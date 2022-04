10 parasta kryptovaluuttaa päivätreidaukseen vuonna 2022

Kryptovaluuttakauppa on nykyään yleistä toimintaa. Itse asiassa on arvioitu, että kryptovaluuttoja vaihdetaan päivittäin yli 100 miljardin dollarin arvosta. Luku on paljon korkeampi johdannais- ja futuurimarkkinoilla. Tässä artikkelissa tarkastelemme parhaita kryptovaluuttoja päivätreidaamiseen vuonna 2022. Kriteereinä ovat kolikot, joilla on kohtuullinen volyymi, ja ne, joita useimmat välittäjät tarjoavat.

Cardano (ADA)

Cardano on lohkoketjuprojekti, jonka Charles Hoskinson aloitti vuonna 2015. Hoskinson oli yksi Ethereumin, maailman toiseksi suurimman kryptovaluutan, perustajista. Hänen tavoitteenaan oli luoda lohkoketju-projekti, joka on nopea, luotettava ja kustannustehokas, kuten Ethereum.

Cardano otti älykkäitä sopimusominaisuuksia käyttöön vuonna 2021, ja sen ekosysteemi on sen jälkeen kasvanut. Nykyään on olemassa useita Cardanon teknologialla rakennettuja sovelluksia, mukaan lukien SundaeSwap ja MinSwap. Yhteensä niillä on yli 300 miljoonaa dollarin lukittu kokonaisarvo (TVL). Cardano on hyvä kryptovaluutta päivittäiseen kaupankäyntiin alhaisen hintansa ja volatiliteetin vuoksi.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu on yksi johtavista kryptovaluutoista, joka aloitettiin vuonna 2021. Siitä povattiin tuolloin vaihtoehtoa Dogecoinille, jonka suosio oli kasvanut. Nykyään Shiba Inun hinta on noussut siitä, missä se listattiin, ja sen markkina-arvo on noussut yli 13 miljardiin dollariin.

Ekosysteemi on myös kasvanut, kun kehittäjät ovat käynnistäneet ShibaSwapin, ekosysteemin, jonka lukittu kokonaisarvo on yli 130 miljoonaa dollaria (TVL). He ovat myös käynnistäneet NFT-markkinapaikan ja metaversumi-alustan. Shiba Inu on hyvä kryptotreidaukseen, koska sen nimellisarvo on alhainen ja sillä on jonkin verran epävakautta.

Ripple (XRP)

Ripple on yksi maailman vanhimmista ja suosituimmista kryptovaluutoista. Sen on kehittänyt Ripple Labs, fintech-yritys, joka auttaa yrityksiä siirtämään rahaa. Se on tärkeä osa ns. On-Demand Liquidity (ODL) -verkostoa.

Ripple on suosittu kryptovaluutta sekä sijoittajien että treidaajien keskuudessa. Yksi XRP-token on arvoltaan 0,64 dollaria, mikä tekee siitä erittäin houkuttelevan kryptovaluutan. Ripplestä on myös monia otsikoita, kuten Ripplen ja Yhdysvaltojen pörssi- ja arvopaperikomission (SEC) välillä meneillään oleva tapaus.

Lisäksi Ripple tekee sopimuksia yritysten kanssa, ja on todennäköistä, että se tulee pian julkisuuteen. Kaikki tämä tekee XRP:stä erittäin houkuttelevan kolikon päivittäiseen treidaukseen.

ApeCoin (APE)

ApeCoin on suhteellisen uusi kryptovaluutta, joka lanseerattiin vuonna 2022. Pian julkaisunsa jälkeen, kolikon hinta nousi, sen markkina-arvon nousten yli 6 miljardiin dollariin. Se on nyt 25. suurin kryptovaluutta maailmassa, yli 6,15 miljardin dollarin markkina-arvollaan.

ApeCoinin lanseerasi Yuga Labs, Bored Ape Yacht Clubin perustaja, joka on yksi NFT-alan suurimmista nimistä. Kolikon tavoitteena on helpottaa maksamista verkossa. Se on myös osa alustan ekosysteemin kasvua. He ovat esimerkiksi jo ilmoittaneet suunnitelmistaan metaversumille, joka saa virtansa APE:stä. ApeCoin on erittäin likvidi kryptovaluutta, joka toimii hyvin treidaajille.

Chainlink (LINK)

Chainlink on lohkoketju-projekti, josta monet eivät tiedä, mutta useimmat ihmiset ovat käyttäneet sitä epäsuorasti. Se ei ole hyvin tunnettu, koska sillä ei ole kuluttajille suunnattua tuotetta. Sen sijaan useimmat DeFi-rakentajat käyttävät sitä, tuodakseen ketjun ulkopuolista dataa lohkoketjuun.

Siksi aina, kun käytät tuotteita, kuten AAVE, Abracadabra, Anchor ja Uniswap, käytät myös Chainlinkiä. Se on suurin oraakkeliverkko, jonka kokonaisvakuusarvo (TVS) on yli 55 miljardia dollaria. Chainlink on hyvä kryptotreidaukseen, sillä se on epävakaa ja koska useimmat pörssit tarjoavat sitä.

Stellar (XLM)

Stellar on lohkoketjuprojekti, joka auttaa rahansiirtoalan yrityksiä. Sitä hallinnoi Stellar Foundation, jota johtaa yksi Ripple Labsin perustajista. Sen ydinalusta antaa ihmisille mahdollisuuden luoda digitaalisia esityksiä rahasta. Näin he voivat siirtää sitä nopeammin. Stellar on tunnettu kumppanuudestaan Circlen kanssa.

Kumppanuus auttoi Circleä rakentamaan USD Coinin, maailman toiseksi suurimman vakaan kolikon. Stellar on myös tehnyt yhteistyötä muiden yritysten, kuten MoneyGramin ja Flutterwaven, kanssa.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin on maailman suurin meemitoken, jonka markkina-arvo on yli 18 miljardia dollaria. Vuonna 2014 aloitettu kolikko on noussut erittäin suosituksi sijoittajien keskuudessa, koska se on läheisessä yhteistyössä Elon Muskin kanssa. On-chain-tiedot osoittavat, että DOGE on laajalti tuhansien ihmisten omistuksessa ympäri maailmaa. Sitä tarjoavat myös useimmat pörssit, kuten Coinbase ja Binance. Se, että yksittäinen DOGE on arvoltaan 0,13 dollarilla ja se on erittäin epävakaa, tekee siitä hyvän krypton treidaamista varten.

Litecoin (LTC)

Litecoin on yksi maailman suosituimmista kryptovaluutoista. Se on proof-of-work -algoritmilla toimiva kryptovaluutta, joka luotiin samoilla käsitteillä kuin Bitcoin. Kolikkoa pidetään usein BTC:n parempana versiona, koska sillä on alhaiset kustannukset ja se on nopea. Litecoin on suosittu päivätreidaajien keskuudessa, jotka pelkäävät Bitcoinin huomattavasti korkeita kustannuksia. Se on myös erittäin volatiili ja useimpien välittäjien tarjoama.

Ethereum (ETH)

Ethereumia pidetään usein maailman tärkeimpänä lohkoketjuprojektina. Jotkut analyytikot uskovat, että se on itse asiassa hyödyllisempi kuin Bitcoin. Tämä johtuu pääasiassa sen älykkäistä sopimusominaisuuksista, joiden avulla ihmiset voivat rakentaa hajautettuja sovelluksia. Sitä on käytetty esimerkiksi Uniswapin, Curven ja jopa Decentralandin kaltaisten sovellusten rakentamiseen. ETH on hyvä kryptokaupankäynti vuonna 2022, koska tulossa on siirtymä todisteista panoksen osoittamiseen.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash on kryptovaluutta, joka syntyi Bitcoinin kovasta haarasta. Nykyään kolikon markkina-arvo on yli 5,7 miljardia dollaria. Kuten Litecoin, BCH nähdään usein parempana vaihtoehtona Bitcoinille. Se on myös hieman nopeampi ja sen verkko ei ole yhtä ruuhkainen. Se on myös erittäin epävakaa, koska sillä on taipumus seurata Bitcoinin liikettä. Bitcoin Cash on loistava kolikko kaupankäynnin kohteeksi vuonna 2022.