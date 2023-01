Was bedeuten die Entlassungen bei Crypto.com? Der Krypto-Winter tobt weiter

Crypto.com ist das jüngste Krypto-Unternehmen, das Mitarbeiter entlassen hat, und gab am Freitag bekannt, dass es 20 % seiner Belegschaft abbauen wird. CEO Chirs Marszalek zitierte „Marktbedingungen und jüngste Branchenereignisse“ für die Entlassungen, im Einklang mit dem, was andere Krypto-CEOs beschuldigt haben, da der Bärenmarkt weiterhin Opfer fordert.

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023