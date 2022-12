Welches Potenzial hat Metacade (MCADE)? Könnte es seinen Preis im Presale verdoppeln?

Metacade ist auf dem besten Weg, ein großer Name in der Welt der Kryptowährungen zu werden. Wenn du noch nichts über das Projekt gehört hast, dann ist dieser Artikel die perfekte Gelegenheit für dich, alles über Metacade zu erfahren.

Durch die Bereitstellung umfangreicher Play-to-Earn -Möglichkeiten und einer breiten Palette von erstaunlichen Funktionen für die Gemeinschaft zu genießen. Im Moment ist Metacade noch brandneu, da der MCADE-Token gerade erst sein Presale-Event gestartet hat. Es sieht jedoch so aus, als würde er schnell sehr beliebt werden. Lies weiter, um mehr zu erfahren.

Was ist Metacade?

Die größte On-Chain-Spielhalle

Metacade ist die größte Spielhalle, die auf der Blockchain aufgebaut wird. Sie bietet GameFi-Spielern potenziell endlosen Spielspaß mit einer wachsenden Auswahl an Play-to-Earn-Spielen, bei denen sie online gegen andere antreten und versuchen können, ihre eigenen Highscores zu übertreffen. Da die Plattform auf der Basisebene in die Blockchain integriert wurde, ermöglicht Metacade den Spielern auch, MCADE-Token als Belohnung für ihre Leistung zu verdienen.

Bei Metacade zahlt sich Können aus, und jeder, der beim Online-Spielen Krypto verdienen möchte, erhält umfangreiche Möglichkeiten zur Verbesserung seines Einkommens. Da sich das Projekt noch in der Anfangsphase befindet, ist diese Metaverse-Arkade noch im Aufbau, aber die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass sie in Zukunft ein wichtiger Akteur in der Welt der Play-to-Earn-Spiele werden könnte.

Play-to-Earn-Turniere

Auf der Metacade-Plattform werden regelmäßig Turniere stattfinden, an denen GameFi-Spieler teilnehmen können. Sie können in einer Reihe von Arcade-Spielen gegeneinander antreten, und die Plattform wird auch Wettbewerbe für andere Titel innerhalb des GameFi-Ökosystems ausrichten. Die Spieler haben Zugang zu diesen Turnieren und können ihre Fähigkeiten mit anderen Spielern messen und lukrative MCADE-Preise gewinnen.

Diese Art von Veranstaltungen sind in der GameFi-Community sehr beliebt. Die Spieler suchen oft nach anderen Spielern mit dem gleichen Interesse an kompetitiven Spielen, um ein spannenderes Spielerlebnis zu erhalten, und Metacade wird ein zentraler Ort für sie werden, um sich zu treffen, abzuhängen und gegeneinander um Kryptopreise zu kämpfen.

Dezentralisierte Plattform mit genehmigungsfreiem Zugang

Die Metacade-Plattform ist auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut. Dies bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, darunter ein integriertes Belohnungspotenzial für alle Spieler. Ethereum ist außerdem das größte Web3 -Ökosystem im Kryptobereich, was bedeutet, dass es eine größere Anzahl von Nutzern gibt als in jedem anderen Netzwerk. Spieler, die das Beste aus ihrem Play-to-Earn-Erlebnis machen wollen, können mehr gleichgesinnte Spieler finden, mit denen sie das Erlebnis genießen können, während sie versuchen, ihre MCADE-Token-Bestände zu maximieren.

Die Plattform soll im Laufe der Zeit zu einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) werden, die den Spielern die volle Kontrolle überlässt. Die Metacade-Communit wird in der Lage sein, ihre MCADE-Token zu nutzen, um über Vorschläge zur Steuerung abzustimmen und direkten Einfluss auf die Zukunft der Plattform selbst zu nehmen.

Metagrants

Das Metagrants-Programm wird einige der innovativsten Entwickler in der Welt des Web3 direkt mit der Metacade-Community verbinden. Jeder Kandidat wird seinen Vorschlag für ein Play-to-Earn-Projekt einreichen, das er gerne entwickeln würde, und die Metacade-Gemeinschaft wird die Möglichkeit haben, darüber abzustimmen, welches Projekt sie in Zukunft am liebsten spielen würde.

Die Community hat die Möglichkeit, die begehrtesten Projekte in diesem Bereich zu finanzieren und die Zukunft von GameFi direkt zu beeinflussen. Da die Frühphasenfinanzierung für Entwickler, die einige der sensationellsten Spiele auf der Blockchain entwickeln wollen, von entscheidender Bedeutung ist, wird die Rolle, die die Metacade-Community spielt, für die gesamte Krypto-Industrie extrem wichtig sein, und das Projekt hat infolgedessen viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Contribute to Earn

Die Community ist das Herzstück jeder Funktion, die in die Metacade-Plattform integriert wurde. Eine erstaunliche neue Methode, mit der Metacade das Engagement der Gemeinschaft fördern und Menschen dazu ermutigen will, Gleichgesinnte in der Welt des Web3 zu treffen, ist die Bereitstellung von MCADE-Token-Belohnungen für die aktivsten Mitglieder der Community. Du kannst Krypto dafür verdienen, dass du alles, was du über Blockchain-Gaming weißt, mit anderen teilst, und du kannst dadurch einige wertvolle Alphas entdecken, wie du das Beste aus deinem Spielerlebnis machen kannst.

Metacade wird auch die top-trendigen Play-to-Earn-Spiele zeigen und wird eine große Menge an Informationen für neue Spieler enthalten, um alles über GameFi zu lernen. Die Blockchain-Technologie bietet Funktionen, mit denen herkömmliche Titel nicht mithalten können, und Metacade hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Sektor zu helfen, sich in der gesamten Glücksspielindustrie weiter auszubreiten, indem es sowohl neuen als auch erfahrenen Spielern nützliche Einblicke gewährt.

Web3-Stellenbörse

Im Laufe der Zeit wird die Metacade-Plattform eine Web3-Jobbörse in die Website integrieren. Dies wird neue GameFi-Projekte mit einer Community verbinden, die bereit ist, alle ihre erstaunlichen Funktionen zu nutzen. Im Gegenzug kann die Community diese neuen Titel testen und dabei ein Einkommen erzielen.

Die Metacade-Community erhält Zugang zu den heißesten neuen Titeln, bevor sie offiziell veröffentlicht werden, und hat so die Möglichkeit, sich in den Entwicklungsprozess einzubringen. Die Spieler können den Entwicklern ihr Feedback geben, die dann alle neuen Vorschläge der Community umsetzen und alle Fehler beheben, die sie finden.

Was macht MCADE so wertvoll?

Wachsende Nachfrage nach Blockchain-Services

Zwischen 2016 und 2021 ist die Zahl der Krypto-Nutzer exponentiell gestiegen. Im Jahr 2016 gab es weniger als 5 Millionen Menschen auf der Welt, die Kryptowährungen besaßen. Bis 2021 wuchs diese Zahl auf fast 300 Millionen an, und es ist schwer, eine einzige Person zu finden, die Bitcoin und Kryptowährungen nicht kennt.

Diese schnelle Akzeptanz war mit einer explosiven Preisentwicklung verbunden. Darüber hinaus gab es ein zunehmendes Maß an Innovation in diesem Bereich. Im gleichen Zeitraum, zwischen 2016 und 2021, wurden brandneue Anwendungen der Blockchain-Technologie entwickelt. Non-fungible Token ( NFTs ) und Blockchain-basierte Spiele sind nur zwei dieser neuen Anwendungsfälle, aber die Blockchain trägt auch dazu bei, die Expansion der virtuellen Realität voranzutreiben und Dinge wie die automatische Erfassung von Umweltveränderungen zu ermöglichen.

In dem Maße, wie Umfang und Ausmaß der Möglichkeiten der Blockchain-Technologie weiter wachsen, wird auch die Zahl der Nutzer von dezentralen Diensten und Kryptowährungen zunehmen. Die Popularität der Blockchain-Technologie steigt von Jahr zu Jahr, und die Nutzer von Kryptowährungen finden sich oft tief in der Kultur verwurzelt, während sie die Vorteile einer sicheren und effizienten Art von Transaktionen ohne Zwischenhändler und mit niedrigen Einstiegshürden nutzen.

Die Zukunft von GameFi

Blockchain erobert die Spieleindustrie im Sturm. Einige der fähigsten Innovatoren in diesem Bereich haben ihre Aktivitäten auf die Blockchain verlagert, um das Beste aus den Möglichkeiten dieser Technologie zu machen. Spiele wie Axie Infinity und Splinterlands haben regelmäßig mehr als eine Million aktive Nutzer angezogen, und es sieht so aus, als ob Metacade als Nächstes in der Reihe ist, diese Nutzerzahl anzuziehen.

Blockchain-Spiele funktionieren in der Regel über eine virtuelle Wirtschaft, die es den Spielern ermöglicht, digitale Vermögenswerte direkt auf der Plattform zu kaufen und zu verkaufen. Diese Vermögenswerte sind integraler Bestandteil des Spiels. Durch fortschrittliche Smart Contracts und Non-fungible Token können die Spieler einzigartige Gegenstände kaufen und verkaufen, die sich direkt auf ihr Spiel auswirken.

Während dieses Prozesses des Kaufs, Verkaufs und Sammelns von Gegenständen im Spiel wird fungible Token-Liquidität generiert, die dann verwendet werden kann, um den Spielern Kryptowährungsbelohnungen für das Fortschreiten im Spiel zu zahlen. Oft sind Play-to-Earn-Titel auch Free-to-Play-Titel, was bedeutet, dass die Benutzer leicht Zugang zu einem Online-Zeitvertreib haben, der direkt finanzielle Belohnungen für die Zeit bietet, die sie im Spiel verbringen.

Metacade: Gut positioniert für die Zukunft

Metacade befindet sich an der Schnittstelle zwischen einer Reihe von schnell wachsenden globalen Branchen. Indem es Blockchain-Nutzern neue Möglichkeiten bietet, Belohnungen in Kryptowährung zu verdienen, und dazu beiträgt, die Expansion des GameFi-Sektors voranzutreiben, könnte es eine sehr große Zukunft vor sich haben.

Das Projekt dient der Play-to-Earn-Community auf verschiedene Weise. Durch die Bereitstellung von MCADE-Token-Belohnungen für Spieler, die nützliche Informationen beisteuern, sowie durch Pläne, im Laufe der Zeit eine DAO zu werden, gibt es eine scheinbar endlose Anzahl von Funktionen, die den Spielern zugute kommen, zusätzlich zu der Tatsache, dass die Plattform die größte Play-to-Earn-Spielhalle auf der Blockchain ist.

Krypto-Investoren glauben, dass das Projekt das nächste große Ding in GameFi sein könnte. Wenn MCADE mit anderen großen Spielen in diesem Bereich wie Axie Infinity mithalten kann, dann hat es ein enormes Wachstum zu erwarten. Der MCADE-Token wurde zunächst zu einem Preis von nur 0,008 $ freigegeben, was den Anlegern die Chance gibt, 125 MCADE pro investiertem 1 $ zu erhalten. Der Presale ist nur für einen begrenzten Zeitraum aktiv, und dieser Preis wird noch steigen, bevor MCADE schließlich für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

Sowohl GameFi-Spieler als auch Krypto-Investoren, die auf der Suche nach dem nächsten Juwel sind, das in den kommenden Jahren explodieren könnte, waren begierig darauf, sich zu beteiligen. MCADE dürfte während des Presales in die Höhe schießen und könnte bis zu 200 % steigen. Es ist sicherlich ein Projekt, das man im Auge behalten sollte.