The Sandbox (SAND) Kursprognose – Warum Metacade (MCADE) im Jahr 2023 besser abschneiden wird als SAND

The Sandbox ist einer der ersten Krypto-Metaversen, aber ihr epischer Rückgang während des Bärenmarktes 2022 hat einige Investoren verunsichert. Fragst du dich, wie es mit diesem führenden Metaverse-Token weitergehen wird? Im Folgenden findest du eine Kursprognose für The Sandbox für 2023 und erfährst mehr über Metacade – ein Projekt, dem viele vorausgesagt haben, dass es den SAND in diesem Jahr deutlich übertreffen könnte.

The Sandbox (SAND) hat es nicht geschafft, Spieler anzuziehen

The Sandbox ist eine auf Ethereum basierende virtuelle Welt, in der die Nutzer/innen ihre Kreationen wirklich besitzen und monetarisieren können. In einer Open-World-Sandbox können die Spieler/innen ihre Kreativität ausleben und eine Reihe von Werkzeugen nutzen, um spannende Erlebnisse für andere Spieler/innen zu schaffen.

Die Sandbox nutzt NFTs, um Vermögenswerte wie LAND und ASSETS im Spiel darzustellen, die auf dem freien Markt gekauft und verkauft werden können. Es ist eines der führenden Metaverse-Krypto-Projekte, neben Decentraland, dessen SAND-Token in die Höhe schoss, nachdem Facebook, jetzt Meta, seinen Einstieg in das Metaverse angekündigt hatte.

Der Hype verpuffte jedoch in der Baisse des Jahres 2022 und ließ den SAND-Kurs in den Keller fallen. Nach einem Höchststand von 8,48 $ im November 2021 erreichte SAND kürzlich einen Tiefststand von 0,37 $ – ein Rückgang von rund 95,6 %.

Dies ist zum Teil auf die mangelnde Akzeptanz durch reguläre Spieler/innen zurückzuführen. Seit Anfang 2021 hatte The Sandbox Schwierigkeiten, dauerhaft mehr als 1.000 Nutzer/innen pro Tag anzuziehen und verzeichnete oft nur Hunderte von Nutzer/innen (DappRadar). Vergleicht man das mit traditionellen Metaverse-Spielen wie Roblox und Fortnite, die Millionen von täglich aktiven Nutzern haben, scheint The Sandbox ein wenig überbewertet zu sein.

The Sandbox (SAND) Preisprognose

SAND hat sich im Januar wieder etwas erholt. Nach dem Tiefststand von 0,37 $ hat sich SAND innerhalb von zwei Wochen auf einen Höchststand von 0,71 $ erholt. Laut den Preisprognosen von The Sandbox dürfte dieser Bereich jedoch einen erheblichen Widerstand darstellen. Kurzfristig sehen viele Experten in den The Sandbox-Kursprognosen Ziele von bis zu 0,54 $. Längerfristig sagen einige Analysten voraus, dass SAND auf 0,24 $ fallen könnte, wenn die Nutzerzahlen nicht bald wieder steigen.

Metacade (MCADE) setzt den Standard für Gaming-Communities

Metacade ist ein Play-to-Earn (P2E) Community Hub, der wie The Sandbox darauf abzielt, die Eigentumsverhältnisse im Gaming zu revolutionieren. Anstatt den Spielern das Eigentum an ihren Vermögenswerten im Spiel zu geben, ermöglicht Metacade es ihnen, die Gemeinschaft, die sie ihr Zuhause nennen, wirklich zu besitzen.

Im Grunde bietet Metacade alles, was du von einer Social-Gaming-Plattform erwartest, wie z. B. Foren, Rezensionen, Bestenlisten und Turniere. Durch die Nutzung der Vorteile von Kryptowährungen und Dezentralisierung soll Metacade jedoch ein neues Paradigma für die Art und Weise, wie soziale Plattformen betrieben werden, einleiten.

Zum Beispiel wird Ende des Jahres das Metagrants-Programm eingeführt. Mit Metagrants haben MCADE-Inhaber/innen ein Stimmrecht, um zu entscheiden, welche Spieleentwickler/innen Mittel aus der Metacade-Kasse erhalten. Dutzende von Entwicklern werden gegeneinander antreten, um die meisten Stimmen in jedem Metagrant-Wettbewerb zu erhalten, und der Gewinner erhält die Finanzierung für seine Vision. Sie haben sogar die Möglichkeit, die Testumgebung von Metacade zu nutzen, um von den eifrigsten Unterstützern Feedback zu ihren Spielen zu erhalten.

Diese von der Community unterstützten Titel werden dann in die virtuelle Spielhalle von Metacade gestellt, wo sie von allen gespielt werden können. Mit dem Potenzial, einige der besten P2E-Spiele zu entwickeln, die die Welt je gesehen hat, könnte Metacade schon bald im Rampenlicht stehen, wenn nur ein einziges Spiel durchstartet.

Im Jahr 2024 wird Metacade zu einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) und vollzieht den letzten Schritt auf dem Weg zur weltweit ersten virtuellen Spielhalle in Spielerhand. Von da an wird die Richtung des Projekts von der Gemeinschaft bestimmt, wobei die Mitglieder des Kollektivs eine Führungsrolle übernehmen werden. Sie können entscheiden, welche Upgrades implementiert werden, ob neue Partnerschaften eingegangen werden und sogar die Verbrennungsrate des Tokenvorrats festlegen – ein Schritt, der den Preis von MCADE im Laufe der Zeit immer weiter erhöhen könnte.

Metacade (MCADE) Kursprognose

Im Vergleich zur Preisprognose von The Sandbox wird Metacade in diesem Jahr voraussichtlich besser abschneiden als SAND. Der Presale der MCADE-Token war ein voller Erfolg: Beim Beta-Verkauf wurden mehr als 1,12 Millionen Dollar verkauft. Derzeit, in Phase 2 des Presale, hat Metacade über 3,2 Mio. USD eingenommen, während der MCADE-Token wie geplant um 50 % von seinem ursprünglichen Preis von 0,008 USD auf 0,012 USD gestiegen ist. Bis zum Ende des Presale wird ein Anstieg auf 0,02 $ prognostiziert, was für die ersten Investoren einen Gewinn von 150% bedeuten würde!

Da die GameFi-Branche im Jahr 2023 wahrscheinlich einen großen Schritt machen wird, könnte Metacade der heißeste P2E-Token sein, den es gibt. Analysten prognostizieren einen Preis von 0,20 US-Dollar bis zum Ende des Jahres, einige sagen sogar einen Preis von 0,50 US-Dollar voraus – ein Plus von 2.400 % gegenüber dem voraussichtlichen Presale-Preis.

Metacade (MCADE) scheint sich besser zu entwickeln als The Sandbox

Inzwischen ist klar, dass MCADE eine bessere Wahl ist als SAND. The Sandbox hat zwar Pionierarbeit bei kryptobasierten Metaversen geleistet, aber es ist unwahrscheinlich, dass sich die mangelnde Akzeptanz in nächster Zeit ändern wird. Deshalb sagen viele The Sandbox-Kursprognosen voraus, dass die Rückeroberung der 8$-Zone in den nächsten Jahren ein fast unmögliches Ziel ist; es gibt einfach nicht genug Nachfrage.

In der Zwischenzeit hat Metacade alles zu gewinnen und praktisch nichts zu verlieren. Der Presale des MCADE-Tokens hat bereits tausende von Investoren und viel Aufmerksamkeit in den Medien auf sich gezogen, und es sieht so aus, als ob die aktuell gesammelten 3,2 Millionen Dollar erst der Anfang sind. Wenn du darüber nachdenkst, in SAND zu investieren – hör auf. Nimm dir einen Moment Zeit, um das Whitepaper von Metacade durchzublättern und herauszufinden, warum manche ihn als den besten P2E-Token des Jahres 2023 bezeichnen.

Du kannst The Sandbox (SAND) hier bei eToro kaufen.