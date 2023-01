TRON Preisvorhersage: TRX und MCADE sind bereit, 2023 zu pumpen. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren?

Die Kursprognose für Tron (TRX) sieht für die Zukunft gut aus und jetzt könnte ein guter Zeitpunkt sein, um in den Token zu investieren. Ein brandneues Projekt namens Metacade (MCADE) könnte jedoch in den nächsten Jahren der Token mit der besten Wertentwicklung sein.

Jüngsten Berichten zufolge ist das Gewinnpotenzial von MCADE viel höher als die Preisprognose von Tron, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um zu investieren, bevor die Preise zu steigen beginnen.

Metacade scheint der beste Krypto-Kauf im Jahr 2023 zu sein

Der Kryptomarkt könnte im Jahr 2023 wieder anziehen, und Tron und Metacade sind bereit, bei der unvermeidlichen Trendwende zuzuschlagen. Im Jahr 2022 gab es auf breiter Front Preisrückgänge, wobei viele Altcoins mehr als 90 % ihres Wertes verloren, aber diese beiden Token sind für die Zukunft gut aufgestellt, und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu investieren.

„Buy the dip!“ ist ein gängiges Sprichwort im Web3. Auf dem Tiefpunkt des Bärenmarktes haben Investoren das größte Potenzial für Renditen – ein wichtiger Grund, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um in TRX und MCADE zu investieren. Während es TRX schon eine Weile gibt, ist MCADE eine brandneue GameFi-Plattform, die in den letzten Wochen auf großes Interesse gestoßen ist.

In den ersten Presale-Phasen von MCADE wurden in etwas mehr als 10 Wochen $4.1m an Finanzmitteln gesammelt. Das Projekt hat auch seine Anhängerschaft in den sozialen Medien verdoppelt und dürfte im Laufe der Zeit zu einem der führenden Akteure im Bereich Blockchain-Gaming werden.

Was ist Metacade (MCADE)?

Metacade ist die erste von der Community betriebene Spielhalle und die größte Plattform ihrer Art im Web3. Sie bietet viele verschiedene Spiele an und soll ein zentraler Knotenpunkt für alles werden, was mit GameFi zu tun hat.

Das Projekt bietet fortschrittliche Krypto-Gewinnmechanismen und eine große Anzahl einzigartiger Funktionen. Die Nutzer/innen können auf einige der wertvollsten Alphas im Blockchain-Gaming zugreifen, darunter die neuesten Trends und Tipps, um das Beste aus dem Spielerlebnis zu machen.

Metacade will auch die Expansion des GameFi-Sektors direkt unterstützen. Im Rahmen des Metagrants-Programms können Spieleentwickler der Community Investitionsvorschläge unterbreiten, über die diese dann abstimmen kann. Die Entwickler, die die meisten Stimmen erhalten, bekommen eine Frühphasenfinanzierung, um die Entwicklung eines neuen Arcade-Titels zu unterstützen.

Wie funktioniert MCADE?

Die Play2Earn-Spielhalle von Metacade bietet sowohl Gelegenheits- als auch Wettkampfspiele. Spieler/innen können MCADE-Token verdienen, indem sie sich durch endlose Levels kämpfen und versuchen, ihren Highscore zu übertreffen, oder indem sie in von Metacade veranstalteten Turnieren gegen andere Nutzer/innen antreten.

Darüber hinaus belohnt Metacade Nutzer/innen für ihren Beitrag zur Community. Die Create2Earn-Funktion bietet Anreize für die Erstellung eigener Inhalte auf der Plattform, z. B. Spielberichte, Interaktionen mit anderen Nutzern oder das Teilen der neuesten Informationen über den Blockchain-Gaming-Bereich.

Metacade führt außerdem eine Funktion zur Schaffung von Arbeitsplätzen namens Work2Earn ein. Sie bringt die Community mit bezahlten Arbeitsmöglichkeiten im Web3 zusammen, die von Teilzeit- bis zu Vollzeitstellen reichen. Wenn die Krypto-Jobbörse 2024 an den Start geht, können sich die Nutzer/innen für Gig-Jobs, freiberufliche Tätigkeiten oder Vollzeitstellen bewerben.

Wird MCADE im Jahr 2025 $5 erreichen?

Im Jahr 2023 wird die Metacade-Plattform beginnen, ihre Spiele für die Community anzubieten, und der MCADE-Token wird nach der IDO auch an dezentralen Börsen (DEXs) eingeführt werden. Dies dürfte die Nachfrage nach MCADE ankurbeln, und Experten sagen für die kommenden Jahre eine steigende Preisentwicklung voraus.

Der Presale von MCADE ist ein guter Zeitpunkt für alle, die sich fragen, ob jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren ist, da der Preis wahrscheinlich nie wieder so niedrig sein wird. Bis 2025 könnte MCADE einen Preis von 5 $ erreichen, was einen 250-fachen Preisanstieg gegenüber dem Ende des Presales bedeuten würde. Diese Art von Kursentwicklung ist vergleichbar mit den Zuwächsen anderer großer GameFi-Plattformen wie The Sandbox im Jahr 2021, und Metacade wird diesem Beispiel wohl folgen.

Was ist Tron (TRX)?

Die Kursprognose für Tron ist nicht ganz so optimistisch wie die von Metacade, da es die Plattform bereits seit einigen Jahren gibt. Trotzdem ist Tron ein führendes Layer-1-Blockchain-Netzwerk , das eine hohe Anzahl von Transaktionen zu geringen Kosten für die Nutzer/innen unterstützt, sodass das Projekt in den kommenden Jahren gut aufgestellt ist.

Tron Preisvorhersage: Wird TRX im Jahr 2025 $0,50 erreichen?

Die Tron-Kursvorhersage prognostiziert neue Allzeithochs für Tron im Jahr 2025. Das TRX-Ökosystem wächst weiter, und es entstehen immer mehr neue Projekte im Tron-Bereich. Nach der Bitcoin-Halbierung im Jahr 2024 wird ein weiterer Krypto-Bullenmarkt erwartet, der mehr Nutzer/innen in das TRX-Ökosystem locken dürfte.

Für das Jahr 2025 wird ein Tron-Preis von 0,50 US-Dollar prognostiziert. Das wäre ein 10-facher Anstieg gegenüber dem aktuellen Kursniveau, weshalb jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um in Tron zu investieren.

Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in MCADE zu investieren?

Der Presale von MCADE ist ein guter Zeitpunkt, um zu investieren, so viel ist sicher. Der Preis wird am Ende des Presale in die Höhe schießen, und der aktuelle Preis wird im Vergleich zum zukünftigen Wert von MCADE wahrscheinlich winzig erscheinen. Metacade hat ein enormes Potenzial für die Zukunft, und auch die Tron-Preisprognose ist bullish, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren.

Allerdings steigt der Preis für MCADE im Laufe des Presales von 0,008 $ auf 0,02 $. Investoren haben nur eine begrenzte Zeit, um MCADE so günstig wie möglich zu kaufen, denn der Wert von MCADE wird jedes Mal erhöht, wenn eine Finanzierungsrunde ausverkauft ist. Steig schnell ein, bevor es zu spät ist, denn Metacade ist bereit für den Durchbruch im Jahr 2023 und darüber hinaus.

