13 parasta pelikolikkoa sijoitettavaksi vuonna 2023

Kryptopelikolikot ovat Web3:n halutuimpia sijoitusmahdollisuuksia, ja hyvästä syystä. GameFi-sektori on nopeasti kasvava ala, jolla on potentiaalia mullistaa perinteinen pelaaminen lopullisesti.

Kaikille, jotka etsivät parhaita pelimerkkejä ostettavaksi juuri nyt, tässä on 13 lupaavinta sijoituskohdetta, jotka ovat nyt saatavilla:

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – Yksi kuumimmista pelikolikoista

Mikä on MCADE?

Metacade on ketjun suurin pelihalli. Alusta tarjoaa vertailukelpoisista hankkeista suurimman kokoelman pelattavia arcade-pelejä, mikä on ainutlaatuista Web3-maailmassa. Useimmat pelialustat tarjoavat vain yhden pelikokemuksen, mutta Metacade tarjoaa monia pelikokemuksia yhdessä paikassa.

Metacaden pelejä voi pelata rennosti tai kilpailullisesti, ja jokainen peli tarjoaa automaattisia rahallisia palkintoja play-to-earn-mekanismin avulla. Käyttäjät voivat ansaita MCADE-tokeneita edetessään tasoilla loputtomasti tai kilpailemalla muita pelaajia vastaan suoraan eksklusiivisissa turnauksissa.

Metacaden tavoitteena on myös tulla Web3-yhteisön keskeiseksi keskukseksi. Se tulee sisältämään kaikki uusimmat tiedot parhaista pelikryptoprojekteista, mukaan lukien viimeisimmät trendit ja alfat. Yhteisön keskus palkitsee sisällöntuottajia heidän panoksestaan, mikä on innovatiivinen kannustinjärjestelmä, joka voi palvella monia käyttäjiä tulevina vuosina.

Metacade pyrkii myös tukemaan lohkoketjuteknologian laajentumista suoraan Metagrants-ohjelman kautta. Yhteisö voi äänestämällä päättää, mitkä uudet arcade-pelit ovat parhaita, ennen kuin Metacade tarjoaa suoraa rahoitusta idean toteuttamiseen. Yhteisön jäsenet voivat myös testata uusia pelejä ennen niiden virallista julkaisua ja ansaita samalla kryptotuloja.

Miksi MCADE on ostamisen arvoinen?

Metacade on kattava GameFi-alusta ja yksi jännittävimmistä pelikryptoprojekteista tällä hetkellä. MCADE-token lanseerattiin hiljattain erittäin menestyksekkään presale-tapahtuman aikana, joka on edelleen käynnissä.

Presale antaa sijoittajille ainutlaatuisen tilaisuuden päästä mukaan potentiaaliseen lohkoketjuprojektiin sen varhaisimmissa kehitysvaiheissa, mikä on saanut monet asiantuntijat ennustamaan vaikuttavia tuottoja kaikista presale-investoinneista.

MCADE:n arvo on tällä hetkellä vain $0.02. Se on jo houkutellut $14.2m sijoituksia vain 18 viikossa presale-tapahtuman alkamisesta, joka on nyt sen viimeisessä vaiheessa ennen pörssilistautumista.

>>> Voit osallistua Metacaden presalen viimeiseen vaiheeseen täällä <<<

2. DApp Rader (RADAR)

Mikä on RADAR?

Dapp Radar on alusta, joka mainostaa hajautettuja sovelluksia. Sen avulla kuka tahansa voi päästä paremmin käsiksi parhaisiin pelikryptoprojekteihin. Se toimii samalla tavalla kuin perinteiset sovelluskaupat, kuten Google Play Store tai Apple Store, sillä Dapp Radar sisältää tuhansia lohkoketjupohjaisia sovelluksia, joita käyttäjät voivat ladata ja käyttää.

Dapp Radar ratkaisee keskeisen ongelman lohkoketjualalla, joka on se, että tieto uusista dApp-sovelluksista ja pelikryptoprojekteista leviää pääasiallisesti suusanallisesti. Keräämällä monet parhaista dApp-sovelluksista yhteen paikkaan Dapp Radar on asettunut vahvaan asemaan tuleviksi vuosiksi.

RADAR on alustan uusi natiivi token, joka on suunniteltu auttamaan Dapp Radarin skaalautumista. Alustan tavoitteena on parantaa projektiluetteloita ja laajentaa ladattavien dAppien määrää. RADAR toimii hallintotokenina, jossa haltijat voivat äänestää ja vaikuttaa alustan tuleviin menestyksiin.

Tämän lisäksi RADAR:lla voi ansaita passiivisia panospalkkioita Dapp Radar -alustalla. Tämä tarjoaa kaikille tokenin haltijoille mahdollisuuden ansaita tuloja samalla, kun he sijoittavat lohkoketjusovelluskauppaan pitkällä aikavälillä.

Miksi RADAR on ostamisen arvoinen?

RADAR on uusi lohkoketjutarjonta, jonka on lanseerannut erittäin menestyksekäs olemassa oleva alusta. Koska se edustaa hanketta, joka tukee suoraan yli 9000 dAppia ja houkuttelee kuukausittain yli miljoona käyttäjää, se voi nousta merkittävästi nykyisestä hintatasosta.

RADAR:n arvo on vain 0,017 dollaria per token. Se on hiljattain tehnyt merkittävän nousun, mikä on vahva signaali siitä, että token voi tehdä suuria voittoja tulevaisuudessa. Tämänhetkinen kaupankäyntivolyymi on yli kymmenen miljoonaa dollaria, mikä on paljon enemmän kuin monilla uusilla tokeneilla vastaavassa kehitysvaiheessa.

Tukemalla tuhansia dapp-sovelluksia ja kaikkia parhaita pelikryptoja yhdessä paikassa, Dapp Radarin tulevaisuus näyttää valoisalta. Se voisi olla ensiluokkainen sijoitusmahdollisuus sen nykyisellä hintatasolla.

3. Axie Infinity (AXS)

Mikä on AXS?

Axie Infinity (AXS) on Ethereumille rakennettu hajautettu pelialusta, jonka avulla pelaajat voivat kerätä, kasvattaa ja taistella digitaalisia olentoja, joita kutsutaan axieiksi. Axie Infinityn metaversumi sijoittaa pelaajat elävään maailmaan, joka on täynnä tutkittavia paikkoja ja suoritettavia tehtäviä.

Pelaajat voivat ansaita AXS:ää, natiivia pelikolikkoa, pelaamalla Axie Infinityä. AXS-tokeneita käytetään pelaajien palkitsemiseen, kun he edistyvät pelissä ja voittavat muita pelaajia taisteluissa. Käyttäjät voivat myös käydä kauppaa axieilla digitaalisena omaisuutena muiden käyttäjien kanssa alustan integroidulla markkinapaikalla, mikä tarjoaa toisen tavan ansaita kryptovaluuttaa pelissä.

Lohkoketjupelihankkeena Axie Infinity tarjoaa käyttäjille laajan autonomian. Pelaajat voivat kerätä axieita ja omistaa täysin pelin sisäiset esineensä sekä tutkia salaperäisiä maita ja edetä tarinassa.

Axie Infinityn tehtävänä on tarjota käyttäjille tasapuolinen pääsy alkuperäisiin luoviin teoksiin ja samalla mahdollistaa taloudellinen vapaus luomalla likvidit markkinat näille varoille. Axie Infinityn avulla kuka tahansa voi tulla osaksi mukaansatempaavaa lohkoketjumaailmaa.

Miksi AXS on ostamisen arvoinen?

Axie Infinity on ollut yksi viime vuosien parhaiten menestyneistä kryptopelialustoista. Huolimatta viimeaikaisista ongelmista, kuten Roninin sillan merkittävästä hakkeroinnista, Axie Infinity on edelleen yksi parhaista pelikolikoista, joihin kannattaa sijoittaa.

Axie Infinity hyödyntää ainutlaatuista Ethereum-sivuketjua, joka auttaa maksimoimaan käyttäjäkokemuksen pelaamisen aikana. Ronin Bridgeä on hiljattain parannettu turvallisemmaksi, ja sillä on potentiaalia tukea kasvavaa käyttäjämäärää tulevina kuukausina ja vuosina.

Saavutettuaan merkittävän virstanpylvään vuonna 2021, jolloin lähes kaksi miljoonaa yksittäistä käyttäjää pelasi Axie Infinityä päivittäin, AXS-token saavutti 160 dollarin arvostuksen. Tämänhetkinen hinta 10 dollaria voisi olla loistava lähtökohta pitkän aikavälin investoinneille, mikä tekee AXS:stä yhden parhaista pelikryptovaihtoehdoista, jotka ovat saatavilla juuri nyt.

4. Enjin Coin (ENJ)

Mikä on ENJ?

ENJ:n edustama Enjin on kryptovaluutta-alusta, joka on suunniteltu virtuaalivarojen luomiseen, hallintaan ja rahaksi muuttamiseen. Se tarjoaa kryptopelien, -sovellusten ja -sivustojen kehittäjille laajan lohkoketjupohjaisten tuotteiden ja palveluiden valikoiman, jonka avulla he voivat integroida Enjin Coinin ja pelin sisäiset varat alustaansa.

Enjinin teknologia hyödyntää Enjin Coin -tokenin avulla kryptopeliliikkeen yleistä innovaatiotasoa. ENJ voidaan lukita räätälöityihin digitaalisiin omaisuuseriin Enjinin työkalupakilla, jonka tarkoituksena on tarjota välitöntä likviditeettiä pelin sisäisille omaisuuserille. Tämä auttaa ketä tahansa käynnistämään uusia pelejä lohkoketjussa, sillä Enjin helpottaa lohkoketjupohjaisten varojen julkaisemista.

Enjin tarjoaa myös työkaluja, kuten EnjinX:n, joka on hakutoiminto peleille Ethereumin lohkoketjussa, Enjin Beamin, joka on QR-osoitteiden skannauspalvelu, ja Enjin Walletin, monen kolikon lompakko, joka tarjoaa maksimaalisen turvallisuuden.

Hyödyntämällä Enjinin huipputeknologiaa pelinkehittäjät voivat avata tehokkaita ominaisuuksia, joiden avulla he voivat julkaista virtuaaliesineitä useilla pelialustoilla. Tämä palvelu tekee Enjinistä huippuluokan pelitokenin, joka voi aloittaa uuden aikakauden perinteiselle peliteollisuudelle.

Miksi ENJ on ostamisen arvoinen?

ENJ:llä on valtava hyöty Enjinin ekosysteemissä, joten siitä voi tulla yksi suosituimmista pelikolikoista ajan myötä. Projektia on vetänyt kokenut pelinkehittäjien tiimi, joka pyrkii edistämään lohkoketjupohjaisten pelialustojen laajentumista, ja ENJ-token on olennainen osa projektin tehtävää.

Lohkoketjuun siirtymistä tavoitteleville pelinkehittäjille Enjinin työkalupakki voi olla tärkeässä roolissa. Lukitsemalla likviditeettiä uusiin alustalla lyötäviin varoihin pelaajat voivat pelata lohkoketjupelejä alhaisilla transaktiomaksuilla ja lähes välittömillä vahvistuksilla.

Nykyisellä 0,50 dollarin hinnalla ENJ on erittäin lupaava. Sijoittajien, jotka haluavat sijoittaa kryptopelien huippuhankkeisiin, kannattaisi tehdä niin sijoittamalla ENJ:een, sillä alusta näyttää kasvavan ainutlaatuisten teknologisten ratkaisujensa ja laajan arvolupauksensa ansiosta.

5. STEPN (GMT)

Mikä on GMT?

STEPN (GMT) on vallankumouksellinen lohkoketjupohjainen järjestelmä, joka tarjoaa ainutlaatuisen kierroksen kryptopelaamiseen. STEPN hyödyntää move-to-earn-teknologiaa luodakseen innovatiivisen uuden SocialFi-alustan. GMT tunnetaan myös nimellä Global Movement Token, ja se on alustan vaihtoväline, joka tarjoaa käyttäjille automaattisia palkkioita kävelemisestä.

Koska käyttäjät voivat ansaita palkintoja yksinkertaisesti liikkumalla reaalimaailmassa, STEPN:stä on tullut suosittu nimi Web3-alalla. GMT kannustaa käyttäjiä ulkoilemaan, tutkimaan ympäristöään ja liikkumaan joka päivä.

STEPN:n ainutlaatuisen tarjonnan mahdollistaa vain kehittynyt lohkoketjuprotokolla. Tämä mahdollistaa täyden läpinäkyvyyden STEPN:n toimintatavan kanssa, joten käyttäjät voivat olla varmoja siitä, että he todella ansaitsevat taloudellisia palkkioita liikkuessaan jokapäiväisessä elämässään. STEPN:n tiimin luoma ainutlaatuinen ratkaisu tarjoaa loputtomia ansaintamahdollisuuksia. STEPN:n synty on varmasti ollut jännittävä kehitys lohkoketjuteknologian alalla.

Miksi GMT on ostamisen arvoinen?

GMT on suhteellisen uusi token. Vuonna 2022 tapahtuneen lanseerauksensa jälkeen GMT tuli nopeasti tunnetuksi koko Web3:ssa innovatiivisen lohkoketjuratkaisunsa ansiosta. Walk2Earn-sovelluksetkaan eivät ole aivan uusia, mutta GMT:n ratkaisu voi lohkoketjun rajattoman luonteen ansiosta palvella laajempaa käyttäjäkuntaa ympäri maailmaa.

GMT:n hinta on tällä hetkellä 0,40 dollaria, kun se on laskenut edellisestä kaikkien aikojen korkeimmasta tasostaan, joka oli neljä dollaria. Asiantuntijat ennustavat merkittävää voittoa tokenille, joka muokkaa parasta kryptopelitarjontaa ainutlaatuisella tavalla, ja sillä siintää mahdollisuus kymmenkertaiseen tuottoon seuraavan nousukauden aikana.

6. Star Atlas (ATLAS)

Mikä on ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) on 3D-kryptopelialusta, joka on suunniteltu mullistamaan pelikokemus lohkoketjuteknologian avulla. Peli sijoittuu mukaansatempaavaan virtuaalitodellisuusmaailmaan, joka vie pelaajat ulkoavaruuteen, jolloin pelaajat voivat tutkia maailmankaikkeutta avaruusaluksillaan.

Kaikki Star Atlaksessa olevat esineet on lyöty NFT:nä, minkä ansiosta pelaajat voivat täysin omistaa ja muokata kokemustaan. Pelaajat voivat osallistua galaksien välisiin taisteluihin ja etsiä aarteita avaruudesta. Star Atlas myös palkitsee pelaajia kryptovaluutalla heidän pelissä saavuttamastaan edistyksestä.

Star Atlaksessa käytössä olevan dual-token-järjestelmän avulla pelaajat voivat ostaa kehittyneitä pelitarvikkeita ja aseita sekä äänestää Star Atlaksessa DAO:n hallintoehdotuksista. Pelin sisäisiä esineitä voi vaihtaa suoraan muiden pelaajien kanssa, mikä auttaa käyttäjiä rakentamaan ihanteellisen yksilöllisen varustuksen.

Miksi ATLAS on ostamisen arvoinen?

Star Atlaksen myötä pelaajat ovat eturintamassa luomassa uusia jännittäviä tapoja pelata ja olla vuorovaikutuksessa digitaalisessa maailmassa. ATLAS-token on Star Atlas DAO:n hallintotoken, joka antaa kaikille haltijoille äänioikeudet ja mahdollisuuden edistää alustan kehitystä.

Star Atlas on yksi parhaista pelikryptoalustoista, jolla on monimutkainen pelattavuus ja fotorealistinen grafiikka. Tämä saa pelaajat uppoutumaan peliin täysin, kun he voivat tutkia maailmaa loputtomasti ja samalla luoda tuloja, joilla on luontaista taloudellista arvoa.

ATLAS-token kärsi vuoden 2022 kryptotalven aikana, mutta sijoittajat odottavat sen toipuvan. Tämä johtuu projektin ehdottamasta luontaisesta arvosta, joka voisi tukea massiivista käyttäjämäärää ajan myötä. Star Atlasista voi tulla yksi Solana-lohkoketjun parhaista pelikryptokolikoista ja se voi nousta huomattavasti nykyisestä 0,003 dollarin hinnastaan.

7. The Sandbox (SAND)

Mikä on SAND?

The Sandbox on kryptopelialusta ja metaversumi. Käyttäjät voivat rakentaa, omistaa ja ansaita rahaa pelikokemuksistaan The Sandboxissa räätälöityjen voxel-pohjaisten virtuaalimaailmojen kautta. Hanke tarjoaa kattavan työkalupakin, joka mahdollistaa yksinkertaisen maailman rakentamisen, ja sen avulla voidaan myös luoda pelin sisäisiä muokattavia esineitä ja jopa kokonaisia pelejä.

The Sandboxin oma token, SAND, toimii turvallisena vaihtovälineenä The Sandboxin käyttäjien ja sidosryhmien välillä. Kaikkia luomuksia voidaan ostaa ja myydä The Sandboxin integroidulla markkinapaikalla, ja SAND-token on olennainen osa tätä.

SAND antaa voiman hajautetulle autonomiselle omaisuustaloudelle (Decentralized Autonomous Asset Economy, DAE). Se mahdollistaa myös The Sandboxin metaversumilompakon, joka mahdollistaa saumattomat transaktiot pelaajien välillä riippumatta siitä, missä pelimaailmassa he pelaavat.

Tarjoamalla käyttäjille mahdollisuuden luoda, omistaa ja hyödyntää omaisuuttaan eri virtuaalimaailmoissa ja peleissä The Sandbox tekee hajautetun autonomisen omaisuusvaratalouden kulkemisesta todella palkitsevan kokemuksen kaikille osapuolille.

Miksi SAND on ostamisen arvoinen?

SAND:sta on tullut yksi Web3:n arvokkaimmista kryptopelialustoista sen ainutlaatuisen tarjonnan ansiosta. Sitä on kuvailtu Minecraftin luonnolliseksi seuraajaksi, sillä käyttäjän luoma sisältö ( UGC ) on pelattavuuden ydin. Minecraftia on myyty miljoonia kappaleita useiden vuosikymmenten ajan, joten The Sandboxilla voi olla suuri tulevaisuus edessään.

Keskeinen ero The Sandboxin ja Minecraftin välillä on se, että käyttäjät voivat omistaa ja myydä pelissä luomiaan luomuksia. Näin pelaajat voivat tuottaa voittoa ja ansaita tuloja samalla, kun he pitävät hauskaa ja pelaavat peliä. Tämä on vallankumouksellinen jatke samalle keskeiselle arvolupaukselle, joka on saanut monet sijoittajat korostamaan The Sandboxin valtavaa potentiaalia.

The Sandboxin nykyinen hinta on 0,70 dollaria. Se on tällä hetkellä markkina-arvoltaan mitattuna paras pelikrypto puhtaasti metaversumipohjaisessa pelaamisessa, ja se näyttää jatkavan kehitystään pitkälle tulevaisuuteen.

8. ApeCoin (APE)

Mikä on APE?

ApeCoin (APE) on ApeCoin-projektin natiivi token, jonka tavoitteena on tukea hajautettujen yhteisöjen kehittymistä metaversumiin. Hankkeeksi, jonka keskeisenä visiona on edistää virtuaalitodellisuusmaailmojen kehitystä lohkoketjussa, APE on epäilemättä yksi tärkeimmistä kryptopelikolikoista.

APE-säätiötä valvoo ApeCoin DAO, jonka ansiosta APE-tokenin haltijat voivat äänestää hallintoehdotuksissa. Tämän jälkeen APE-säätiö rahoittaa uusia metaversumipohjaisia kryptopelihankkeita, kuten Othersidea, avointa maailmaa pelaamalla ansaittavia nimikkeitä, joita Yuga Labs kehittää.

ApeCoin on saanut inspiraationsa Yuga Labsin Bored Ape Yacht Clubin (BAYC) NFT-keräyksestä, joka oli yksi varhaisimmista esimerkeistä erittäin onnistuneesta hajautetusta yhteisöstä. BAYC:n haltijat kokoontuvat usein yhteen ja nauttivat eksklusiivisista reaalimaailman eduista, mikä on keskeinen syy siihen, miksi ApeCoin pyrkii auttamaan hajautettujen yhteisöjen kasvua.

Miksi APE on ostamisen arvoinen?

APE on hiljattain lanseerattu token, joka voi kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Vaikka kyseessä on ensisijaisesti hallintotoken, APE:n arvo on sidoksissa APE-säätiön investointihankkeiden menestykseen.

Kun kuumasti odotetut kryptopelialustat, kuten Otherside, käynnistyvät, APE-tokenin odotetaan yleisesti hyötyvän. Hankkeen varhaiset sijoittajat voivat odottaa suuria tuottoja, mikä tekee APE:stä yhden parhaista kryptopelitokeneista tällä hetkellä.

9. Upland (UPX)

Mikä on UPX?

Upland on virtuaalinen kiinteistökauppapeli, jossa käytetään todellisia osoitteita. Pelaajat voivat ostaa, kerätä, vaihtaa ja myydä maata missä tahansa kaupungissa tai alueella. Omistusoikeus on turvattu lohkoketjussa, ja se tuo pelaajille palkintoja Uplandin pelin sisäisenä valuuttana UPX:nä. Pelin tulevissa versioissa pelaajat voivat rakentaa ja kehittää omia virtuaalisia paikkojaan.

Peli on saanut inspiraationsa Monopolista, jossa pelaajat ostavat tontteja ja ansaitsevat aina, kun toinen pelaaja astuu tontille. Tärkein ero Monopolin ja Uplandin välillä on se, että Uplandissa tokenisoidaan reaalimaailman osoitteet ja pelaajat voivat tehdä voittoa käydessään kauppaa kiinteistöillä.

Upland on lohkoketjuteknologian uudenlainen käyttömuoto, joka tarjoaa pelaajille taloudellisia palkkioita, kun he käyvät pelissä kauppaa kiinteistöillä. Se on yksi viime vuosien jännittävimmistä kryptopelien kehityskuluista, sillä kaikki omaisuuserät edustavat suoraan reaalimaailman rakennuksia.

Miksi UPX on ostamisen arvoinen?

UPX:n on suunnitellut joukko erittäin menestyneitä yrittäjiä Piilaaksosta. Perustajatiimin kokemus yritysmaailmasta on vahva merkki tulevasta menestyksestä, ja hanketta ovat tukeneet myös suuret lohkoketjusijoittajat, kuten Animoca Brands.

UPX-tokenilla on laaja hyöty metaversumimaailmassa, sillä käyttäjät voivat käydä kauppaa, ostaa esineitä ja ansaita tokenin palkkiona. Ainutlaatuisen alustatoiminnon ja vahvan tokenin hyödyllisyyden ansiosta UPX:llä on suuret tuottopotentiaalit.

10. Gala Games (GALA)

Mikä on GALA?

Gala Games on innovatiivinen alusta, joka keskittyy hajautettujen käyttäjien omistamien talouksien kasvattamiseen. Lohkoketjuteknologian avulla Gala Games antaa pelaajille mahdollisuuden tulla oman pelitaloutensa omistajiksi ja edunsaajiksi.

Soveltamalla GALA-hyödyketokeniaan, Gala Games tarjoaa pelaajille uuden tavan hyödyntää digitaalista omaisuutta. He voivat tutkia uusia tapoja luoda arvoa pelikokemuksessaan, kuten osallistumalla Gala Gamesin järjestämiin erikoistapahtumiin ja ansaitsemalla palkintoja GALA-tokeneina.

Gala Gamesin avulla käyttäjät voivat myös rahastoida omia pelinkehitysprojektejaan, hyödyntää Gala-taloutta ja hallita täysin pelin sisäisiä tapahtumia ilman riskiä, että niitä hakkeroidaan tai että heiltä viedään omistusoikeus.

Gala Gamesin avulla pelaajilla on nyt täysi kontrolli hyödyntää pelitaitojaan ja luovuuttaan samalla kun he tekevät pelikokemuksestaan entistä mukaansatempaavamman. Tämä on vahva käyttötapaus kryptopelaamisen alalla.

Miksi GALA on ostamisen arvoinen?

GALA-token voi nousta merkittävästi tulevina vuosina sen ainutlaatuisen hyödyllisyyden ja houkuttelevan alustan ansiosta. Gala lanseeraa massiivisen lohkoketjupelialustan, joka sisältää monia AAA-pelejä, joiden avulla pelaajat voivat ansaita kryptotuloja uppoutuessaan uusiin hauskoihin maailmoihin.

Saavutettuaan kaikkien aikojen huippunsa vuoden 2021 härkämarkkinoiden aikana GALA-token on nyt 0,04 dollaria per token. Tämä voisi olla loistava lähtökohta pitkän aikavälin investoinneille, sillä Galan on mahdollista nousta yhdeksi parhaista pelitokeneista laajan GameFi-tarjontansa ansiosta.

11. Decentraland (MANA)

Mikä on MANA?

Decentraland on Ethereum-lohkoketjuun perustuva virtuaalitodellisuusalusta, jonka avulla käyttäjät voivat luoda, kokea ja hyödyntää sisältöä ja sovelluksia. Decentraland käyttää MANA-nimistä kryptovaluuttaansa, jonka avulla ihmiset voivat ostaa maata Decentralandin virtuaalimaailmasta, joka lyödään ei-vaihtokelpoisia tokeneita ja jolla käydään kauppaa Decentralandin pörssissä.

Decentraland-alusta koostuu 3D-virtuaalitilan palstoista, joita käyttäjät voivat tutkia ja joille he voivat rakentaa. Maailma on täynnä räätälöityjä kokemuksia, kuten pelaamalla ansaittavia pelejä, Las Vegas -tyylisiä uhkapelejä ja NFT-taidegallerioita. Pelaajat voivat jopa seurustella muiden Decentraland-käyttäjien kanssa ja hyödyntää samalla kaikkea, mitä laajalla avoimella metaversumilla on tarjota.

Decentraland on avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekti, jonka tarkoituksena on luoda simuloitu maailma, jossa kuka tahansa voi luoda, tutkia ja seurustella turvallisessa virtuaaliympäristössä. Decentralandin tavoitteena on luoda mukaansatempaava 3D-maailma, joka antaa kaikille mahdollisuuden osallistua ideoillaan ja luovuudellaan ja samalla muokata Decentralandista ainutlaatuinen digitaalinen maisema.

Tällä hetkellä Decentralandin metaversumi on jaettu useisiin alueisiin. Virtuaalitodellisuuden kartta koostuu loputtomista toiminnoista, joita ovat rakentaneet niin yksittäiset sisällöntuottajat kuin yrityksetkin. Tämä antaa Decentralandille valtavat mahdollisuudet tulevaisuutta ajatellen, sillä se on erittäin monipuolinen metaversaalimaailma.

Miksi MANA on ostamisen arvoinen?

MANA-token on vaihdon väline Decentraland-alustalla. On odotettavissa, että tokenin kysyntä kasvaa jatkuvasti tulevina vuosina, kun Decentralandista tulee mullistamaan verkkoharrastusten maailmaa.

Koska Decentraland pystyy tukemaan sekä työtä että vapaa-ajan toimintaa, siitä voi tulla erittäin suosittu. Tämä pätee erityisesti, kun otetaan huomioon kotoa käsin työskentelemisen yleistyminen, jossa ihmiset voidaan tuoda lähemmäs toisiaan maantieteellisestä etäisyydestä riippumatta.

Decentraland tekee internet-yhteydestä entistä todellisemman yhdistämällä kehityksen virtuaalitodellisuusteknologiaan. Käyttäjille mahdollisuus ansaita kryptovaluuttapalkkioita ja muokata maisemaa täysin haluamallaan tavalla on ainutlaatuinen myyntivaltti, jonka pitäisi palvella MANA:a hyvin.

Toistaiseksi MANA on vain 0,65 dollarin arvoinen tokenia kohden sen jälkeen, kun se saavutti kaikkien aikojen korkeimman 7 dollarin arvon vuonna 2021. Asiantuntijat ennustavat suuria voittoja nykyisestä hintatasosta, mikä tekee Decentralandista yhden parhaista pelikryptoista, joita kannattaa ostaa juuri nyt.

12. AltSignals (ASI)

Mikä on ASI?

AltSignals, vaikkakin se tarjoaa jotain hieman erilaista kuin monet tämän luettelon pelikryptokolikot, on edelleen vahva sijoitus Web3:n tulevaisuuteen. AltSignals on ollut yksi menestyneimmistä verkkokauppayhteisöistä sen jälkeen, kun se aloitti toimintansa vuonna 2017, ja AltAlgo™ -indikaattorilla on usein 90 prosentin tarkkuusaste.

ASI-token lanseerataan, jotta kaupankäyntiyhteisön edistys saadaan erinomaiseksi. AltSignals kehittää uutta ActualizeAI-nimistä kaupankäyntityökalupakettia, jossa yhdistyvät tehokkaat tekoälyteknologiat tuottamaan kannattavampia kaupankäyntisignaaleja kryptomarkkinoille.

AltSignals auttaa ketä tahansa tulemaan asiantuntijakauppiaaksi, ja uudet tekoälyllä toimivat työkalut voivat nopeuttaa tätä prosessia entisestään. ActualizeAI on erityisesti suunniteltu rakentamaan AltAlgo™:n aiempien menestysten varaan, sillä se on jo auttanut kauppiaita kymmenkertaistamaan salkkunsa 19:ssä 32:sta tilastoidusta kuukaudesta.

ActualizeAI yhdistää koneoppimisalgoritmit ja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) analysoidakseen laajan valikoiman hintaindikaattoreita. Tämä auttaa sitä tarjoamaan yhden osto- tai myyntisignaalin uudella ja parannetulla onnistumisprosentilla.

Miksi ASI on ostamisen arvoinen?

ASI-tunnusta käytetään ActualizeAI-pinon käyttämiseen. Kaikille, jotka haluavat tehdä voittoa käydessään kauppaa kryptomarkkinoilla, ASI-token voisi olla täydellinen tapa oppia.

ASI antaa myös pääsyn AI Members Clubiin, joka tarjoaa lisää ansaintamahdollisuuksia AltSignals-yhteisölle, mukaan lukien pääsyn julkiseen ja yksityiseen myyntiin erilaisille projekteille, mukaan lukien uudet pelikryptotokenit.

Koska ASI-tokeniin on upotettu valtava hyöty, sillä on suuret kasvumahdollisuudet. Sen lisäksi ASI on vielä alkuvaiheessa, ja sen presale voisi olla täydellinen tilaisuus sijoittaa tekoälykäyttöiseen alustaan pitkällä aikavälillä.

>>> Voit osallistua AltSignals presaleen täällä <<<

13. Illuvium (ILV)

Mikä on ILV?

Illuvium (ILV) on hajautettu lohkoketjupeli, joka tarjoaa pelaajille mahdollisuuden tutkia lumottua maailmaa. ILV toimii itse asiassa omassa itsenäisessä lohkoketjussaan, jonka avulla käyttäjät voivat päästä Illuvium Federationiin ja pelata muiden käyttäjien kanssa turvallisessa ympäristössä.

Tokenomiikan ja talousmalliensa avulla Illuvium kannustaa pelaajia suorittamaan tiettyjä tehtäviä ansaitakseen palkintoja ja etuja pelaamisensa aikana. Pelissä on erilaisia tasoja, jotka palkitsevat erilaisista kokemuksista ja tiedoista pelin aikana.

Kaiken kaikkiaan Illuvium tarjoaa pelaajille mukaansatempaavan kokemuksen kryptovaluuttapohjaisen pelaamisen kautta, joka on sekä viihdyttävää että palkitsevaa. Siinä yhdistyvät AAA-luokan juonenkäänteet ja erittäin realistinen grafiikka, mikä auttaa pitämään pelaajat uppoutuneina pidempään.

Miksi ILV on ostamisen arvoinen?

Illuvium yhdistää perinteisen pelaamisen parhaat elementit lohkoketjuteknologiaan. Tämä auttaa parantamaan yleistä käyttökokemusta, kun pelaajat saavat laajoja etuja pelatessaan peliä ja pitäessään hauskaa.

Virtuaalitodellisuusmaailmaa tutkittaessa voi löytää itse omistamiaan digitaalisia omaisuuseriä, ja kryptovaluuttapalkkiot tukevat kaikkia pelaamisen osa-alueita. Illuviumin suunnitteleman vahvan kannustinrakenteen odotetaan houkuttelevan ajan mittaan yhä useampia käyttäjiä, sillä ILV:stä voi tulla markkina-arvoltaan yksi suurimmista pelikryptotokeneista seuraavien vuosien aikana.

Tämän lisäksi ILV-token on erittäin harvinainen. Liikkeessä on vain 2,2 miljoonaa ILV-tokenia, ja protokollan kokonaistoimituskatto on kymmenen miljoonaa ILV:tä. ILV:n odotetaan rikkovan 1000 dollarin rajan tulevina vuosina ja mahdollisesti nousevan uusiin huippulukemiin yli 2000 dollarin.

Mitä ovat pelitokenit?

Pelitokenit edustavat lohkoketjupelihankkeita. Yksi pelitokenien ensisijaisista tehtävistä on, että ne tarjoavat pelaajille automaattisia taloudellisia palkkioita, kun he pelaavat lohkoketjupohjaisia pelejä. Ne ovat usein myös pelin sisäisten markkinapaikkojen vaihtovälineitä, kun pelaajat käyvät kauppaa pelin sisäisillä keräilyesineillä.

Mikä on paras pelikrypto sijoitettavaksi?

Yksi jännittävimmistä tällä hetkellä saatavilla olevista pelikryptoista on Metacade . Projekti on juuri aloittanut matkansa pelialalla, ja sillä katsotaan yleisesti olevan lähes rajatonta potentiaalia tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä, että se yhdistää laajan metaversumin pelihallin ja ainutlaatuiset kannustinrakenteet, jotka voivat auttaa sitä houkuttelemaan merkittävän käyttäjäkunnan ajan myötä.

Toistaiseksi MCADE-tunnus on ennakkomyynnin viimeisessä vaiheessa nykyisellä hinnalla $0,02. Sijoittajilla on vain rajoitettu aika osallistua ennakkomyyntiin.

Kryptojen UKK

Mikä tarkoitus pelikolikoilla on?

Pelikolikoita voi ansaita pelatessaan lohkoketjupelejä play-to-earn-mekaniikan ansiosta. Niitä käytetään usein myös pelin sisäisten esineiden ja muiden omaisuuserien ostamiseen, lohkoketjupelialustojen käyttämiseen ja äänioikeuksien saamiseen hajautetuissa itsenäisissä organisaatioissa (DAO).

Voinko ansaita kryptoja pelaamalla?

Useimpien lohkoketjupelien perustana on play-to-earn -mekaniikka. Jotkin pelit ovat ilmaisia, kun taas toiset vaativat pienen alkuinvestoinnin taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi. Lähes kaikki lohkoketjulle rakennetut pelit tarjoavat kuitenkin automaattisia taloudellisia palkkioita pelaamisen aikana.

Mikä on paras pelitoken?

Kysymys parhaimmasta pelitokenista on aina henkilökohtainen mielipide. Juuri nyt on kuitenkin tarjolla joitakin loistavia vaihtoehtoja. Yksi esimerkki on The Sandbox, jonka avulla kuka tahansa voi rakentaa ja myydä omia pelikokemuksiaan, ja toinen on Metacade, joka yhdistää monia erilaisia pelikokemuksia yhteen paikkaan.

Mitkä ovat parhaimmat peli- ja metaversumikryptot?

Tällä hetkellä suurin markkina-arvoltaan on Decentraland (MANA). Se hyödyntää itse omistamiaan digitaalisia varoja ja täysin muokattavia metaversumimaisemia tarjotakseen jännittävää pelattavuutta.

Voit osallistua Metacaden presalen viimeiseen vaiheeseen täällä .