sender über die COVID-Pandemie sprach, als er die erste (und damals, wie wir damals glaubten, auch die letzte) Abriegelung ankündigte.

Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis ich diese historischen Momente vergesse. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich mich auch noch eine Weile an das erinnern werde, was ich zuletzt gesehen habe.

Warum hat Bankman-Fried das Interview gegeben?

Sam Bankman-Fried, in Ungnade gefallener CEO der zusammengebrochenen Börse FTX – über den ich es satt habe, darüber zu sprechen – gab gestern Abend ein etwa einstündiges Interview auf dem Dealbook-Gipfel der New York Times.

Warum dieses Interview überhaupt stattgefunden hat, werde ich nie erfahren. Bankman-Fried hat sich von den Bahamas aus eingewählt, offenbar gegen den Rat von „Leuten“ – von denen man annehmen kann, dass sie in der Rechtsbranche arbeiten.

„Ich denke, ich habe die Pflicht zu reden und zu erklären, was passiert ist“, sagte er. „Ich verstehe nicht, was es bringt, in einem Raum zu sitzen und so zu tun, als würde die Außenwelt nicht existieren.“

„Darum geht es mir nicht“, antwortete er auf die Frage, ob er sich wegen einer möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeit Sorgen mache.

Wie bei seiner katastrophalen durchgesickerten DM-Konversation über Twitter, weiß ich einfach nicht, warum dieses Interview stattgefunden hat. Es ist schwer, irgendetwas zu glauben, was aus Bankman-Frieds Mund kommt. Und was die Twitter-Konversation angeht, so erklärte Bankman-Fried, der Reporter sei ein „langjähriger Freund“, den er „dummerweise vergessen“ habe, dass er Reporter sei. Häh?

Der Interviewer gestern Abend, Andrew Sorkin, befragte ihn über einige der wilden Geständnisse in diesem DM-Austausch, die meiner Meinung nach Bankman-Frieds wahren Charakter verrieten. Bankman-Fried milderte seine Haltung etwas, stimmte aber zu, dass er in Bezug auf sein Image ein „Spiel“ spielte, wie „wir alle es taten“.

More I read, more I think SBF is a *very* bad guy Showing zero remorse. Lies. Cryptic tweets. Feels like he's playing a game. Hard to believe these DMs are real (per @KelseyTuoc of Vox's captivating piece – seems like he thought they were talking in confidence, be candid) pic.twitter.com/sivc7zyYg4 — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 16, 2022

Da stand viel „nach bestem Wissen“, „soweit ich weiß“ und „Details sind nicht klar, aber“. Obwohl Bankman-Fried CEO von FTX ist und 80 % von Alameda besitzt, erklärte er wiederholt, dass er bestimmte Themen nicht vollständig im Auge habe.

Nennen Sie mich einen Zyniker, aber ich weigere mich zu glauben, dass ein Unternehmen Milliardenkredite vergeben kann (wie das an Genesis, die jetzt ebenfalls insolvent sind), ohne dass ihr 80-prozentiger Eigentümer davon weiß.

Er erklärte auch, wieder bizarr, dass FTX US sogar damit beginnen könnte, Abhebungen umgehend zuzulassen, und sie seien nach seinem „Wissen“ völlig zahlungsfähig. Sollen wir glauben, dass er wirklich so aus dem Ruder gelaufen ist?

Was kommt als nächstes für Bankman-Fried?

Die große Frage ist, ob Bankman-Fried für seine Taten eine Gefängnisstrafe droht. Im Moment glauben die meisten Leute, dass dies nicht der Fall sein wird. Angesichts der Tatsache, dass er auf einem Gipfeltreffen der New York Times plauderte, wenn auch virtuell, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.

Er war während des gesamten Interviews wahrnehmbar nervös. Nervöses Lächeln, Zucken, Augen auf den Boden gerichtet. Fragen darüber, dass er im Büro verschreibungspflichtige Medikamente einnehme, machten ihn ein bisschen fertig, während sein Kommentar „Ich hatte einen schlechten Monat“ ein Lachen im Publikum hervorrief.

Das größte Problem ist natürlich, dass wir immer noch nicht wissen, wie er es zuließ, dass so viele Vermögenswerte nach Alameda transferiert wurden. Er hat ständig versucht, um einige der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Übertragung von Geldern herumzureden, und niemand hat mehr Klarheit darüber, was dort passiert ist – was wahrscheinlich der entscheidende Punkt bei der Entscheidung ist, ob er wirklich bestraft wird.

Für die meisten scheint es Betrug zu sein, Kundenvermögen an Alameda zu schicken, während man auf Titelseiten von Zeitschriften lächelt und vor dem Kongress spricht. Und es ist sehr schwer zu glauben, dass Bankman-Fried nicht gesehen hat, wie groß diese Überweisungen waren, noch wie lähmend die Verluste bei Alameda waren.

„Ich habe den Positionen und dem Positionsrisiko an der Börse und insbesondere dem von Alameda nicht annähernd genug Aufmerksamkeit geschenkt“, stolperte er heraus. „Ich habe das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Marktcrashs erheblich unterschätzt“, fügte er hinzu.

An dieser Stelle habe ich genug von Bankman-Fried. Was für eine totale Blamage für die gesamte Branche. Der Branche wurde ein schwerer Schlag versetzt, der noch lange nicht vorbei ist. Hoffen wir, dass sie dies eines Tages überwinden kann.