10 parasta altcoinia, joihin sijoittaa huhtikuussa

Altcoinit menestyivät maaliskuussa reippaasti, kun kryptovaluuttateollisuus toipui. Tämä siitä huolimatta, että Ukrainan kriisi kärjistyi ja Fed aloitti politiikkansa ensimmäistä kertaa vuoden 2018 jälkeen. Tässä joitain parhaita kolikoita, joihin sijoittaa huhtikuussa.

Ethereum (ETH)

Ethereum menestyi maaliskuussa hyvin, kun verkon yhdistäminen tapahtui Kiln-verkostossa. Tämä on tärkeä askel, kun verkosto siirtyy proof-os-stake -protokollaan. Se onnistui myös loistavasti, kun sen verkoston aktiviteetti kasvoi, mistä osoituksena on DeFi- ja NFT-teollisuuden nouseva lukittu kokonaisarvo (TVL).

Siksi on todennäköistä, että Ethereumin hinta jatkaa hyvin myös huhtikuussa, kun sijoittajat keskittyvät edelleen sulautumisprosessiin. Jotkut analyytikot odottavat, että se poistuu kiln-testiverkosta huhtikuussa, kun taas toiset näkevät sen vievän vielä jonkin aikaa.

4H-kaaviossa näyttää siltä, että ETH nousi maaliskuussa huipulle noin 3 488 dollariin. Tämä tarkoittaa, että se todennäköisesti laskee tuen tasolle 3 046 dollaria ja jatkaa sitten nousuaan.

Terra (LUNA)

LUNA:lla oli maaliskuu vahva kuukausi, kun sen hinta hyppäsi kaikkien aikojen korkeimmalle. Analyytikot mainitsivat syynä Terra USD -kolikon ja sen parhaiden DeFi-alustojen, kuten Anchor Protocolin ja Lidon, vahvan suorituskyvyn.

Terra on hyvä kryptovaluutta sijoittaa huhtikuussa sen jälkeen, kun kehittäjät keräsivät miljardeja sijoittajilta ja kun yhä useammat kehittäjät omaksuvat verkon. He ilmoittivat myös käyttävänsä 10 miljardia dollaria Bitcoinin ostamiseen. Samaan aikaan päiväkaavio osoittaa, että se onnistui ylittämään avainresistanssin 106 dollarissa maaliskuussa. Tämä oli sen edellinen kaikkien aikojen ennätys. Siksi sen kaikkien aikojen ennätyksen uudelleentestaus johtaa suurempiin voittoihin.

Cardano (ADA)

Cardano on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina. Tämän vuoden alimmalla tasollaan, sen pitkäaikaiset sijoittajat aloittamaan voimakkaan elpymisen maaliskuussa, kun sen verkon kokonaisarvo (TVL) nousi jyrkästi yli 300 miljoonaan dollariin. Elpyminen johtui pääasiassa MinSwapista. Kolikon arvo nousi myös sijoittajien lähtiessä mukaan treidaukseen.

Adan hinta sai vahvan tuen 0,7320 dollarissa maaliskuussa. Se on myös noussut 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, mikä osoittaa, että kolikko todennäköisesti jatkaa nousuaan huhtikuussa. Tärkein tarkasteltava vertailutaso on 1,50 dollaria.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin on ollut unohdettu kryptovaluutta viime kuukausina. Se putosi alimmalle tasolle 0,1084 dollariin, mikä oli noin 81 % alle vuoden 2021 korkeimman pisteen ja 61 % alempi kuin lokakuun korkein taso. Se on laskenut nousevan katalyytin yleisen puutteen vuoksi.

Vaikka tekniset tiedot vaikuttavat karhumaisilta, on mahdollista, että kolikko nousee huhtikuussa, kun sijoittajat lähtevät etsimään tarjouksia. Viime aikoina useimmat meemiosakkeet ovat myös muuttuneet parabolisiksi, mikä tarkoittaa, että myös meemikolikot voivat nousta. Mikä tärkeintä, se on muodostanut vahvan tuen 0,8400 dollarissa.

Waves (WAVES)

Waves on lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on tulla paremmaksi alustaksi kuin Ethereum. Sitä on käytetty joidenkin suosituimpien alustojen, kuten Neutrinon ja Waves Exchangen, rakentamiseen. Wavesin hinta muuttui paraboliseksi maaliskuussa ja nousi alle 15 dollarista yli 60 dollariin.

Tämä suoritus tapahtui, kun useampia kehittäjiä siirtyi verkkoon ja sen lukittu kokonaisarvo nousi kaikkien aikojen ennätykselliseen, yli 4,6 miljardiin dollariin. Päätekijät Neutrino, Vires Finance ja Waves Exchange nousi huimasti.

Waves kokee todennäköisesti vetäytymisen huhtikuussa, kun se siirtyy jakeluvaiheeseen. Vaikka tämä lasku tapahtuu, nouseva trendi todennäköisesti jatkuu myöhemmin kuukauden aikana.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph on älykäs sopimusalusta, joka on vähintään 10 kertaa nopeampi kuin vaihtoehdot. Sitä käyttävät myös laajasti hajautettujen sovellusten rakentamiseen yritykset, kuten Avery Dennison ja ServiceNow.

HBAR:n hinta on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se nousi ylimmästä 0,58 dollarista 0,188 dollariin. Se löysi vahvan tuen 0,188 dollarissa maaliskuussa ja onnistui sitten siirtymään 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on osoittanut ylöspäin.

HBAR on jäänyt jälkeen vertaisistaan, kuten Near Protocolista ja Algorandista, ja on todennäköistä, että se jatkaa nousuaan sijoittajien jatkaessa kauppaa.

Chiliz (CHZ)

Chiliz on toinen kryptovaluutta, johon kannattaa sijoittaa huhtikuussa. Se on johtava lohkoketjuprojekti, joka keskittyy suhteellisen uuteen toimialaan, joka tunnetaan nimellä fan token offerings (FTO). Viime kuukausina se on allekirjoittanut sopimuksia joidenkin suurimpien joukkueiden, kuten Manchester Cityn ja Manchester Unitedin, kanssa.

Kuten kaikki muutkin kryptovaluutat, sen hinta laski viime kuukausina fanitokenien arvojen romathdettua. Mutta on merkkejä siitä, että ala on saamassa vetovoimaa, kun sen markkina-arvo nousi yli 3 miljardiin dollariin. Chiliz ilmoitti myös uudesta kumppanuudesta Lionel Messin kanssa.

CHZ löysi vahvan tuen 0,1584 dollarissa maaliskuussa ja on ylittänyt 25 päivän MA-linjan. Se todennäköisesti jatkaa nousuaan huhtikuussa.

STEPN (GMT)

STEPN oli yksi maaliskuun murtautuvista tähdistä, kun se muuttui paraboliseksi ja nousi maailman 100:n suurimman kryptovaluutan joukkoon. Se on alusta, joka pyrkii muuttamaan kuntoilualaa, maksamalla ihmisille juoksemisesta, kävelemisestä ja hölkkäämisestä. Osallistuakseen ihmisten on ensin ostettava NFT-lenkkarit ja asennettava seurantaominaisuuksilla varustettu sovellus. He saavat sitten GMT-tokenin aina harjoittelun aikana. Vaikka GMT-hinta hyppäsi Matchissa, on mahdollista, että se jatkaa nousuaan huhtikuussa, kun pelko menettämisestä ilmenee.

Enjin Coin (ENJ)

Enjin on lohkoketjuprojekti, joka on ollut olemassa yli vuosikymmenen ajan. Se on luonut alustan, jonka avulla ihmiset voivat luoda ja markkinoida non-fungible tokeneita (NFT). Enjin löysi pohjan noin 1,27 dollarilla maaliskuussa ja aloitti sitten nousutrendin. Se ylitti 25 päivän liukuvan keskiarvon ja nousi laskevan trendiviivan yläpuolelle. Kolikko pärjää todennäköisesti hyvin, koska sen Efinity-verkko integroituu paremmin Enjiniin.

VeChain (VET)

VeChain oli aikoinaan yksi kuumimmista kryptovaluutoista. Huipussaan se oli maailman 15:n suurimman kryptovaluutan joukossa. Sitten se laski voimakkaasti ja siirtyi sijalle 45. Tämä muuttui maaliskuussa, kun VeChainin kysyntä alkoi nousta. Se nousi 23,6 %:n Fibonacci-retracement-tason ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Siksi on mahdollista, että se jatkaa ostajien etsimistä huhtikuussa.