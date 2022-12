Kun kryptomaailma jatkaa nopeaa laajentumista, uuteen digitaaliseen omaisuuteen sijoittaminen voi olla hankalaa, mutta myös erittäin tuottoisaa.

Varmistaaksesi, että teet älykkäitä päätöksiä ennakkomyyntiin sijoitetuilla sijoituksilla, tässä oppaassa tarkastellaan laajasti tulevia projekteja – hahmotellaan, kuinka sijoittajat voivat löytää ihanteellisen omaisuutensa kaikista parhaista tällä hetkellä saatavilla olevista krypton ennakkomyyntivaihtoehdoista.

Tässä 10 parasta krypto-ennakkomyyntiä, joihin sijoittaa, ja kunkin projektin arvostelut.

Paras krypto-ennakkomyynti, johon sijoittaa juuri nyt

Kun tarkastellaan vuotta 2023, hakumme paljasti houkuttelevan valikoiman krypto-ennakkomyyntiä, jotka ovat valmiita sijoittamaan. Pöydällä olevista tarjouksista nämä erottuivat erityisen houkuttelevina tulevaisuudennäkyminä.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Unenhoito (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artyfact (ARTY) Metropoli (METRO) Bet2ken (BTK)

10 parasta ostettavaa ennakkomyyntiä 2023 arvosteltuna

Metacade on Web3:n ykkönen kaikkeen metaverse-pelaamiseen, ja sen avulla pelaajat ja kryptofanaatikot voivat olla vuorovaikutuksessa Play2Earnin nopeasti kasvavassa maailmassa.

Se antaa käyttäjille mahdollisuuden palkita heidät MCADE-tokeneilla joka kerta, kun he jakavat arvosteluja, alfajulkaisuja tai muita hyödyllisiä kirjoituksia. Tämä luo keskuksen, jossa pelaajat voivat oppia GameFistä ja uppoutua tähän laajenevaan ekosysteemiin.

Kunnianhimoinen visio etenee kohti vuotta 2023, jonka tavoitteena on 10-kertaistaa sen arvo yhtenä markkinoiden kuumimmista uusista metaversiolohkoista, ja Metacade on eturintamassa sillanrakentamisessa pyrkivien pelinkehittäjien ja innokkaiden pelaajien välille kaikkialla nykyään olemassa olevilla alustoilla.

Metacade, jännittävä uusi metaverse-tokenalusta, on täynnä ominaisuuksia, jotka varmasti houkuttelevat pelaajia kaikista väestöryhmistä.

Turnaukset ja palkintojen arvonnat ovat vain osa sen tarjonnasta – ja Metagrantit tarjoavat jäsenille myös innovatiivisen mahdollisuuden rahoittaa omia pelejään virtuaalisessa pelihallissa järjestettävän kilpailupohjaisen järjestelmän avulla.

Käyttäjillä voi olla jopa mahdollisuus testata pelejä työskentelemällä pelinkehittäjien rinnalla, jolloin he voivat ansaita tuottoa tässä ainutlaatuisessa Play2Earn-ekosysteemissä.

Kun tällaiset kiehtovat näkymät on lukittu mukaan, onko sillä todella yhtä paljon mahdollisuuksia 10-kertaisiin voittoihin vuoden 2023 aikana?

Metacade, metaverse-token, joka liittyy GameFin kukoistavaan 10-kertaiseen perinteiseen pelaamiseen vuoteen 2025 mennessä (Crypto.com), julkaistaan pian.

Kun ennakkomyyntihinta on 0,020 dollaria MCADE-tokenia kohti ja 1,4 miljardia tokenia on liikkeellä listautumisannissa, sijoittajat arvioivat, että markkina-arvo voi nousta 28 miljoonasta dollarista huikeat kymmenkertaisesti – arvoon, joka on lähes 300 miljoonaa dollaria (280 miljoonaa dollaria).

GameFi-sektori on lähdössä nousuun, ja sen myötä syntyy uusi sukupolvi metaversumitokeneita. Kryptomaailma on jo huomannut The Sandboxin ja Decentralandin kaltaiset yritykset, joiden markkina-arvot ovat nousseet uskomattomiin korkeuksiin ja saavuttaneet 6,5 miljardin dollarin ja 7 miljardin dollarin huiput vuonna 2021!

Jos Metacade noudattaa tätä kaavaa, kaikki merkit viittaavat siihen, että sen arvostus nousee 100-kertaiseksi vuoteen 2023 mennessä – saavuttaen vaikuttavan 2,8 miljardin dollarin rajan, joka voisi olla saavutettavissa, jos arviot alan yleisestä koosta osoittautuvat oikeiksi (Crypto.com ennustaa kasvua jopa 50 miljardiin).

Toistaako historia itseään? Vain aika näyttää…

Metacadella on ensisijainen asema hyötyäkseen sekä GameFi- että metaverse-tekniikoiden nopeasta kasvusta, koska hän on jo nähnyt kuinka menestyviä uudet tokenit, kuten The Sandbox ja Decentraland, voivat olla.

Koska heidän suunnitelmansa on lujasti asetettu tulla merkittäväksi toimijaksi tässä nopeasti kehittyvässä tilassa, varhaiset omaksujat voivat pian saada valtavia palkintoja – ansaita jopa 10-kertaisesti sijoittamaansa!

Voit osallistua Metacaden ennakkomyyntiin täällä.

2. EstateX (ESX)

EstateX valmistautuu olemaan yksi tämän vuoden parhaista krypto-ennakkomyynnistä, ja sen innovatiivinen konsepti houkuttelee jo laajaa yleisöä.

Hanke suunnittelee mullistavansa kiinteistösijoittamisen tarjoamalla ihmisille kaikkialla maailmassa pääsyn ja kohtuuhintaisen omaisuuden omistamisen ”osio-omistuksen” kautta.

Jokaisen ESX:n (EstateX:n natiivin tokenin) kautta tapahtuvan oston tai myynnin myötä EstateX voi mahdollisesti hyödyntää Euroopan kasvavia Tokenized Real Estate -markkinoita, joiden odotetaan saavuttavan 1,5 biljoonaa euroa neljän vuoden kuluessa.

EstateX:n kautta sijoittajat voivat liittyä vallankumoukselliseen uuteen lohkoketjujärjestelmään, jossa omistusosuudet ovat erittäin turvallisia ja läpinäkyviä.

Heillä on pääsy maailmanlaajuisiin 24/7-kaupankäyntimahdollisuuksiin alustan toissijaisilla markkinoilla – sekä mahdollisuus lainata nopeasti käyttämällä omaisuusvakuudellisia tokeneita.

Lisäksi vuonna 2022 he jopa osallistuvat auttamaan päättämään, mitkä kiinteistöt tulisi ottaa osaksi tätä innovatiivista DAO-kryptoprojektia!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne on suuri juttu kryptoavaruudessa tänä vuonna – ja hyvästä syystä. Tämä metaverse-projekti tulee olemaan kaiken kattava virtuaalimaailma, jota käytetään pelaamiseen, yrityksiin ja koulutukseen.

Hajautettuna autonomisena organisaationa (DAO) tokenin haltijoilla on suora panos LunaOnen toiminnan muotoiluun. Lisäksi he pääsevät nauttimaan lukuisista huippuominaisuuksista, kuten suoratoistoalustoista, joissa on sisäänrakennettu palkkiojärjestelmä, yhteensopivuus Virtual Reality -kuulokkeiden kanssa ja jopa personoiduista avatareista käyttäjien omissa universumissa.

Ei ole yllätys, että monet pitävät sitä yhtenä parhaista Web 3.0 -kolikoista – älä missaa osallistumista!

Valmistaudu liittymään yli 7 600 kryptoharrastajan joukkoon odotettuun LunaOne-ennakkoon. Binance Smart Chain -teknologiaan rakennettuna alustana käyttäjät voivat kokea alhaisia verkkomaksuja ja odottaa innolla tapahtumien suorittamista XLN:n – sen alkuperäisen tokenin – avulla.

Tämän jännittävän matkan varrella on varmasti paljon palkintoja, joten älä missaa.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care on asetettu mullistamaan kasvavan ”Social-Fi”-alan innovatiivisena blockchain-pohjaisena alustana, joka maksaa käyttäjille heidän nukkumistottumuksistaan.

Sleep Care käyttää iOS- tai Android-laitteisiin yhdistettyjä GPS- ja kehoantureita ja luo unen laadusta datakartan, joka palkitsee käyttäjiä $SLEEP-tokenein viiden tunnin levollisen unen jälkeen.

Niille, jotka luulevat voivansa voittaa kilpailun joka kuukausi; tulostaulukoissa on jopa palkintoja. Nyt voit saada palkkaa hyvistä unista – se ei käy sen paremmaksi.

Sleep Caren innovatiivinen lähestymistapa kryptovaluuttaan on jo ansainnut sille omistautuneen seuraajan kryptomaailmassa.

Yhteisön ominaisuuksien, kuten nukkumistottumusten vertailun ja sisäänrakennetun polttomekanismin, ansiosta sijoittajat etsivät $SLEEP:stä jännittäviä pitkän aikavälin tuottoja. Katso vaikka; tämä low-cap -helmi voi olla lippusi taloudelliseen menestykseen.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo ravistaa krypton maailmaa innovatiivisella ennakkomyynnillä vuonna 2023. Lohkoketjupohjaisen joukkorahoitusalustan tarjoava Avoteo pyrkii mullistamaan startup-yritysten pääomanhankintaprosessin maailmanlaajuisesti.

AVO:n omistajille jännittävistä projekteista äänestäminen voi johtaa paitsi vaikuttamiseen myös passiivisten tulojen ansaitsemiseen voitonjakoominaisuuksien avulla.

Tämän lisäksi on vielä enemmän: freelancereita etsivät start-up-yritykset löytävät tarpeisiinsa myös osaamismarkkinoiden vaihtoehdot, ja sijoittavat käyttäjät saavat konkreettisia etuja, kuten hallintoäänestyksen tai tavaroiden/palvelujen ostamisen AVO:n avulla tuetuilta yrityksiltä. Se ei ky tämän paremmaksi.

Turvallisuuden osalta Certik on jo auditoinut Avoteon, ja sitä tukevat useat johtavat kryptoyritykset, kuten Coinzilla ja Blockchain Army.

Projekti on tällä hetkellä ennakkomyyntinsä toisessavaiheessa, ja sijoittajat voivat ostaa AVO-tokeneita projektin verkkosivujen kautta. Koska julkaisupäivä on asetettu syyskuulle, kaikki katseet kohdistuvat Avoteon kehitykseen loppuvuoden ajan.

6. WeSendit (WSI)

10 vuoden kokemuksella WeSenditistä on tullut luotettava alusta yli 3,5 miljoonalle käyttäjälle 150 maassa tiedostojen helppoon jakamiseen

Nyt sveitsiläinen yritys ottaa asioita askeleen pidemmälle ja siirtyy Web 3.0:aan hajautetun versionsa avulla, joka käyttää lohkoketjuteknologiaa suojaamaan tietoturvaa ja yksityisyyttä siirrettäessä tapahtumia.

WeSendit mullistaa digitaalisen tilan uudella alustallaan tarjoamalla käyttäjille kaksi tapaa käyttää palvelujaan.

Molemmat vaihtoehdot tarjoavat turvallisen kokemuksen – voit joko kirjautua sisään ja maksaa PayPalin kautta tai siirtää varojasi nimettömästi WESENDIT-tokeneilla samalla, kun saat vaikuttavan 60 %:n alennuksen.

Lisäksi tokenin haltijat saavat lisäpalkintoja ennakkomyynnissä. Valmistaudu tähän innovatiiviseen tapaan lähettää rahaa maailmanlaajuisesti jo tänään.

7. Toon Finance (TFT)

Suhteellisen äskettäin lanseerattuaan Toon Finance on noussut kryptolistan kärkeen! Tämän menestyksen takana on valtava joukko kehittäjiä ja taiteilijoita.

Ketterillä taidoillaan ja vapauttavalla luovuudellaan he ovat mullistaneet kaupankäynnin; yhdistää lohkoketjuja, käydä kauppaa kryptovaluutoilla ja sitouttaa meidät mukaansatempaaviin NFT:ihin yhdessä paikassa.

Toon Finance Coinista on nopeasti tullut markkinoiden suosituin meemikolikko, ja se herättää paljon huomiota – ei ainoastaan sijoittajien suhteen, vaan myös heidän peliä muuttavan DEX-alustansa vuoksi.

Heidän natiivia TFT-aputokeniaan voidaan käyttää pelikokemusta rikastavien NFT-laitteiden ostamiseen sekä yhteisön pelien äänestämiseen sen Cross Chain -resurssin avulla.

Tämä hämmästyttävä uusi teknologia voi mullistaa kryptovaluuttakaupan antamalla lisää auktoriteettia ja uskottavuutta osakkeille, kuten Toon Finance, jopa sen jälkeen, kun ne ovat alkaneet elää yksinomaan meemissä!

TFT Coinin käyttäjät voivat suorittaa turvallisia ja kustannustehokkaita vaihtoja ilman kolmatta osapuolta. Tämän vertaisverkon avulla kauppiaat voivat ohittaa tavanomaiset kauppaprotokollat, jolloin he voivat ostaa ja myydä suoraan keskenään helposti ja tehokkaasti.

8. Artyfact (ARTY)

Artyfact on kunnianhimoinen projekti, jossa yhdistyvät modernin avoimen maailman pelin korkealaatuinen grafiikka ja koukuttava pelattavuus vallankumouksellisilla Play-and-Earn (PAE) -ominaisuuksilla.

Hyödyntämällä Binance Smart Chainin lohkoketjuteknologiaa ja Unreal Engine 5:n ominaisuuksia, Artyfact voisi olla ensimmäinen pelin metaversumi, joka todella yhdistää sekä P2P- että P2E-elementit samassa paketissa – jolloin pelaajat voivat yhdistää intohimonsa pelien pelaamiseen ja palkintojen ansaitsemiseen.

Julkistettuaan demon aiemmin tässä kuussa, pelaajat kaikkialla ovat jo innoissaan päästäkseen Artyfactsin mukaansatempaavaan Web3-maailmaan!

9. Metropoli (METRO)

Metropoly mullistaa kiinteistösijoittamisen maailmaa – antaa käyttäjille kaikkialla mahdollisuuden saada taloudellisia etuja tuloja tuottavista kiinteistöistä maailmanlaajuisesti.

Ilman esteitä tai piilomaksuja yksityishenkilöt voivat hyödyntää tätä helppoa ja vaivatonta tapaa sijoittaa vain 100 USD:n sisäänpääsyllä.

Kokenut tiimi valitsee jokaisen kiinteistön huolellisesti tarkastusraporttien perusteella, jotta asiakkaat tietävät, mihin he ovat ryhtymässä ennen sijoitusta! Alusta tarjoaa sijoittajille sekä pitkäaikaisia vuokra-asuntoja että lyhytaikaisia loma-asuntoja; avaavat uusia polkuja tavoitteidensa saavuttamiseksi nopeammin kuin koskaan ennen.

Metropoly ravistelee kryptopeliä rajoitetun erän ERC-20-tokenillaan, METROlla. Ethereum Blockchainille rakennettua ja yhteensä 1 miljardin tokenia sisältävää apurahatokenia voidaan käyttää maksujen suorittamiseen tai palkintojen vastaanottamiseen Metropolyn innovatiivisessa ekosysteemissä.

Ja nyt varhaisten omaksujien faneilla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä osaksi sitä tulevan ennakkomyynnissä!

Viisi tasoa, jotka vaihtelevat Studentista Tycooniin, joista jokainen tarjoaa erityisiä kannustimia, kuten NFT:t, cashback-sijoitukset ja bonustokenit alustan sisällä käytettäväksi. Kuka tahansa voi liittyä kaikkeen, mitä Metropoly tarjoaa. Älä missaa – hanki pala historiaa jo tänään!

10. Bet2ken (BTK)

Bet2kenin avulla pääset mukaan suuriin urheilulajeihin ja tapahtumiin maailmanlaajuisesti. Ja kun sanomme ”toimintaa”, tarkoitamme sitä – tämä johtava online-alusta ei tarjoa vain perinteistä (ja turvallista) vedonlyöntiä kryptovaluuttojen kautta, vaan myös Play-to-Earn -pelejä ja Prediction Marketplacen.

On jopa mahdollista ansaita rahaa Peer-to Peer -valuuttakurssivedoilla. Kaikki pelaajatulokset varmistetaan älykkäillä sopimuksilla, mikä tarkoittaa, että jokainen palkitaan reilusti panoksistaan.

Lisäbonuksena on eksklusiivinen pääsy ekosysteemin alkuperäiseen tokeniin – joten valitsitpa sitten urheiluvedonlyönnin tai pelaat kertoimesi jossain toisessa pelissä, Bet2ken tarjoaa pelaajille monia tapoja voittaa suuria voittoja.

Bet2ken lanseeraa vallankumouksellisen tokenin samaan aikaan Qatarissa järjestettävien FIFA World Cupin kanssa, mikä antaa sijoittajille mahdollisuuden saada vertaansa vailla olevia palkintoja ja hallintooikeuksia.

25 % voitoista jaetaan uudelleen joka kuukausi pelaajille, jotka asettivat häviäviä panoksia – jopa tappiot ovat voittomahdollisuuksia. Tämä tavallinen ennakkomyynti voidaan myös panostaa suoraan Bet2kenin verkkosivuilta – joten älä missaa mahdollisuuttasi olla osa tätä historiallista tapahtumaa.

Mikä on krypton ennakkomyynti?

Krypto-ennakkomyynti tarjoaa sijoittajille ainutlaatuisen mahdollisuuden – mahdollisuuden saada valtavasti tuottoa alennettuun hintaan ostetuista digitaalisista varoista.

Ennen Initial Coin Offering (ICO) -rahaa nämä tokenit voidaan hankkia joko suoraan alustan verkkosivustolta tai muiden sijoittajakanavien kautta ja myydä myöhemmin voitolla, kun ne on listattu pörssiin.

Paras lähestymistapa riippuu tietysti suuresti yksittäisestä riskinottohalusta sekä siitä, kuinka vahva kukin hanke näyttää sen kokonaiselinkelpoisuuden kannalta.

Krypton ennakkomyynti on tuottoisa tilaisuus sijoittajille, ja jotkut projektit tarjoavat varhaisille osallistujille palkintoja, jotka tekevät heidän panoksestaan entistä houkuttelevampia.

Vaikka tietyt alustat vaativat edistyneen rekisteröinnin, toiset, kuten Metacade, antavat jokaiselle mahdollisuuden päästä mukaan toimintaan – ilman ehtoja!

Kuinka löytää paras krypto-ennakkomyynti, johon sijoittaa

Kryptovaluuttamarkkinat eivät ole enää reunatoimiala, koska digitaalisilla omaisuuserillä on nyt potentiaalia ottaa paikkansa valtavirran liiketoiminnassa.

Huolimatta monien sijoittajien laskevasta tunteesta meneillään olevan kryptotalvikauden aikana, on edelleen tokeneita, jotka osoittavat huomattavaa joustavuutta ja tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia taitaville ostajille, jotka voivat havaita nousevan projektin.

Kun uusia kryptovaluuttoja tulee markkinoille joka kuukausi, on tärkeää, että älykkäät sijoitukset luottavat näiden projektien vankkaan analyysiin ennen niiden ostamista.

Sijoittajien ei tarvitse etsiä sokeasti kannattavimpia krypto-ennakkomyyntiä avainindikaattoreiden avulla. Pitämällä nämä olennaiset tekijät huomioon, voidaan tehdä viisaita ostopäätöksiä, jotka voivat tuottaa lupaavia tuloksia.

Katso oikeista paikoista

Niille, jotka etsivät tulevia kryptovaluuttojen julkaisuja, on tärkeää tehdä tutkimus ennen sijoittamista.

Krypto-aggregaattorit, kuten Coinmarketcap ja Coingecko, ovat välttämättömiä työkaluja, mutta älä unohda suosittuja sosiaalisen median verkkosivustoja ja online-foorumeita, kuten Twitter tai Reddit, jotka voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä uusien digitaalisten tokenien ilmaantumisesta pian.

Ennakkomyynti tapahtuu jo ennen kuin ICO:t tai IDO:t on listattu pörssiin, joten siellä on varmasti runsaasti tietoa – pidä silmäsi auki.

Tee hankkeesta riittävää tutkimusta

Sijoittaminen uuteen kryptoprojektiin voi olla pelottava tehtävä, sillä huijausten suuri määrä tekee vaikeaksi erottaa, mitkä niistä ovat laillisia.

Tutkimus on siksi tärkeää niille, jotka haluavat tehdä viisaita sijoituksia. Kun olet valinnut potentiaaliset projektit listaltasi ja tutustunut niiden valkoisiin papereihin, harkitse niiden etenemissuunnitelmaan perehtymistä vielä tarkemmin – siitä näet, milloin ne aikovat saavuttaa kunkin virstanpylvään ja miten menestyksekkäästi ne ovat tähän mennessä toimineet.

Loppujen lopuksi kaikki nämä tekijät yhdistyvät yhdeksi tehokkaaksi tavaksi ymmärtää, voiko tiettyyn hankkeeseen sijoittaminen tuottaa myöhemmin voittoa vai ei.

Jos tietyllä kryptohankkeella ei ole valkoista paperia tai etenemissuunnitelmaa, se on punainen lippu, jota sijoittajien ei kannata jättää huomiotta.

Tästä huolimatta kaikki projektit, joilla on whitepaper, eivät ole hyvä valinta. Sen sijaan sijoittajien tulisi miettiä, mikä on projektin ainutlaatuinen arvolupaus ja miksi se olisi houkutteleva tilaisuus.

Tutki kehitystiimiä

Huippuluokan kryptoprojekti on asiantuntevan tiimin tulos, joka ymmärtää ja omaksuu alansa.

Menestyksen varmistamiseksi projektien taustalla on oltava asiantuntijat, jotka tuntevat blockchain-teknologian sekä muut siihen liittyvät konseptit, kuten Play to Earn-pelimallit. Tällä tavalla voidaan saavuttaa pitkäaikainen pitkäikäisyys mille tahansa yritykselle.

Tarkista ja ymmärrä projektin ”Tokenomics”

Krypto-ennakkomyynti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä varhaisessa vaiheessa uusimpiin ja lupaavimpiin tokeneihin lohkoketjutilassa.

Menestyksen varmistamiseksi sijoittajien on tarkistettava tokenomiikka – kuinka monta kolikkoa yhteensä laskettiin liikkeeseen ja ”poltetaanko” niitä julkaisun jälkeen – koska tämä voi vaikuttaa merkittävästi sen pitkän aikavälin hintapotentiaaliin.

Oppaamme krypton ennakkoostosta auttaa kiinnostuneita avaamaan kaikki nämä tiedot, jotta heillä on kaikki mitä tarvitaan onnistuneisiin sijoituksiin, jotka erottuvat joukosta!

Hyödynnä sosiaalista mediaa

Digitaaliset kolikot ovat saavuttaneet suurta menestystä sosiaalisen median ansiosta, joista Dogecoin on viimeisin esimerkki.

Elon Muskin twiitit ja Reddit-keskustelut nostivat sen hintaa korkeammalle osoituksena yhteisestä vallasta rahoitusmarkkinoilla.

Sosiaaliset foorumit voivat näin ollen olla tehokkaita työkaluja sijoittajille, jotka haluavat löytää mahdollisia uusia kryptovaluuttoja – mutta heidän tulee tehdä perusvaiheet, kuten taustatutkimus, ennen kuin ryhtyvät toimiin.

Onko hyvä idea sijoittaa krypton ennakkomyyntiin?

Krypton ennakkomyynnissä sijoittajat voivat hyödyntää alennettuja hintoja ja potentiaalia tulevaan voittoon nappaamalla tokeneitaa alhaisimpaan hintaan ennen kuin ne saapuvat pörssiin.

Korkea hintapotentiaali

Alhaisemmilla tulokuluilla ja laajoilla kasvumahdollisuuksilla taitavat kryptosijoittajat voivat hyötyä suurempien määrien ostamisesta, mikä saattaa osoittautua erittäin palkitsevaksi, jos näiden kolikoiden arvo kasvaa ajan myötä.

Mahdollisuus ansaita passiivisia tuloja

Kryptoprojektit eivät ainoastaan anna sijoittajille mahdollisuuden päästä varhaisessa vaiheessa uraauurtaviin uusiin teknologioihin, vaan myös mahdollisesti tuottaa passiivisia tuloja.

Avoteo-tokenit jakavat transaktioista kerätyt verot takaisin haltijoille – jopa 3 % jokaisesta tapahtumasta.

Lisähyödyn saamiseksi monissa krypto-aloitteissa on panosominaisuus, jonka avulla voit lukita sijoituksesi saadaksesi suurempia palkintoja.

Jos tarkastelet, mikä ennakkomyynti on aikasi ja rahasi arvoista, muista tarkistaa kaikki siihen liittyvät edut. se voi tarkoittaa enemmän tuloja kuin pelkkä hinnannousu.

Varhainen sijoittajan etu

Investointi ennakkomyyntiin kryptoprojekteihin antaa sijoittajille mahdollisuuden hypätä innovatiivisen konseptin pohjakerrokseen, mikä varmistaa mahdollisesti korkean tuoton vuosiksi eteenpäin.

Lisäksi se on loistava tilaisuus olla yhteydessä muihin yhteisön intohimoisiin ja asiantunteviin jäseniin.

Dogecoin on ehkä yksi loistava esimerkki – se, mikä alkoi meemikolikona, on sittemmin nähnyt sen varhaisia käyttäjiä palkittu komeasti osallistumisesta niin varhaisessa vaiheessa.

Kryptoennakkomyynnin riskit

Sijoittaminen krypton ennakkomyyntiin voi olla jännittävä tapa käynnistää digitaalinen valuuttasalkkusi, mutta potentiaalisten sijoittajien tulee pitää mielessä yksi asia: riski.

Projekti ei välttämättä etene odotetusti ja jättää sinulle arvottomia tokeneita; tai jos markkinaolosuhteet muuttuvat äkillisesti sen ICO:n jälkeen, kaikki voiton ansaitsemismahdollisuudet voivat vajota sen mukana.

Näiden vaarojen kartoittaminen on välttämätöntä kaikille, jotka haluavat toteuttaa kryptounelmansa.

Parhaat krypton ennakkomyynti – viimeiset ajatukset

Alennettujen tokeneiden ja lisäpalkkioiden lupauksen ansiosta ennakkomyyntiin hyppääminen voi olla houkutteleva vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat päästä eteenpäin.

Kuitenkin, kun kuukausittain käynnistyy kymmeniä uusia projekteja, on vaikea löytää sellaisia, joihin todella kannattaa panostaa – kunnes nyt!

Metacade tarjoaa viimeisen vaiheen ennakkomyyntiä MCADE-tokenilla, mikä antaa sijoittajille pääsyn kaikkeen, mitä he tarvitsevat menestyäkseen kasvavilla markkinoilla, sekä alennuksia, joita ei ole saatavilla missään muualla. Varmista itsellesi sellainen, kun sinulla on vielä aikaa, ja ala hyötyä siitä, mitä kryptolla on tarjottavanaan.