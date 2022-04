10 parasta kryptovaluuttaa aloittelijoille sijoittamiseen

Kryptovaluutat ovat olleet viime aikoina parhaiten tuottavia sijoituskohteita. Esimerkiksi S&P 500 -indeksi on noussut noin 90 % verran viimeisen viiden vuoden aikana, mutta Bitcoin on noussut yli 3 400 % samaisena ajanjaksona. Muut kolikot ovat onnistuneet vielä paremmin. Tässä artikkelissa tarkastelemme niitä parhaita kryptovaluuttoja, joihin aloittelijoiden kannattaisi sijoittaa.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin on maailman tunnetuin kryptovaluutta. Se oli ensimmäinen kolikko koskaan, ja sen markkina-arvo on noussut yli 800 miljardiin dollariin. BTC on hyvä kryptovaluutta aloittelijoille, koska siitä on saatavilla paljon materiaalia.

Mikä tärkeintä, BTC on yleensä muiden digitaalisten kolikoiden päätekijä. Niillä on taipumus nousta Bitcoinin noustessa ja päinvastoin. Lisäksi useimmat verkkopörssit ja välittäjät tarjoavat Bitcoinia. Sillä on myös ollut paljon menestystä vuosien varrella, kun sen hinta on noussut alle 1 dollarista lähes 70 000 dollarin huippuun.

Tutustu Bitcoinin ostamiseen perusteellisessa oppaassamme tai sijoita alla olevalla suosittelemallamme alustalla.

Ethereum (ETH)

Ethereum on lohkoketjuteollisuuden jätti. Se on toisen sukupolven alusta, jossa on älykkäitä sopimusominaisuuksia. Näiden työkalujen avulla ihmiset voivat rakentaa muita hajautettuja sovelluksia (dApps). Nykyään 80 % kaikista lohkoketjuprojekteista on rakennettu Ethereumin alustalla.

Esimerkiksi DeFissä suositut alustat, kuten AAVE, Curve, Maker ja Compound, rakennettiin kaikki käyttämällä Ethereumia. Samoin non-fungible token (NFT) -teollisuudessa Ethereumia käytettiin suosittujen alustojen, kuten OpenSea ja Axie Infinity, rakentamiseen. Sama pätee metaversumiin, jossa sitä käytettiin Decentralandin rakentamiseen.

Kaikki tämä on tapahtunut aikana, jolloin Ethereum kohtaa kovaa kilpailua Solanan, Avalanchen ja Terran kaltaisilta tahoilta. Kun se siirtyy proof-of-stake-verkostoon, on mahdollista, että sen kysyntä jatkaa kasvuaan.

Opi, kuinka Ethereumia voi ostaa perusteellisen oppaamme avulla tai sijoita alla olevan suositellun alustan avulla.

Terra (LUNA)

Terra on toinen kryptovaluutta, johon aloittelijat voivat sijoittaa. Se on rakennettu käyttämällä Cosmos SDK:ta, ja sitä on käytetty useilla tavoilla. Esimerkiksi kehittäjät ovat käyttäneet Terraa rakentaakseen suurimpia DeFi-sovelluksia, kuten Lido, Astroport ja Anchor Protocol.

Samaan aikaan Terraa on käytetty joidenkin maailman parhaiden vakaiden kolikoiden rakentamiseen, kuten Terra USD:n, jonka markkina-arvo on 16 miljardia dollaria. Etelä-Koreassa Terraa käytettiin Chainin, johtavan rahansiirtoyrityksen, rakentamiseen. Siksi Terra jatkaa kasvuaan muutaman seuraavan vuoden aikana.

Cosmos (ATOM)

Cosmos on alusta, jolla on tärkeä rooli lohkoketjuteollisuudessa. Sen päätavoitteena on käyttää Inter-Blockchain Communication (IBC) -protokollaa kryptovaluuttojen viestinnän edistämiseen. Se ratkaisee haasteen, jossa useimmat kryptovaluutat eivät kommunikoi keskenään.

Cosmosilla on myös SDK, jota on käytetty suosittujen lohkoketjuprojektien, kuten Terra, ThorChain ja Osmosis, rakentamiseen. Sillä on myös suuri osuus Gravity DEXissä, jonka on määrä tulla pian itsenäiseksi. Siksi on todennäköistä, että Cosmos jatkaa kasvuaan tulevina vuosikymmeninä. Tämä tekee siitä hyvän kryptovaluutan ostettavaksi aloittelijoille.

Chainlink (LINK)

Chainlink on ainutlaatuinen kryptovaluutta, joka sopii sekä aloittelijoille että kokeneille kauppiaille. Se on lohkoketjuprojekti älykkäässä oraakkeliteollisuudessa. Sen tehtävänä on saada lohkoketju toimimaan antamalla kehittäjille mahdollisuus linkittää ketjun ulkopuolisia tietoja ketjun sisäisiin alustoihin.

Tämän seurauksena sen työ on niin tärkeää, koska useimmat kehittäjät käyttävät aina sen palvelua. Chainlinkistä on myös tullut johtava toimija verifioitavassa satunnaislukugeneraattorissa (VRF). VRF auttaa edistämään lohkoketjualustojen turvallisuutta. Siksi Chainlink on hyvä kryptovaluutta aloittelijoille, koska sillä on tärkeä rooli alalla.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin on toinen kryptovaluutta, jota suositellaan aloittelijoille. Se on kolikko, jonka tavoite on samanlainen kuin Bitcoinin, koska se auttaa ihmisiä lähettämään rahaa. Vaikka DOGE aloitettiin vitsinä, sen roolista on tullut olennainen alalla.

Sen näkyvyyden taustalla on Elon Musk, maailman rikkain henkilö, joka on edistänyt sitä. Monet ihmiset käyttävät nykyään Dogecoinia tiettyjen tapahtumien suorittamiseen ja jopa tippojen maksamiseen hotelleissa.

Dogecoin on hyvä kryptovaluutta aloittelijoille halvan hinnan ja sen pitkän taustan ansiosta. Yksi DOGE maksaa 0,144 dollaria, mikä tarkoittaa, että vain 100 dollarilla voi ostaa 694 kolikkoa.

Cardano (ADA)

Cardano on tunnettu kryptovaluutta, jota pidetään laajalti hyvänä vaihtoehtona Ethereumille. Se on proof-of-stakella toimiva alusta, joka toivoo olevansa kehittäjien oletuspaikka hajautettujen sovellusten rakentamiseen. Cardano perustettiin vuonna 2016, mutta sen älykkäät sopimusominaisuudet tulivat vasta vuonna 2021. Viime kuukausina verkkoa käyttävien kehittäjien määrä on kasvanut ja trendin on mahdollista jatkua. Tämä tekee siitä hyvän ostoksen aloittelijoille.

Cronos (CRO)

Cronos on suhteellisen uusi lohkoketjuprojekti, joka pyrkii tulemaan kehittäjien suosikiksi. Sen pääverkon beta lanseerattiin marraskuussa 2021 ja muutamassa kuukaudessa toiminnan määrä on ollut nousussa. DeFi Llaman mukaan verkon lukittu kokonaisarvo on yli 4 miljardia dollaria. Tämä on huomattava luku, kun otetaan huomioon, että se on nyt alansa suurin alusta. Siksi Cronos on hyvä sijoitus vahvan kasvunsa vuoksi.

Filecoin (FIL)

Filecoin on web3-alusta, joka pyrkii muuttamaan tiedostojen tallennusteollisuutta. Se hyödyntää hajauttamista, jotta ihmisten ja yritysten on helppo parantaa tallennustarpeitaan. Se käyttää ihmisiä ympäri maailmaa ilmaisen tallennustilan tarjoamiseen. Sitten se palkitsee heidät FIL-tokenilla, jonka arvo on nyt yli 4 miljardia dollaria. Filecoin on hyvä kryptovaluutta aloittelijoille sen ratkaiseman todellisen haasteen vuoksi.

Anchor Protocol (ANC)

Anchor Protocol on johtava DeFi-alusta, joka on rakennettu Terran teknologialla. Sen avulla ihmiset voivat tallettaa vakuuksia ja ottaa sitten lainaa. Lisäksi käyttäjät voivat myös ansaita rahaa tarjoamalla likviditeettiä. Muutamassa kuukaudessa Anchorilla on yli 18 miljardia dollaria omaisuutta ja määrä kasvaa. ANC:tä käytetään enimmäkseen hallintoon, ja on todennäköistä, että se jatkaa kasvuaan.