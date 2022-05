Kryptovaluuttojen hinnoilla on ollut vaikea vuosi 2022, sillä sijoittajat ovat edelleen huolissaan useista eri tekijöistä. Alan tärkein haaste on Yhdysvaltain keskuspankki, joka on sitoutunut tekemään kaikkensa inflaation hidastamiseksi. Se on jo nostanut korkoja 0,75 % ja vihjasi jatkavansa koronnostoa myös tänäkin vuonna. Mikä tärkeintä, Yhdysvaltain keskuspankki on sanonut aloittavansa määrällisen kiristyksen.

Kryptoteollisuudessa on ollut muitakin haasteita, kuten säännökset ja Terra LUNA:n, Terra USD:n ja niihin liittyvien alustojen, kuten Anchor Protocol, kaatumiset. Seuraavassa artikkelissa tarkastelemmekin joitain parhaista kryptovaluutoista, lyhyen aikavälin tuoton saamiseksi.

ApeCoin (APE)

ApeCoin on suhteellisen uusi kryptovaluutta, jonka Yuga Labs lanseerasi vuonna 2022. Se on digitaalinen kolikko, jonka tarkoituksena on antaa voimaa Bored Ape Yacht Club -ekosysteemille, joka on maailman suurin NFT-alusta. Yuga toivoo myös, että ApeCoin tehostaa sen muita tuotteita, kuten metaversumia ja pelejä.

Kirjoitushetkellä ApeCoinin hinta on 8,50 dollaria, mikä tekee sen markkina-arvoksi yli 2,4 miljardia dollaria. Vaikka sen hinta on laskenut jyrkästi, on mahdollista, että se palautuu, kun kehittäjät lanseeraavat uusia tuotteita. Tämä tekee siitä hyvän kryptovaluutan lyhyen aikavälin sijoittamiseen.

Kyber Network Crystal (KNC)

Kyber Network on suhteellisen pieni kryptovaluutta, joka voisi menestyä hyvin lyhyellä aikavälillä. Se on alusta, jonka avulla treidaajat voivat käydä kauppaa kryptovaluutoilla tai sijoittaa niihin ketjujen eri puolilta. Tämä tarkoittaa, että voit vaihtaa tokeneita ketjuissa, kuten Ethereum, Polygon, Avalanche ja Cronos. Verkkosivustonsa mukaan se on tavoittanut yli 7 miljardin dollarin volyymit.

Kyber Network Price laski jyrkästi Terran romahtamisen jälkeen. Mutta sen jälkeen se on menestynyt suhteellisen hyvin, ja odotan sen trendin jatkuvan, kun sijoittajat ostavat dippejä. KNC:n markkina-arvo on yli 217 miljoonaa dollaria.

Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network on toinen krypto, johon voit sijoittaa lyhyen aikavälin hyödyn saamiseksi. Se on lohkoketjualusta, joka on DeFi-teollisuudessa johdannaisominaisuuksiensa kautta. Sen ideana on, että sen avulla kehittäjät voivat luoda johdannaistuotteita useille eri kohteille, kuten kryptovaluutoille, osakkeille, indekseille ja hyödykkeille.

Tämän seurauksena Applen johdannainen mahdollistaa kaupankäynnin Applen osakkeilla johdannaismuodossa. Synthetixin lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 538 miljoonaa dollaria. SNX:n hinnankehitys tulee todennäköisesti kehittymään hyvin lähitulevaisuudessa, sillä johdannaisteollisuudella menee edelleen hyvin.

STEPN (GMT)

STEPN on suhteellisen uusi lohkoketjuprojekti, joka on liikkuvan ansaitsemisen alalla. Sen konsepti on suhteellisen yksinkertainen. Käyttäjät asentavat sovelluksen älypuhelimiinsa ja saavat sitten palkinnoksi GMT-tokeneita juoksemisesta ja kävelystä. Tämän lisäksi verkossa on NFT-elementti.

STEPN:n markkinat kasvavat jatkuvasti ihmisten määrän omaksuessa alustan. Siksi on todennäköistä, että GMT:n hinta jatkaa nousuaan tulevina kuukausina. STEPN:n keskeinen haaste on Step Appin ja Sweat Coinin kaltaiset kilpailijat.

Theta Network (THETA)

Theta Networkin hinta on pudonnut yli 88 % kaikkien aikojen ennätystasosta, jonka se saavutti vuonna 2021. Sen markkina-arvo on pudonnut yli 1,2 miljardiin dollariin, mikä tekee siitä maailman 56. suurimman kryptovaluutan. Ensinnäkin Theta on alusta, joka muuttaa videon jakelualaa.

Se käyttää hajautettua menetelmää, jossa kuka tahansa voi isännöidä videoita ilmaisessa tallennustilassaan ja ansaita siitä rahaa. Alusta lanseerasi TDROP:in, alustan, jonka avulla ihmiset voivat luoda ja ostaa NFT:itä. Siksi vaikka token on laskenut jyrkästi, on todennäköistä, että se palautuu lähitulevaisuudessa.

The Sandbox (SAND)

Sandbox on yksi suurimmista alustoista peli-, metaversumi- ja NFT-teollisuudessa. Alustan avulla ihmiset voivat ostaa virtuaalista maata, isännöidä virtuaalisia tapahtumia, pelata pelejä ja käydä kauppaa NFT:illä. Se on onnistunut houkuttelemaan johtavia yrityksiä yhteistyöhön, kuten HSBC:n ja Standard Charteredin, jotka ovat alan suurimpia pankkeja.

SAND:in hinta on laskenut yli 85 % kaikkien aikojen ennätyksestään. Siksi on todennäköistä, että Sandboxin hinta kokee helpotusrallin vuonna 2022.

Hedera Hashgraph (HBAR)

Hedera Hashgraph on ollut yksi parhaista kryptovaluutoista, joita voi ostaa lyhyen aikavälin hyödyksi. Ensinnäkin Hedera on lohkoketjuprojekti, jonka tavoitteena on olla parempi vaihtoehto Ethereumille ja Solanalle. Se väittää omaavansa suuremmat nopeudet ja että sen lohkoketju on hiilinegatiivinen. Hederaa omistavat myös eräät johtavista yrityksistä, kuten IBM, Google, LG, Ubisoft ja Boeing.

Hedera Hashgraphin hinta on laskenut 83 prosenttia sen kaikkien aikojen korkeimmasta tasosta, kun taas sen kokonaismarkkina-arvo on noussut 2 miljardiin dollariin. Sen ekosysteemin kasvaessa on mahdollista, että HBAR:in hinta nousee takaisin.

Cosmos (ATOM)

Cosmosin hinnalla on ollut vaikeaa tänä vuonna. Viimeisin katalysaattori myyntiin oli Terran ekosysteemin romahtaminen. Tämä oli merkittävä tapahtuma, koska Terra rakennettiin Cosmosin SDK:lla. Siksi myös ATOM:in hinta laski, kun sijoittajat ennustivat toiminnan vähenemistä.

Nämä pelot ovat kuitenkin todennäköisesti liioiteltuja, koska Cosmos on paljon suurempi kuin Terra. Lisäksi Terra ei romahtanut, koska se rakennettiin käyttämällä SDK:ta. Siksi ATOM on hyvä lyhyen ja pitkän aikavälin sijoitus.

Ethereum Name Service (ENS)

Ethereum Name Service on ainutlaatuinen lohkoketjuprojekti, joka muuttaa verkkotunnus-rekisteriin liittyvää liiketoimintaa. Ihmiset voivat käyttää sen verkkoa ostaakseen verkkotunnuksia, joissa on .eth-liite. Verkolla on lähes monopoli tällä alalla. Se on myös siirtynyt NFT-teollisuuteen. Siksi, vaikka ENS-hinta on laskenut jyrkästi, on mahdollista, että kolikko toipuu.

Litecoin (LTC)

Litecoinin hinta on laskenut voimakkaasti tänä vuonna. Suurilta osin kolikko on jopa menettänyt korrelaationsa Bitcoinin kanssa. Silti se on yksi alan vanhimmista kolikoista, mikä tarkoittaa, että sillä on sijoittajien luottamus. Jos digitaaliset kolikot palautuvat takaisin, on mahdollista, että myös Litecoin nousee.