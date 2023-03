Trotz stagnierendem Kryptomarkt schwärmen immer mehr Investoren von Metacade

Das Jahr 2022 war ein schweres für alle, die in den vergangenen Jahren auf Kryptowährungen gesetzt haben. Starke Kurseinbrüche und rote Zahlen wohin man blickte gehörten in den letzten 12 Monaten zum Alltag. Ein paar grüne Farbtupfer auf der Landkarte und positive Krypto-Nachrichten in den letzten Wochen lassen nun Gutes erhoffen und bringen viele Experten zum Schluss, dass der sich im freien Falle befindende Kryptomarkt endlich ein Plateau erreicht hat.

Bekannterweise können diese Nachrichten aber kaum mit den oft sehr schnellen Veränderungen am Markt mithalten und laufen den Entwicklungen beinahe immer hinterher. In einem Punkt sind sich momentan aber sowohl die Nachrichten als auch die meisten Investoren einig und das ist das Potenzial, das in dem neuen Metacade -Projekt schlummert.

Die Veröffentlichung des Whitepapers zu dem Projekt hat in der gesamten Kryptoszene für Aufsehen gesorgt. Das geplante, bis ins Detail durchdachte Projekt könnte die Gaming-Welt, wie wir sie kennen, auf den Kopf stellen und Metacade in die Mitte der neuen GameFi-Bewegung bringen. Inhaber des MCADE Utility Token können aufgrund dessen in den nächsten Jahren mit hohen Kursgewinnen und Renditen rechnen.

Metacade: Eine Kryptowährung mit hohem Potenzial

Wenn eines bei Kryptowährungen bekannt ist, dann dass ein früher Einstieg in potenziell vielversprechende Projekte das A und O ist. Idealerweise investiert man bereits vor der Veröffentlichung in den Vorverkauf, dort werden die Tokens in der Regel zu fixen Preisen angeboten. Durch diesen frühen Einstieg kann man von Anfang an vom Wachstum profitieren und hat die Chance, unglaubliche Gewinne zu erzielen.

Es ist eine Seltenheit, dass sich das Potenzial eines Projektes bereits in der Vorverkaufsphase so deutlich zeigt, wie es bei Metacade der Fall ist. Oftmals werden Token in der Vorverkaufsphase nur auf gut Glück gekauft in der Hoffnung, dass sie später im Wert steigen und nicht fallen. Bei Metacade muss man sich mit Blick auf den Vorverkauf darum höchstwahrscheinlich keine Sorgen machen. Denn dieser konnte in nur 16 Wochen bereits die unglaubliche Summe von $10.2m einsammeln und befindet sich mittlerweile schon in der 6 Phase.

GameFi soll die bereits durch das dezentrale Finanzwesen (DeFi) bekannt gewordenen Funktionen und Vorteile in die Gaming-Welt bringen. Ein Markt, der nach Schätzungen ein jährliches Umsatzvolumen von rund 200 Milliarden US-Dollar aufweist. Das Projekt von Metacade verfügt so über einen potenziellen Gesamtmarkt von knapp 3 Milliarden Nutzern weltweit, eine Zielgruppengröße, von der die meisten Projekte nur träumen können.

Kann MCADE bis 2025 auf 5 $ steigen?

Das Potenzial des neuen GameFi-Projektes zweifelt mittlerweile beinahe niemand mehr an. Aber wie groß es wirklich ist und wie hoch bzw. wie schnell der Kurs wirklich steigen wird, ist schwer zu sagen. Dennoch gibt es einige Anhaltspunkte, wie bereits andere bekannte Projekte GameFi-Bereich, die die Entwicklung und die Zukunft von MCADE abschätzen lassen.

Eines dieser Beispiele wäre das GameFi-Projekt aus dem Hause Axie Infinity, welches zu Zeiten seines Allzeithochs über eine Marktkapitalisierung von rund 10 Milliarden US-Dollar verfügte. Eine Leistung, die Metacade mit seinen 2 Milliarden Token bereits mit einem Preis von 5 $ pro Token problemlos übertreffen könnte.

Selbstverständlich ist bei einem Preis von 5 $ noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn mehr ist immer möglich. Doch sollte man im Hinterkopf behalten, dass ein Stückpreis von 5 $ bereits eine Wertsteigerung um das 250-fache im Vergleich zum Endpreis des Vorverkaufs bedeutet.

Was ist Metacade?

Metacade beschreibt sein Projekt als den Mittelpunkt der GameFi-Revolution und will die größte bisher dagewesene virtuelle Spielhalle schaffen. Eine Spielhalle, die die Art und Weise, wie wir Spiele konsumieren, nachhaltig verändern soll.

Das Projekt setzt dabei unter anderem auf ein Belohnungssystem, das Spieler für das simple Spielen von Games belohnt. Diese Belohnung erfolgt unabhängig davon, wie man spielt. Egal ob alleine, kompetitiv im Turniermodus oder mit Freunden, jeder Spieler wird gleichermaßen belohnt. Gleichzeitig sollen diese Belohnungen auch auf nicht spielerische Aktivitäten innerhalb des Ökosystems ausgeweitet werden und dem System so ein konstantes Wachstum bescheren.

Das Projekt und das Belohnungssystem beruhen dabei auf dem Utility-Token MCADE. Dieser treibt das Ökosystem und wird plattformübergreifend für praktische Anwendungen und Transaktionen verwendet.

Metacade: Eine Investition mit Potenzial

Das volle Potenzial von Metacade wird sich erst im Verlauf des kommenden Jahres zeigen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Projekt sowohl die Krypto-Nachrichten, als auch den Kryptomarkt massiv mitprägen wird. Mit der prognostizierten Nutzerbasis hat das Projekt die Möglichkeit, mit der Inbetriebnahme der Plattform an enormer Beliebtheit zu gewinnen. Was im Umkehrschluss auch den Wert von MCADE auf neue Höhen befördern wird. In Kombination mit der anlegerfreundlichen Token-Ökonomie und der Option zum Staking könnte Metacade aus seiner Vision Kapital schlagen und sich langfristig als Platzhirsch auf dem GameFi-Markt platzieren.

Eines ist sicher. Alle, die sich in den noch nur 3 verbleibenden Phasen des Vorverkaufs MCADE sichern können, haben ein spannendes 2023 vor sich und könnten auch in den Jahren darauf noch von der Entwicklung der Plattform profitieren. Also besser zugreifen, bevor die Tokens ausverkauft sind.