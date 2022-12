Wodurch unterscheidet sich Metacade (MCADE) von anderen Metaverse-Projekten wie Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity hat die P2E-Revolution in Gang gesetzt und wurde zu einem der ersten Krypto-Gaming-Projekte, das eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar erreichte . Aber neue Projekte wie Metacade schließen die Lücke, indem sie auf dem aufbauen, was Axie Infinity erfolgreich gemacht hat. Wenn du mit Metacade noch nicht vertraut bist, kannst du dich in diesem Artikel informieren. Lies weiter, um zu erfahren, was es von anderen Metaverse-Projekten wie Axie Infinity (AXS) unterscheidet.

Was ist Metacade?

Metacade ist die erste Community-Arcade von Web3. Sie ist ein virtueller Ort, an dem man die besten neuen P2E- und GameFi-Projekte an einem einzigen Ort ausprobieren kann. Sie ist auch die Heimat von:

Kompetitiven Gaming-Turnieren

Preisverlosungen

Krypto-Gaming und Web3-Stellenausschreibungen

Metagrants für aufstrebende Entwickler, um Finanzmittel zu erhalten

Und noch viel mehr

Man kann Metacade auch besuchen, um auf verschiedene Weise Geld zu verdienen. Du kannst zum Beispiel P2E-Spiele spielen, den MCADE-Token einsetzen oder sogar ansprechende Inhalte posten, um mehr MCADE-Token zu verdienen.

Wie funktioniert Metacade?

Das Ökosystem von Metacade wird durch den MCADE-Token angetrieben, der sich derzeit im Presale befindet. Dieser Token ermöglicht es Spielern, auf die besten Spiele zuzugreifen, an Turnieren teilzunehmen, um Preise zu verdienen, Jobs auf der Website zu posten und sich mit einer lebendigen Community zu verbinden.

Menschen können Metacade besuchen, um sich mit allem zu beschäftigen, was Web3 Gaming zu bieten hat – unabhängig von ihren Interessen oder Zielen. Das macht es zu einem der wenigen Projekte im Ökosystem, das für jeden etwas zu bieten hat.

Der Presale des Projekts begann mit einer Gebühr von 1 $ für 125 MCADE-Token, und am Ende werden Sie 50 MCADE-Token für 1 $ erhalten. Das bedeutet, je früher du einsteigst, desto besser.

Was macht Metacade so einzigartig? Wie unterscheidet es sich von Projekten wie Axie Infinity?

Nachdem wir nun erklärt haben, was Metacade ist, wollen wir uns ansehen, wie es sich von anderen Metaverse-Projekten wie Axie Infinity (AXS) unterscheidet. Es unterscheidet sich in jeder der folgenden Hinsichten.

Etwas für Jeden

Krypto-Gaming-Projekte wie Axie Infinity und DeFi Kingdoms bieten der Öffentlichkeit nur ein Spiel an. Entweder hat die Öffentlichkeit Spaß an diesem Spiel oder nicht. Und wenn ihnen das Spiel keinen Spaß macht, werden sie sich wahrscheinlich auch in Zukunft nicht mit dem Projekt beschäftigen.

Metacade stellt dieses Modell auf den Kopf. Es bietet den Spielern Zugang zu einer Vielzahl von Krypto-Spielen und die Möglichkeit, sich mit Freunden zu treffen. Selbst wenn einem Nutzer eines der Spiele, die er in der Metacade ausprobiert, nicht gefällt, kann er immer noch viele andere Titel ausprobieren.

Das ermutigt die Leute, immer wieder zu Metacade zurückzukehren. Außerdem ist Metacade dadurch viel attraktiver als die meisten Web3-Spielprojekte.

Viele Möglichkeiten, zu verdienen

Metacade eröffnet neue Möglichkeiten, um online zusätzliches Geld zu verdienen. Es bietet mehrere Möglichkeiten, um dies zu tun, wodurch sichergestellt wird, dass jeder eine Strategie finden kann, die für ihn funktioniert.

Ein Gamer kann zum Beispiel an Turnieren teilnehmen und gegeneinander antreten, um Preisgelder zu verdienen. Sie können auch an Verlosungen teilnehmen, um zusätzliche MCADE-Tokens mit nach Hause zu nehmen.

Auch für Nicht-Gamer gibt es Möglichkeiten. Eine Person kann Einkommen erzielen, ohne jemals ein Spiel zu spielen, indem sie Inhalte auf der Plattform veröffentlicht, die auf Interesse stoßen, oder indem sie ihre MCADE-Token einsetzt.

Metagrants

Das Metacade-Team ist auch bestrebt, den Mitgliedern der Gemeinschaft zu helfen, ihre großen Ideen zu verwirklichen. Aus diesem Grund bietet es aufstrebenden Entwicklern mit Visionen Metagrant-Finanzierungen an.

Dies ist für die Mitglieder der Gemeinschaft in zweierlei Hinsicht von Vorteil. Erstens hilft es ihnen, mehr Web3-Spieleprojekte zu entwickeln. Zweitens stellt es sicher, dass Metacade immer einen stetigen Strom neuer Krypto-Spiele zur Verfügung hat.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Team seinen Entwicklungsweg völlig anders als bei Projekten wie Axie Infinity sieht.

Frühes Wachstumsstadium

Man kann Metacade auch von anderen Metaverse-Projekten unterscheiden, indem man sich das Wachstumsstadium ansieht, in dem es sich befindet. Etablierte Projekte wie Axie Infinity und Decentraland haben bereits einen deutlichen Anstieg ihres Tokenpreises erlebt.

Der MCADE-Token von Metacade steht erst am Anfang. Das Team arbeitet sich noch durch seinen Presale-Prozess. Das bedeutet, wenn du jetzt investierst, ist dein Potenzial für einen Aufschwung viel besser, als wenn du in etwas wie AXS oder MANA investieren würdest.

Metacade ist die bessere Investition – hier sind die Gründe

Metacade bietet eine große Auswahl an Web3-Spielen und viele verschiedene Möglichkeiten, sie zu spielen. Außerdem hat Metacade eine Community-zentrierte Vision, die dazu beitragen sollte, dass es mehr und mehr Unterstützung erhält, während es sich als eines der führenden aufstrebenden Metaverse-Projekte erweist.

Aber verlass dich nicht auf unser Wort. Schau dir die Links unten an, um mehr zu erfahren.