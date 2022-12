Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein ansonsten fesselnder Film mit einem enttäuschenden Ende endet. Man verlässt das Kino und fühlt sich betrogen, ein säuerlicher Geschmack bleibt im Mund.

Was die Kryptowährung betrifft, sieht das Jahr 2022 so aus, als würde es das perfekte Ende bekommen. Dies war kein glücklicher Film, sollte man sagen. Die Märkte sind in diesem Jahr eingebrochen, Skandale gab es in Hülle und Fülle und der Ausdruck „Kapitel 11“ ist unangenehm alltäglich geworden.

Und jetzt schließen wir es mit einer Donald Trump NFT-Sammlung ab, die die Aufmerksamkeit der Mainstream-Medien auf sich zieht. Die Sammlung hat ein Volumen von 7.000 ETH überschritten – das sind zum Zeitpunkt des Schreibens 8,5 Mio. $. Der Mindestpreis für die Sammlung begann unter 100 $, liegt aber jetzt bei fast 400 $.

Trumps Sammlung ist diesen Monat gesunken, 45.000 Sammlerstücke, die wie Sport-Sammelkarten aussehen. Sie zeigen den ehemaligen Präsidenten in allen möglichen Varianten, wie er mit Trumps Gesicht vor Mout Rushmore steht oder ein Gewehr in Militärausrüstung mit einem Hund an seiner Seite hält.

Aber der offensichtliche Erfolg des Projekts hat viele dazu veranlasst, sich weiter mit dem Projekt zu beschäftigen, wobei einige lustige Ergebnisse auftauchten. Der Twitter-Nutzer @NFTherder bemerkte, dass eine verdächtige Menge der seltensten NFTs in der Sammlung von einem Ersteller-Wallet gehortet wurden.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022