Warum hat der Grayscale Bitcoin Trust Abschlag ein Allzeithoch erreicht?

Der Abschlag auf den Nettoinventarwert des Grayscale Bitcoin Trusts ist so hoch wie noch nie. Der Abschlag überschritt kurzzeitig die 50 %-Marke, bevor er wieder leicht zurückging und derzeit bei 48,8 % liegt.

Dies geschieht, nachdem die SEC ihre Gründe für die Ablehnung des Antrags von Grayscale auf Umwandlung des Trusts in einen börsengehandelten Fonds bekräftigt hat.

Der Grayscale Bitcoin Trust ist der größte Bitcoin-Fonds der Welt, aber er wurde selten auf dem gleichen Niveau wie sein zugrunde liegender Vermögenswert Bitcoin gehandelt. Das obige Diagramm zeigt, dass er bis zu diesem Jahr seit seiner Einführung mit einem Aufschlag im Vergleich zu Bitcoin gehandelt wurde.

Dieser Fonds ermöglicht akkreditierten Anlegern ein Engagement in Bitcoin, ohne sich Gedanken über die Lagerung oder Verwaltung ihrer Bestände machen zu müssen. Zuvor wurde es mit einem Aufschlag gehandelt, da die Nachfrage nach Aktien stark anstieg, da Institutionen ein Bitcoin-Engagement wollten. Dieser Komfort ist jedoch mit einer Gebühr verbunden – und mit 2 % ziemlich hoch.

Seit März werden die Grayscale-Aktien mit einem Abschlag zu Bitcoin gehandelt. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von 10,7 Mrd. $, ein starker Rückgang um 65 % im letzten Jahr, was das Blutbad auf den Kryptomärkten widerspiegelt.

Aber der Abschlag zum Bitcoin bedeutet, dass die Aktionäre doppelt so hart getroffen werden.

„Die Tatsache, dass der Bitcoin Trust von Grayscale jetzt mit fast 50 % Abschlag gehandelt wird, ist für Inhaber von GBTC einfach schrecklich. Es unterstreicht wirklich die großen Unterschiede in der Strukturqualität zwischen verschiedenen Anlagevehikeln“, sagte Bradley Duke, Co-CEO der ETC Group, letzte Woche gegenüber CoinDesk.

Ein Rückgang der Zuflüsse wurde durch den stärkeren Wettbewerb getragen, da viele wettbewerbsfähige Fonds aufgelegt wurden, insbesondere in Europa, sowie mehrere Anträge für Bitcoin-ETFs in den USA. Der Abschlag ist auch darauf zurückzuführen, dass die Anleger keine Möglichkeit haben, ihre Anteile an dem Trust gegen Bitcoin einzulösen, während ihnen gleichzeitig eine Gebühr von 2 % berechnet wird.

Diese Faktoren wurden jedoch in der Regel durch Arbitragehändler abgeschwächt, die sich die Preisunterschiede zunutze machten. Doch die Ereignisse in diesem Jahr haben auch das verringert.

Im letzten Monat ist auf dem Markt die Sorge gewachsen, dass die Muttergesellschaft von Grayscale, die Digital Currency Group (DCG), Insolvenz anmelden könnte. Dies liegt an den Problemen rund um den Krypto-Broker Genesis, dessen Muttergesellschaft ebenfalls DCG ist.

Genesis hat dementiert, dass sie in Kürze Konkurs anmelden werden, aber das Unternehmen wurde von der FTX-Pleite betroffen und befindet sich derzeit in einer Umstrukturierung. Genesis hat die Abhebungen am 15. November ausgesetzt.

Diese Besorgnis wurde durch Fragen zu den Reserven von Grayscale verstärkt. Nämlich, ob sie zu ihrem Wort stehen und alle zugrunde liegenden Bitcoins sicher verwahren. Da viele große Krypto-Unternehmen nach der FTX-Krise Proof-of-Reserve veröffentlichten, um die Angst der Kunden zu zerstreuen, weigerte sich Gray Scale.

„Aus Sicherheitsgründen machen wir solche On-Chain-Wallet-Informationen und Bestätigungsdaten nicht über einen kryptografischen Proof-of-Reserve oder ein anderes fortgeschrittenes kryptografisches Buchhaltungsverfahren öffentlich zugänglich“, schrieb Grayscale in einer Erklärung.

7) We know the preceding point in particular will be a disappointment to some, but panic sparked by others is not a good enough reason to circumvent complex security arrangements that have kept our investors’ assets safe for years.

Wie ich damals schrieb, kann ich wirklich nicht nachvollziehen, wie Sicherheitsbedenken hier eine Rolle spielen. Die Blockchain ist so aufgebaut, dass diese Art von Informationen der Öffentlichkeit zugänglich sind.

Below is really confusing from @Grayscale

Would love elaboration beyond just "security"

Does anyone have suggestions as to how revealing on chain wallet could be a security concern?

Only thing I can think of is quantum concerns (p2pk) but I don't think that holds here? https://t.co/0QcVO6wV1x

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) November 19, 2022