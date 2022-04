Vuosi ei ole alkanut hyvin kryptovaluutoille. CoinGeckon keräämien tietojen mukaan, digitaalisten kolikoiden markkina-arvo laski tammikuun 2,04 biljoonasta dollarista noin 1,9 biljoonaan dollariin huhtikuussa. Kaikki palautusyritykset ovat pysähtyneet. Tässä artikkelissa tarkastelemme lupaavimpia kryptovaluuttoja, joita ostaa ja pitää hallussa vuonna 2022.

Ethereum

Ethereum, toiseksi suurin kryptovaluutta, on yksi parhaista ostettavista ja hallussa pidettävistä vuonna 2022. Alusta käy läpi merkittäviä muutoksia, joiden ansiosta se houkuttelee lisää kehittäjiä ja sijoittajia. Kehittäjät ovat toteuttamassa siirtymistä proof-of-workista proof-of-stake-verkostoon.

He esittelevät myös sharding-käsitteen, joka tekee siitä huomattavasti nopeamman. Tämän seurauksena on todennäköistä, että useammat kehittäjät valitsevat sen sovellusten rakentamiseen. Lisäksi suurin osa heistä käyttää sitä jo sen puutteista huolimatta. Siksi on todennäköistä, että Ethereumin hinta jatkaa kasvuaan vuonna 2022.

Lue, miten Ethereumia voi ostaa perusteellisesta oppaastamme, tai sijoita alla olevan suositellun alustan avulla.

Near Protocol

Near Protocol on toinen lupaava kryptovaluutta, johon sijoittaa vuonna 2022. Se on proof-of-stakella toimiva kryptovaluutta, joka on saavuttamassa huomattavaa vetovoimaa kehittäjien keskuudessa. Tekijät ottavat parhaillaan käyttöön Nightshade sharding -päivitystä, jonka tarkoituksena on tehdä siitä nopeampi ja skaalautuvampi.

Tämän tehtävän kehittämiseksi, Near Protocol keräsi tämän vuoden huhtikuussa lähes 350 miljoonaa dollaria. Varainkeruu tapahtui muutama kuukausi sen jälkeen, kun kehittäjät keräsivät yli 100 miljoonaa dollaria sijoittajilta. Nämä varat käytetään ekosysteemin rakentamiseen ja sen kehittäjien kannustamiseen. Lisäksi sen DeFissä lukittu kokonaisarvo on noussut lähes miljardiin dollariin, ja on todennäköistä, että se jatkaa kasvuaan tänä vuonna.

Lue, miten Chainlinkiä voi ostaa perusteellisen oppaamme avulla, tai sijoita alla olevan suositellun alustan avulla.

Mina Protocol

Mina Protocol on vähän tunnettu kryptovaluutta, jolla on ollut hyvä vuosi. Sen hinta on jo noussut noin 61 % vuoden alimmalta tasolta. Mina Protocol on lohkoketjuprojekti, joka käyttää zk-kokoelmia auttamaan kehittäjiä rakentamaan nopeita sovelluksia. Sen tokenin kokonaismarkkina-arvo on yli 1,1 miljardia dollaria.

Mina Protocollan kehittäjät keräsivät yli 92 miljoonaa dollaria riskipääomayhtiöiltä. Koska sen SDK on määrä julkaista vuonna 2022, on todennäköistä, että alusta saa pitoa. Jos näin tapahtuu, Minan hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun yhä useammat ovat vuorovaikutuksessa sen alustan kanssa.

Lido DAO

Lido DAO on johtava lohkoketjuprojekti hajautetun rahoitusalan (DeFi) alalla. Alusta on rakennettu Terraan, Ethereumiin, Solanaan, Kusamaan ja Polygoniin. Sen Ethereum- ja Terra-verkot ovat suurimmat. Lidon toimiala on likviditeetin tarjoaminen sijoitetuille omaisuuserille.

Esimerkiksi Lido Staked Etherin markkina-arvo on yli 9 miljardia dollaria. Lidon kokonaisarvo on lukittu yli 17 miljardiin dollariin. Lido DAO tokenin markkina-arvo on yli 878 miljoonaa dollaria. On todennäköistä, että se palautuu takaisin vuonna 2022, kun yhä useammat omaksuvat verkoston.

Anchor Protocol

Anchor Protocol on toinen turvallinen kryptovaluutta, jota voit ostaa ja pitää hallussaan vuonna 2022. Se on yksi maailman johtavista DeFi-alustoista, yli 25 miljardin dollarin TVL:llä. Se on toiseksi suurin DeFi-verkko Curven jälkeen ja Terran ekosysteemin suurin.

Anchor Protocol auttaa ihmisiä tallettamaan rahaa alustalle, jonka jälkeen he ansaitsevat palkintoja muiden lainatessa. Alkuvuodesta 2022 Anchor Protocollan hinta laski sen jälkeen, kun kehittäjät ilmoittivat säätävänsä kuukausittain ansaittua korkoa. Korot joko nousevat tai laskevat 1,5 % kuukaudessa. Silti Anchor on turvallinen kryptovaluutta, koska sen ekosysteemi kasvaa edelleen.

Bitcoin

Bitcoin on turvallinen kryptovaluutta ostaa ja pitää hallussa, koska sillä on tärkeä rooli lohkoketju-teollisuudessa. Se on maailman suurin kolikko ja se antaa sävyn muille kolikoille. Useimmissa tapauksissa muut kryptovaluutat pyrkivät nousemaan Bitcoinin noustessa ja päinvastoin. Se on myös yksi maailman eniten säilytetyistä digitaalisista kolikoista.

Siksi, jos kryptovaluuttojen hinnat tulevat olemaan positiivisia vuonna 2022, on todennäköistä, että myös Bitcoin nousee. Bitcoin on myös saamassa vetovoimaa institutionaalisten sijoittajien keskuudessa.

Lue, miten Bitcoinia voi ostaa perusteellisesta oppaastamme, tai sijoita alla olevan suositellun alustan avulla.

Avalanche

Avalanche on johtava lohkoketju-alusta, jonka tavoitteena on auttaa kehittäjiä rakentamaan hajautettuja sovelluksia, jotka ovat nopeita. Kun Ethereum käsittelee alle 20 tapahtumaa sekunnissa, Avalanche pystyy käsittelemään jopa 4 000 tapahtumaa. Se on myös suhteellisen halpa verkko, jonka keskimääräinen kauppahinta on muutama sentti.

Samalla kun Avalanche-verkosto kasvaa voimakkaasti, sen kehittäjät ovat ilmoittaneet yli 400 miljoonan dollarin investoinneista sen ekosysteemin parantamiseksi. Ensimmäinen oli Avalanche Rush ja toinen on 290 miljoonan dollarin metaversumi. Siksi Avalanchen hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan vuonna 2022.

Terra

Terra on yksi alan nopeimmin kasvavista lohkoketjuprojekteista. Verkko on tunnettu stabiileista kolikoistaan, kuten Terra USD:stä, jonka markkina-arvo on yli 16 miljardia dollaria. Siitä on myös tullut johtava toimija DeFi-teollisuudessa. Jotkut ekosysteemin suosituimmista DeFi-sovelluksista ovat Anchor Protocol, Lido ja Astroport. Yhtenä maailman nopeimmin kasvavista kryptovaluutoista, LUNA on hyvä sijoitus vuonna 2022.

Chainlink

Chainlink on alan suurin älykäs oraakkeli -alusta. Sen tehtävänä on enimmäkseen yhdistää ketjun ulkopuolinen tieto ketjun ulkopuoliseen dataan. Sen käyttö on erittäin tärkeää useilla toimialoilla, kuten DeFi ja NFT, jotka vaativat hyödyllistä ulkoista dataa. Chainlinkin kokonaisvakuusarvo (TVS) on yli 55 miljardia dollaria. Siksi on mahdollista, että Chainlinkin hinta todennäköisesti jatkaa nousuaan.

Cronos