Warum steigen die Kryptopreise? Guter Start in 2023

Wichtigste Punkte

Die Kryptomärkte sind zum Jahresbeginn aufgrund positiver Makro-Nachrichten sprunghaft angestiegen

Der nächste Inflationsmesswert wird am Donnerstag veröffentlicht, was zu weiterer Volatilität führen wird

Der Kampf gegen die Inflation hat noch einen langen Weg vor sich, und die Anleger sind noch nicht über dem Berg

Solana ist seit Neujahr um 65 % gestiegen, ist aber zuvor drastisch gefallen, und die Probleme bleiben bestehen

Nach einem, gelinde gesagt, eher enttäuschenden Jahr 2022 für Kryptowährungen hat das neue Jahr einen positiven Start hingelegt.

Bitcoin, Ethereum und all ihre anderen Freunde wurden im letzten Jahr hart getroffen, aber nach neun Tagen im Jahr 2023 steht alles im grünen Bereich. Schauen wir uns an, warum das so ist und ob wir mehr vom Gleichen sehen werden oder ob sich die Preisentwicklung wieder auf den Schmerz von 2022 zurückbewegen wird.

Makro gibt Anstoß für Preisanstieg bei Krypto

Der größte Einzelgrund für den Kryptowährungssprung in diesem Jahr ist derselbe Grund, der letztes Jahr den gesamten Raum nach unten gezogen hat: Makroklima.

Die Börse ist positiv ins neue Jahr gestartet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Inflationswerte rund um den Globus niedriger als erwartet ausfallen. Im Kampf gegen diese grassierende Lebenshaltungskostenkrise ist zwar noch ein verdammt langer Weg zu gehen, aber die jüngsten Daten haben die Anleger hoffen lassen, dass die Zentralbanken ihre Hochzinspolitik früher als erwartet beenden könnten.

Nach einem Jahrzehnt niedriger Zinsen wechselte die Welt 2022 zu einem neuen Zinsparadigma, als die Zinsen als Reaktion auf die Inflationskrise aggressiv angehoben wurden. Dies zielte darauf ab, die Nachfrage zu zügeln und letztendlich die Preise in die Höhe zu treiben. Infolgedessen gaben alle Risikoanlagen nach, und es gibt nichts Riskanteres als Kryptowährungen. Also ging es mit dem Markt bergab.

Solana entkoppelt sich vom Markt

Obwohl Makro hier eindeutig der große Treiber ist, bleiben natürlich immer noch eigenwillige Risiken und Ereignisse im Krypto-Raum. Schauen Sie nicht weiter als im letzten Jahr, als drei Ereignisse (Luna, Celsius und FTX) große Rückgänge und Abweichungen vom Aktienmarkt verursachten, der ansonsten eine extrem hohe Korrelation mit Bitcoin aufwies.

Zu Jahresbeginn hat sich Solana mit einer bemerkenswerten Rendite von 65 % von der Masse abgesetzt, nachdem es das Jahr mit einem Kurs von 10 $ begann und jetzt bei 16,50 $ liegt.

Ich habe letzte Woche einen Artikel geschrieben, in dem ich tief in Solana eingetaucht bin, aber es genügt zu sagen, dass der Coin große Probleme hat. Zwischen wiederholten Ausfällen hat es mehrere große Projekte gesehen, die aus der Blockchain geflohen sind, und hat auch unter seiner engen Verbindung mit dem in Ungnade gefallenen Sam Bankman-Fired gelitten. Das folgende Diagramm zeigt, dass dieser Rückprall mit 65 % zwar groß erscheint, aber im Vergleich zum freien Fall, den er erlebt hat, immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein ist.

Dieser Anstieg in der letzten Woche kann zumindest teilweise auf Bonk zurückgeführt werden, das neueste Meme-Coin-Phänomen, das ich auch letzte Woche analysiert habe. Wir wissen inzwischen, dass wir nicht zu viel in Doggy Tokens hineininterpretieren sollten, aber nichtsdestotrotz hat der Anstieg zumindest einige der Schmerzen für Solana-Investoren gelindert.

Wird Bitcoin weiter steigen?

Was die Zukunft anbelangt, so kann man nur spekulieren. Der nächste große Tag ist Donnerstag, wenn die neuesten VPI-Zahlen bekannt gegeben werden. Wenn die Inflation in den USA schwächer als erwartet ausfällt, können Sie damit rechnen, dass sich die Märkte aufgrund neuer Hoffnung erholen werden.

Im Grunde läuft es auf das Gleiche hinaus wie im letzten Jahr: Die Kryptomärkte werden sich erst dann sinnvoll erholen, wenn die US-Notenbank von ihrer derzeit restriktiven Zinspolitik abrückt.

Im Gegenzug hält die Fed daran fest, dass die Zinsen weiter steigen werden, solange die Inflation hoch ist. Da der Arbeitsmarkt nach wie vor angespannt ist und die Kerninflation hartnäckig bleibt (die Gesamtinflationsrate ist aufgrund der Energiepreise teilweise gesunken, während die Kerninflation in der Regel die Zahl ist, auf die sich die Gesetzgeber konzentrieren), liegt noch ein langer Weg vor uns.

Letztendlich wird das Jahr 2023 auf den Kryptomärkten wahrscheinlich davon abhängen, was mit dem Gerangel zwischen der Fed und der Inflation passiert. Bis der vielbeschworene Umschwung jedoch tatsächlich eintritt, könnte es für die digitalen Märkte eine schwierige Zeit bleiben.