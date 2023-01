Shiba Inu (SHIB) Kursprognose – Metacade könnte SHIB in den kommenden Monaten überholen

Es gab viel Kritik an Top Meme Coin-Projekten wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu, da ihre energiegeladenen Gemeinschaften so viel Schwung aufbauten und die Projekte in den Krypto-Charts nach oben katapultierten.

Beide Projekte haben jedoch den Bärenmarkt von 2022 überstanden. Daher werden sich die Inhaber/innen von Shiba Inu die Preisprognosen für 2023 ansehen, um sich ein Urteil über das Investitionspotenzial des Tokens zu bilden.

Viele SHIB-Investoren werden von einem neuen und aufregenden Projekt, Metacade , angezogen, das im Jahr 2023 noch viel dramatischere Gewinne versprechen dürfte. Angesichts der Herausforderungen, vor denen SHIB steht, und des großen Potenzials des Metacade-Projekts werden wahrscheinlich immer mehr SHIB-Inhaber/innen in den kommenden Monaten von dem wahrscheinlichen Anstieg von MCADE über SHIB profitieren wollen.

Was ist Metacade?

Metacade ist ein innovatives neues Projekt, das seinen Nutzern eine unglaubliche und vielfältige Spielhalle (P2E) bieten will. Mit der P2E-Spielhalle als Flaggschiff will Metacade GameFi neu definieren und einen Community-Hub schaffen, bei dem die Spieler/innen im Mittelpunkt stehen.

Obwohl die P2E-Spielhalle bereits viel Aufmerksamkeit von versierten Investoren auf sich zieht, die ihr Potenzial erkannt haben, wird das Metacade-Ökosystem durch eine Vielzahl anderer ergänzender Funktionen unterstützt.

Das Projekt verfügt über ein ausgeklügeltes Belohnungssystem, bei dem es Belohnungen für das Spielen von Spielen und das Gewinnen von Turnieren auf der Metacade-Plattform sowie für das Mitwirken an der Community durch Aktionen wie das Schreiben von Spielbewertungen gibt. Dies ist ein Anreiz für die Nutzer/innen, zum Projekt beizutragen, und eine strategische Meisterleistung, die sicherstellt, dass das Projekt eine große Dynamik entwickeln kann.

Wie funktioniert das Projekt?

Das Projekt verwendet einen Utility- und Governance-Token, MCADE, für das Belohnungssystem und als Tauschmittel für die Plattform. MCADE-Token können auch als Pfand eingesetzt werden und ermöglichen es den Token-Inhabern, ein passives Einkommen zu erzielen.

Metacade hat einen weiteren innovativen Mechanismus, der den Erfolg der Plattform fördert – Metagrants. Metagrants ermöglichen es Spieleentwicklern, ihre Ideen im Metacade-Ökosystem einzureichen, wobei die Inhaber von MCADE-Token entscheiden können, wo die Mittel eingesetzt werden sollen. Dies wird dazu beitragen, das Engagement und die Akzeptanz der Plattform zu fördern, da die Community die Mittel für die Projekte bereitstellen kann, von denen sie am meisten begeistert ist.

Das Metacade-Team hat erkannt, wie wichtig es ist, dass sich das Projekt selbst trägt, und hat daher eine Reihe von Einnahmequellen geschaffen, um das Projekt kontinuierlich zu unterstützen. Dazu gehören u. a. Werbung auf der Plattform, ein Gaming Launchpad und Turniere, um nur einige zu nennen.

Metacade (MCADE) Kursprognose: Der Himmel ist die Grenze

Metacade verfügt über einen klaren strategischen Plan , der alle Elemente berücksichtigt, die den Erfolg des Projekts sicherstellen. Da der GameFi-Bereich bereits seine Robustheit unter Beweis gestellt hat, ist klar, dass er ein Teil des Web3 ist, der explodieren wird. Es ist also keine Überraschung, dass die Aussichten für Metacade viel besser sind als die Preisprognose von Shiba Inu.

Da der MCADE-Token während des Presales schnell ausverkauft war, besteht kein Zweifel daran, dass der MCADE-Preis in den kommenden Monaten drastisch steigen wird. Viele sagen voraus, dass die Akzeptanz von GameFi stark zunehmen wird, so dass MCADE im Jahr 2023 bis zu $0,50 erreichen könnte und wahrscheinlich noch vor 2025 auf $5 steigen wird.

Shiba Inu Preisvorhersage: Kann er sich halten?

Eine Herausforderung für Meme Coins besteht darin, dass sie sich stark auf den von der Community aufgebauten Hype stützen und ein Momentum brauchen, um weiter zu steigen. SHIB hat zwar zweifellos immer noch eine große Fangemeinde , aber da das Projekt in der realen Welt nur wenig Nutzen bringt, ist es unwahrscheinlich, dass das Projekt den Hype von 2021 noch einmal erreichen kann.

Die Shiba Inu-Kursprognose trägt dem Rechnung: SHIB muss sich darauf konzentrieren, seinen aktuellen Kurs zu halten, d.h. wenn SHIB bis Ende 2023 bei 0,000008 $ liegt, würde dies als erfolgreiches Jahr für das Projekt gelten. Wenn sich der Nutzen nicht dramatisch ändert, wird der Token im nächsten Jahr wahrscheinlich langsam sinken, während die Community verzweifelt versucht, mehr Interesse zu wecken.

Metacade (MCADE) gegen Shiba Inu (SHIB): Was ist besser?

Es besteht kein Zweifel daran, dass MCADE für alle Investoren eine große Chance darstellt, und das ist wahrscheinlich der Grund für das große Interesse, das bisher im Presale zu beobachten war. Während SHIB vielleicht noch eine Weile durchhalten kann, sollte jeder ernsthafte Investor, der auf große Renditen aus ist, in MCADE einsteigen und die Shiba Inu-Gemeinde in Ruhe lassen. Vor diesem Hintergrund scheint es sehr wahrscheinlich, dass Metacade in den kommenden Monaten SHIB überholen wird.