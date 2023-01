Sandbox, Metacade und Decentraland Preisprognose 2025: Die wichtigsten Akteure im Metaverse

Sind Sie neugierig, wie die Zukunft des Metaverse aussieht und welche Projekte dominieren werden? In diesem Artikel werden die Preisprognosen von The Sandbox, Metacade und Decentraland für das Jahr 2025 erörtert und Sie erhalten eine Vorstellung davon, was Sie langfristig erwarten können.

Was ist Sandbox (SAND)?

Die Sandbox ist eine dezentralisierte 3D-Welt, die es den Nutzern ermöglicht, Spielerlebnisse zu schaffen, zu teilen und Geld zu verdienen. In der Sandbox können die Spieler mit Voxeln, den Blöcken, die für das Design des Spiels charakteristisch sind, bauen, was sie wollen. Dies ist jedoch nicht nur eine ästhetische Entscheidung; sie sind so konzipiert, dass sie leicht zu manipulieren sind und es den Spielern ermöglichen, komplizierte und detaillierte Objekte wie Autos, Gebäude, Skulpturen und mehr zu erstellen.

Um in der Sandbox bauen zu können, müssen die Spieler zunächst LAND besitzen. LAND-Münzen sind nicht fungibel, so dass sie mit SAND-Münzen gekauft und verkauft werden können. Sobald sie LAND besitzen, können die Spieler ASSETs (von anderen Spielern entworfenen Objekte) kaufen oder Gegenstände in VoxEdit erstellen und sie im Game Maker verwenden, um immersive Spiele und Erlebnisse zu schaffen. Unternehmen wie Forbes, Gucci und die Warner Music Group haben diese Tools bereits genutzt, um ihre ersten Schritte im Metaverse zu unternehmen, und viele weitere werden wahrscheinlich folgen.

The Sandbox (SAND) Preisprognose 2025

Mit der zunehmenden Verbreitung von Metaversen ist es wahrscheinlich, dass The Sandbox seinem Namensgeber gerecht wird und als Testgelände für Marken dient, die sich dieser neuen digitalen Welt anschließen möchten. Die Aufnahme weiterer Namen in die bereits wachsende Liste hochkarätiger Unternehmen, die The Sandbox nutzen, wird wahrscheinlich zu einer Flut von Investitionen führen und könnte den Kurs von SAND weit über den aktuellen Wert von 0,42 $ treiben. Zumindest 2,50 $ sind definitiv erreichbar, während ein Wert zwischen 4,50 $ und 5 $ wahrscheinlicher ist.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist eine Community-basierte Plattform für Metaverse und Play-to-Earn (P2E) Gaming. Sie ist ein Knotenpunkt, an dem Gamer die neuesten P2E-Spiele entdecken, den schnell wachsenden Metaverse-Raum mit Gleichgesinnten erkunden und einen direkten Einfluss auf die Zukunft von GameFi nehmen können. Im Kern bietet Metacade alles, was du brauchst, um das Beste aus dem Metaverse und dem P2E-Gaming herauszuholen: Rezensionen, Bestenlisten, Alpha, Foren und Chaträume, in denen du Freunde finden und für deine Beiträge zur Community verdienen kannst.

Das ist richtig: Jedes Mal, wenn du eine Bewertung, ein paar Gewinntipps oder andere nützliche Inhalte veröffentlichst, wirst du mit MCADE-Tokens für deinen Beitrag zum Wachstum der Plattform belohnt. Außerdem gibt es regelmäßige Verlosungen und Turniere, bei denen du gegen andere Metacade-Nutzer antrittst und die Chance auf einen großen Gewinn hast. Für 2024 ist sogar eine Jobbörse geplant, auf der Sie Jobs, Teilzeitstellen und Festanstellungen bei einigen der größten Namen im Web3 finden werden.

Bis 2025 werden zwei der attraktivsten Funktionen von Metacade live sein. Die erste ist die dezentralisierte autonome Organisation (DAO) , in der die Nutzer die weltweit erste virtuelle Spielhalle in Spielerhand mitgestalten können. Die zweite ist der Metagrant. Metagrants sind ein Finanzierungsinstrument, mit dem Metacade-Nutzer über die Entwicklung von P2E-Spielen abstimmen können. Die Entwickler stellen ihre Ideen der Community vor, und diejenige, die die meisten Stimmen erhält, wird mit Mitteln aus der Metacade-Kasse unterstützt, um ihr Spiel zum Leben zu erwecken.

Metacade (MCADE) Preisprognose 2025

Mit einer Vielzahl innovativer Funktionen, einem Schwerpunkt auf Gemeinschaftseigentum und dem Potenzial, schnell Tausende von Spielern anzuziehen, wird Metacade wahrscheinlich bis 2025 die Nase vorn haben. Der MCADE-Token befindet sich derzeit im Vorverkauf und wird voraussichtlich zu einem Preis von 0,02 $ pro Token an die Öffentlichkeit gehen.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Verbreitung von Metaverse und GameFi bis 2025 beschleunigen dürfte, ist ein Preis von 0,20 $ – eine 10-fache Steigerung – eine vernünftige Prognose. Wenn die Dinge für Metacade wie geplant verlaufen, ist es gut möglich, dass wir zwischen 0,50 und 1 $ erreichen. Mit anderen Worten: Eine Investition von 1.000 Dollar am Ende des Vorverkaufs könnte bis 2025 zwischen 25.000 und 50.000 Dollar wert sein!

Was ist Decentraland (MANA)?

Decentraland ist wie The Sandbox eine 3D-Welt, in der die Spielerinnen und Spieler Spieleigentum (auch als LAND bekannt) besitzen, Erlebnisse schaffen und die Kreationen anderer erkunden können. Während The Sandbox jedoch einen größeren Schwerpunkt auf Spiele legt, ist der Zweck von Decentraland allgemeiner und konzentriert sich auf nutzergenerierte Inhalte und Kunst. Decentraland ermöglicht es den Nutzern auch, die Welt um sie herum in VR zu entdecken – etwas, das The Sandbox noch nicht bietet.

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 ist Decentraland gewachsen und beherbergt Kunstgalerien, Museen, Casinos, Nachtclubs, Hotels und mehr. Außerdem finden dort regelmäßig Veranstaltungen wie Konzerte, Konferenzen und soziale Treffen statt, an denen die Community teilnehmen kann. Als Teil der DAO-Struktur ermöglicht Decentraland seinen Nutzern, an einer virtuellen Bürgerversammlung teilzunehmen und über die Zukunft der Plattform abzustimmen.

Dezentraland (MANA) Preisprognose 2025

Decentraland hat zwar keine Partnerschaften mit so vielen Marken wie The Sandbox, aber sein Status als eines der ältesten Metaverse-Projekte wird ihm wahrscheinlich einen Vorteil verschaffen. Wenn sich mehr Spieler der Metaverse-Revolution anschließen, könnte MANA eine neue Investitionswelle erleben und an Zugkraft gewinnen, was den Kurs deutlich über den heutigen Wert von 0,32 $ steigen lassen könnte.

Die optimistischste Dezentraland-Preisprognose für 2025 wäre, dass MANA zu seinen Höchstständen vom November 2021 zurückkehrt, d.h. irgendwo zwischen $5 und $6. Die realistische Dezentraland-Preisprognose für 2025 würde bei etwa $3,50 bis $4 liegen.

Metacade (MCADE) ist ein immens unterbewertetes Metaverse-Projekt

Die Sandbox, Metacade und Decentraland werden sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich gut entwickeln, wenn mehr Nutzer dem Metaverse beitreten. Aber während das Schiff für massive Gewinne bei SAND oder MANA wahrscheinlich schon abgefahren ist, hat MCADE alles zu gewinnen. Da sich der Token noch in Phase 1 des Vorverkaufs befindet, könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um einzusteigen. Metacade hat bereits über 1,55 Mio. $ an MCADE verkauft, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis zum Ende des Vorverkaufs mindestens 20 Mio. $ erreichen wird. Warten Sie nicht – sichern Sie sich Ihren Anteil an MCADE, bevor es zu spät ist!

