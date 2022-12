10 parasta tulevaa ICO-kryptoa, joihin sijoittaa 2023

Kun lohkoketju lisää uusia projekteja lähes päivittäin, voi olla vaikea päättää, mitkä tarjoavat sijoittajille hyvää tuottoa.

Olemme tehneet kaiken tutkimuksen auttaaksemme sinua, joten sinun ei tarvitse tehdä sitä. Luettelomme parhaista tulevista ICO:ista kertoo kunkin projektin ominaisuudet ja edut – täydellinen kaikille sijoittajille, jotka haluavat hyötyä alhaisista hinnoista kolikoiden tarjouksen aikana.

Katsotaanpa, kuinka näiden alkurahoitustarjousten mahdolliset tuotot voisivat hyödyttää sijoitussalkkuasi tänään.

Parhaat tulevat ICO:t 2022

Metacade (MCADE) Hedera (HBAR) NEAR Protocol (NEAR) Kryptview (KVT) O-MEE (OME) WeSendit (WSI) SubQuery (SQT) SeaCoast (COAST) Social-Service (SSE) Mavia (MAVIA)

10 parasta uutta ICO-kryptoa, joihin kannattaa sijoittaa 2023 arvosteltuna

Metacade on ensimmäinen laatuaan Web3:ssa – viihtyisä keskus, jossa pelaajat ja yhteisön jäsenet voivat kokoontua yhteen, nauttia toistensa seurasta, pelata erilaisia kryptopelejä ja mahdollisesti saada sijoituspalkintoja.

Sen sijaan, että saisit kaikki munasi samaan koriin ja sijoittaisit vain yhden projektin/pelin menestykseen tai epäonnistumiseen, kuten tavallisesti joutuisit tekemään muualla, tässä samassa katon alla on useita projekteja, jotka tarjoavat sijoittajille monipuolisempia vaihtoehtoja.

Parasta on, että riippumatta siitä, mikä genre kiinnittää huomiosi päivästä toiseen, sisällä odottaa aina jotain nautittavaa.

MCADE-tokeneihin sijoittaminen on avain kasvavaan pelitalouteen ja eksklusiivisten palkintojen hyödyntämiseen.

Ole ajoissa, mene eteenpäin – saatat saada vakavia tuloksia Metacaden noustessa. Ei vain, vaan se on myös virtuaalinen kohtauspaikka, jossa pelaajat voivat luoda yhteyksiä ja luoda uskomattomia projekteja yhdessä.

Metacade on puheenaihe Web3-tilassa, ja heidän alustansa lupaa mullistaa tavan, jolla pelaajat löytävät mahdollisuuksia.

Metacade on noussut yhdeksi vuoden 2022 tärkeimmistä projekteista, ja se on ansainnut paikan ykköseksi tällä hetkellä mielenkiintoisimpien kryptovaluuttatokeneiden listallamme.

Voit osallistua Metacaden ennakkomyyntiin täällä.

2. Hedera (HBAR)

Hedera tarjoaa vallankumouksellisen blockchain-alustan yksilöille ja organisaatioille, jotka voivat toteuttaa luovimmat ideansa.

Sen monipuoliset käyttötavat – token-palvelusta, älykkäistä sopimuksista ja NFT:iden luomisesta ja hallinnasta – auttavat edistämään hajautettujen sovellusten kehitystä Web2- ja Web3-verkkotokeneissa.

HCS-työkalu auttaa käyttäjiä tarjoamalla heille tarkan aikaleimaominaisuuden, joka on hyödyllinen tulevaisuudenkestävien projektien rakentamisessa, jotka ovat immuuneja manipulointi- tai tietojen peukalointiyrityksille.

Hederan verkon täyden potentiaalin vapauttaminen edellyttää sen alkuperäisen tokenin, HBAR:n, omistusta. Tämä energiatehokas kryptovaluutta tarjoaa käyttäjille suojan haitallisia hyökkäyksiä vastaan, ja sitä käytetään sovellusmaksujen maksamiseen.

Yhtenä lupaavimmista krypto-ICO:sta, joka julkaistaan pian Coinbasessa, tähän ainutlaatuiseen kolikkoon sijoittaminen voi olla erittäin palkitsevaa.

3. NEAR Protocol (NEAR)

NEAR Protocol käynnistää Internetin uuden aikakauden, jolloin käyttäjät voivat helposti käyttää hajautettuja sovelluksia.

Innovatiivisen Layer 1 -lohkoketjun ja ainutlaatuisen skaalausmekanisminsa ansiosta tämä alusta mahdollistaa kehittäjien nopean luomisen dAppeja optimaalisilla tuloksilla – mullistaen tekniikan käyttötavan.

NEAR on paras kehittäjän työkalupakki, joka tarjoaa taitaville koodaajille tai aloittelijoille kaiken, mitä he tarvitsevat Web3.0-sovellusten rakentamiseen helposti ja tehokkaasti.

Tehokkaat CLI-työkalut ja yksinkertaiset SDK:t ovat käden ulottuvilla, joten käyttäjät voivat kirjoittaa älykkäitä sopimuksia haluamallaan kielellä – vaikeasti opittavaa Solidityä tai Vyperiä ei tarvita.

Jos apua tarvitaan matkan varrella, saatavilla on ilmainen dokumentaatio ja opetusohjelmat sekä päivittäiset puhelut, joita NEAR itse tarjoaa lisävarmuuden vuoksi.

4. Kryptview (KVT)

Oletko kuullut Kryptviewsta, uudesta kryptovaluutasta, joka mullistaa kryptomarkkinat? Tämä tutkimuksen ansaitsemiseen tähtäävä alusta takaa tarkkuuden ja läpinäkyvyyden, koska käyttäjät voivat tarjota näkemyksiään digitaalisista tokeneista.

Se tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden ansaita palkintoja yksinkertaisesti antamalla arvosteluja tämän sääntelemättömän alan eri yrityksistä – ennennäkemättömän mahdollisuuden päästä mukaan blockchain-teknologiaan.

Etsitkö tilaisuutta päästä sisään lohkoketjuvetoisen vallankumouksen pohjakerroksessa? Kryptview saattaa olla vastauksesi.

Tämä innovatiivinen alusta on suunniteltu tarjoamaan kryptosijoittajille läpinäkyvää, objektiivista tietoa mahdollisista kryptovaluuttaprojekteista – eliminoimalla kaikki epäilykset laillisuudesta ja estämään huijauksia hyödyntämästä luotettavia käyttäjiä.

Niille, jotka tuottavat laadukasta sisältöä (johon voi sisältyä jopa heidän oma hinta-arvionsa), on myös KVT-kolikoita saatavilla.

Näin yksinkertaista tietä menestykseen ei ole koskaan ollut – liity Kryptviewiin tänään ja varmista, että olet aina askeleen edellä sijoittamisen suhteen.

5. O-MEE (OME)

O-MEE on vuonna 2022 lanseeraava innovatiivinen ICO, joka tuo tehokkaan yhdistelmän sosiaalista mediaa ja NFT-markkinapaikkaa auttamaan sisällöntuottajia ansaitsemaan rahaa digitaalisista teoksistaan.

Sisällönkehittäjät voivat hyödyntää täysimääräisesti O-MEE-alustaa, joka sisältää työkaluja, kuten tilausmalleja ja yksityisiä hubeja, sekä pääsyn kaupallistamismahdollisuuksiin NFT-markkinoilla $OME-merkkivoimalla.

Tervetuloa Web3.0:aan: missä luovuus kohtaa taloudellisen edun.

6. WeSendit (WSI)

WeSendit tuo lohkoketjuteknologian valtavirtaan uudella kryptopohjaisella alustallaan, mikä tekee suurten tiedostojen siirtämisestä turvallista ja helppoa.

WeSendit on jo menestynyt 150 maassa ja 3,5 miljoonalla käyttäjällä. Se jatkaa tietojen jakamisen mullistamista sallimalla premium-jäsenille tiedostojensa täydellisen anonymiteetin sekä kannustamalla käyttöä aktiviteettipoolin palkkioiden avulla.

Kun omistat WSI-tokeneita, pääset käsiksi 45 miljoonan kolikon ilmapudotukseen niiden julkisen myynnin jälkeen.

Tässä ei kuitenkaan vielä kaikki; Tämän julkaisun jälkeen WeSendit antaa sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää panostamista jopa 200 %:n vuosikorolla. Osallistu toiseen tai molempiin ja ansaitse suuria palkintoja WSI:n avulla.

7. SubQuery (SQT)

SubQuery on täydellinen all-in-one-työkalusarja kehittäjille, jotka haluavat luoda hajautettuja sovelluksia.

Se on suunniteltu käytettäväksi suosituilla alustoilla, kuten Polkadot, Substrate ja Avalanche, ja se tukee ”hajautettua datapalvelua”, jossa on helppo ”Hero Course” -kurssi, joka opastaa käyttäjiä dApps-sovellusten rakentamisen jokaisessa vaiheessa – ei tarvita monimutkaisia taustajärjestelmiä.

vÄlä missaa tätä uskomatonta resurssia.

SubQueryn tuleva ICO tarjoaa sijoittajille jännittävän mahdollisuuden päästä kärjestä ja ostaa tokeneita ennen kuin projekti alkaa.

Hieman alle 9 % SubQueryn kokonaistarjonnasta on luvassa, ja USDC hyväksytään maksuna kiinteällä 0,0275 dollarin tokenilla – joten älä missaa tätä loistavaa mahdollisuutta hypätä kyytiin ajoissa.

8. SeaCoast (COAST)

SeaCoast mullistaa kryptoalustan tarjoamalla käyttäjille enemmän kuin pelkän digitaalisen omaisuuden vaihdon.

Tämä uuden sukupolven verkosto toivoo ”merkittävän rannikkoa” tarjoamalla oivalluksia joihinkin luonnon kauneimmista alueista – mukaan lukien rannikkoihimme ja valtameriimme liittyvää tietoa.

Jakamalla paikkamerkittyä sisältöä muiden jäsenten kanssa, käyttäjät voivat palkita $COAST-tokeneita, jotka sitten ”ankkuroidaan” SeaCoast-rahastoon lisäetujen saamiseksi. Näin laajalla valikoimalla käyttötapauksia SeaCoastista voi tulla yksi krypton kuumimmista projekteista tähän mennessä.

Tule mukaan SeaCoastin kunnianhimoisen projektin pohjakerroksessa. Osallistumalla heidän tulevaan ICO:hansa vain 100 eurolla (102 dollarilla) sijoittajat voivat saada eksklusiivisia NFT-kortteja ja heillä on mahdollisuus olla osa tätä digitaalista ekosysteemiä, jonka on määrä valmistua vasta vuonna 2025.

Valmistaudu aloittamaan kryptokäyttö – rekisteröidy nyt.

9. Social-Service (SSE)

Taloudellista vapautta kaikkialla maailmassa vapauttava Social-Service on uraauurtava kryptoprojekti, joka mullistaa P2P-palveluiden ja lohkoketjuteknologian käytön.

Alusta pyrkii yhdistämään sosiaaliset verkostot resurssien jakamishankkeilla, jotka tarjoavat molemminpuolisesti hyödyllisiä mahdollisuuksia ilman rahatapahtumia.

Sen hajautettu rakenne mahdollistaa käytön missä tahansa maassa ympäri maailmaa, joten se lanseerataan pian – ensin ”Pre-ICOn” kautta tänä vuonna ennen kuin se astuu koko ICO-alueelle vuonna 2023.

Lisäksi tulevina kuukausina heidän sovelluksensa beta-versio putoaa valmiina ensi vuoden virallista julkaisua varten – voisiko tämä olla valtava harppaus lähestymisessämme talouteen?

Enää muutama viikko aikaa hyödyntää ICO-a edeltävää vaihetta, joten Social-Service -ekosysteemiin on ostettu jo yli 108 000 dollarilla SSE -tokenia.

Tämä ainutlaatuinen projekti ei ole vielä paljastanut kaikkia yksityiskohtiaan, mutta sitä kannattaa ehdottomasti seurata vuoden 2023 edetessä – ICO:ta, jota et halua missata.

10. Mavia (MAVIA)

Pelaajat, valmistautukaa astumaan maailmaan, jollaista ei koskaan ennen. Mavia on tuleva AAA-lohkoketjupohjainen rakentajapeli vuonna 2022.

Pelaajat voivat luoda omia pelin sisäisiä tukikohtia ja valloittaa muita Command & Conquerin inspiroiman strategisen sodankäynnin avulla.

Voittajapelaajat ansaitsevat $RUBY:n – Mavian vallankumouksellisen alkuperäisen tokenin, joka palkitsee käyttäjiä taitavasta pelaamisesta sekä tarjoaa heille erilaisia pelin sisäisiä päivityksiä ja haasteita.

Lisäksi he voivat käyttää sitä itse metaversumissa, mikä tekee tästä yhden monipuolisimmista digitaalisista valuutoista, joita nykyään on saatavilla.

Mavia on nopeasti saamassa vauhtia, kun odotukset valmistuvat vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Integroidulla NFT-markkinapaikalla ja kyvyllä suoratoistaa taisteluita, he ovat luvanneet ainutlaatuisen kokemuksen, joka varmasti hämmästyttää, kun se tulee markkinoille.

Vain muutaman viikon kuluttua Mavia avaa token-myyntinsä ja virtuaalisen maamyyntinsä – joten varmista, ettet menetä tätä ainutlaatuista tilaisuutta.

Mikä on ICO?

ICO:hon sijoittaminen on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä käsiksi kryptovaluuttojen julkiseen myyntiin. Toisin kuin listautumisannissa, jotka tarjoavat pörssilistalle tulevien yritysten osakkeita, ICO-sijoittajat saavat sen sijaan digitaalisia tokeneita.

Vuosi 2023 tulee olemaan ratkaiseva vuosi näille sijoittajille, koska he tarvitsevat projekteja, jotka ratkaisevat kiireellisiä ongelmia ja osoittavat, että niiden mahdollinen tuotto on sen arvoista – hyvistä ideoista tulee suuria sijoituksia.

ICO:n krypton uusi maailma tarjoaa jännitystä ja innovaatioita, koska monet projektit ovat edelleen riippumattomia perinteisistä säännöksistä. Tämä voi olla houkutteleva mahdollisuus niille, jotka haluavat käynnistää omia pyrkimyksiään, joita monimutkaiset byrokraattiset vaatimukset olisivat muuten saattaneet haitata.

Kuinka ICO:t toimivat?

ICO:iden suosio kasvaa innovatiivisena uutena tapana rahoittaa projekteja. Sen sijaan, että luottaisivat pankkeihin tai perinteisiin menetelmiin, kuka tahansa oikean tekniikan ja asiantuntemuksen omaava voi kehittää oman ICO-rakenteensa – olipa kyseessä rajoittamattomat tarvikkeet, rajatut limiitit tai mikä tahansa muu sopiva.

ICO:n kolme päärakennetta ovat:

Esiasetettu merkkihinta + rajoitettu tarjonta

Vaihtuva merkkihinta + rajoitettu tarjonta

Esiasetettu merkkihinta + Vaihtuva tarjonta

Tietenkin, jotta nämä aloitteet menestyisivät, he tarvitsevat sijoittajia, joten myös taitava markkinointi tulee avaintekijäksi; yhteistyöstä johtavien ICO-toimistojen kanssa aina sosiaaliseen mediaan osallistumiseen asti.

Oletko kiinnostunut sijoittamaan nousevaan kryptovaluuttaan? Prosessi on helppo. Sinun tarvitsee vain löytää tavoitteidesi mukainen projekti, rekisteröityä projektin verkkosivuilla ja ostaa tokeneita sen vaihdon kautta. Heti kun ne on hankittu, säilytä ne turvallisesti kryptolompakossa, kunnes ne tulevat myyntiin – valmistaudu sitten mahdollisiin markkinamahdollisuuksiin.

Kuinka löytää uusia tulevia ICO:ita

Kryptovaluuttasijoitukset kukoistavat, mikä tekee sijoittajien helpommaksi kuin koskaan löytää mahdollisia uusia ICO:ita.

Olitpa aloittelija tai kokenut sijoittaja, on olemassa lukuisia tapoja, joiden avulla voidaan tunnistaa seuraava suuri kryptomahdollisuus – blogipostausten ja foorumien seuraamisesta tapahtumiin osallistumiseen.

Olipa strategiasi mikä tahansa, tulevan merkkimyynnin paljastaminen ei ole koskaan ollut helpompaa.

Käytä sosiaalista mediaa: Kryptoharrastajia on siunattu runsaasti resursseja tiedottaa sijoituksistaan. Twitter ja Reddit tarjoavat vertaansa vailla olevia reaaliaikaisia päivityksiä uusista projekteista, kun taas YouTube-kanavat tarjoavat mukaansatempaavaa ja objektiivista keskustelua tulevista kryptovaluuttojen ensimmäisistä kolikkotarjouksista (ICO). Sormen tiukasti pulssissa pitäminen on välttämätöntä jokaiselle kryptosijoittajalle.

Seuraa ICO-kalenteria: CoinMarketCapin ICO-kalenteri tarjoaa jännittävän kurkistuksen kryptorahoituksen tulevaisuuteen. Se tarjoaa kattavan yleiskatsauksen tulevista ensimmäisistä kolikkotarjouksista, mukaan lukien niiden ennakoidut käynnistys- ja päättymispäivät sekä kunkin hankkeen rahoitustavoitteet. ICO:n kautta sijoittaminen vaatii huolellista tutkimusta – mutta tämän käytettävissäsi olevan arvokkaan työkalun avulla olet valmis tekemään tietoisia päätöksiä siitä, mitkä hankkeet ansaitsevat huomiosi.

ICO-alustat: Jos olet kiinnostunut sijoittamaan ICO:ihin ja IDO:hin, käytettävissä on runsaasti resursseja. Erityiset verkkosivustot tarjoavat tietoa tarjoamistaan mahdollisuuksista sekä perusteellisia KYC-tarkastuksia antaakseen mahdollisille sijoituksille arvioita niiden ennustetun onnistumisasteen perusteella.

Ovatko uudet ICO-kolikot hyvä sijoitus?

Krypton ennakkomyynti ja ICO-tulo voi olla osa sijoittajan salkkua, mutta onko se todella riskin arvoista? Ennen kuin päätät hypätä digitaalisen valuutan kelkkaan, harkitse näitä tekijöitä: mahdollisia tuottoja, oikeussuojaa ja avoimuutta. Harkittavan analyysin avulla saatat löytää itsesi tuottoisten sijoitusmahdollisuuksien eturintamassa.

Pääsy uusiin ja jännittäviin käyttötapauksiin

ICO-sijoittaminen voi auttaa taitavia sijoittajia saamaan arvokkaita tokeneita, jotka voivat häiritä kryptomarkkinoita. Loistava esimerkki tästä on Battle Infinityn kunnianhimoinen projekti, joka yrittää yhdistää vaikuttavat kuusi erillistä ideaa yhdeksi metaversumin voimalla toimivaksi ekosysteemiksi – mitä mikään muu lohkoketju ei ole vielä saavuttanut.

Mahdollisuus valtavaan tuottoon

ICO:t tarjoavat sijoittajille ainutlaatuisen mahdollisuuden ja voivat saada valtavia palkintoja, jos heidän valitsemansa projekti menestyy. Nämä sijoitukset maksavat vain murto-osan siitä, mikä on mahdollista myöhemmässä linjassa, joten se on saatavilla lähes kaikille, jotka haluavat lisätä mausteita ja taloudellista hyötyä salkkuunsa.

Salaustunnukset tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden päästä sisään potentiaalisesti tuottoisten projektien pohjakerroksessa. EOS on yksi tapaustutkimus, joka osoittaa, mikä on mahdollista palautusten suhteen – vuoden 2017 ICO:ssa varhaiset omaksujat nelinkertasivat rahansa kahdessatoista kuukaudessa.

Luo passiivisia tuloja

Kryptomaailma ei ole koskaan ollut näin tuottoisa. Olipa kyse panoksista, tuottoviljelystä tai passiivisista verotuspalkkioista ”staattisissa” projekteissa, sijoittajat voivat nyt kerätä säännöllisiä tuloja pelkästään rahakkeiden hallussa. Ja monet ICO-kolikot tarjoavat myös jännittäviä P2E- (pelaajien ja entiteettien välisiä) pelimahdollisuuksia, jotka tarjoavat vieläkin runsaamman tuoton – ei ole parempaa aikaa liittyä digitaalisen valuutan vallankumoukseen ja aloittaa lunastus.

Parhaat tulevat ICO:t – Viimeiset ajatukset

Koska sijoittajat seuraavat tarkasti markkinoita, vuosi 2023 on mielenkiintoinen vuosi kolikoiden alustavien tarjousten kannalta. Tällä viikolla julkistettujen kymmenen poikkeuksellisen projektin joukossa on Metacade, joka on jo nostattanut suosiotaan varhaisten käyttäjien keskuudessa ja lupaa jännittäviä mahdollisuuksia niille, jotka haluavat ottaa riskin.