Bitcoin käy kauppaa noin 38 385 dollarilla maanantaina 2. toukokuuta, ja se kamppailee edelleen useiden viime kuukausien aikana nähtyä laskupainetta vastaan. Lippulaiva kryptovaluutta, joka nousi viime marraskuussa lähes 70 000 dollariin, on laskenut 44 % huippunsa jälkeen.

Kuluneella viikolla BTC/USD-pari kosketti 37 614 dollarin lukemia kuukauden alimmalla hintatasolla.

Kun markkinat ovat suurelta osin negatiiviset, 70 % Bitcoinin annattavasta tarjonnasta voi laskea merkittävästi ja saada suuri joukko Bitcoineja näkemään realisoitumattomia tappioita. Tämä on maanantaina julkaistun ketjuanalyysiraportti-analytiikka-alustan Glassnoden näkymä.

Kannattamattomuuden partaalla

Raportin mukaan laskusuhdanteen vaara on edelleen olemassa, kun otetaan huomioon Bitcoinin viimeaikainen korkea korrelaatio S&P 500:n ja Nasdaqin kanssa. Näin on myös silloin, kun markkinat jatkuvat inflaation, korkeampien korkojen ja geopoliittisen epävarmuuden vuoksi.

Osakkeiden jyrkän laskusuhdanteen tulos saattaa siten todennäköisesti levitä kryptomarkkinoille ja saada suuren joukon BTC-haltijoita kääntymään kohti ”kannattamattomien positioiden pitämisen kuilua”, Glassnode sanoi uutiskirjeessä.

Ketjussa olevien tietojen mukaan lyhytaikaisten haltijoiden (STH) kustannusperuste on 46 910 dollaria. Tämä tarkoittaa, että lyhytaikaisten haltijoiden hallussa oleva keskimääräinen kolikko on tällä hetkellä -17,9 %:n realisoitumattomalla tappiolla. Myös STH-omistajien markkina-arvon realisoitunut arvo (MVRV) -mittari osoittaa merkittävää tuskaa, sillä oskillaattori on -0,75 keskihajontaa keskiarvon alapuolella.

”Kun hinnat liikkuvat 38,5k dollarissa kirjoitushetkellä, markkinoiden pitäisi pudota 33,6k dollariin, jotta 1,9M BTC:n lisäys syöksisi realisoitumattomaan tappioon (10 % tarjonnasta)”, Glassnoden tiimi kirjoitti.

Kaavio, jossa näkyy 10 % BTC-tarjonnasta, joka riskissä muuttua tappiolliseksi . Lähde: Glassnode

Vuosina 2018-2019 ja maaliskuussa 2020 kannattavuus putosi 45-57 %:iin, mikä tarkoittaa, että lyhytaikaisille omistajille voi vielä tapahtua pahin. Jos 40 % tai enemmän lompakoista joutuu realisoitumattomaan tappioon, se lisää antautumistapahtuman todennäköisyyttä ja paniikkimyynnin kaskadin iskemistä markkinoille.