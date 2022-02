10 parasta kryptovaluuttaa ostettavaksi helmikuussa 2022

Seuraava lista sisältää kymmenen parasta kolikkoa, joihin sinun kannattaa sijoittaa ennen kuin helmikuu loppuu.

1. Bitcoin (BTC)

Ympäristöhuolien keskellä osa maista laillistaa Bitcoinin ja käyttävät sitä arvon säilyttäjänä. Yhden bitcoinin arvo on 44 199 dollaria ja markkina-arvo 841 miljardia dollaria. Saatavilla oleva tarjonta on 2 miljoonaa pienempi kuin sen kokonaistarjonta. Joka neljäs vuosi tapahtuvan puolittumisen vuoksi, asiantuntijat ennustavat sen hinnan nousevan jyrkästi tämän hetken ja vuoden 2024 välillä, jolloin seuraavan puolittumisen on määrä tapahtua.

2. Ethereum (ETH)

Ethereum on ensimmäinen älykäs sopimusalusta, ja siitä lähtien se on nauttinut ensimmäisen toimijan statuksesta. Proof-of-work -louhintamalliin liittyvien huolenaiheiden vuoksi lohkoketjua suunnitellaan siirrettäväksi proof-of-stake -konsensusalgoritmiin. Asiantuntijat uskovatkin, että sen käyttöönotto toisi positiivisen vaikutuksen sen hintaan. Tällä hetkellä yhden Ethereumin arvo on 3 193,3 dollaria, ja sitä on liikkeessä yli 110 miljoonaa kappaletta. Se oli huipussaan 4 878 dollarissa marraskuussa 2021.

3. Binance Coin (BNB)

Tämä on jättiläispörssi Binancen alkuperäinen token. Sitä käytetään maksutapahtumien selvittämiseen ja panostukseen. Sen markkina-arvo on 70,8 miljardia dollaria ja yksikköhinta 421,05 dollaria. Koska sitä on poltettu säännöllisesti, se on saavuttanut maksimissaan koko tarjontansa.

4. Polkadot (DOT)

Polkadot on lohkoketjujen lohkoketju, joka toimii alhaisin kustannuksin ja suurella nopeudella. Sen tarkoituksena on taistella edelläkävijälohkoketjujen kolmea avainongelmaa vastaan. DOT saavutti huippunsa 54,98 dollarissa marraskuussa 2021, mutta sen arvo on tällä hetkellä 21,95 dollaria. DOT:ia käytetään verkon pyörittämiseen.

5. Polygon (MATIC)

Polygon on Layer-2 -lohkoketju, joka on luotu ratkaisemaan Ethereum-lohkoketjun ongelmia. Sen lisäksi se tukee Ethereumin virtuaalikonetta. MATICia käytetään alustan pyörittämiseen ja hallintoon osallistumiseen. Se maksaa tällä hetkellä 2,03 dollaria ja sen markkina-arvo on 13,8 miljardia dollaria.

6. Tether USD (UST)

UST on Terraform Labsin Terra-lohkoketjulle luoma vakaa kolikko. Toisin kuin useimmat suositut stablecoinit, sen stabiloivat älykkäät sopimusalgoritmit. Sitä käytetään välttämään muiden kryptovaluuttojen volatiliteettia karhumarkkinoiden aikana. Se on arvoltaan dollarin ja tarjonta on 11,3 miljardia.

7. Monero (XMR)

Monero on suurin yksityisyyttä suojaava lohkoketju, joka tukee yksityisiä ja sensuurin kestäviä tapahtumia. Soittoallekirjoitukset, salaiset osoitteet ja ring-CT ovat työkaluja, joita käytetään tekemään sen tapahtumista luottamuksellisia ja jäljittämättömiä. XMR:ää, sen alkuperäistä tokenia, on saatavilla 18,1 miljoonaa. Se maksaa tällä hetkellä 183,52 dollaria ja markkina-arvo on 5 miljardia dollaria.

8. Terra (LUNA)

Terra on DeFi-alusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda vakaita kolikoita. Nämä vakaat kolikot stabiloidaan LUNA:n ja älykkäiden sopimusalgoritmien avulla. LUNAa voidaan panostaa ja käyttää alustan hallintoon osallistumisessa. Se maksaa tällä hetkellä 57,22 dollaria, mutta huippu oli 103,34 dollaria joulukuussa 2021.

9. Ripple (XRP)

Ripple on lohkoketju, joka tukee rajatonta pankkien välistä transaktiota, ja sitä käyttää jo yli 200 pankkia. Se on nopeampi ja halvempi kuin perinteinen menetelmä. XRP:ää käytetään tarjoamaan likviditeettiä kyseisille transaktioille. Se maksaa 0,89 dollaria, kokonaistarjonta on 100 miljardia ja markkina-arvo 42,6 miljardia dollaria.

10. The Sandbox (SAND)

Sandbox on metaversumi, joka mahdollistaa pelikokemusten luomisen ja rahallistamisen. SANDia käytetään alustan tehostamiseen ja tapahtumien selvittämiseen. Sen hinta on noussut yli 7 000 % verran, ollen arvoltaan 4,78 dollaria juuri nyt. Sen markkina-arvo on 4,9 miljardia dollaria, ja tällä hetkellä liikkeessä on yli miljardi tokenia.

Vaikka kaikilla näillä kolikoilla on suuri potentiaali, tee aina esitutkimusta ennen kuin päätät sijoittaa niihin. Kryptovaluuttasijoittaminen on erittäin riskialtista, joten toimi viisaasti.