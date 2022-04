10 parasta kryptovaluuttaa ostettavaksi huhtikuussa

Kryptovaluutoilla oli suhteellisen menestyksekäs maaliskuu, senkin jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki omaksui haukkamaisemman sävyn ja Ukrainan kriisi kärjistyi. Myös tuottokäyrä kääntyi ylösalaisin, mikä osoitti, että taantuma voi olla tulossa. Seuraavassa joitain kryptovaluuttoja, joita ostaa huhtikuussa.

Ripple (XRP)

XRP on menestynyt viime viikkoina, kun sen hinta hyppäsi vuoden alimmasta 0,5482 dollarista, usean kuukauden huipulle 0,90 dollariin. Kolikon tärkein katalysaattori oli meneillään oleva tapaus Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomission ja Ripple Labsin välillä. Osapuolet ottivat pieniä voittoja maaliskuussa, ja tapauksen lopputuloksesta on epävarmuutta.

Analyytikot odottavat, että tuomioistuin antaa tuomionsa huhtikuussa. Riippumatta siitä, mitä tapahtuu, on todennäköistä, että XRP pärjää hyvin. Useimmissa tilanteissa tällaiset tapaukset päättyvät sovintoon tai rangaistukseen. Samaan aikaan, kun tarkastellaan alla olevaa kaaviota, XRP pysyy vakaasti 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella ja yrittää liikkua resistanssin yläpuolella 0,9153 dollarissa. Jos näin tapahtuu, se on merkki siitä, että härät ovat voittaneet.

Cardano (ADA)

Cardano on ollut pulassa, sillä sijoittajat ovat olleet huolissaan sen ekosysteemistä. Suurin huolenaihe oli, että monet kehittäjät eivät omaksuneet verkkoa rakentaakseen hajautettuja sovelluksia.

Tämä muuttui maaliskuussa, kun aktiivisten alustojen määrä sen ekosysteemissä kasvoi. Menestynein oli MinSwap, hajautettu pörssi. DeFi Llaman mukaan sen lukittu kokonaisarvo (TVL) hyppäsi yli 200 miljoonaan dollariin. Cardanon ekosysteemin TVL nousi myös 338 miljoonaan dollariin.

Siksi sen ekosysteemin vahvuus ja se, että monet sijoittajat kokivat Cardanon aliarvostettuna, auttoivat sitä menestymään maaliskuussa. Tämä trendi todennäköisesti jatkuu huhtikuussa nyt, kun 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot ovat tehneet nousevan risteyksen.

Ethereum (ETH)

Myös Ethereumilla oli menestyksekäs maaliskuu, kun kehittäjät työnsivät verkon uuden version testiverkkoon kiln-verkossa. Alusta sai kiitosta myös Etelä-Afrikan ja Australian keskuspankeilta.

Siksi Ethereumin hinta on valokeilassa tämän vuoden huhtikuussa, kun sijoittajat odottavat yhdistämistä, kun nämä kaksi versiota yhdistetään. Tämä yhdistäminen avaa uuden aikakauden, jossa Ethereum on paljon nopeampi ja sen hinta huomattavasti halvempi.

Tekniikka tukee myös ETH:ia. Päiväkaaviossa kolikko onnistui siirtymään kolmion yläpuolen yläpuolelle, kun taas 25 päivän ja 50 päivän EMA-linjat tekivät risteyksen. Se ylitti myös psykologisen 3 000 dollarin tason.

Avalanche (AVAX)

Avalanchella, kuten muillakin altcoineilla, oli myös onnistunut maaliskuu, kun sen hinta nousi korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 16. päivän. Suoritusta vauhditti verkoston yleinen laajentuminen. Esimerkiksi DeFi-ekosysteemissä lukittu kokonaisarvo (TVL) nousi yli 10 miljardiin dollariin, mikä teki siitä maailman neljänneksi suurimman alustan.

Avalanchen verkon kasvu johtuu pääosin verkon laadusta ja usean miljoonan dollarin kiireohjelmasta. Maaliskuussa kehittäjät paljastivat toisen 250 miljoonan dollarin ohjelman, joka on suunnattu metaversumi-teollisuudelle. Koska tämä rahasto on suurin, on todennäköistä, että useampi kehittäjä omaksuu sen.

AVAX-token lähestyy tärkeää vastusta 99,01 dollarissa, joka oli helmikuun korkein taso. Tämän hinnan nousu saa kolikon nousemaan seuraavan psykologisen, 100 dollarin, tason yläpuolelle.

Cronos (CRO)

Cronos, joka tunnettiin aiemmin nimellä Crypto.com Coin, on yksi nopeimmin kasvavista kryptovaluutoista maailmassa. Vaikka CRO-token on ollut olemassa jonkin aikaa, verkon pääverkko aloitettiin helmikuussa ja siitä on tullut uskomattoman menestyvä.

DeFi Llaman mukaan verkon lukittu kokonaisarvo (TVL) on yli 3,6 miljardia dollaria, mikä tekee siitä alan 9. suurimman alustan. Jotkut sen ekosysteemin aktiivisimmista DeFi-sovelluksista ovat muun muassa VVS Finance, MM Finance ja Tectonic. Siksi on todennäköistä, että verkosto jatkaa laajentumistaan huhtikuussa.

Teknisesti se on siirtynyt Ichimoku-pilven yläpuolelle, kun taas 25 päivän ja 50 päivän EMA-linjat ovat tehneet nousevan risteyksen, mikä on selvä nousutekijä.

VeChain (VET)

VeChain oli aikoinaan yksi maailman suosituimmista kryptovaluutoista. Tämä muuttui, kun Kiina aloitti digitaalisten valuuttojen tukahduttamisen. VeChainin toiminnasta ja sen ekosysteemistä oli myös epäselvyyttä.

VeChain elpyi maaliskuussa, kun sijoittajat ryntäsivät niin sanottujen langenneiden enkelien luo. Se nousi myös sen jälkeen, kun kehittäjät julkaisivat VEUSD-stablecoinin ja muut työkalut. Koska sen aikaisempi suosio ja tekninen tuki on vakaa, on todennäköistä, että se jatkaa nousuaan. Se on jo löytänyt vahvan tuen 0,042 dollarilla, siirtynyt liukuvien keskiarvojen yläpuolelle ja 23,6 %:n Fibonacci-retracement-tason.

Monero (XMR)

Monero on johtava yksityisyyteen keskittyvä kryptovaluutta, jonka arvo on yli 3,987 miljardia dollaria. Kolikko menestyi hyvin myös maaliskuussa, kun sijoittajat hinnoittelivat kyber-rikollisuuden vuoksi lisää kysyntää. Vaikka maaliskuussa ei tapahtunut suurta hakkerointia, Bidenin hallinto on varoittanut, että Venäjä suunnittelee suuria hyökkäyksiä.

Siksi on todennäköistä, että tällainen hyökkäys tapahtuu huhtikuussa ja hakkerit vaativat Moneroa, joka on turvallisempi vaihtoehto Bitcoinille. Myös se, että XMR on aliarvostettu, on hyvä katalysaattori.

Teknisestä näkökulmasta se ylittää 38,2 % Fibonacci-retracement-tason, kun taas liukuvat keskiarvot ovat myös tukevia.

Velas (VLX)

Velas on Layer-1 -projekti, joka pyrkii paremmaksi vaihtoehdoksi Ethereumille. Se on suhteellisen pieni alusta, mutta analyytikot uskovat sen saavan vetoa tulevina kuukausina. VLX-tokenilla oli suhteellisen positiivinen kuukausi maaliskuussa, kun uusi Formula 1 -kausi alkoi. Tämä oli merkittävä asia, koska Velas on yksi suurimmista Ferrarin sponsoreista, ja joukkue johtaa tällä hetkellä. Siksi VLX voi saada lisää pitoa kauden jatkuessa.

Velas näyttää aliarvostetulta, vaikka sen hinta on myös ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot, mikä on nouseva katalysaattori.

Near Protocol (NEAR)

Near Protocol on lohkoketjuprojekti, joka on saamassa vahvaa markkinaosuutta älykkäiden sopimusten alalla. DeFi Llaman mukaan verkon TVL on yli 203 miljoonaa dollaria, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Osa sen verkoston projekteista ovat muun muassa Ref Finance ja Meta Pool.

Near on hyvä kryptovaluutta sijoittamiseen huhtikuussa, koska sen ekosysteemi kasvaa ja kehittäjät ovat siirtämässä sitä täysin sirpaloituun verkkoon. Lisää edistystä odotetaan huhtikuussa. Se on myös siirtynyt liukuvien keskiarvojen yläpuolelle ja lähestyy keskeistä vastusta 13,97 dollarissa. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle johtaa suurempaan nousuun.

Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network on australialainen lohkoketjuverkko DeFi-teollisuudessa. Se auttaa rakentamaan synteettisiä resurssejaan, jotka tunnetaan synteesinä. Kolikon hinnalle kävi hyvin, kun sijoittajat ostivat entisiä suosituimpia kolikoita. Se on noussut 25 päivän ja 50 päivän MA-linjojen yläpuolelle, ja lähestyy keskeistä vastustasoa 6,08 dollarissa. Se on myös muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion. Siksi on todennäköistä, että se pärjää hyvin myös huhtikuussa.

