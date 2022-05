Kryptovaluutoilla on ollut vaikea alkuvuosi alaa kohdanneiden useiden huolenaiheiden keskellä. Suurin huolenaihe on Yhdysvaltain keskuspankki, joka on sitoutunut olemaan aggressiivisempi taistelussaan inflaatiota vastaan. Kolikot ovat myös kaatuneet kryptovaluuttateollisuuteen kohdistuneen arvostuksen laskun ja lisääntyvän pelon vuoksi.

Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, Ethereum, Ripple ja Cardano, ovat kaikki pudonneet yli 50 % kaikkien aikojen huipuistaan. Tässä artikkelissa korostamme kymmentä parasta kryptovaluuttaa, joihin sijoittaa pitkän aikavälin hyödyn saamiseksi.

Bitcoin

Bitcoin on johtava kryptovaluutta, jonka Satoshi Nakamoto perusti vuonna 2009. Kolikko luotiin vaihtoehdoksi fiat-valuutoille, kuten Yhdysvaltain dollarille ja eurolle. Sen erona kuitenkin on se, että se olisi luonteeltaan hajautettu. Tämä tarkoittaa, että millään yksittäisellä kokonaisuudella ei olisi paljon valtaa siihen.

Huippulukemissaan Bitcoinilla käytiin kauppaa lähes 70 000 dollarilla. Nyt se on pudonnut noin 25 000 dollariin, koska huolet Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoista ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Silti on todennäköistä, että kolikon hinta pärjää tulevaisuudessa hyvin. Toisin kuin muut kolikot, se on hyvin turvallinen, sillä sen tarjonta laskee ajan saatossa huomattavasti.

Lisäksi osamaailman suurimmista tahoista on omaksunut Bitcoinin. Esimerkiksi Tesla omistaa Bitcoinia yli miljardin dollarin arvosta. Samoin yrityksillä, kuten MicroStrategy ja Square, on Bitcoinia taseessaan. Siksi Bitcoinin hinta on todennäköisesti hyvä pitkän aikavälin sijoitus.

Lue lisää Bitcoinin ostamisesta PayPalilla .

Ether

Ether on Ethereumin ekosysteemin alkuperäinen token. Ethereum on johtava lohkoketju, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa laadukkaita hajautettuja sovelluksia kaikilla toimialoilla. Ihmiset voivat rakentaa sovelluksia sellaisille alueille kuin hajautettu rahoitus (DeFi), non-fungible tokenit (NFT) ja metaversumi.

Ethereumista on tullut tärkeä toimija näillä aloilla. Sitä käytettiin esimerkiksi seuraavien sovellusten rakentamiseen, kuten Axie Infinity, Aave, Curve Finance ja Decentraland. Siksi, koska lohkoketjuteollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan, on todennäköistä, että Ethereumilla on edelleen tärkeä rooli.

Ethereum on myös hyvä sijoitus, koska se on siirtynyt proof-of-workista proof-of-stake-verkostoon. Tämä liike yhdistettynä sharding-teknologian omaksumiseen lisää kysyntää. Siksi on mahdollista, että Ethereumin hinta jatkaa hyvin.

Lue lisää Ethereumin ostamisesta .

XRP

XRP on Ripple-ekosysteemin kryptovaluutta. Se on suhteellisen ”vanha” ja erittäin kiistanalainen kolikko, koska Ripple Labsilla on siihen voimaa. Kolikko on myös kiistanalainen yksinkertaisesti Yhdysvaltain arvopaperi -ja pörssikomission (SEC) nostaman, ja edelleen meneillään olevan, oikeusjutun vuoksi.

Oikeusjuttu väittää, että sen tekijät keräsivät rahaa noudattamatta asianmukaista menettelyä. Vielä on epäselvää, kuka voittaa jutun. Silti on todennäköistä, että Ripplen hinta pärjää hyvin pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin analyytikot uskovat, että oikeudenkäynnin tuloksella ei ole suurta vaikutusta hintaan.

Näin ostat Ripplen .

DOGE

Dogecoin on toinen hyvä kryptovaluutta pitkän aikavälin tuoton saamiseksi. Se on yksi maailman suurimmista kolikoista, jonka markkina-arvo on yli 10 miljardia dollaria. Dogecoin on hyvä sijoitus, koska se on suosittu nuorten sijoittajien keskuudessa ja se integroidaan Twitteriin, kun Elon Musk saa päätökseen ostonsa. Se on jo hyväksytty Teslan lisävarusteliiketoiminnassa.

Lue lisää Dogecoinin ostamisesta .

Monero

Monero on maailman suurin yksityisyyteen keskittyvä kryptovaluutta. Kehittäjät esittelivät tärkeän konseptin, joka tekee mahdottomaksi kenenkään seurata tapahtumia. Tämä prosessi toimii suhteellisen helpolla menetelmällä.

Vaikka jokaisella haltijalla on julkinen osoite, heidän omistamiaan varoja ei yhdistetä osoitteeseen. Samaan aikaan, kun lähetät varoja jollekin, nämä varat lähetetään satunnaisesti luotuun osoitteeseen. Siksi Moneron hinta pärjää tulevaisuudessa hyvin, kun yksityisyystokenien kysyntä kasvaa.

Litecoin

Litecoin on toinen hyvä kryptovaluutta pitkän aikavälin tuoton saamiseksi. Kolikko luotiin tavoitteena olla hyvä vaihtoehto Bitcoinille. Se on todisteena toimiva kryptovaluutta, joka toimii samalla tavalla kuin Bitcoin.

Se on esimerkiksi huomattavasti nopeampi kolikko kuin Bitcoin ja sen liiketoimet ovat huomattavasti halvempia. Toisin kuin Bitcoinilla, jonka toimitusraja on 21 miljoonaa, Litecoinilla on 84 miljoonan raja. Vaikka Litecoin on menestynyt heikommin viime kuukausina, on todennäköistä, että se pärjää hyvin pitkällä aikavälillä.

Lue lisää Litecoinin ostamisesta .

ATOM

ATOM on Cosmos-ekosysteemin alkuperäinen token. Cosmos on johtava lohkoketju-alusta, joka auttaa yhdistämään useita kolikoita. Verkkosivustonsa mukaan sillä on satoja kolikoita, joiden kokonaisarvo on miljardeja. Samaan aikaan sen SDK:ta käytetään joidenkin alan tärkeimpien lohkoketju-alustojen, kuten ThorChain ja Osmosis, rakentamiseen. ATOM-hinnalla menee hyvin sen ekosysteemin kasvun jatkuessa.

SAND

Sandbox on yksi suurimmista metaversumi-teollisuudesta. Se on alusta, jonka avulla ihmiset ja yritykset voivat ostaa virtuaalista omaisuutta verkosta. Siitä on myös tullut yksi johtavista virtuaalisten non-fungible tokenien (NFT) kaupankäynnin alustoista. Lisäksi se on johtava peliekosysteemi, jonka avulla ihmiset voivat pelata virtuaalipelejä Alpha-turnauksissa. SAND-merkki todennäköisesti jatkaa nousuaan pitkällä aikavälillä.

MKR

MKR on Maker-ekosysteemin alkuperäinen token. Maker on johtava DeFi-alusta, jonka avulla ihmiset voivat lainata ja säästää verkossa. Se eroaa muista DeFi-alustoista yksinkertaisesti sen oman vakaan kolikon vuoksi, joka tunnetaan nimellä Dai. Lisäksi, toisin kuin muut alustat, se käyttää omaa oraakkelijärjestelmää. Siksi on mahdollista, että MKR:n hinta nousee pitkällä aikavälillä, etenkin Anchor Protocollan romahtamisen jälkeen.

LINK

LINK on toinen suosittu kryptovaluutta, joka on hyvä pitkän aikavälin sijoitus. Se on johtava alusta, jonka avulla lohkoketju-kehittäjät voivat yksinkertaistaa kehitysprosessiaan. Se tekee sen auttamalla heitä sisällyttämään ketjun ulkopuolista dataa ketjussa.

Sillä on alan suurin markkinaosuus, ja sitä käyttävät johtavat DeFi-alustat, kuten Aave ja Uniswap. Markkinaosuutensa ja voimakkaan kasvunsa ansiosta on mahdollista, että se pärjää hyvin pitkällä aikavälillä.