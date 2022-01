10 parasta kryptovaluuttaa, jotka hankkia tammikuussa 2022

Vuosi on vasta aluillaan, mutta kryptovaluutat ylittävät jo rajoja ja saavuttavat uusia kaikkien aikojen ennätyksiä. Jos olet kryptoharrastaja, joka haluaa sijoittaa rahansa potentiaalisiin kolikoihin, katso tämä lista niistä, joita kannattaa ostaa tässä kuussa ilman erityistä järjestystä.

Solana (SOL)

Solana on Anatoli Yakovenkon vuonna 2017 kehittämä avoimen lähdekoodin laskentaverkko. Se kehitettiin nopeuttamaan tapahtumia ja varmistamaan hajauttaminen. Solana-verkko vahvistaa yli 50 000 tapahtumaa sekunnissa alle sentin per tapahtuma. Se toimii proof-of-stake konsensusalgoritmilla. Se on samanlainen kuin Ethereum-lohkoketju, joten se ei ole syyttä ansainnut lempinimen "Ethereum-killer".

Solana tukee älykkäitä sopimuksia ja sitä voidaan käyttää sovellusten, DeFi:n, pelien, DEX-vaihtojen, sosiaalisen median, dAppien jne. sijoittamiseen. Ethereum-lohkoketjuun verrattuna se on suorittanut enemmän tapahtumia sekunnissa alhaisella transaktiomaksulla.

SOL on lohkoketjun alkuperäinen kolikko. Sitä käytetään transaktiomaksujen maksamiseen, panostukseen ja hallinto tokenina. 311,8 miljoonaa SOL-tokenia 508,2 miljoonasta on tällä hetkellä kierrossa. SOL on tällä hetkellä sijalla 5., yhden SOL-tokenin ollessa arvoltaan tänään 145,96 dollaria. Marraskuussa sen arvo oli jopa 259,96 dollaria.

Cardano (ADA)

Cardano on Jeremy Woodin ja Charles Hoskinsonin vuonna 2017 luoma kolmannen sukupolven protokolla. Se käyttää konsensusalgoritminaan Ouroboros proof-of-stake-algoritmia. Sen tavoitteena on olla turvallinen, skaalautuva, joustava sekä ympäristöystävällinen.

Lohkoketju mahdollistaa sen alkuperäistä kryptovaluuttaa (ADA) heijastavien natiivien tokenien luomisen. Lohkoketju toimii kahdella eri tasolla – selvityskerroksella, joka valvoo varojen siirtoa ja kirjaa tapahtumat, ja laskentakerroksella, joka suorittaa älykkäitä sopimuksia hajautetuille sovelluksille. ADA on alkuperäinen kolikko alustan ruokkimiseen. Sitä voidaan käyttää transaktiomaksujen maksamiseen ja hallinto tokenina. Sitä voidaan myös panostaa palkintojen ansaitsemiseksi.

Tällä hetkellä sen arvo on 1,29 dollaria, laskien jopa 59,4 % verran syyskuun 3,09 dollarin kaikkien aikojen korkeimmasta arvostaan. ADA on 7. sijalla 43 miljoonan dollarin markkina-arvollaan. Sen kokonaistarjonta on 45 miljardia, ja tällä hetkellä liikkeellä 32,1 miljardia.

Fantom (FTM)

Fantom-ekosysteemi on vuonna 2019 lanseerattu lohkoketju hajautetuille sovelluksille ja digitaalisille resursseille. Michael Kong kehitti sen. Se on modulaarinen, tehokas, skaalautuva, turvallinen, avoin ja ympäristöystävällinen. Se tukee älykkäitä sopimuksia. Lohkoketju toimii Lachesis, Asynchronous Byzantine Fault Tolerant (aBFT) Proof-of-Stake (PoS) -konsensusalgoritmilla. dAppien luominen on mahdollista Fantom Virtual Machinen ansiosta. FTM-token ruokkii ekosysteemiä. FTM on sekä ERC-20- että BEP-2-token. Sitä käytetään validaattoreiden palkitsemiseen ja hallinto tokenina. FTM:n arvo on tällä hetkellä 3 dollaria. Se oli huipussaan, 3,46 dollarissa, viime lokakuussa. FTM:n kokonaistarjonta on 3,2 miljardia ja liikkeessä on 2,5 miljardia.

Cosmos (ATOM)

Cosmos on lohkoketju muille lohkoketjuille, joka on luotu lohkoketjujen internetiksi. Siinä on Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) ja ohjelmistokehityspaketti, joka mahdollistaa helpon dAppien luomisen ja itsenäisten lohkoketjujen (vyöhykkeiden) välisen liittämisen. Cosmos käyttää Tendermint Proof-of-Stake Byzantine Fault Tolerancea (BFT). Sen käynnisti vuonna 2019 Interchain Foundation. ATOM on sen alkuperäinen kolikko, jota käytetään edistämään verkon yhteentoimivuutta. Sitä voidaan panostaa, pitää, vaihtaa ja sillä voidaan käydä kauppaa. Nykyään sen hinta on 39 dollaria, ja tällä hetkellä liikkeessä on 226 miljardia atomia. Huippuarvo oli 44,42 dollaria syyskuussa.

Audius (AUDIO)

Kuten Spotify ja SoundCloud, Audius on lohkoketjuun rakennettu musiikin suoratoistoalusta. Se tukee musiikin jakamista, suoratoistoa ja siinä on sosiaalisen median ominaisuuksia. Alustaa ylläpitävät solmuoperaattorit, taiteilijat ja fanit. Audius toimii proof-of-stake -algoritmilla. Se perustettiin vuonna 2018 POA-verkostoon, toimien tällä hetkellä Solana-lohkoketjussa. Vaikka se ei ole lohkoketjun ensimmäinen suoratoistoalusta, sitä tukevat Jason Derulo, Katy Perry, Nas, The Chainsmokers ja Pusha T. Sen alkuperäinen kryptovaluutta on AUDIO, ERC-20-token. 500 miljoonaa AUDIO-tokenia 1,1 miljardista on tällä hetkellä liikkeessä. Tällä hetkellä sen hinta on 1,43 dollaria, mutta maaliskuussa 2021 se saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa 4,95 dollarissa.

Chainlink (LINK)

Chainlink on solmuverkosto, joka tarjoaa dataa ja tietoa lohkoketjun ulkopuolisista lähteistä älykkäille sopimuksille oraakkelin kautta. Se tarjoaa lohkoketjuille ja niissä oleville dAppeille asiaankuuluvia tietoja. Se julkaistiin vuonna 2017 ensimmäisenä protokollana, joka siirtää dataa ja tietoa ketjun ulkopuolisista lähteistä olemassa oleviin älykkäisiin sopimuksiin. Verkon toiminta jakautuu oraakkelin valintaan, tiedon raportointiin ja tulosten yhdistämiseen. LINK on verkoston alkuperäinen kolikko. Solmuoperaattorit palkitaan LINKillä heidän toimistaan verkossa. Sillä voidaan käydä kauppaa, panostaa ja vaihtaa. LINK:n kauppahinta on tällä hetkellä 24,98 dollaria. Se oli arvoltaan 52,70 dollaria toukokuussa 2021. Tällä hetkellä LINKiä on liikkeessä 467 miljoonaa kappaletta.

Polygon (MATIC)

Polygon kehitettiin Intiassa alun perin nimellä Matic Network, mutta se nimettiin uudelleen helmikuussa 2021 Polygoniksi. Se luotiin Layer-2-skaalausprotokollaksi Ethereum-verkkoon. Lisäksi sen tarkoituksena on lisätä lohkoketjun kokoa, nopeutta, turvallisuutta, yhteentoimivuutta sekä käyttöä. Se toimii proof-of-staking-algoritmilla, tukien Ethereum Virtual Machine -sopimusta.

Verkon lisäkehityksen odotetaan sisältävän Polygon Plasman, zk-Rollupit, Optimistic Rollupit ja Validium Chainin. MATIC on sen natiivi token, jota käytetään Polygon-verkon virtalähteenä. Transaktiomaksut ja panostukset voidaan suorittaa MATICilla. Se voi myös toimia hallintotokenina päivitysten ja käytäntöjen äänestämiseen alustalla. MATIC-token on tänään arvoltaan 2,29 dollaria.

Terra (LUNA)

Terra on lohkoketju, joka tukee fyysisiin valuuttoihin tai varoihin linkitettyjen stabiilien kolikoiden luomista. Näillä vakailla kolikoilla voidaan käydä kauppaa ja vaihtaa ekosysteemi- tai pörssialustoilla. Terraform Labs loi sen vuonna 2018 käyttämällä Cosmos SDK-ohjelmistokehityksen työkaluja. Se toimii Tendermint Delegated-Proof-of-Stake (DPoS) -konsensusalgoritmilla. Se on fintech-ratkaisu maksamisen avuksi. Ekosysteemi koostuu CHAI:sta kitkattomien maksujen suorittamiseen ja Terra Bridgestä, joka tukee lohkoketjujen välistä yhteentoimivuutta. Mirror Protocol mahdollistaa synteettisten omaisuuserien (mAssets) ja Anchor Protocolin luomisen, joka tarjoaa käyttäjille pääsyn vakaisiin korkoihin. TerraUST, TerraGBY, TerraEUR, TerraJBY, TerraKRW, TerraCNY ja TerraSDR ovat muutamia niistä vakaista kolikoista, jotka ovat luotu käyttämällä Terraa. LUNA on sen alkuperäinen token kyseisten stabiilien kolikoiden vakauden ylläpitämiseksi. LUNA:n kokonaistarjonta on alle miljardi. LUNAa käytetään maksutapahtumamaksujen, volatiliteetin vaimentimen, panostuksen ja hallinnointi-tokeneiden maksuna. LUNA on tänään arvoltaan 80,94 dollaria, ollen listalla 9. sijalla.

Polkadot (DOT)

Polkadot on lohkoketjujen lohkoketju, jonka Robert Habermeier, Peter Czaban ja Gavin Wood loivat vuonna 2016 ja julkaisivat toukokuussa 2020. Se pyrkii ratkaisemaan lohkoketjun kolmiulotteisen turvallisuuden, skaalautuvuuden ja hajautuksen. Lohkoketjussa on kaksi moduulia: välitysketju (pääverkko, joka käsittelee tapahtumia) ja parachain (käyttäjien lohkoketju, joka napauttaa resursseja pääverkosta). Lohkoketjussa olisi myös siltoja, jotka mahdollistavat yhteentoimivuuden muiden suurten lohkoketjujen kanssa. Se toimii Nominated-Proof-of-stake (NPoS) -konsensusmekanismilla. DOT on sen alkuperäinen kryptovaluutta, ja sillä voidaan käydä kauppaa, panostaa ja käyttää hallintotunnuksena. DOT:n hinta on tällä hetkellä 26,28 dollaria, ja kokonaistarjonta on 1,2 miljardia. Se saavutti kaikkien aikojen korkeimman arvonsa, 54,98 dollaria, marraskuussa 2021.

Decentraland (MANA)