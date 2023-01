Warum steigt BONK? Vorsicht vor Doggy Token, wir haben diesen Film schon einmal gesehen

Bonk ist ein Memecoin, die am Weihnachtstag auf Solana eingeführt wurde

Er ist um fast 2.500 % gestiegen

Solana ist unterdessen zusammengebrochen, nachdem Verbindungen zu Bankman-Fried und Top-Projekten aus der Blockchain geflohen sind

Unser Analyst schreibt, dass dies nicht das Klima für Memecoin-Hysterie ist

Woah, das ist ein Throwback. Auf Twitter wird diese Woche viel über Bonk gesprochen, einen Doggy Token auf der Solana Blockchain. Es hat etwas Nostalgisches, über einen guten altmodischen Meme-Token zu sprechen. Alles, was wir brauchen, ist eine COVID-Maske und ein paar Tweets von Elon Musk, und wir wären direkt im Jahr 2020 angekommen.

Der Token mit dem Shiba-Inu-Thema wurde am ersten Weihnachtstag ausgegeben und ist seitdem um fast 2.500 % gestiegen. Der Preisanstieg in der letzten Stunde, während ich dies schreibe, beträgt 150 %.

Das Faszinierende hier ist natürlich, dass der Token auf Solana eingeführt wurde, das in den letzten Monaten mächtig zu kämpfen hatte. Ich habe erst gestern einen Deep Dive geschrieben, in dem ich den Untergang von Solana analysiert habe, bei dem mehrere Top-Projekte aus der Blockchain fliehen, wiederholte Ausfälle massive Probleme verursachen und die ominöse Verbindung mit Sam Bankman-Fried den Preis senkt.

Aber während es immer noch stark gesunken ist, hat sich Solana in Verbindung mit diesem Anstieg für Bonk ein wenig erholt. Er sprang am Dienstag wieder über 13 $, nachdem er letzte Woche bis auf 8 $ fiel. Betrachtet man die Coinglass-Daten, so wurden Short-Positionen in Höhe von fast 7 Mio. $ liquidiert, der größte Betrag seit dem Zusammenbruch von FTX im November.

Der Layer 1 scheint von dem gestiegenen Interesse an Bonk zu profitieren, das einen großen Airdrop von 50 % seines Angebots ankündigte, um den Hype um den Coin anzuheizen. Es hat funktioniert – Bonk hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 120 Mio. $ und folgt dem Meme-Coin-Playbook perfekt.

Warum steigt Bonk?

Wie bei jeder Memecoin ist es schwierig festzustellen, wie genau Bonk dies geschafft hat. Es kommt wirklich auf Marketing und Glück an. Eine Reihe von Solana-Projekten hat Bonk sogar als Zahlungstoken integriert, während $BONK unaufhörlich auf Twitter im Trend ist.

Es läuft alles auf die gleiche Hysterie hinaus, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wie mittlerweile jeder weiß, sind Memecoins nichts als ein Glücksspiel. Was dies jedoch so ungewöhnlich macht, ist, dass der Anstieg nicht nur für Solana, sondern für den Markt insgesamt zu einem rückläufigen Zeitpunkt erfolgt.

Im vergangenen Jahr wurden die Zinssätze angehoben und die Liquidität aus dem Markt abgezogen, was zu einem Zusammenbruch von Risikoanlagen führte. Nichts liegt im Risikospektrum weiter draußen als Memecoins, und so sind sie in der Folge eingebrochen.

Wie geht es weiter mit Bonk?

Alles, was ich jedem Investor (Glücksspieler) sagen möchte, ist, dass Bonk ein sehr gefährliches Spiel ist, wie jede Memecoin. Der Nutzen ist gleich Null, und das bedeutet, dass der Coin auf lange Sicht wahrscheinlich auf Null fallen wird.

Natürlich weiß das ohnehin jeder, und wir reden hier über Meme. Aber im gegenwärtigen Umfeld einer straffen Geldpolitik ist die Hysterie der Pandemie, in der Kleinanleger mit Konjunkturpaketen alles in Sichtweite pumpten, längst vorbei. Dies ist nicht das richtige Klima für Glücksspiele wie Memecoins, ganz zu schweigen von dem Gemetzel mit Solana.