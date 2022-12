So unterscheidet sich Metacade (MCADE) von anderen Coins wie TRON (TRX)

Metacade, ein neues Web3-Gaming-Projekt, hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In letzter Zeit haben sich einige Leute gefragt, was der Unterschied zwischen Metacade und anderen Projekten, wie TRON, ist. In diesem Artikel werden die Unterschiede zwischen den beiden Projekten erläutert, und es wird erklärt, warum du vielleicht lieber in Metacade als in TRON investieren solltest.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist ein Web3-Community-Hub, der sich als die ultimative Plattform für alles, was mit Play-to-Earn Gaming zu tun hat, positioniert. Hier kannst du dich mit gleichgesinnten Spielern und Krypto-Investoren austauschen, in die Welt von Game eintauchen und zahlreiche Möglichkeiten entdecken, um beim Spielen deiner Lieblingsspiele Geld zu verdienen.

Metacade ist eine einzigartige Lösung aus einer Hand, die für die Zukunft des Gamings entwickelt wurde. Das Team hinter Metacade hat sich zum Ziel gesetzt, die derzeitige Marktlücke für Community-zentrierte Web3-Gaming-Plattformen zu schließen. Zu diesem Zweck bieten sie eine Reihe wertvoller Funktionen an, die wahrscheinlich Tausende von Spielern anziehen werden, die nach einem Ort suchen, den sie im Web3 ihr Zuhause nennen können.

Auf der Plattform findest du zum Beispiel Bewertungen, Bestenlisten, spezielle Foren, Echtzeit-Chat und die heißesten GameFi-Alphas, die von Branchenexperten geteilt werden. Metacade wird auch regelmäßig Turniere veranstalten, bei denen man MCADE-Token gewinnen kann, indem man in der virtuellen Spielhalle der Plattform an exklusiven und klassischen Titeln teilnimmt.

Die Vision von Metacade geht jedoch weit über diese Funktionen hinaus. Metacade will die weltweit erste spielereigene virtuelle Spielhalle werden, die für die Produktion einiger der besten Spiele auf dem Markt verantwortlich ist – mehr dazu in Kürze.

Was macht Metacade (MCADE) so einzigartig?

Im Mittelpunkt der Metacade-Philosophie steht die Maximierung des Nutzens. Zurzeit wird die Spieleindustrie von milliardenschweren Spielestudios diktiert, die die Interessen ihrer Aktionäre über die Interessen der Spieler stellen. Dies hat dazu geführt, dass Unternehmen wie EA, Epic Games und Activision Blizzard den Großteil der Spiele produzieren, die die Menschen spielen. Und wenn du in den letzten Jahren gespielt hast, dann weißt du, dass diese Spiele häufig voller Bugs und mit Pay-to-Win-Mechanismen und Mikrotransaktionen überladen sind.

Anstatt Wert zu nehmen und nichts zurückzugeben, möchte Metacade das Gaming wieder in die Hände der Spieler legen. Aus diesem Grund zahlt Metacade beispielsweise MCADE-Token an jeden, der Bewertungen, Alphas oder andere nützliche Inhalte veröffentlicht. Im Jahr 2024 wird Metacade eine Job- und Stellenbörse einrichten, auf der du Möglichkeiten findest, mit der Spieleindustrie zusammenzuarbeiten und diese zu verbessern. Vor allem aber hat sich Metacade das ehrgeizige Ziel gesetzt, die nächste Welle von Play-to-Earn-Spielen durch Metagrants zu finanzieren.

Metagrants ermöglichen es den MCADE-Inhabern, eine direkte Rolle dabei zu spielen, Spiele auf den Weg zu bringen, indem sie die Community entscheiden lassen, welche Titel eine Finanzierung erhalten. Bei jedem Metagrant-Wettbewerb stellen die Entwickler ihre Ideen in einen Pool ein, über den die Community abstimmen kann. Das Projekt, das die meisten Stimmen erhält, bekommt eine Finanzierung aus der Metacade-Kasse. Entwickler können sogar die native Testumgebung von Metacade nutzen, um Echtzeit-Feedback zu ihren Spielen zu erhalten! Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, wird der fertige Titel in die virtuelle Spielhalle von Metacade aufgenommen, damit jeder ihn genießen kann.

Wie bereits erwähnt, hat Metacade das Ziel, die weltweit erste virtuelle Spielhalle im Besitz der Spieler zu werden. Um diese Vision zu verwirklichen, plant Metacade, nach Abschluss der Entwicklung eine dezentralisierte autonome Organisation (DAO) zu werden. Zu diesem Zeitpunkt werden Community-Mitglieder Führungsrollen übernehmen und MCADE-Besitzer werden in der Lage sein, über wichtige Entscheidungen abzustimmen, die diese neuen Führungskräfte umsetzen sollen, wie z. B. neue Funktionen, Partnerschaften, Tokenomics und mehr.

Was ist TRON (TRX)?

TRON ist eine Open-Source-Blockchain, die darauf abzielt, die kritische Infrastruktur bereitzustellen, die für das dezentralisierte Web benötigt wird. Es wurde 2017 gegründet, um Fans die Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsersteller von Inhalten direkt zu belohnen, ohne dass ein zentralisiertes Unternehmen wie Google oder Facebook involviert ist. Heutzutage hat sich TRON zu einer Smart-Contract-Plattform entwickelt, die mit populäreren Lösungen wie Ethereum oder BNB Chain konkurriert, um dezentrale Apps (dApps) und DeFi-Projekte zu hosten.

TRX ist der native Token des TRON-Krypto-Ökosystems und wird bei Transaktionen im gesamten Netzwerk verwendet. Zum Beispiel erhalten Autoren von Inhalten TRX von ihren Zuschauern, während diejenigen, die SunSwap nutzen, eine dezentrale Börse, die auf TRON aufbaut, einige TRX für Gasgebühren benötigen. Es wird auch als Governance-Token für die TRON DAO verwendet, die es TRX-Inhabern ermöglicht, über Änderungen im Netzwerk abzustimmen.

Befürworter von TRON verweisen auf die unglaublich niedrigen Transaktionsgebühren und schnellen Geschwindigkeiten des Netzwerks als Grund, warum Entwickler ihre Projekte darauf aufbauen sollten. Aber TRON hat im Laufe der Jahre einiges an Kritik einstecken müssen, von Behauptungen über gestohlenen Code bis hin zu Bedenken über die Zentralisierung von Token.

Die Hauptunterschiede zwischen Metacade (MCADE) und TRON (TRX)

TRON ist in erster Linie eine Smart Contract-Plattform

Der erste Hauptunterschied zwischen Metacade und TRON ist ihre Funktion. TRON ist in erster Linie eine Smart-Contract-Plattform, auf der Entwickler dezentralisierte Anwendungen erstellen können. Metacade hingegen ist ein Community-Hub, der es Spielern ermöglicht, in die Web3-Kultur, Spiele und Krypto unter Gleichgesinnten einzutauchen, und bietet keine Smart-Contract-Funktionen.

TRON’s Token-Distribution ist hochgradig zentralisiert

Kritiker von TRON, wie der ehemalige CTO des Unternehmens, Lucien Chen, haben angemerkt, dass das Netzwerk unter einem hohen Grad an Zentralisierung leidet und behauptet, dass die Mehrheit der „super-repräsentativen“ Nodes auf irgendeine Weise von TRON kontrolliert wird. Dies würde es TRON ermöglichen, die Governance der Kette effektiv zu kontrollieren, obwohl diese Behauptung von TRONs Gründer Justin Sun bestritten wird.

Was jedoch unwiderlegbar ist, ist, dass die Verteilung der TRX-Token unter einem Mangel an Zentralisierung leidet. Etwas mehr als 29 % der TRX-Token werden von drei nicht börsennotierten Wallets gehalten, wobei die 100 größten TRX-Inhaber 44,06 % des zirkulierenden Angebots ausmachen ( CoinCarp ).

Vergleiche das mit Metacade, das mit 70% der Token im Presale starten wird. Es gibt keine VC-Zuteilung, und die Token werden in neun Stufen verkauft, um eine gleichmäßige Verteilung zu ermöglichen. Die restlichen 30 % werden für die Entwicklung, die Liquidität der dezentralen Börse, Marketing und Wettbewerbe verwendet.

TRON hat viel Konkurrenz

TRON ist nur eine von Dutzenden von Smart-Contract-Plattformen, die darum konkurrieren, Ethereum vom Spitzenplatz zu verdrängen – und es gibt zweifellos viel bessere Projekte. Solana zum Beispiel bietet viel höhere Geschwindigkeiten als TRON. Binance Coin betreibt die BNB-Kette, die bei Entwicklern, die dezentralisierte Anwendungen erstellen wollen, sehr viel beliebter ist.

Dieses Problem wird deutlich, wenn man sich die DeFi-Zahlen von TRON ansieht. Von den 49,43 Milliarden Dollar, die im November 2022 über alle DeFi-Projekte hinweg gesperrt sind, sind 4,3 Milliarden Dollar auf TRON ( DeFiLlama ) gesperrt. Ethereum hält satte 28,49 Mrd. $, während BNB Chain 6,46 Mrd. $ hält. Es ist unwahrscheinlich, dass TRON jemals zu Ethereum oder Binance Coin aufschließen wird, da diese in der Kryptowelt viel mehr Ansehen genießen. Einfach ausgedrückt: TRON scheint sich mit dem Status des Mittelmaßes abzufinden.

Im Gegensatz dazu hat Metacade sehr wenig Konkurrenz. Da GameFi einer der neuesten Trends im Kryptobereich ist, hat Metacade als einziger Web3-Gaming-Community-Hub den First-Mover-Vorteil. Auch wenn im Laufe der Zeit Nachahmer auftauchen könnten, hat Metacade zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon eine treue Fangemeinde aufgebaut.

TRONs Plagiatsvorwürfe

Einer der größten Kritikpunkte an TRON ist die Behauptung, dass ein Großteil des Whitepapers und der Protokolle von anderen Projekten plagiiert wurde. Juan Benet, CEO von Protocol Labs, behauptete, dass das Whitepaper „ größtenteils kopiert “ wurde, einschließlich großer Teile aus dem Whitepaper seines Projekts. Obwohl es nicht wortwörtlich kopiert wurde, wurde ein großer Teil des Inhalts, des Vokabulars und der Struktur aus den von Protocol Labs erstellten Dokumenten übernommen. Justin Sun gab an, dass es sich dabei um einen Fehler bei der Übersetzung des chinesischen Originaldokuments ins Englische handelte, aber eine Überprüfung der chinesischen Version ergab, dass auch diese plagiiert worden war.

Darüber hinaus fanden die Forscher heraus , dass ein Großteil des TRON-Codes von anderen Projekten wie Ethereum kopiert wurde, wobei bestimmte Aspekte verändert wurden, um den Ursprung des Codes zu verschleiern, und keine Referenzen angegeben wurden. Das Whitepaper von Metacade hingegen ist frei von Plagiaten und enthält originale Ideen, Inhalte und Layouts. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob der Code plagiiert wurde, da sich das Projekt noch in der Entwicklung befindet, aber es ist unwahrscheinlich, dass Metacade in diesem Stadium seinen Ruf durch die Verwendung von Tricks riskieren würde.

Der Gründer von TRON ist umstritten

Abgesehen davon, dass er beschuldigt wird, die Arbeit anderer zu stehlen, hat Justin Sun in den letzten Jahren viel Kritik einstecken müssen. Von der falschen Ankündigung einer Partnerschaft mit dem Liverpool Football Club bis zur Absage eines Mittagessens mit Warren Buffet aufgrund von Nierensteinen, nur um einen Tag später lachend und scherzend beim Livestreaming gesehen zu werden, ist Justin Sun eine etwas kontroverse Figur in der Kryptowelt.

Anfang 2022 veröffentlichte The Verge einen bahnbrechenden Artikel, in dem behauptet wurde, dass Sun persönlich in den Insiderhandel und die Manipulation des TRX-Preises verwickelt war, wobei er anscheinend die Preise in Abstimmung mit Whales in die Höhe trieb, um sie dann mit einem massiven Gewinn zu verkaufen. In dem Artikel geht es weiter um skizzenhafte Geschäfte mit Poloniex, Möglichkeiten der Steuerhinterziehung und regelrechten Diebstahl – alles untermauert durch 15 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Sun und „Hunderte von Seiten durchgesickerter Dokumente“.

Das Team von Metacade hat eine viel bessere Erfolgsbilanz. Die „Metaheads“, wie sie im Whitepaper von Metacade genannt werden, haben eine blitzsaubere Vergangenheit und sind vollständig doxxed. Sie streben sogar eine Zertifizierung von CoinSniper und Certik an, um ihr Engagement für Transparenz und Ehrlichkeit zu demonstrieren.

Metacade (MCADE) scheint viel attraktiver als TRON (TRX) zu sein

Wie gesehen, könnten TRON und Metacade nicht unterschiedlicher sein. TRON ist seit Jahren in Kontroversen verwickelt und hat ehrlich gesagt nicht viel zu bieten. Probleme wie der starke Wettbewerb, die zentralisierte Token-Verteilung und Plagiatsvorwürfe schrecken wahrscheinlich viele potenzielle Investoren von TRON ab, da es einfach vielversprechendere Token gibt, die keines dieser Probleme haben.

Diese Investoren werden wahrscheinlich von Metacade beeindruckt sein. Mit einem starken Wertversprechen, wenig Konkurrenz und einem Ansatz, bei dem die Gemeinschaft im Vordergrund steht, befindet sich Metacade in einer erstklassigen Position, um TRON in den kommenden Jahren zu übertreffen. In Kombination mit der Tatsache, dass es sich um einen Erstanbieter in einer schnell wachsenden Branche handelt, und einem Token, der sich noch im Presale befindet, scheint Metacade eine hervorragende Investitionsmöglichkeit zu sein.

Glaubst du, dass Metacade schnell zu einem der führenden Anbieter von Play-to-Earn-Gaming aufsteigen könnte und Titel wie AXS oder SAND überholen wird? Dann solltest du dir den Metacade-Presale lieber früher als später ansehen. Denn du bekommst mehr MCADE, je früher du kaufst. In Phase 1 des Presales bekommst du zum Beispiel 125 MCADE für $1. In Phase 8 bekommst du nur noch 50 MCADE für $1.

Das bedeutet, dass du deine Rendite auf MCADE mehr als verdoppeln könntest, wenn du zu den ersten Investoren in diesem aufregenden neuen Projekt gehörst! Wenn du darüber nachgedacht hast, TRON zu kaufen, überlege es dir noch einmal; Metacade könnte eine viel bessere Investition sein.