Warum geht es den Bitcoin-Minern so schlecht? Core Scientific meldet Konkurs an

Wichtigste Punkte

Core Scientific war letzten Sommer über 4 Mrd. $ wert, liegt aber 98% unter seinem Allzeithoch

Steigende Stromkosten treiben die Kosten in die Höhe, sinkende Bitcoin-Preise beeinträchtigen die Einnahmen

Mit einer Hash-Rate nahe Allzeithochs hat die gesamte Mining-Industrie zu kämpfen

Der Krypto-Winter fordert weiterhin Opfer. Der jüngste, der der Insolvenz nach Kapitel 11 erlegen ist, ist der Bitcoin-Miner, Core Scientific.

Der Preisverfall von Bitcoin hat die Einnahmen erheblich reduziert, und obwohl der Cashflow immer noch positiv ist, reichen die Einnahmen nicht aus, um die Betriebskosten zu decken. Das Ziel ist, dass das Unternehmen im Rahmen des Chapter 11-Prozesses umstrukturiert und nicht vollständig liquidiert wird.

Core Scientific hat das ganze Jahr über mit Miner in der gesamten Branche zu kämpfen, da sie an beiden Enden unter Druck geraten – sinkende Einnahmen in Form von Bitcoin-Preisen und steigende Kosten als Folge steigender Stromkosten auf der ganzen Welt.

Die Aktie erreichte im letzten Sommer eine Marktkapitalisierung von über 4 Mrd. $, ist aber inzwischen um 98 % von ihren Höchstständen gefallen und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 70 Mio. $.

Der Aktienkurs verdreifachte sich in der vergangenen Woche innerhalb kürzester Zeit, als das Finanzdienstleistungsunternehmen B. Riley anbot, dem Unternehmen 72 Mio. $ in Form einer Sachfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Inzwischen hat die Aktie einen Teil dieser Gewinne wieder abgegeben.

Mining-Industrie in Schwierigkeiten

In der gesamten Branche haben es Miner schwer. Die Stromkosten und der Bitcoin-Preis sind die beiden wichtigsten Inputs für das Endergebnis eines Bitcoin-Miners, und beide haben sich in diesem Jahr deutlich gegen sie bewegt.

So auch die Hash-Rate, die einen Großteil des Jahres fast auf Allzeithochs liegt. Eine höhere Hash-Rate bedeutet, dass mehr Rechenleistung benötigt wird, um Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain zu verifizieren. Während eine höhere Hash-Rate also als positiv angesehen wird, weil sie die Sicherheit des Netzwerks erhöht, – es würde mehr Energie und Zeit kosten, das Netzwerk zu übernehmen – belastet sie auch die Gewinnmargen der Miner.

Als die Hash-Rate Anfang Oktober ein weiteres Allzeithoch von 250 TH/s erreichte, warnte das Blockchain-Analytikunternehmen, Glassnode, dass „Miner an der Schwelle zu akutem Einkommensstress stehen“. Diese neueste Geschichte über Core Scientific beweist das.

Betrachtet man die Miner-Reserven, so ist auch die Anzahl der Bitcoins, die von den großen Mining-Pools gehalten werden, in diesem Jahr stetig zurückgegangen.

Mining-Aktien sind eine gehebelte Wette auf Bitcoin

Es ist eine ergreifende Erinnerung daran, dass es sich bei den auf Bitcoin lautenden Einnahmen dieser Mining-Unternehmen offensichtlich um extrem volatile Aktien handelt. Leider hat dieses Jahr den perfekten Sturm gebracht, der nicht nur zu fallenden Bitcoin-Preisen, sondern auch zu steigenden Kosten in Form von Strom geführt hat, was bedeutet, dass Miner doppelt so hart getroffen wurden.

Wenn man sich die Aktienkurse ansieht, sind viele Unternehmen noch weiter gefallen als der Bitcoin-Preis, der zu diesem Zeitpunkt bei 16.800 $ liegt, was einem Rückgang von 64 % im Jahresvergleich entspricht. Viele Mining-Unternehmen verzeichnen Verluste, die diejenigen des Jahres 2022 in den Schatten stellen.

Sie hoffen, dass das Jahr 2023 bessere Aussichten bringt. Aber für Core Scientific ist der Weg dorthin düsterer. Das Unternehmen, das sich jetzt im Insolvenzverfahren nach Chapter 11 befindet, hofft auf eine Umstrukturierung und darauf, den Sturm zu überstehen, aber es lässt sich nicht vermeiden, dass der Markt für Mining-Unternehmen zumindest kurz- bis mittelfristig heiß bleiben wird.